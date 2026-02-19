Der nicht gewählte Herrscher: Wie Kushner das Weiße Haus zu Israels Hinterzimmer für geheime Absprachen machte

Von Freddie Ponton via Global Affairs

„Trump betrat das Weiße Haus nicht allein. Er stürmte hinein mit dem Versprechen, „den Sumpf trockenzulegen“, aber in seinem Schatten folgte ihm Jared Kushner, der ein verworrenes Netz aus privaten Finanznetzwerken, Offshore-Beteiligungen und ausländischem Kapital mit sich brachte, das so tief verwurzelt war, dass es wie ein stiller Motor im Herzen der Präsidentschaft funktionierte. Jahre später verdeutlichten FBI-Dokumente, die zusammen mit den Epstein-Akten veröffentlicht wurden, die Gefahr: Eine vertrauliche Informationsquelle (Confidential Human Source, CHS) behauptete, dass Trump von Israel kompromittiert worden sei und dass Kushner das eigentliche Zentrum der Macht sei, der sowohl die Trump Organization als auch das Weiße Haus von innen heraus orchestriere.

DOKUMENT: Federal Bureau of Investigation (FBI) – CHS-Berichtsdokument, 19.10.2020

Das ist kein Theater. Geheimdienstberichte erheben selten direkte Anschuldigungen; sie kartieren Schwachstellen, zeigen Hebelwirkungen auf und legen die unsichtbaren Wege offen, über die ausländischer Einfluss in die Korridore der amerikanischen Macht eindringen kann, ohne bemerkt, angefochten oder strukturell aufgehalten zu werden.

Die Frage ist nicht, ob die Anschuldigung vor Gericht Bestand hätte. Die Frage ist, ob die Faktenlage selbst, einschließlich Trumps Mandat für 2025, seiner Flut von Durchführungsverordnungen und seiner folgenreichsten außenpolitischen Schritte im Nahen Osten, das darin beschriebene Risiko bestätigt. Bei genauer Betrachtung zeichnet sich ein Muster ab, das auf eine Präsidentschaft hindeutet, in der privates Kapital, ausländische Netzwerke und persönlicher Zugang zusammenkommen, um Ergebnisse zu erzielen, die konsequent den Interessen Israels und nicht denen der Amerikaner dienen. Die Entscheidungen der Trump-2:0-Regierung scheinen eher von innen heraus diktiert zu sein als von demokratischer Kontrolle geleitet. Im Verlauf dieser Geschichte wird deutlich, dass es sich hierbei nicht um Einzelfälle oder zufällige Übereinstimmungen handelt – sie sind strukturell, dauerhaft und von weitreichender Bedeutung.

Eine Präsidentschaft, die von innen heraus neu strukturiert wurde

Bevor Jared Kushner jemals einen Fuß in den Westflügel des Weißen Hauses gesetzt hatte, war das Unternehmen seiner Familie bereits tief in ein Netz aus internationalem Kapital und Offshore-Unternehmen verstrickt. Die Immobilienfirma Kushner Companies, die von seinem Vater Charles Kushner gegründet worden war, war nach einer aggressiven Expansion in Manhattan Ende der 2000er und Anfang der 2010er Jahre hoch verschuldet. Um zahlungsfähig zu bleiben, griff das Unternehmen zunehmend auf ungewöhnliche, undurchsichtige Kapitalquellen zurück.

Aus Dokumenten und Berichten geht hervor, dass israelisches Kapital über Vehikel wie die Gaia Investments Corp mit Sitz außerhalb von Tel Aviv, Israel, und deren US-Tochtergesellschaften, wie beispielsweise 65 Bay LLC (+ Joint Venture mit KABR), ursprünglich bekannt als GAIA JC LLC, in von Kushner kontrollierte Geschäfte floss. Die Namen dieser Unternehmen tauchten später in den Offenlegungen der Bundesethikkommission auf, was Bedenken hinsichtlich der Transparenz auslöste. Diese Investmentvehikel waren nominell voneinander getrennt, standen jedoch durch Unternehmensunterlagen und Insider-Netzwerke in Verbindung mit Raz Steinmetz, einem Mitglied einer der reichsten Familien Israels, „The Steinmetzes“, deren globale Interessen sich auf Diamanten, Bergbau, Immobilien und Infrastruktur erstrecken. Die Kushner Companies scheinen ihre Verbindungen zu Steinmetz öffentlich „bereinigt“ zu haben. Ende 2014 verschwanden der Name und das Logo von Gaia aus der Liste der Partner auf der Website von Kushner, wo sie seit Anfang 2013 zu finden waren.

Raz Steinmetz und damit auch sein erweitertes Familiennetzwerk halfen bei der Finanzierung Dutzender Immobilien von Kushner in Lower Manhattan und Downtown Brooklyn, brachten Investitionen im Wert von angeblich mehr als 150 Millionen Dollar ein und beteiligten sich an gemeinsamen Eigentumsverhältnissen bei großen Bauprojekten wie Trump Bay Street in Jersey City, wo die Kushner Companies mit Unternehmen zusammenarbeiteten, die von Steinmetz-Tochtergesellschaften kontrolliert wurden.

Dies sind keine trivialen geschäftlichen Verbindungen. Es handelt sich um finanzielle Verflechtungen, die bereits vor dem Amtsantritt bestanden, bei denen Briefkastenfirmen und Offshore-Strukturen zum Einsatz kamen, die die wirtschaftlichen Eigentümer verschleiern und oft mit israelischen Milliardären in Verbindung stehen, und die zeigen, wie eine ums Überleben kämpfende Immobiliendynastie von internationalen Investitionskanälen mit eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen abhängig wurde.

Als Jared Kushner leitende Beraterfunktionen im Weißen Haus übernahm und für die Nahostpolitik, Diplomatie und nationale Sicherheit zuständig war, brachte er nicht nur seine Ideologie mit, sondern auch ein Netzwerk von Unternehmens- und Finanzabhängigkeiten, das während seiner Amtszeit aktiv blieb, wenn auch im Verborgenen.

Jared wurde 2017 leitender Berater von Trump und hatte diese Position bis zum Ausscheiden Trumps aus dem Amt im Jahr 2021 inne. Er war der wichtigste Vertreter der Trump-Regierung im Nahost-Friedensprozess, verfasste den Friedensplan von Trump und moderierte die Gespräche, die 2020 zur Unterzeichnung des Abraham-Abkommens und anderer Normalisierungsabkommen zwischen Israel und verschiedenen arabischen Staaten führten. Er gründete Affinity Partners, eine Private-Equity-Firma, die den Großteil ihrer Mittel aus dem Staatsfonds der saudischen Regierung bezieht. Im Jahr 2025 kehrte Kushner in eine informelle Beraterrolle in der zweiten Trump-Regierung zurück und fungierte zusammen mit Steve Witkoff als wichtiger Vermittler in den diplomatischen Verhandlungen zum Krieg zwischen Israel und der Hamas sowie zum Krieg in der Ukraine.

Heutzutage, in den dunklen Untiefen der globalen Machtspiele, wirft Jared Kushner einen langen Schatten und webt ein verworrenes Netz um Trumps sogenanntes „Friedensgremium“, eine Clique von Insidern, die bereit ist, die Trümmer Gazas unter sich aufzuteilen. Den Anfang macht Marc Rowan, der Mogul von Apollo Global Management, der Jeffrey Epstein in Steuerangelegenheiten der Firma beraten hat und der einst Kushners schwankendem Familienimmobilienimperium eine Rettungsleine in Höhe von 184 Millionen Dollar zuwarf, nur um sich dann in Krisenzeiten umzudrehen und ihm flehentlich um Rettungsmaßnahmen der Federal Reserve zuzuflüstern.

Dann ist da noch Steve Witkoff, der gewiefte Immobilienmakler, der in denselben undurchsichtigen Netzwerken arabisch-israelischer Hinterzimmergeschäfte verstrickt ist, die Kushner als sein Zuhause bezeichnet. Hinzu kommt Yakir Gabay, seit über einem Jahrzehnt ein treuer Komplize, der sich an rücksichtslosen Immobilienraubzügen auf beiden Seiten des Atlantiks beteiligt, von den sonnenverwöhnten Stränden Miamis bis zu den nebligen Straßen Londons. Um nicht zurückzustehen, schleicht sich Tony Blair ein, der verblasste Staatsmann, der Visionen einer glitzernden „Gaza-Riviera“ verbreitet, die nach den dunklen Untertönen ethnischer Säuberungen riecht. Und sie ziehen Ajay Banga mit hinein, verstricken den Chef der Weltbank in Pläne zur Plünderung der vom Krieg zerstörten Ukraine. Gemeinsam reißen sie die dünne Fassade der Diplomatie herunter und entfesseln das unersättliche Ungeheuer des Crony-Kapitalismus auf ein 25 bis 30 Milliarden Dollar schweres Festmahl namens Wiederaufbau Gazas – ein Bankett der Ausbeutung in einer Demokratie, die von innen heraus von nicht gewählten Phantomen verschlungen wird, die den Begriff des Volkswillens verspotten.

Kapital, Politik und die Form der Angleichung

Der Abschnitt in Kushners Karriere nach seiner Zeit in der Regierung, der durch die Gründung von Affinity Partners gekennzeichnet war, stellte keine Abkehr von ausländischen Einflüssen dar, sondern verstärkte diese sogar noch. Affinity sammelte Milliarden aus Staatsfonds in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar, um in amerikanische und israelische Unternehmen zu investieren, darunter Anteile an Phoenix Financial, einem der größten Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen Israels, und an Einheiten der Shlomo Group, einem diversifizierten israelischen Konglomerat mit Vermögenswerten im Infrastruktur- und Verteidigungsbereich.

Dieser Kapitalzufluss war mehr als nur eine strategische Investition; er bestätigte ein System der Angleichung, das lange vor Kushners Ausscheiden aus dem Amt begann. Während seiner Zeit in der Regierung trieb Kushner politische Ergebnisse voran, die stark asymmetrisch waren: die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels, die Unterstützung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen durch die USA und die Ausgrenzung der Palästinenser aus den Friedensverhandlungen. Diese Entscheidungen trugen wenig dazu bei, die Vereinigten Staaten als unparteiischen Akteur zu positionieren, sondern verschafften einer Seite eines umstrittenen Konflikts enormes politisches Kapital.

Unterdessen nutzten die Immobilienunternehmen der Familie weiterhin globale Finanznetzwerke und Offshore-Vehikel wie RealCadre LLC, allgemein bekannt als Cadre, eine Plattform, die Kushner 2014 zusammen mit Ryan Williams und seinem Bruder Joshua Kushner gegründet hatte, mit einem Startkapital, das eine Kreditlinie in Höhe von 250 Millionen Dollar von der Familie von George Soros umfasste. Josh Kushner ist Gründer von Thrive Capital, einer Risikokapital-Investmentfirma, und ein bedeutender Investor in israelische Start-ups. Gemeinsam sammelten sie still und leise mehrere zehn Millionen Dollar aus ausländischen und anonymen Quellen in Ländern wie den Kaimaninseln und trugen so zur Undurchsichtigkeit der Kapitalflüsse rund um Jared Kushners private Interessen bei, obwohl er während seiner Zeit in der Regierung seine Beteiligungen behielt. Im Jahr 2020 veräußerte er schließlich seine Anteile an CADRE, nachdem mehrere investigative Medien herausgefunden hatten, dass er Gelder in Opportunity-Zone-Initiativen fließen ließ, für die er sich in Washington aktiv eingesetzt hatte, was zu einer Gegenreaktion führte, da man ihm vorwarf, von seiner Position im Weißen Haus zu profitieren.

Betrachtet man die Abfolge der Ereignisse, so war dieses Muster kein Zufall. Das Kapital stabilisierte die Finanzen der Familie Kushner, es folgte der Zugang, das Vertrauen innerhalb des Weißen Hauses wurde gewährt, die Politik wurde an externen Interessen ausgerichtet, und es folgten Gewinne und Reinvestitionen. Letztendlich handelt es sich hierbei um einen sich selbst verstärkenden Kreislauf, der die Grenzen zwischen öffentlichen Pflichten und privaten Gewinnen verwischte und zahlreiche Warnsignale hätte auslösen müssen.

Verwundbarkeit, Ideologie und der Epstein-Kontext

Eine der aufschlussreichsten Episoden von Kushners Übergang in die öffentliche Macht war das Sicherheitsüberprüfungsverfahren. Geheimdienstmitarbeiter stuften Kushners finanzielle Verflechtungen mit Unternehmen wie GAIA JC LLC und ausländischen Kreditgebern als Risiko durch ausländische Einflussnahme ein, ein Fachbegriff in der Sicherheitsüberprüfung, der auf eine potenzielle Gefährdung hinweist. Dieses Risiko wurde jedoch politisch außer Kraft gesetzt, anstatt durch eine Neubewertung gelöst zu werden.

Dies hängt mit dem größeren Rätsel der Epstein-Enthüllungen zusammen, nicht wegen nachgewiesener operativer Nutzung, sondern weil Epsteins Netzwerke veranschaulichten, wie privater Reichtum, Zugang zur Elite, ausländische Interessen und institutioneller Widerstand gegen Kontrollen zusammenwirken. Epstein wurde jahrelang durch Beziehungen geschützt, die sich über die Bereiche Finanzen, Politik und Geheimdienste erstreckten, und die mit ihm in Verbindung stehenden Quellen in den FBI-Berichten warnten vor unzulässiger Einflussnahme. Die Existenz solcher Materialien wird, insbesondere wenn Geheimdienste sie berücksichtigen, auch ohne gerichtliche Beweise Teil des strategischen Umfelds der Einflussnahme.

Parallel dazu gab die Ideologie die Richtung vor. Die langjährige philanthropische Unterstützung der Familie Kushner für israelische Anliegen, ihre Verbindungen zu Siedlungsbewegungen und ihre persönliche Nähe zu Persönlichkeiten wie **Benjamin Netanjahu, der Berichten zufolge im Haus der Kushners wohnte und persönliche Beziehungen zur Familie pflegte, führten dazu, dass diese tief verwurzelten Präferenzen nicht in den Hintergrund traten, als Kushner die Verantwortung für die Nahostpolitik übernahm. Sie wurden zu operativen Prioritäten.

An dieser Stelle gewinnt die Einschätzung der FBI-Quelle an Kohärenz:

Eine Ebene beschrieb die Anfälligkeit, eine andere die strukturelle Verankerung. Anfälligkeit ohne Struktur ist Schwäche, Struktur ohne Anfälligkeit ist Trägheit. Die Kombination ist eine politische Ausrichtung ohne Rechenschaftspflicht.

Zustimmung, Souveränität und die Lehren aus der Angleichung

Der tiefgreifendste Misserfolg ist hier nicht rechtlicher, sondern demokratischer Natur. Die Amerikaner haben nicht für eine Präsidentschaft gestimmt, die über familiäre Hintertürchen und internationale Kapitalkreisläufe geführt wird. Sie haben keiner Vereinbarung zugestimmt, in der die privaten finanziellen Interessen eines Beraters mit öffentlicher Macht in einer Weise verflochten sind, die die Außenpolitik, geopolitische Ergebnisse und wirtschaftliche Entwicklungen beeinflusst.

Souveränität ist nicht nur ein Schlagwort. Es geht darum, wer ohne öffentliche Kontrolle Interessen definieren, Agenden festlegen und Ergebnisse aushandeln darf. Wenn die finanziellen Abhängigkeiten eines Beraters Grenzen überschreiten, Scheingesellschaften und undurchsichtige Partnerschaften beinhalten und wenn regulatorische Schutzmaßnahmen politisch außer Kraft gesetzt werden, verschwimmt die Grenze zwischen persönlichem Vorteil und öffentlicher Pflicht.

„America First“ funktionierte nicht mehr als Schutzmechanismus. Es wurde zu einer Rhetorik, die eine Angleichung verschleierte – relational, strukturell und für den normalen Wähler unsichtbar.

Das von uns beobachtete Muster, wonach Kapital über undurchsichtige Kanäle in private Gewinne fließt und gleichzeitig die Außenpolitik beeinflusst, erfordert eine genaue Untersuchung und keine Spekulationen. Demokratie scheitert nicht nur, wenn Wahlzettel gestohlen werden, sondern auch, wenn Zustimmung unter Voraussetzungen hergestellt wird, von denen die Öffentlichkeit nie wusste, dass sie sie befürwortet.

Wenn ausländische Einflussnahme nun über familiäre Bindungen, Private Equity und Offshore-Netzwerke erfolgt, lautet die dringende Frage nicht, ob Einflussnahme existiert. Die Frage ist vielmehr, ob demokratische Institutionen noch über die Instrumente, die Transparenz und den Willen verfügen, um diese Einflussnahme zu erkennen und einzuschränken. Ab wann wird Nähe zu Regierungsführung, und wie viele Warnsignale können ignoriert werden, bevor die Verwundbarkeit nicht mehr von der Politik zu unterscheiden ist?