Die heutige Reaktion auf eine Pandemie ähnelt auf unheimliche Weise der Reaktion auf die Pockenpandemie

Erinnern Sie sich noch daran, wie wir aus den Pockenmandaten herauskamen? Die meisten meiner Leser werden sich nicht mehr daran erinnern, wahrscheinlich weil es schon über 135 Jahre her ist. Hier ist die erstaunliche Geschichte, die sich zugetragen hat.

Diese Erkenntnis stammt von einem meiner Leser, A Midwestern Doctor who Writes A’s Newsletter (der gerade vor 3 Stunden gestartet wurde).

Er wiederum hat sie aus dem erstaunlichen Buch „Dissolving Illusions“ von Dr. Suzanne Humphries und Roman Bystrianyk, das die Geschichte der Impfstoffe, der öffentlichen Gesundheit und der Anti-Impf-Bewegung (die in den 1700er Jahren begann) beschreibt.

Ich wollte es mit Ihnen allen teilen, denn was vor über 135 Jahren geschah, ist dem, was heute geschieht, sehr ähnlich.

Wie sie das Problem vor 135 Jahren gelöst haben

Die Lösung bestand damals nicht darin, die Entscheidungsträger mit rationalen wissenschaftlichen Argumenten zu überzeugen. Es war ein öffentlicher Massenprotest, der dazu führte, dass man die Empfehlungen der „Experten“ über Bord warf und neue Methoden anwandte, die funktionierten und von der medizinischen Gemeinschaft abgelehnt wurden.

Hier ist, was ein Arzt aus dem Mittleren Westen in den Kommentaren zu meinem letzten Artikel schrieb:

Was derzeit mit den COVID-Mandaten und Protesten geschieht, ist fast identisch mit dem, was vor 135 Jahren mit den Pockenimpfkampagnen geschah: Die Impfung verschlimmerte die Pockenepidemien, die Impfstoffe töteten viele Menschen, die Öffentlichkeit lehnte sie ab und die Regierungen reagierten mit immer strengeren Zwangsimpfungsgesetzen. Schließlich brach 1885 einer der größten Proteste des Jahrhunderts aus, die Impfpflicht wurde in einem Gebiet zugunsten einer alternativen Behandlung der Pocken aufgehoben, und das war das eigentliche Ende der Pocken.

Ich glaube, dass dies eine sehr wichtige Botschaft für die aktuelle Protestbewegung ist und viel Gutes bewirken wird, wenn sie ankommt. Ich habe eine 10-seitige prägnante, aber detaillierte Zusammenfassung der Ereignisse verfasst, die ich zur Verfügung stellen möchte (aber ich möchte keine Anerkennung dafür).

Die gesamte Zusammenfassung ist hier zu finden, und ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie das Bewusstsein für dieses Thema schärfen könnten.

Ihr Wunsch wurde bereits erfüllt. Ich denke, wir können alle von dem lernen, was bereits funktioniert hat. Man weiß nie, was am Ende zur Lösung dieser Situation beitragen wird.

Werden es die Trucker sein? Whistleblower aus den Reihen der CDC, der FDA, der NIH, der Pharmaunternehmen? Werden es die Einbalsamierer sein, die sich zu Wort melden? Wird es die Korruption der DMED-Daten sein? Die Lebensversicherungsgesellschaften, die es herausfinden? Wird Tech Review eine Debatte zwischen unseren Experten und den Experten von Harvard und MIT ansetzen? Tony Fauci, der endlich zugibt, dass er es vermasselt hat, indem er ein tödliches Virus finanzierte, einen tödlichen Impfstoff propagierte und frühe Behandlungen unterdrückte, die funktionierten? (ok, das letzte war ein Scherz).

Hier gibt es eine Menge Möglichkeiten.

Hier ist der entscheidende Absatz gleich zu Beginn, falls Sie wenig Zeit haben:

Schließlich kam es 1885 in Leicester (einer englischen Stadt) zu einem der größten Proteste des Jahrhunderts. Die Regierung von Leicester wurde abgelöst, die Impfpflicht abgeschafft und von der Ärzteschaft abgelehnte Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit eingeführt. Diese Maßnahmen waren äußerst erfolgreich und beendeten, nachdem sie weltweit eingeführt worden waren, die Pockenepidemie, von der die meisten fälschlicherweise annahmen, dass sie durch die Impfung ausgelöst worden war.

Kurz gesagt, was funktionierte, war ein Massenprotest und die Einführung neuer Gesundheitsmaßnahmen, die von der medizinischen Gemeinschaft abgelehnt wurden. Als diese Maßnahmen funktionierten, glaubten die meisten Menschen, dass es der Impfstoff war, der schließlich alle rettete.

Es gibt erstaunlich viele Parallelen zu den Ereignissen vor 135 Jahren

Wenn Sie lesen, was vor 135 Jahren geschah, werden Sie verblüfft sein über die Ähnlichkeiten mit dem, was heute geschieht.

Hier ist eine mögliche Erklärung dafür:

Damals hat die Impfung die Situation noch verschlimmert, sodass man den Eingriff verdoppelte und ihn für die Menschen vorschrieb. Das Ergebnis: noch schlechtere Ergebnisse. Niemand hat je herausgefunden, dass es umso schlimmer wird, je mehr geimpft wird:

Ende 1868 waren mehr als 95 Prozent der Einwohner von Chicago geimpft. Nach dem großen Brand von 1871 (der die Stadt auslöschte) wurden strenge Impfgesetze erlassen und die Impfung zur Bedingung für den Erhalt von Hilfsgütern gemacht. Im Jahr 1872 wurde Chicago von einer verheerenden Pockenepidemie heimgesucht, bei der über 2000 Menschen an den Pocken erkrankten, von denen über 25 % starben, wobei die Sterblichkeitsrate bei Kindern unter 5 Jahren die höchste war, die je verzeichnet wurde.

Ist DAS nicht interessant?

Hier ist ein weiterer Ausschnitt, der mich an den Gesetzentwurf von Senator Pan in Kalifornien erinnert, der die Möglichkeit des Opt-out für die Bürger abschaffen soll. Die Gefängnisstrafen erinnern mich an das, was das DHS jetzt in Erwägung zieht.

In dem Maße, wie die Skepsis gegenüber der Impfung zunahm, wurde die Durchsetzung der Vorschriften verschärft, da es keine rechtliche Handhabe gab, sich unabhängig von der Situation oder der ärztlichen Empfehlung gegen die Impfung zu entscheiden. Überall auf der Welt gibt es Berichte über Impfverweigerer, die zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilt oder zwangsgeimpft werden, wobei sich die Eltern oft dafür entscheiden, diese Strafen in Kauf zu nehmen, um ihre Kinder vor der Impfung zu bewahren.

Und ein anderer Ausschnitt erinnert mich an die Trucker in Kanada:

Die Spannungen erreichten einen Siedepunkt, und am 23. März 1885 brach ein großer Protest mit schätzungsweise 80.000 bis 100.000 Menschen aus. Er setzte sich aus Bürgern aller Berufsgruppen aus ganz England zusammen und wurde von Bürgern aus ganz Europa unterstützt, die nicht an der Demonstration teilnehmen konnten. Der Demonstrationszug war zwei Meilen lang und zeigte die Stimmung in der Bevölkerung gegen die Impfung, die überall in der Menge zu spüren war. Die Demonstration war erfolgreich, und die örtliche Regierung stimmte den Forderungen nach Freiheit zu und erkannte sie an. Viele der Beschreibungen dieses Protests (und der dort herrschenden Jubelstimmung) ähneln sehr stark den Berichten, die ich über den Protest der Trucker gelesen habe.

Kommt Ihnen dieser nächste Ausschnitt bekannt vor? Wenn die FDA-Sitzung nicht verschoben worden wäre, wären wir in ein paar Tagen an dieser Stelle, nur dass es bei uns 6 Monate statt 3 Monate wären:

Die Industriestadt Leicester unterlag dem englischen Gesetz von 1840, das Impfungen vorschreibt, und dem Gesetz von 1859, das vorschreibt, dass jedes Kind innerhalb von drei Monaten nach der Geburt geimpft werden muss.

Und ich denke, auch das kommt uns sehr bekannt vor; das könnte der Weg sein, auf den wir zusteuern:

Es kam zu Übergriffen auf Beamte, die die Impfung durchsetzten, und es kam regelmäßig zu Aufständen. Dieses Zitat des emeritierten Professors F. W. Newman aus dem Jahr 1874 bringt die damalige Stimmung auf den Punkt: Eine anständige und zulässige Sprache versagt mir, wenn ich auf etwas anspiele, das vor dreißig Jahren unglaublich erschienen wäre – die Anordnung der Impfung für das zweite Kind einer Familie, wenn die Impfung das erste getötet hat; und dann den Vater wegen Weigerung ins Gefängnis zu schicken.

Wollen Sie wissen, wie sie das Problem gelöst haben? Nun, es war sicher nicht die Impfung, von der die Öffentlichkeit (aber nicht der Gesetzgeber) erkannte, dass sie das Problem verschlimmerte. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Hier sind die Maßnahmen, mit denen das Problem schließlich gelöst wurde.

In jenem Jahr wurde nach den Protesten die Regierung ausgetauscht, die Impfpflicht wurde abgeschafft, und bis 1887 war die Durchimpfungsrate auf 10 % gesunken. Als Ersatz für das Impfmodell schlugen die Aktivisten aus Leicester ein System vor, das die sofortige Quarantäne von Pockenkranken, die Desinfektion ihrer Wohnungen und die Quarantäne ihrer Kontaktpersonen sowie eine Verbesserung der öffentlichen Hygiene vorsah. Die Ärzteschaft lehnte dieses Modell vehement ab und prophezeite eifrig, dass das „gigantische Experiment“ von Leicester bald zu einem schrecklichen „Massaker“ führen würde, vor allem an den ungeschützten Kindern, die von den Regierungsärzten als „Säcke voller Schießpulver“ betrachtet wurden, die leicht Schulen in die Luft jagen könnten (zusammen mit vielen anderen hasserfüllten und übertriebenen Äußerungen, die gegen sie gerichtet waren). Diese Pocken-Apokalypse sollte für immer als Lektion gegen die Impfstoffverweigerung dienen, auf die die Ärzteschaft gesetzt hatte.

Da die vorhergesagte Katastrophe ausblieb, traten in Leicester bei nachfolgenden Epidemien dramatisch niedrigere Pockenraten auf als in anderen vollständig geimpften Städten (zwischen 1/2 und 1/32). Im Laufe der Jahrzehnte setzte sich jedoch eine allmähliche öffentliche Akzeptanz der Methoden von Leicester durch. Doch selbst 30 Jahre später wurde in einem Artikel der New York Times noch immer eine bevorstehende Katastrophe vorausgesagt, und Leicester musste unbedingt seine Methoden ändern. Glücklicherweise wurde der Wert von Leicesters neuartigem Ansatz der Quarantäne und der Verbesserung der öffentlichen Hygiene erkannt und nach und nach auf der ganzen Welt übernommen, was schließlich zur Ausrottung der Pocken führte.

Vor COVID wiederholte sich die Geschichte erneut

Eine sehr ähnliche Geschichte wiederholte sich 33 Jahre später mit derselben Strategie bei der Spanischen Grippe 1918. Im Jahr 2020 erschien auf uncutnews.ch eine Reihe von sehr aufschlussreichen Artikeln darüber. Einige sind leider nur für diejenigen, die die deutsche Sprache verstehen, einige wurden von greatgameindia und Dr. Mercola behandelt.

Die Rockefellers und das Militär waren bei diesem „Ausbruch“ ebenfalls sehr aktiv, mit einem Plan, der Masken und Injektionen beinhaltete.

Wir sind hier also in Runde 3.

Zusammenfassung

Die gesamte Abhandlung ist 10 Seiten lang. Hier in Englisch und hier von Google übersetzt. Es ist eine faszinierende Lektüre, und ich hoffe, Sie nehmen sich die Zeit, sie zu lesen. Er endet mit einer Zusammenfassung der Parallelen zu heute.

Die Lektion bestand darin, sich bei der Suche nach Lösungen nicht auf die medizinischen Experten und die Gesetzgeber zu verlassen; sie förderten Lösungen, die die Probleme noch verschlimmerten. Die Lösungen, die funktionierten, kamen von den Menschen und wurden vom Mainstream-Establishment abgelehnt.

Wenn Sie die ganze Geschichte lesen möchten, können Sie das Buch „Dissolving Illusions“ hier kaufen. Die Bilder finden Sie hier.

Vielen Dank, A Midwestern Doctor, für diese erstaunliche Recherche und dafür, dass Sie uns über das Buch und die Geschichte hinter dem Buch informiert haben. Ich habe Ihren Substack abonniert.