Der oberste Krieger: Markige Kampfansage aus Illusion und Gehorsam

Der offen zum Kriegsminister mutierte Bundesverteidigungsminister Boris Pistolius nutzte kürzlich den Ergebenheitsbesuch beim Lehnsherren in den USA dazu, sich als schärfster Vasall des US-Imperialismus im Kampf gegen Russland anzubiedern. Weit entfernt, über die ganzen zeitgeschichtlichen Verhältnisse im Bilde zu sein, hat er die US-Propagandaversion verinnerlicht und bläst zu Rüstung und Kampfbereitschaft gegen den angeblich aggressiven russischen Imperialismus. Er will Deutschland zu einer führenden robusten Militärmacht aufbauen, die darüber hinaus überall in der Welt die „westlichen Werte“ und Interessen verteidigen soll.

Die Wende von der Friedens- zur Kriegsorientierung

Der Journalist Peter Tiede hatte Boris Pistorius für „Bild“ nach Amerika begleitet und berichtete am 10.5.2024 mit unverhohlener Empathie von seinem markigen Auftreten bei den amerikanischen „Freunden“.1

Boris Pistorius habe an der Johns-Hopkins-Universität in Washington unter dem Titel: „Standhaft, fähig und bereit: Deutschlands Sicherheitsrenaissance und transatlantische Verteidigung“ „SEINE Grundsatz-, SEINE Zeitenwende-Rede“ gehalten.