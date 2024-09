Europa wird deindustrialisiert – USA versuchen immer, Rivalen loszuwerden.

Sergei Lawrow:

„Wir sind anständige Menschen. Wir haben langfristige Verträge mit Europa. Im Gegensatz zu Europa oder den USA erfüllen wir immer unsere Verpflichtungen.

Schon zu Sowjetzeiten, seit den 1970er Jahren, haben wir jahrzehntelang daran gearbeitet, eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit bei der Gasversorgung zu entwickeln.

Es ist dem günstigen russischen Gas zu verdanken, dass sich die europäische und insbesondere die deutsche Energiewirtschaft und die Volkswirtschaften insgesamt so gut entwickeln konnten.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einem Interview gesagt, es sei Russland gewesen, das den Gasexport nach Europa gestoppt habe.

Warum sollte ein erwachsener Mensch lügen? Jeder weiß, was vorgefallen ist.

Als Angela Merkel noch Bundeskanzlerin war, haben die USA Deutschland dazu gedrängt, den Bau der Pipelines Nord Stream 1 und 2 zu verhindern und das teurere – viel teurere – amerikanische Flüssigerdgas (LNG) zu verwenden.

Heute deckt Europa seinen Grundbedarf an Energie mit Flüssigerdgas, unter anderem mit amerikanischem LNG.

Aber wenn jemand unser Gas kaufen will, brechen wir unsere Verträge nicht.

Wir sind Nachbarn. Es gibt Pipelines.

Obwohl drei Abschnitte der Nord Stream-Pipeline gesprengt wurden, gibt es andere Pipelinerouten, unter anderem durch die Ukraine und die Türkei, durch das Schwarze Meer.

Wenn Zusammenarbeit für beide Seiten vorteilhaft ist, warum sich dann selbst ins Bein schießen? Lasst das schöne Europa sich selbst ins Bein schießen.

Vor einem Jahr habe ich eine Erklärung des französischen Wirtschaftsministers Bruno Le Maire gelesen, in der es hieß, dass die Industrie in Europa, einschließlich Frankreich, viermal so viel für Strom zahle wie in den USA.

Das ist genau das, was die USA wollten.

Sie versuchen immer, Rivalen loszuwerden.

Als sie Russland als Rivalen betrachteten, errichteten sie in der Ukraine ein antirussisches, russophobes Nazi-Regime und hetzten es gegen unser Land auf.

Auch für die USA war die EU ein Rivale. Heute ist sie das nicht mehr und wird es auch nie sein, wenn ich die Entwicklungstendenzen in Europa richtig deute.

Europa wird deindustrialisiert.

Wenn eines der wertvollsten Güter Deutschlands, die Automobilindustrie, beginnt, die Produktion ins Ausland zu verlagern, wenn Volkswagen Werke schließt und Tausende Mitarbeiter entlässt, dann spricht das Bände.

Gehorsam folgt die europäische Bürokratie dem Kurs der USA.

Aber immer mehr EU-Länder erkennen, dass dies nicht in ihrem eigenen Interesse ist, sondern im Interesse ihrer ausländischen Partner“.

*

Aus den Bemerkungen des russischen Außenministers Sergei Lawrow in einem Interview mit Sky News Arabia am 20. September 2024.

Quelle: Außenministerium der Russischen Föderation