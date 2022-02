Der nicht-erklärte Krieg: Wie Großbritannien der Opposition in Russland Millionen bezahlt

Großbritannien ist seit Jahren im großen Stil in das „Regimechange-Business“ eingestiegen und manipuliert auch die öffentliche Meinung in Europa.

Großbritannien ist im großen Stil in den „Informationskrieg“ gegen Russland eingestiegen und finanziert russische Oppositionelle und regierungskritische Medien in Russland mit zweistelligen Millionenbeträgen. Man stelle sich mal vor, wie groß der Aufschrei wäre, wenn Russland in Deutschland oder Großbritannien oppositionelle Medien, Blogger und Regierungskritiker über seine Botschaften mit dem Ziel bezahlen würde, einen Regimechange in Berlin oder London anzuzetteln. Genau das ist es, was – nicht nur – Großbritannien in Russland macht.

Darüber hat Maria Sacharowa, die für ihre spitze Zunge bekannte Sprecherin des russischen Außenministeriums, im Detail berichtet. Ich habe die offizielle russische Erklärung übersetzt und muss eine Anmerkung vorwegschicken: Alles, was sie sagt, ist unbestritten wahr. Die Links im Text habe ich aus der Originalerklärung übernommen.

Beginn der Übersetzung:

Am 22. Januar dieses Jahres gab die britische Außenministerin Elisabeth Truss viel beachtete Erklärungen ab: