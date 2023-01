Der Plan. Die zehn Jahre der WHO mit Infektionskrankheiten (2020 bis 2030), die zur Welttyrannei führen!

Peter Koenig is

Aus Norwegen – und der gesamten westlichen Welt bzw. dem Globalen Norden – werden Überschreitungen der Sterblichkeit gemeldet. Überschreitungen, von denen man noch nie gehört hat. Sie liegt zwischen 15% und 25%. In einigen Ländern sogar noch höher. Besorgniserregend. Es können keine eindeutigen Ursachen festgestellt werden.

Bereits vor mehr als einem Jahr warnte Dr. Michael Yeadon, ehemaliger Vizepräsident von Pfizer und Chef der Wissenschaft bei Pfizer, dass es in den nächsten 3 bis 5 und sogar bis zu zehn Jahren zu einer Überzahl von Todesfällen kommen wird, die auf die falschen und kriminellen, nicht getesteten mRNA-Vaxxe zurückzuführen sind.

Er führt aus. Nach all den Auffrischungsimpfungen – 3 bis 4 Spritzen – hat das Immunsystem bis zu 80 % seiner Abwehrkräfte verloren. Dadurch sind die Menschen anfälliger für alle Arten von Krankheiten. Außerdem nehmen Herzmuskelentzündungen und plötzliche Todesfälle zu – auch bei jungen Menschen, vorwiegend bei Sportlern und Leistungssportlern.

Ferner verursachen Graphenoxid-Injektionen und andere Injektionspräparate alle Arten von Krebs, vorwiegend in den Fortpflanzungsorganen von Männern und Frauen, sowie verschiedene Arten von Blutkrebs, Augenkrebs, der zur Erblindung führt, Leber- und Nierenerkrankungen und vieles mehr.

Darüber hinaus verursachen diese Injektionen, die Impfstoffe genannt werden, auch massive Unfruchtbarkeit. In einigen Ländern war die Zahl der Lebendgeburten im Jahr 2022 um bis zu 40 % gesunken.

Dr. Yeadon warnte, dass es sehr schwierig sein wird, die Krankheiten auf die Impfungen zurückzuführen, aber genau dort liegt der Ursprung.

Eine klare Eugenik-Agenda, Massenentvölkerung, so etwas hat es noch nie gegeben.

Völkermord ist ein Wort, das dem Ausmaß der Gräueltaten nicht gerecht wird, die hinter dem stehen, was wir gerade erleben – was die Kabale durchführt.

Die UN-Agenda 2030, auch bekannt als Klaus Schwabs (WEF) Great Reset und die ruchlose, alles digitalisierende 4. industrielle Revolution, beinhaltet auch einen Plan zur Ausplünderung von Vermögenswerten, wie es ihn in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Die Vermögenswerte der durch die Covid-Mandate verursachten Konkurse werden nach oben in die Tresore der Finanzoligarchen und der dunklen unsichtbaren Finanzkabale gesaugt, die das WEF finanziert und orchestriert und die über 90 % der Mainstream-Medien der Welt kontrolliert. Siehe dies.

Die Agenda 2030 (ursprünglich Agenda 21 genannt) wurde von langer Hand vorbereitet und liegt zwischen 60 und 100 Jahren zurück. Seien Sie sich bewusst, dass die dunkle, unsichtbare Finanzkabale wie eine Sekte agiert. Um erfolgreich zu sein, muss sie den Menschen sagen, was sie vorhat.

In der Tat haben wir in den letzten Jahrzehnten viele Warnungen darüber erhalten, was wir zu erwarten haben – nämlich eine Gesundheitstyrannei, die durch eine gefälschte globale Erwärmung und eine grüne Agenda zur Erhaltung der Artenvielfalt verstärkt wird.

Das Neue Grün ist eine faschistische neoliberale Umweltschutz-Farce, die nur so tut, als ob. In Wirklichkeit – weit entfernt von Umweltschutz. Ganz im Gegenteil. Und doch fallen Menschen auf der ganzen Welt darauf herein. Propaganda ist tödlich. Wir müssen sie stoppen.

*

Die Ausführung des Plans begann im Januar 2020. Zunächst mit einer gefälschten Krankheit namens Covid-19, deren Sterblichkeitsrate etwa gleich oder geringer ist als die der gewöhnlichen Grippe, nämlich 0,03 % bis 0,07 %. Und das Unglaubliche ist, dass die Covid-19-Pandemie, oder besser gesagt die Plandemie, alle 193 UN-Mitgliedsländer auf einmal, am selben Tag, traf. Die große Mehrheit der Menschen glaubte daran.

Doch eine intensive, von den Medien gesteuerte Angstkampagne mit streng totalitär durchgesetzten Abriegelungs- und Vermummungsvorschriften, die die Menschen voneinander entfernten und ihre Moral noch weiter herabsetzten, d. h. ihr Selbstwertgefühl, ihre Abwehrkräfte, ihre Unsicherheit, diktatorische Maßnahmen, führte zu einer weltweiten Tyrannei.

Es klingt wie ein Projekt des Tavistock-Instituts zum „Social Engineering of the Masses“. (Siehe auch das gleichnamige Buch von Daniel Estulin (Copyright 2015)). Tavistock arbeitet eng mit DARPA zusammen, der geheimen Denkfabrik des Pentagon, die sich auf Bewusstseinskontrolle, MK-Ultra und gesellschaftliche Manipulation durch die Massenmedien und oft tödliche Ereignisse unter falscher Flagge spezialisiert hat.

Der globale Westen hat in den meisten Ländern ihre Verfassungen stillschweigend außer Kraft gesetzt, entweder durch ein stilles Dekret oder durch parlamentarische Abstimmungen, bei denen Parlamentarier kooptiert wurden, um an dem Verbrechen teilzunehmen. Aber die große Mehrheit der Bevölkerung hat keine Ahnung. Sie berufen sich immer noch auf die Demokratie – obwohl wir in den letzten 2000 Jahren und darüber hinaus nie eine „Demokratie“ hatten.

Und nur um sicherzugehen, dass wir alle verstehen, was der griechische Begriff „Demokratie“ wirklich bedeutete – er wurde angeblich 800 Jahre v. Chr. in Delphi, Griechenland, geboren und erstmals 507 v. Chr. vom athenischen Führer Kleisthenes im alten Athen praktiziert. Es bedeutete: eine Person eine Stimme – aber nur für gebildete Männer, die für gesellschaftspolitische Entscheidungen qualifiziert waren.

Noch ein Wort zu unserem schlagwortartigen und völlig überstrapazierten Begriff der Demokratie. Dies ist, was Google zu sagen hat:

Die athenische Demokratie war ein Regierungssystem, bei dem alle männlichen Bürger [ab 20 Jahren] der Versammlung, die den Stadtstaat regierte, beiwohnen und an ihr teilnehmen konnten. Es handelte sich um eine demokratische Regierungsform, bei der das Volk oder der „Demos“ echte politische Macht hatte. Athen hatte also eine direkte Demokratie.

Vielleicht sollten Sie sich das merken, bevor Sie den irreführenden Begriff „Demokratie“ wieder frei verwenden. Schauen wir uns zunächst an, was wir mit „Demokratie“ meinen und wie wir gelernt haben, sie im Dienste der Mächtigen zu manipulieren.

Diese kurze Bemerkung zur Demokratie könnte wichtig sein, wenn wir jemals in einer neuen Gesellschaft zur „Demokratie“ zurückkehren. Sorgen wir dafür, dass dieser Begriff in jeder Verfassung eines jeden souveränen Landes klar definiert wird.

Zurück zu den übermäßigen Todesfällen.

Was können wir tun?

Für die meisten der geimpften Menschen ist es zu spät. Sie können nur hoffen, dass ihre Spritze nicht tödlich war oder dass es sich um ein Placebo gehandelt hat. In jedem Versuch – und das war und ist dieses ganze Vaxx-Verbrechen – gibt es Placebos.

Wir sollten so viele Menschen wie möglich über diese schrecklichen Umstände informieren – über die überzähligen Todesfälle und die Gründe dafür -, damit die Menschen aufwachen und nicht mehr zum Vaxxen verleitet werden, und damit sie anderen helfen, aufzuwachen.

Wir sollten Strafverfahren gegen alle Regierungen einleiten, die sich wissentlich an diesem Verbrechen beteiligt haben, insbesondere gegen die Gesundheitsminister und die Leitung der WHO, das UN-System, das WEF – und die uns allen bekannten eugenistischen Oligarchenverdächtigen. Und in der Tat, gehen Sie der Kabale auf den Grund.

Ein Geschworenenprozess hat bereits die Schuldigen ermittelt – mit Aussagen von Zeugen aus den wichtigsten Organisationen, die hinter diesem großen Verbrechen stehen. Siehe alle Unterlinks im Video „Stop World Control“ unten.

Wir müssen sofort alle Aktivitäten stoppen und uns ihnen widersetzen, die mit der berüchtigten UN-Agenda 2030 und dem Great Reset des WEF in Verbindung stehen. Wir müssen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln den Digitalisierungsprozess der 4. industriellen Revolution zum Scheitern bringen, angefangen bei der Rückgängigmachung aller Fortschritte, die mit digitalem Geld, körperimplantierten Chips – deren Zweck es ist, die Menschheit zu versklaven – und auf breiterer Ebene zur Transhumanisierung der Menschheit gemacht wurden.

Wir müssen dieses monströse Verbrechen von biblischem Ausmaß JETZT stoppen.

Kurz gesagt, wir sollten uns auf ein massives Nürnberg 2.0 vorbereiten.

Unverzüglich.

Sehen Sie dieses sehenswerte 31-minütige Video über DEN PLAN mit mehreren Links zu verwandten Videos, einschließlich desjenigen der Grand Jury und ihrer Ergebnisse – sowie einen leicht verständlichen, bodenständigen Text in Großdruck, der erklärt, was wir erleben und wie wir da herauskommen können.

Hier einige Schlüsselzitate aus dem Text von Stop World Control:

„Die Tyrannei ist zu 100% von der Unwissenheit der Öffentlichkeit abhängig. Die Lösung besteht daher darin, die Menschen um uns herum zu informieren.“

„Sobald die Menschen wissen, was wirklich passiert, werden sie aufhören, sich zu fügen, und beginnen, sich zu wehren.“

„Wir bieten Ihnen ein wirksames Instrument, um Ihren Freunden, Ihrer Familie und Ihrer Gemeinschaft die Augen zu öffnen.“

„Hochrangige Experten der WHO, der Vereinten Nationen, des Militärs der USA und Großbritanniens, der britischen Geheimdienste, der CDC, von Pfizer und der britischen Regierung enthüllen die Beweise, dass die Pandemie dazu benutzt wird, eine Weltdiktatur zu errichten.“

„Sie präsentierten ihre Beweise der Welt während eines Grand Jury Verfahrens mit 11 internationalen Anwälten und einem Richter.“

„Die Experten identifizieren die mächtigen Entitäten, die in der Lage sind, diese mächtige Diktatur zu installieren. Sie erklären, wie sie diese Diktatur inszenieren und umsetzen, und was ihre ultimative Agenda für die Menschheit ist.“

„Die höchste Stufe der Gehirnwäsche ist, wenn eine ganze Bevölkerung die Geschichte der Menschheit als Verschwörungstheorie bezeichnet.“

„All diese Informationen sind in der Grand Jury Evidence enthalten. Sie können sie hier herunterladen: StopWorldControl.com/jury

„Dieses mächtige Dokument kann die Welt aufwecken. Bitte verbreiten Sie es weit und breit.“

*

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Instituts der Renmin Universität, Peking.