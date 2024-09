Dr. John Campbell – Studien zeigen: Frühere Chargen des Pfizer-Impfstoffs hatten ein höheres Risiko für Nebenwirkungen.

„Wenn man eine der frühen Chargen [des Impfstoffs C19] hatte, war das Risiko von Nebenwirkungen viel, viel höher als wenn man eine der späteren Chargen hatte … einige der späteren Chargen scheinen überhaupt keine Nebenwirkungen verursacht zu haben … Pfizer muss die Impfstoffe im Laufe der Zeit verändert haben“.

In diesem Ausschnitt aus einem kürzlich veröffentlichten Video des Gesundheits- und Umweltaktivisten, Autors und Krankenpflegedozenten im Ruhestand John Campbell beschreibt Vibeke Manniche, Ärztin, Autorin, Wissenschaftlerin und Dozentin, wie zwei von ihr mitverfasste Studien zeigen, dass es bei den COVID-Impfstoffen von Pfizer eine erhebliche chargenabhängige Variabilität (in Bezug auf schwere Nebenwirkungen) gibt.

Manniche, die zusammen mit Max Schmelling et al. die erste Studie zu diesem Thema verfasst hat, die im März 2023 veröffentlicht wurde, und die nun zusammen mit Peter Riis Hansen et al. eine zweite Studie verfasst hat, die im August 2024 in Medicine veröffentlicht wurde, weist darauf hin, dass beide Studien eine signifikante Chargenvariabilität bei den COVID-Impfstoffen von Pfizer festgestellt haben, wobei sowohl Daten aus Schweden als auch aus Dänemark verwendet wurden – was bedeutet, dass dieses Phänomen nicht länderabhängig zu sein scheint.

“Wir haben über Chargenabhängigkeit gesprochen. Wir haben über das unterschiedliche Muster, die unterschiedlichen Sicherheitssignale gesprochen, in diesem Fall bei den Corona-Impfstoffen von Pfizer, wo unsere Studien sowohl mit dänischen als auch mit schwedischen Daten gezeigt haben, dass das Risiko von Nebenwirkungen sehr stark davon abhängt, ob man den Corona-Impfstoff bekommen hat, sehr stark davon abhängt, welche Charge man bekommen hat”, sagt Manniche. Der Arzt und Forscher fügt hinzu: “Wenn man eine der frühen Chargen hatte, war das Risiko, Nebenwirkungen zu bekommen, viel, viel höher als wenn man eine der späteren Chargen hatte.

Außerdem, so Manniche, „scheinen einige der späteren Chargen überhaupt keine Nebenwirkungen verursacht zu haben“. Als Konsequenz dieser Ergebnisse, so Manniche, „muss Pfizer die Impfstoffe im Laufe der Zeit verändert haben“.

“Meine Theorie ist, dass Pfizer im Laufe der Zeit etwas mit dem Impfstoff gemacht hat, etwas am Prozess, am Transport oder auf andere Weise verändert hat, was wahrscheinlich auch die Wirksamkeit verändert hat, was bedeutet, dass der Impfstoff am Ende vielleicht gar nicht mehr wirksam war”, sagt Manniche. Sie fügt hinzu: “Wir wissen es nicht, weil uns diese Studien fehlen.

"If you had one of the early [C19 jab] batches, your risk of getting side effects was much, much higher than if you had one of the later batches…some of the later batches seem to have given no side effects whatsoever… Pfizer must have changed the vaccines along the way."



Teiltranskription des Clips:

„Ich möchte ein wenig auf die Fragen aus dem Publikum eingehen. Wir, mein Mann und ich, mein Mann ist Peter Riis Hansen. Er ist Professor für Kardiologie.

Er ist der Hauptautor unserer Studien, und wir waren hier, um einen Vortrag zu halten. Wir sprachen über Chargenabhängigkeit. Wir sprachen über das unterschiedliche Muster, die unterschiedlichen Sicherheitssignale, in diesem Fall bei den Corona-Impfstoffen von Pfizer. Unsere Studien, sowohl mit dänischen als auch mit schwedischen Daten, haben gezeigt, dass das Risiko von Nebenwirkungen sehr stark davon abhängt, ob man den Corona-Impfstoff bekommen hat, sehr stark davon abhängt, welche Charge man bekommen hat. Das heißt, wenn man eine der frühen Chargen bekommen hat, war das Risiko von Nebenwirkungen viel, viel höher als bei einer der späteren Chargen.

„Und tatsächlich scheinen einige der späteren Chargen überhaupt keine Nebenwirkungen hervorgerufen zu haben. Und es stellte sich auch heraus, dass Pfizer in diesem Fall die Impfstoffe im Laufe der Zeit verändert haben muss. Und wir haben uns nur auf die Nebenwirkungen konzentriert, die, das können kleinere Nebenwirkungen sein, Schmerzen oder Rötungen um die Injektionsstelle herum.

Aber wenn wir zeigen können, dass es einen großen Unterschied im Nebenwirkungsrisiko gibt und Pfizer im Laufe der Zeit etwas am Impfstoff verändert hat, dann wissen wir meiner Meinung nach nicht, ob sich auch die Wirksamkeit verändert hat.

„Meine Theorie ist, dass Pfizer im Laufe der Zeit etwas mit dem Impfstoff gemacht hat, etwas am Prozess, am Transport oder, wissen Sie, in vielerlei Hinsicht verändert hat, und dass sich dadurch wahrscheinlich auch die Wirksamkeit verändert hat, was bedeutet, dass der Impfstoff am Ende vielleicht gar nicht mehr wirksam war. Das wissen wir nicht, weil wir diese Studien nicht haben. Aber ich möchte mich auf die Fragen aus dem Publikum konzentrieren, weil ich dachte, dass die Fragen sehr relevant waren. Erstens gab es ein großes Misstrauen gegenüber den Behörden. Und ich verstehe das, denn unsere Studie, unsere batch-abhängigen Studien, die vor mehr als anderthalb Jahren zum ersten Mal mit Peer Review veröffentlicht wurden, hätten die Behörden, nicht nur in Dänemark, sondern in der gesamten westlichen Welt, zumindest dazu bringen sollen, innezuhalten und sich zu konzentrieren und die Daten neu zu analysieren oder einfach mit der Analyse zu beginnen, was sie aber nicht getan haben. Stattdessen haben sie ganz andere Ergebnisse der offiziellen Untersuchungen ignoriert, und deshalb verstehe ich, warum die Menschen den Behörden, den Regierungen misstrauen. Ich verstehe auch, warum sie den Medien misstrauen, denn die Medien sind Teil dieser Erzählung, in der sie alles über die Dinge erzählen, zum Beispiel über unsere Studie, kein einziges Mainstream-Medium hat die sehr unterschiedlichen Ergebnisse unserer Studien auch nur erwähnt, nicht nur in Dänemark, sondern auf der ganzen Welt.

„Die Mainstream-Medien sind also Teil der Krankheit.

Man kann ihnen nicht trauen, weil sie die Öffentlichkeit bewusst falsch informieren. Sie halten wichtige Daten zurück, wie zum Beispiel diese beiden Studien, die von Fachleuten begutachtet und veröffentlicht wurden. Dennoch wächst das Misstrauen – nicht nur gegenüber den Behörden und der Presse, sondern auch gegenüber Impfstoffen und deren Sicherheit. Weltweit beobachten wir, dass immer weniger Menschen bereit sind, nicht nur den Pfizer- oder Corona-Impfstoff zu nehmen, sondern Impfstoffe generell. Das ist in vielerlei Hinsicht äußerst besorgniserregend.

Komplettes Video in Englisch: