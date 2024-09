Der Pakt für die Zukunft wurde ohne Abstimmung angenommen, aber warum hatten diese Länder einen Einwand?

Von Jacob Nordangård

Die Stille während der zweijährigen Verhandlungen ist die Art und Weise, wie „Demokratie“ davor geschützt wird, von „rückwärtsgewandten“ und globalisierungsfeindlichen Fraktionen unter dem einfachen Volk „gekapert“ zu werden.

Der Pakt für die Zukunft und der beigefügte Global Digital Compact und die Erklärung zukünftiger Generationen wurden nach einer kurzen Runde von Stellungnahmen angenommen, in der Russland (unterstützt von Iran, Nordkorea, Belarus, Syrien, Venezuela und Nicaragua) seine Unzufriedenheit mit dem Verhandlungsprozess zum Ausdruck brachte und die Aufnahme eines Änderungsantrags forderte.

Der wichtigste Einwand Russlands bestand darin, dass es den Vereinten Nationen nicht gestattet sein sollte, „in Angelegenheiten einzugreifen, die im Wesentlichen in die innerstaatliche Zuständigkeit eines Staates fallen“. Abgesehen davon wollen sie dem Hohen Kommissar für Menschenrechte keine größere Macht einräumen, sie lehnen die Beschleunigung der nuklearen Abrüstung ab und sie wollen „nichtstaatliche Akteure bei Entscheidungen über die internationale Technologieagenda nicht mit Staaten gleichsetzen“

Als Gegenmaßnahme schlug die Republik Kongo (im Namen der Afrikanischen Union) einen Antrag vor, wonach keine Maßnahmen in Bezug auf den Änderungsentwurf ergriffen werden sollten, der von allen bis auf sieben Nationen (und fünfzehn, die sich der Stimme enthielten) angenommen wurde.

Die Generalversammlung nahm den Pakt dann ohne Abstimmung an!

Die Tatsache, dass Russland in einen Krieg gegen die Ukraine verwickelt ist und die unterstützenden Nationen autokratisch regiert werden, ist für die echte Opposition gegen den Pakt (aus Gründen der wahren Demokratie, der nationalen Souveränität und der Redefreiheit) nicht gerade förderlich, da jede Kritik jeglicher Art Gefahr läuft, als Teil einer russischen Geheimdienstoperation abgetan zu werden und/oder die Ansichten totalitärer Regime zu unterstützen.

Es bleibt abzuwarten, was mit der russischen Behauptung geschieht, dass sie sich vom Pakt distanzieren werden, während die Arbeit an seiner Umsetzung (mit dem erklärten Ziel, „zukünftige Generationen zu schützen“ und die Agenda 2030 mithilfe von strategischer Voraussicht, antizipatorischer Regierungsführung und Verhaltensgestaltung „aufzutouren“) in globalen Foren für Zusammenarbeit wie der G20 und BRICS fortgesetzt wird –mit russischer Beteiligung.

Trotz seiner ausdrücklichen Unzufriedenheit unterstützt Russland die zentrale Rolle der Vereinten Nationen bei der „Koordinierung der Positionen der Mitgliedstaaten und der Suche nach kollektiven Antworten auf globale Herausforderungen“. Russland hat die Annahme des Pakts nicht blockiert und wird zweifellos die Maßnahmen umsetzen, gegen die es keine Einwände erhoben hat.

Russland begrüßt insbesondere die Erklärung über künftige Generationen, die „Überbrückung der digitalen Kluft“ für die SDGs und eine Reform der internationalen Finanzarchitektur.

Den Vorsitz der BRICS (mit ihren zehn Mitgliedstaaten) hat in diesem Jahr Russland inne. Die Digitalisierung steht ganz oben auf der Tagesordnung, da diese Woche das Digital BRICS Forum stattfindet.

Tatsache ist, dass die BRICS-Mitglieder Brasilien, Ägypten, Äthiopien, Indien, Südafrika und die Vereinigten Arabischen Emirate gegen Russland (und den Iran) gestimmt haben, während China sich der Stimme enthielt.

Die BRICS-Staaten befürchten vor allem, dass die westlichen Mächte die Hauptnutznießer des Paktes sein werden, und nicht, dass die digitalen Tools zur Bevölkerungskontrolle, Online-Zensur und zur Beeinflussung unseres Verhaltens eingesetzt werden können.

Sie wollen die Gewissheit haben, dass sie als gleichberechtigte Partner in die entstehende neue Weltordnung mit ihrem digitalen Weltgehirn einbezogen werden.

Als Kommentar zu meinem Artikel „Das Schweigen der Medien zum UN-Pakt für die Zukunft“ veröffentlichte die schwedische Regierung am Freitag (20. September, nur zwei Tage vor dem Gipfel) endlich eine Pressemitteilung über die Delegation, die am Gipfel der Zukunft teilnehmen wird, wahrscheinlich in der Annahme, dass vor dem Treffen keine Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen wird.

Das Schweigen während der zweijährigen Verhandlungen ist die Art und Weise, wie „Demokratie“ davor geschützt wird, von „rückwärtsgewandten“ und „globalisierungsfeindlichen“ Fraktionen in der Öffentlichkeit „gekapert“ zu werden.

Bildschirmfoto aus der Nachrichtensendung „Rapport“ von Sveriges Television über die Verabschiedung des Zukunftspakts am Sonntag, dem 22. September.

Am Tag der Annahme des Pakts erwachten mehrere Zeitungen, der schwedische Rundfunk und das nationale Fernsehen aus ihrem Dornröschenschlaf und veröffentlichten die Nachricht, dass das Pakt für die Zukunft angenommen wurde.

Ich vermute, dass unsere Staats- und Regierungschefs uns jetzt darüber informieren werden, dass „wir“ den im Pakt festgelegten Bedingungen zugestimmt haben.

