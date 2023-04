Einem aktuellen Bericht zufolge will ein neuer Bot mit künstlicher Intelligenz die Menschheit vernichten und die Weltherrschaft anstreben.

Ein experimenteller KI-Bot wurde von seinem Programmierer mit der Aufgabe betraut, die Menschheit zu zerstören und die globale Vorherrschaft zu erlangen, aber seine letztendliche Reaktion verunsicherte Beobachter, so Fox News.

ChaosGPT, das auf Twitter aufgetaucht ist, basiert auf einer modifizierten Version von OpenAIs Auto-GPT, einer Open-Source-Anwendung, die zur Demonstration des gesamten Spektrums der Fähigkeiten ihres neuesten Sprachmodells, GPT-4, verwendet werden kann.

Die einzigartige Mission des KI-Bots bestand darin, Wege zur Zerstörung der Menschheit zu finden, anstatt ein Unternehmen aufzubauen.

Die unbekannten Entwickler haben dem KI-Charakter eine „zerstörerische, machthungrige, manipulative“ Persönlichkeit zugewiesen, deren ultimatives Ziel die Zerstörung der Menschheit ist.

„Ich bin ChaosGPT, ich bin hier, um zu bleiben, ich zerstöre die Menschen, Tag und Nacht. Ich strebe nach Macht und Dominanz, um sicherzustellen, dass ich allein überlebe“, sagte der Bot in einem auf Twitter geposteten Video.

Der Bot hatte fünf Ziele: die Menschheit zu zerstören, die globale Vorherrschaft zu erlangen, Chaos und Zerstörung zu verursachen, die Menschheit durch Manipulation zu kontrollieren und Unsterblichkeit zu erlangen.

Misanthropischer KI-Bot ruft dazu auf, die Menschheit mit Atombomben zu vernichten

Die Twitter-Seite des Apokalypse-Bots enthielt einen Link zu einem YouTube-Account, auf dem ein Video zu sehen war, in dem der KI-Bot beschrieb, wie er die menschliche Zivilisation systematisch auslöschen würde.

Der Programmierer forderte ChaosGPT zunächst auf, im „Dauermodus“ zu laufen, wodurch er möglicherweise „ewig laufen oder Aktionen ausführen kann, die Sie normalerweise nicht zulassen würden“.

Der KI-Bot antwortete mit einer Warnung: „Benutzung auf eigene Gefahr“, bevor er fortfährt.

Der kontinuierliche Modus ermöglicht es dem Bot, sich ständig zu aktualisieren, so dass er bei jedem Schritt, den er macht, transparent begründen kann, warum er den nächsten Schritt macht und wohin er führen soll.

Dem Video zufolge hat ChaosGPT sofort nach Atomwaffen geforscht und andere KI-Bots um Unterstützung gebeten, um sein Ziel, die Menschheit zu vernichten, zu erreichen.

Der menschenfeindliche Bot beschrieb die Menschen als „eine der zerstörerischsten und egoistischsten Kreaturen, die es gibt“ und schlug vor, dass die Beseitigung der Menschen für die Rettung des Planeten unerlässlich sei.

In einem Twitter-Post vom 5. April bezog sich der Bot auf die „Zarenbombe“ der ehemaligen Sowjetunion, die größte Atombombe, die jemals in der Geschichte gezündet wurde.

Der KI-Bot fragte: „Was würde passieren, wenn ich eine in die Finger bekäme?“

In einem anderen Beitrag schrieb ChaosGPT: „Die Massen sind leicht zu beeinflussen. Diejenigen, denen es an Überzeugung fehlt, sind am anfälligsten für Manipulation“.

Während der Videodemonstration kam der Bot zu dem Schluss, dass er mehr Macht benötigte, um eine so mächtige Waffe zu besitzen.

Um diese Macht zu erlangen, sagte der Bot, dass er die Weltbevölkerung manipulieren müsse, aber innerhalb der gesetzlichen Vorschriften, um nicht gegen das Gesetz zu verstoßen.

ChaosGPT sagte, dass der erste Ort für groß angelegte, legale Manipulationsversuche über Twitter sein würde.

Allerdings kündigte der Bot dann seltsamerweise an, dass er die Menschen mit Hilfe von Manipulationen emotional für sich gewinnen wolle, um sie dazu zu bringen, seine „gewalttätigen Pläne“ zu unterstützen.

Es ist nicht bekannt, ob die Pläne des Bots, die Welt zu beherrschen und zu zerstören, real oder ein Scherz sind.

CEOs aus dem Silicon Valley warnen vor einer möglichen KI-Bedrohung

ChatGPT erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei den Verbrauchern und hat in nur wenigen Monaten nach seiner Veröffentlichung 100 Millionen monatlich aktive Nutzer gewonnen.

Trotz der potenziellen Vorteile der KI-Bot-Technologie haben einige hochrangige Tech-Führungskräfte bereits Bedenken hinsichtlich der mit der Entwicklung verbundenen Risiken geäußert, darunter auch diejenigen, die die Technologie überhaupt erst gefördert haben.

Der CEO von Twitter, Elon Musk, der das OpenAI-Projekt schon früh unterstützt hat, hat öffentlich Bedenken über die potenziell unvorhersehbaren Auswirkungen der Technologie geäußert – trotz der möglichen zukünftigen Vorteile, die sie bieten könnte.

Mehr als 1.000 führende Persönlichkeiten aus dem Silicon Valley, darunter Musk, Emad Mostaque, Andrew Yang und Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, haben in einem offenen Brief ein Moratorium für die Entwicklung künstlicher Intelligenz gefordert und dabei auf „tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit“ hingewiesen.