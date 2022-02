Der Plan, Sie in einen gentechnisch veränderten menschlichen Cyborg zu verwandeln

Mercola.com

Das britische Verteidigungsministerium und das deutsche Bundesamt für Wehrplanung betonen, dass Human Augmentation ein wichtiger Schwerpunkt sein muss, um zukünftige Kriege zu gewinnen

Die menschliche Augmentation wird nicht auf die militärischen Ränge beschränkt sein. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Weg, die Klassen von Menschen weiter zu trennen, wobei die reiche und mächtige Elite ihren augmentierten „übermenschlichen“ Status schließlich als Rechtfertigung dafür nutzt, alle anderen zu beherrschen

Das Ziel der vierten Industriellen Revolution – die vom Weltwirtschaftsforum eingeführt und vorangetrieben wird – ist der Transhumanismus, die Verschmelzung von Mensch und Maschine.

Die Augmentierung des Menschen kann sich direkt auf sein Verhalten auswirken, entweder zum Positiven oder zum Nachteil der betreffenden Person.

Nach Ansicht der Transhumanisten ist der menschliche Körper eine „Plattform“, die auf unzählige Arten physisch, psychologisch und sozial erweitert werden kann.

Ein Projektbericht des britischen Verteidigungsministeriums vom Mai 2021, der in Zusammenarbeit mit dem deutschen Bundesamt für Wehrplanung erstellt wurde, bietet schockierende Einblicke in die dystopische kybernetische Zukunft, in die globale Technokraten die Menschheit treiben.

Der Bericht „Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm, a Strategic Implications Project“ (Menschliche Augmentation – der Beginn eines neuen Paradigmas, ein Projekt mit strategischen Auswirkungen) gibt einen Überblick über die wissenschaftlichen Ziele des britischen und des deutschen Verteidigungsministeriums, und sie sind genau das, was der Titel vermuten lässt. Es wird betont, dass die menschliche Augmentation ein Schlüsselbereich ist, auf den man sich konzentrieren muss, um zukünftige Kriege zu gewinnen.

Aber die menschliche Augmentation wird nicht auf die militärischen Ränge beschränkt sein. Vielmehr geht es darum, die Klassen von Menschen weiter zu trennen, wobei die reiche und mächtige Elite zu „Supermenschen“ ausgebaut wird. Es ist erwähnenswert, dass alles, was an die Öffentlichkeit gelangt, ein Jahrzehnt oder mehr hinter den aktuellen Möglichkeiten zurückbleibt, sodass alles in diesem Bericht als veraltete Nachricht betrachtet werden kann, auch wenn er sich wie reine Science-Fiction liest.

… der Bereich der menschlichen Augmentation hat das Potenzial, die Gesellschaft, die Sicherheit und die Verteidigung in den nächsten 30 Jahren zu verändern“, heißt es in dem Bericht. „Wir müssen beginnen, die Auswirkungen dieser Veränderungen zu verstehen und sie zu unserem Vorteil zu gestalten, bevor sie uns aufgedrängt werden. Die Technologie in der Kriegsführung hat sich traditionell auf immer ausgefeiltere Plattformen konzentriert, auf denen sich Menschen bewegen und von denen aus sie kämpfen, oder auf Artefakte, die sie tragen oder mit denen sie kämpfen. Fortschritte in den Biowissenschaften und konvergierende Entwicklungen in verwandten Bereichen beginnen jedoch, die Grenze zwischen Technologie und Mensch zu verwischen …

Viele Technologien, die das Potenzial haben, bis zum Jahr 2050 strategische Vorteile zu bringen, gibt es bereits, und es wird zweifellos weitere Fortschritte geben … Unsere potenziellen Gegner werden nicht den gleichen ethischen und rechtlichen Erwägungen unterliegen wie wir, und sie entwickeln bereits Fähigkeiten zur Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten. Unsere größte Herausforderung wird darin bestehen, uns auf diesem Gebiet einen Vorteil zu verschaffen, ohne dabei die Werte und Freiheiten zu gefährden, auf denen unsere Lebensweise beruht …

Wenn wir an menschliche Augmentation denken, stellen wir uns leicht Science-Fiction inspirierte Anzüge oder Wundermittel vor, die Supersoldaten hervorbringen, aber wir stehen an der Schwelle, die Vorteile in einer Reihe von Rollen zu realisieren. Die menschliche Augmentation wird dazu beitragen, die Leistung zu verstehen, zu optimieren und zu verbessern, was sowohl zu schrittweisen als auch zu radikalen Verbesserungen führt.

Verändern, was es bedeutet, ein Mensch zu sein

Wie in dem Bericht festgestellt wird, „hat die menschliche Augmentation das Potenzial, … die Bedeutung des Menschseins zu verändern“. Dies ist genau das, was Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums (WEF), als Ziel der Vierten Industriellen Revolution bezeichnet hat.

Das WEF steht seit mehr als 40 Jahren im Zentrum des Weltgeschehens, und wenn man sich die Zeit nimmt, in das WEF-Material zur Vierten Industriellen Revolution einzutauchen, erkennt man, dass sich alles um den Transhumanismus dreht. Es geht um die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Dies ist eine dystopische Zukunft, die das WEF und seine globalen Verbündeten aktiv umzusetzen versuchen, ob die Menschheit als Ganzes damit einverstanden ist oder nicht.

Schwab träumt von einer Welt, in der die Menschen mit der Cloud verbunden sind und über ihre eigenen Gehirne auf das Internet zugreifen können. Das bedeutet natürlich auch, dass Ihr Gehirn für Menschen zugänglich wäre, die an Ihren Gedanken, Gefühlen, Überzeugungen und Ihrem Verhalten herumbasteln wollen, seien es die technokratischen Eliten selbst oder zufällige Hacker. Wie der Geschichtsprofessor Yuval Noah Harari Ende 2019 feststellte, „ist der Mensch jetzt ein hackbares Tier“, wie es in dem vorgestellten Bericht heißt:

Die menschliche Augmentation wird zunehmend an Bedeutung gewinnen, zum einen, weil sie menschliche Fähigkeiten und Verhaltensweisen direkt verbessern kann, zum anderen, weil sie das Bindeglied zwischen Menschen und Maschinen ist. Künftige Kriege werden nicht von denjenigen gewonnen, die über die fortschrittlichste Technologie verfügen, sondern von denen, die die einzigartigen Fähigkeiten von Menschen und Maschinen am effektivsten integrieren können. Die Bedeutung der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine ist weithin anerkannt, wurde aber bisher aus einer technikzentrierten Perspektive betrachtet.

Die Ergänzung des Menschen ist das fehlende Teil dieses Puzzles. Den Menschen als Plattform zu betrachten und unsere Mitarbeiter auf individueller Ebene zu verstehen, ist von grundlegender Bedeutung für eine erfolgreiche Human Augmentation.

Das Schlüsselwort, auf das ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, ist die Behauptung, dass die menschliche Augmentation „das Verhalten direkt verbessern“ kann. Wenn man das Verhalten verbessern kann, bedeutet das, dass man das Verhalten einer Person ändern kann. Und wenn man das Verhalten einer Person positiv verändern kann, kann man es auch zum Nachteil der Person kontrollieren.

Theoretisch könnte jeder beliebige Zivilist mit einer Gehirn-zu-Cloud-Verbindung und den erforderlichen biologischen Verbesserungen (wie Stärke oder Geschwindigkeit) drahtlose Anweisungen erhalten, um z. B. ein Attentat auszuführen, das auch ohne vorheriges Training einwandfrei ausgeführt werden kann.

Alternativ könnte ihr physischer Körper vorübergehend von einem ferngesteuerten Operator mit den erforderlichen Fähigkeiten übernommen werden. Beweise für dieses Konzept gibt es bereits, und sie werden von Dr. Charles Morgan, Professor für nationale Sicherheit an der Universität New Haven, in der folgenden Vorlesung vorgestellt. Mithilfe des Internets und von Gehirnimplantaten können Gedanken von einer Person zur anderen übertragen werden. Der Absender kann auch die körperlichen Bewegungen des Empfängers direkt beeinflussen.

Die menschliche Plattform

Auf Seite 12 des Berichts wird das Konzept des menschlichen Körpers als Plattform beschrieben, und wie verschiedene Teile der menschlichen Plattform erweitert werden können. Ein Beispiel:

Die körperliche Leistungsfähigkeit wie Kraft, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer kann verbessert werden, ebenso wie die körperlichen Sinne. Ein Beispiel ist die Genbearbeitung zur Verbesserung der Sehkraft.

Psychologische Leistungen wie Kognition, Emotionen und Motivation können beeinflusst werden, um gewünschtes Verhalten zu aktivieren und zu steuern. Beispiele für die kognitive Verbesserung sind die Verbesserung von Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Kreativität, Verständnis, Entscheidungsfindung, Intelligenz und Wachsamkeit

Die soziale Leistung – „die Fähigkeit, sich als Teil einer Gruppe wahrzunehmen und die Bereitschaft, als Teil des Teams zu handeln“ – kann beeinflusst werden. Auch Kommunikationsfähigkeit, Zusammenarbeit und Vertrauen werden hier berücksichtigt.

Sie führen verschiedene Möglichkeiten zur Beeinflussung der physischen, psychischen und sozialen Leistungsfähigkeit der „menschlichen Plattform“ auf, darunter die Genetik (Keimbahn und somatische Modifikation), das Darmmikrobiom, die synthetische Biologie, invasive (interne) und nichtinvasive (externe) Gehirnschnittstellen, passive und angetriebene Exoskelette, Kräuter, Medikamente und Nanotechnologie, Neurostimulation, Augmented-Reality-Technologien wie externe Hologramme oder Brillen mit eingebauter künstlicher Intelligenz und Technologien zur sensorischen Erweiterung wie externe Sensoren oder Implantate. Wie in dem Bericht erwähnt:

Die Sinne können erweitert werden, indem Frequenzen, die über den normalen menschlichen Bereich hinausgehen, in Frequenzen übersetzt werden, die gesehen, gehört oder auf andere Weise erkannt werden können. Auf diese Weise könnte der Benutzer durch Wände hindurch sehen, Vibrationen wahrnehmen und in der Luft befindliche Chemikalien sowie Veränderungen in Magnetfeldern erkennen. Es wurden auch invasivere Möglichkeiten zur Verbesserung der vorhandenen Sinne demonstriert, z. B. die Beschichtung von Netzhautzellen mit Nanopartikeln, um das Sehen im Infrarotspektrum zu ermöglichen.

Sie weisen auch darauf hin, dass aus der Sicht der Verteidigung Methoden benötigt werden, um einen verbesserten Gegner zu entlarven. Können Sie sich das Schlachtfeld der Zukunft überhaupt vorstellen, auf dem Soldaten von beiden Seiten mit widersprüchlichen Informationen bombardiert werden?

Was die Ethik betrifft, so wird in dem Papier betont, dass „wir nicht darauf warten können, dass die Ethik der menschlichen Augmentation für uns entschieden wird“. Es könne sogar „moralische Verpflichtungen“ geben, Menschen zu augmentieren, etwa wenn dies „das Wohlbefinden“ fördere oder eine Bevölkerung vor einer „neuartigen Bedrohung“ schütze.

Interessanterweise heißt es in dem Papier: „Man könnte argumentieren, dass Behandlungen, die neuartige Impfverfahren sowie Gen- und Zelltherapien beinhalten, Beispiele für die Augmentation von Menschen sind, die bereits in der Pipeline sind.“ Dies scheint eine direkte Anspielung auf mRNA- und Vektor-DNA-COVID-Impfungen zu sein. Wenn dem so ist, ist das ein offenes Eingeständnis, dass es sich dabei um eine Strategie zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit handelt, die sich in der Entwicklung befindet.

Die Herausforderung der unbeabsichtigten Folgen

Natürlich kann es eine Vielzahl von Nebenwirkungen und unbeabsichtigten Ergebnissen geben, wenn man beginnt, einen Aspekt des menschlichen Körpers oder Geistes zu verbessern. Wie in dem vorgestellten Bericht erläutert:

Die Beziehung zwischen Augmentations-Inputs und -Outputs ist nicht so einfach, wie sie erscheinen mag. Eine Augmentation könnte die Ausdauer einer Person verbessern, aber unbeabsichtigt ihre Fähigkeit beeinträchtigen, klar und entschlossen zu denken und rechtzeitig zu handeln. In einem Kriegskontext könnte eine Augmentation einen Befehlshaber intelligenter machen, aber seine Führungsfähigkeit beeinträchtigen, weil er weniger in der Lage ist, sozial zu interagieren, oder weil er zunehmend unethische Entscheidungen trifft. Selbst ein relativ unumstrittenes Hilfsmittel wie ein Exoskelett kann die körperliche Leistungsfähigkeit bei bestimmten Aufgaben verbessern, aber unbeabsichtigt zu einem Verlust des Gleichgewichts oder einer verminderten Koordination führen, wenn es nicht getragen wird.

Der Begriff des Enhancements wird durch die Feinheiten des menschlichen Nervensystems noch weiter vernebelt, wo eine Veränderung in einem Bereich eine unbeabsichtigte Wirkung an anderer Stelle haben kann. Die Unterschiede zwischen den Menschen machen die Entwicklung von Verbesserungen noch schwieriger.

All dies ist jedoch kein Grund, die Entwicklung des Transhumanismus zu überdenken oder zu verlangsamen, so die Autoren. Wir müssen den menschlichen Körper einfach besser verstehen, und dazu müssen wir mehr Daten über die menschliche Leistung, das Verhalten, die Genetik und die Epigenetik sammeln und analysieren. Wie die Autoren bemerken:

Geräte, die Bewegung, Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt und Standort aufzeichnen, sind bereits weit verbreitet und werden immer genauer und ausgefeilter werden, sodass eine immer größere Bandbreite von Leistungsdaten in Echtzeit erfasst werden kann. Außerdem können wir Daten auf eine Weise analysieren, die noch vor fünf Jahren unmöglich war. Künstliche Intelligenz ist in der Lage, riesige Datenmengen fast augenblicklich zu analysieren und sie in Produkte umzuwandeln, die als Entscheidungsgrundlage dienen können. Diese Verbindung von Datenerfassung und -analyse ist die Grundlage für die künftige Ergänzung des Menschen.

Im Labor gezüchtete Designer-Babys

Wie bereits erwähnt, ist die Forschung, wenn ein technologischer Fortschritt öffentlich bekannt wird, bereits ein Jahrzehnt oder länger im Rückstand. Nehmen wir also den Artikel in Futurism vom 1. Februar 2022, in dem bekannt gegeben wird, dass chinesische Wissenschaftler ein Kindermädchen mit künstlicher Intelligenz entwickelt haben, das sich um Föten kümmert, die in einer künstlichen Gebärmutter gezüchtet werden. Laut Futurism:

Das System könnte es Eltern theoretisch ermöglichen, ein Baby in einem Labor heranzuziehen, wodurch die Notwendigkeit, dass ein Mensch ein Kind austrägt, entfällt. Die Forscher gehen sogar so weit zu sagen, dass dieses System sicherer wäre als die herkömmliche Kinderzeugung.

Derzeit ist der KI-Roboter nur für im Labor gezüchtete tierische Embryonen zuständig, da „Experimente an menschlichen Embryonen nach internationalem Recht immer noch verboten sind.“ Das könnte sich jedoch jederzeit ändern. Im Mai 2021 hat die Internationale Gesellschaft für Stammzellenforschung die Regeln für Experimente an menschlichen Embryonen gelockert.

Bis dahin galt die Regel, dass kein menschlicher Embryo in einer Laborumgebung länger als 14 Tage gezüchtet werden durfte. Nun dürfen menschliche Embryonen über 14 Tage hinaus gezüchtet werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. In einigen Ländern müssten die Gesetze noch geändert werden, um über 14 Tage hinauszugehen, aber unabhängig davon besteht kein Zweifel daran, dass mit dem Beginn des Transhumanismus ethische Überlegungen über die Aufzucht von Babys in Labors über Bord geworfen werden.

Kombinieren Sie die Ankündigung eines KI-Roboter-Kindermädchens, das sich um im Labor gezüchtete Embryonen kümmert, mit der Ankündigung aus dem Jahr 2018, dass chinesische Wissenschaftler genmanipulierte CRISPR-Babys erzeugen. Wie Technology Review am 25. November 2018 berichtete, „Ein gewagter Versuch ist im Gange, um die ersten Kinder zu schaffen, deren DNA mithilfe von Gen-Editing angepasst wurde.“

Die Embryonen wurden genetisch bearbeitet, um ein Gen namens CCR5 zu deaktivieren, um die Babys „resistent gegen HIV, Pocken und Cholera“ zu machen. Die Embryonen wurden dann mittels In-vitro-Fertilisation in eine menschliche Mutter eingepflanzt. Zum damaligen Zeitpunkt weigerte sich der leitende Wissenschaftler zu beantworten, ob das Vorhaben zu einer Lebendgeburt geführt hatte, doch kurz darauf wurde bestätigt, dass eine Versuchsteilnehmerin im November 2018 tatsächlich genmanipulierte Zwillinge zur Welt gebracht hatte.

Im Juni 2019 veröffentlichte die Zeitschrift Nature einen Artikel, in dem die Frage aufgeworfen wurde, ob die CRISPR-Babys unbeabsichtigt eine kürzere Lebensspanne erhalten haben könnten, da die Forschung vor kurzem herausgefunden hatte, dass Menschen mit zwei deaktivierten Kopien des CCR5-Gens eine um 21 % höhere Wahrscheinlichkeit haben, vor dem Alter von 76 Jahren zu sterben als Menschen mit einer funktionierenden Kopie dieses Gens. Die Babys könnten dank dieser genetischen Manipulation auch anfälliger für Grippe und Autoimmunerkrankungen sein.

Sollten wir Chimären züchten, um den Bedarf an Organen zu befriedigen?

Ethische Überlegungen zu Tier-Mensch-Hybriden (Chimären) werden wahrscheinlich ebenfalls in den Hintergrund treten, sobald der Transhumanismus zur Normalität wird. Ein Team chinesischer und amerikanischer Wissenschaftler hat bereits Mensch-Affen-Hybridembryonen gezüchtet.

Die Hybridembryonen sind Teil der Bemühungen, neue Wege zur Herstellung von Organen für Transplantationspatienten zu finden. Die Idee ist, Affen mit menschenkompatiblen Organen zu züchten, die dann bei Bedarf entnommen werden können. In diesem Fall wurden die Embryonen bis zu 20 Tage lang in Reagenzgläsern gezüchtet – und dies geschah, bevor das ISSCR offiziell einer Lockerung der 14-Tage-Regel zustimmte.

Die Frage ist: Wenn diese Art der Forschung erfolgreich ist und die Schaffung von Tieren mit menschlichen Organen tatsächlich möglich ist, wann wird die Chimäre dann zu einem Menschen?

Woher wissen wir, dass das, was wie ein Affe aussieht, nicht auch ein menschliches Gehirn mit der dazugehörigen Intelligenz hat? Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, was hindert Wissenschaftler daran, menschliche Organspender zu züchten? Sogar menschliche Klone? Das ist mit Sicherheit ein gefährlicher Weg.

Privatsphäre im Zeitalter des Transhumanismus

Eine der größten Sorgen, die ich (und viele andere) habe, ist vielleicht, dass wir uns nicht nur auf eine Verschmelzung von Mensch und Maschine zubewegen, sondern dass wir gleichzeitig auch die menschliche Moral zunehmend an Maschinen auslagern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Endergebnis nicht verheerend sein wird. Wie konnte das passieren? Timandra Harkness, eine BBC-Radiomoderatorin und Autorin von „Big Data: Does Size Matter?“ schreibt:

Wie die letzten Jahre der Pandemie gezeigt haben, wird der Wunsch, sich der Kontrolle zu entziehen, wenn es keinen guten Grund dafür gibt, weithin als bestenfalls exzentrisch und schlimmstenfalls als automatischer Grund für Misstrauen angesehen. Wir können einfach nicht sagen, warum ein Privatleben wertvoll ist. Wir verstehen uns nicht als autonome Wesen, als Personen, die einen Raum brauchen, in dem sie nachdenken und ihre Gedanken mit einigen wenigen anderen teilen können, bevor sie sich mit Worten und Taten in die Öffentlichkeit wagen, die sie zu verteidigen bereit sind …

Ein Teil der Anziehungskraft von Technologien wie der künstlichen Intelligenz besteht in der Vorstellung, dass eine Maschine die Rolle eines weisen Elternteils übernehmen kann, der immun ist gegen die Emotionen und die Unberechenbarkeit des Menschen. Dies sagt jedoch weniger über die tatsächlichen Fähigkeiten der KI aus, als vielmehr über unsere Enttäuschung über uns selbst. Der Drang, COVID oder andere soziale Probleme mit Technologie zu lösen, entspringt diesem Mangel an Vertrauen in andere Menschen. Das gilt auch für die leichtfertige Missachtung der Privatsphäre als Ausdruck moralischer Autonomie.

Die Technikethik kann uns ebenso wenig retten wie die Technik selbst. Selbst während einer Pandemie ist die Frage, wie wir uns gegenseitig behandeln, die grundlegende Frage, die der Ethik zugrunde liegt. Wir müssen die Technik also doch nur als ein Werkzeug betrachten. Andernfalls riskieren wir, zu ihren Instrumenten in einer Welt ohne Moral gemacht zu werden.

