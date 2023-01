UK: Das Recht auf Zugang zu Bargeld wird bald gesetzlich verankert sein

Von Andrew Griffith MP ist Wirtschaftsminister im Finanzministerium

telegraph.co.uk: Ein neuer Gesetzentwurf zur Abschaffung der „No Cash Spots“ wird den Gemeinden im gesamten Vereinigten Königreich Schutz und Sicherheit bieten

Einer der Makrotrends, der sich wahrscheinlich auch 2023 fortsetzen wird, ist der anhaltende Wechsel von Bargeld zu elektronischen Zahlungen. In den vergangenen zehn Jahren ist die Verwendung von Bargeld zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen um fast drei Viertel zurückgegangen. Der Branchenverband UK Finance berichtet, dass inzwischen 85 % aller Zahlungen elektronisch abgewickelt werden. Das gilt nicht nur für junge Leute: Etwa acht von zehn Menschen im Rentenalter nutzen mindestens einmal im Monat die kontaktlose Kartentechnologie.

Wie die Leser des Telegraph jedoch regelmäßig und zu Recht betonen, ist Bargeld eine Notwendigkeit, ohne die Millionen von Menschen nicht leben können, und eine Absicherung für uns alle, wenn Online-Systeme ausfallen. Genau wie bei Covid und den höheren Energiekosten aufgrund von Putins Einmarsch in der Ukraine gehört der Schutz der Schwachen zum Kern der Werte dieser Regierung. Wir werden die ländlichen Gemeinden, die älteren Menschen oder diejenigen, die ihre persönlichen Finanzen mit Bargeld verwalten, nicht zurücklassen, während das Vereinigte Königreich diesen Übergang erlebt.

Deshalb werden die Gemeinden im Jahr 2023 zum ersten Mal seit den alten Kelten, die auf den britischen Inseln ihre eigenen Münzen prägten, von einem geregelten Recht auf Zugang zu Bargeld profitieren, das mit dem Gesetz über Finanzdienstleistungen und -märkte, das derzeit das Parlament durchläuft, gesetzlich verankert wird. Dies gilt nicht nur für Abhebungen, sondern auch für Bargeldeinzahlungen, was besonders für kleine Unternehmen wichtig ist. Dies gesetzlich zu verankern, ist ein großer Schritt nach vorn.

In Zusammenarbeit mit der Industrie und den Regulierungsbehörden werden wir dafür sorgen, dass es keine Bargeld-„Notlöcher“ gibt, in denen die Verbraucher keine andere Wahl haben, als große Entfernungen zurückzulegen oder hohe Gebühren zu zahlen, um an ihr eigenes Geld zu kommen. „Nivellierung“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Gebühren, die Geldautomatenbetreiber erhalten, für Betreiber in schwer zugänglichen Gemeinden relativ höher ausfallen werden. Und bei 40.000 kostenlosen Geldautomaten im Vereinigten Königreich ist es an den meisten Orten oft einfacher, Bargeld abzuheben, als ein Lokal zu finden, in dem man es ausgeben kann. Auch dank erfolgreicher Initiativen der Branche, die vom Link-Netzwerk koordiniert wurden, gibt es heute fast so viele frei zugängliche Geldautomaten wie im Jahr 2010. Das bedeutet, dass 95 Prozent der Bevölkerung in einem Umkreis von 2.000 Metern von mindestens einem Geldautomaten leben. Hinzu kommt die weitverbreitete Möglichkeit, beim Einkaufen Cashback zu erhalten.

Für die Verbraucher sind elektronische Zahlungen bequemer, machen sie weniger anfällig für Straßenkriminalität und bieten einen sofortigen Transaktionsnachweis zu Schutzzwecken. Sie müssen nicht mehr mit Münzen hantieren oder das genaue Wechselgeld für eine Parkuhr bereithalten. Die kontaktlose „Tap and Go“-Technologie hat eine neue Generation von Unternehmern hervorgebracht. Davon konnte ich mich selbst überzeugen, als ich vorweihnachtliche Märkte in meinem ländlichen Wahlkreis West Sussex besuchte. Zuvor konnte ich durch einfaches Antippen eines mit kontaktlosen Geräten ausgestatteten Mohnblumenverkäufers für die diesjährige Wohltätigkeitsaktion der Royal British Legion spenden.

Es gibt stichhaltige Argumente für die Anonymität von Bargeld als ultimativen Schutz vor einem übermächtigen Staat, aber wir sollten nicht naiv sein, wenn es um das Ausmaß geht, in dem Bargeld auch eine „Schattenwirtschaft“ begünstigt. Auch wenn es schwer zu quantifizieren ist, gehen einige Schätzungen davon aus, dass dies etwa 10 % des britischen BIP ausmacht. Eine bessere Steuererhebung in diesem Bereich könnte dazu führen, dass die Steuern an anderer Stelle gesenkt werden können. Die Möglichkeit, mit „Bargeld in der Hand“ zu arbeiten, wurde als ein Pull-Faktor für Migranten genannt, die sichere Länder auf dem europäischen Festland verlassen, um illegal den Ärmelkanal zu überqueren.

Angesichts dieses raschen Wandels bei etwas so Grundlegendem wie der Art und Weise, wie wir für unsere täglichen Waren und Dienstleistungen bezahlen, glaube ich, dass wir das richtige Gleichgewicht gefunden haben. Schutz und Sicherheit, wo dies erforderlich ist, ohne die Innovation zu behindern, die wir benötigen, um unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig zu machen und das so wichtige Wachstum zu fördern.