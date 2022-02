Big Pharma wird untergehen wie Big Tobacco, wenn die Strafverfolgung GLOBAL wird und die Impfstoffbetrüger und Massenmörder ins Visier nimmt.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Big Tobacco Tausende von Ärzten bestach und ganzseitige Anzeigen im Journal of the American Medical Association (JAMA) schaltete, in denen behauptet wurde: „Ärzte rauchen mehr Camels als jede andere Zigarette!“

Jahrzehntelang wurde das medizinische und wissenschaftliche Establishment in den Vereinigten Staaten von Big Tobacco beherrscht. Den Ärzten wurde beigebracht, dass Zigarettenrauchen gut für die Mundgesundheit sei und die kognitiven Leistungen verbessern könne. Dies galt damals als „die Wissenschaft“, und jeder, der mit „der Wissenschaft“ nicht einverstanden war, wurde verleumdet, angegriffen und kam auf die schwarze Liste der Industrie (genau wie heute).

Diejenigen, die erklärten, dass Rauchen gut für die Gesundheit sei, galten als die führenden Mediziner und Wissenschaftler der damaligen Zeit. „Die Wissenschaft steht fest“, hieß es in den von Big Tobacco gesponserten medizinischen Fachzeitschriften, medizinischen Fortbildungsveranstaltungen und Wissenschaftsmagazinen.

Die folgende ganzseitige Anzeige, die im JAMA erschien, erklärte, dass Zigaretten gut für die „T-Zone“ seien – (T für Throat, T für Taste). Sie erklärte: „Die Wahl der Ärzte ist Amerikas Wahl“!

Ganzseitige Anzeigen erklärten, dass die Wissenschaft über das Rauchen eindeutig sei. Selbst nach zehn Jahren regelmäßigen Rauchens wurden bei Rauchern „keine negativen Auswirkungen auf Nase, Rachen und Nebenhöhlen“ festgestellt, erklärte diese Anzeige für Chesterfield-Zigaretten:

Und diese Tabakwerbung von „Tipalet“-Zigaretten versprach, dass, wenn man einer sexy Frau Rauch ins Gesicht bläst, sie einem überallhin folgt:

All diese Propagandalügen von Big Tobacco wurden in der Sprache der „Wissenschaft“ formuliert. Und die wissenschaftlichen Lügen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht wirklich verändert. Wenn man die Lügen von Big Tobacco mit den Lügen von Big Pharma und der modernen Impfstoffpropaganda vergleicht, sind sie sogar fast identisch:

Die Tage von Big Pharma sind gezählt… die Industrie des Todes wird genau wie Big Tobacco demontiert werden

Big Tobacco profitierte davon, Menschen mit einem giftigen, tödlichen Produkt zu töten, das Herzkrankheiten, Lungenkrebs und Gefäßerkrankungen förderte. Jahrzehntelang unterwanderten sie die „wissenschaftliche“ Industrie und beherrschten medizinische Fachzeitschriften und die Medienberichterstattung. Zigarettenhersteller warben in Zeitschriften, im Fernsehen und bei Sportveranstaltungen. Sie bezahlten Hollywood-Drehbuchautoren dafür, Zigaretten in Filmen zu platzieren und sie „cool“ aussehen zu lassen.

Aber sie wurden dabei erwischt, wie sie die Wissenschaft fälschten. Dutzende Millionen Menschen starben an den Folgen des Rauchens, und als die wahren medizinischen Erkenntnisse bekannt wurden, wurde Big Tobacco von Generalstaatsanwälten und Staatsanwälten, die die Industrie wegen ihrer tödlichen Produkte und ihres „wissenschaftlichen“ Betrugs zur Rechenschaft zogen, weitgehend zerschlagen.

Big Pharma ist ähnlich wie Big Tobacco, aber viel tödlicher und gefährlicher. Die mRNA-Injektionen zwingen den Körper dazu, tödliche biologische Waffen in seinen eigenen Zellen herzustellen und sie in den Blutkreislauf freizusetzen, wo sie systemische Schäden am Gefäßsystem, am neurologischen System, an den Fortpflanzungsorganen und am Immunsystem verursachen.

Während es beim Rauchen von Zigaretten Jahre oder Jahrzehnte dauert, bis man daran stirbt, kann eine Covidimpfstoff-Injektion einen innerhalb von Stunden oder Tagen töten.

Die Wahrheit kommt mit jedem Tag ans Licht. Die Impfstoffe haben bereits Millionen von Menschen auf der ganzen Welt getötet, und Millionen weitere sind dauerhaft geschädigt und zu einem Leben voller Leiden verdammt. In den nächsten zehn Jahren werden die bereits weltweit verabreichten Impfstoffe Hunderte von Millionen von Opfern fordern… wenn nicht noch mehr.

Wir, das Volk, müssen von den Staatsanwälten verlangen, dass sie diese Verbrecher für ihr Massengemetzel an unschuldigen Menschen durch tödliche Impfstoffe zur Verantwortung ziehen.

Da der globalistische Entvölkerungskrieg gegen die Menschheit von mutigen Bürgern überall zurückgeschlagen wird, müssen wir jetzt sicherstellen, dass wir die Impfstoffverbrecher für ihre Verbrechen gegen die Menschheit zur Rechenschaft ziehen: Ihre betrügerische Wissenschaft, ihre Medienlügen, ihre Zensur der Wahrheit und ihre vorsätzlichen Bemühungen um den Massenmord an Millionen unschuldiger Menschen.

Die strafrechtliche Verfolgung wird sich gegen pharmazeutische Unternehmen (und ihre Führungskräfte) richten, gegen Big Tech-Führungskräfte, die die Wahrheit zensiert haben, gegen Big Media-Propagandisten, die dafür bezahlt wurden, der Öffentlichkeit tödliche, betrügerische Produkte aufzudrängen, und sogar gegen staatliche Aufsichtsbehörden bei der FDA und der CDC, die die Menschheit verraten und tödliche, gefährliche Impfstoffe „genehmigt“ haben, die auf die Öffentlichkeit losgelassen werden sollten.

Zusätzlich zu den Gefängnisstrafen, die zweifellos auf diejenigen zukommen werden, die sich der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben, werden die Staatsanwälte finanzielle Entschädigungen für diejenigen fordern, die durch diese giftigen, tödlichen „Impfstoffe“ verletzt oder getötet wurden. Und das bedeutet, dass die Hunderte von Milliarden Dollar an Vermögenswerten, die sich derzeit im Besitz von Big Pharma befinden, beschlagnahmt und umverteilt werden müssen, ähnlich wie bei Big Tobacco (nur in viel größerem Maßstab).

Die großen Pharmakonzerne werden finanziell ausgeweidet werden. Das Vermögen ihrer Topmanager wird beschlagnahmt, während sie zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt werden. Krankenhäuser, die von der Verbreitung von Impfstoffen und der Zurückhaltung von Ivermectin profitiert haben, werden ihrer Gewinne beraubt und zum sicheren Bankrott verurteilt. Ärzten, die tödliche Impfstoffe und Beatmungsgeräte propagierten und sich weigerten, Patienten mit Ivermectin zu behandeln, wird die Approbation entzogen und sie werden strafrechtlich belangt.

Dieser Prozess wird sich über viele Jahre hinziehen und auf enormen Widerstand seitens Big Pharma stoßen, genauso wie Big Tobacco darum gekämpft hat, seine Kontrolle über die „Wissenschaft“ zu behalten. Aber die wahren Beweise haben sich schließlich durchgesetzt. In den nächsten Jahren wird die Wahrheit über den Impfstoff-Holocaust unbestreitbar werden. Und die Verantwortlichen für die Durchführung des Holocausts werden benannt und untersucht werden: Journalisten-Terroristen, Regierungsbehörden, Unternehmensleiter, Krankenhausverwalter, Ärzte, die Impfungen vorantreiben, Apotheker, Medikamentenhändler und viele mehr. Alle, die am Impfstoff-Holocaust gegen die Menschheit beteiligt waren, werden namentlich genannt und in einem weltweiten Strafverfahren zur Rechenschaft gezogen.

Es wird der Tag kommen, an dem all diejenigen, die von der CDC dafür bezahlt wurden, Impfstoffpropaganda auf ihren Social-Media-Konten zu verbreiten, verzweifelt ihre gesamte Online-Historie löschen werden. Aber das Internet vergisst nie. Man kann seine Rolle bei diesen Verbrechen gegen die Menschheit nicht auslöschen. Wie der Anwalt Thomas Renz mir kürzlich in einem Interview sagte: „Wir werden Sie holen.“ Er meint damit, dass die Anwälte und Staatsanwälte hinter den Impfstoffverbrechern her sind. Und er hat Recht. Sie werden der Strafverfolgung nicht entgehen. Ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden für immer dokumentiert werden. Ihre Namen werden sich in die „Wand der Schande“ derjenigen einreihen, die am Impfstoff-Holocaust gegen die Menschheit beteiligt waren, und sie werden für die nächsten Jahrhunderte als Verräter an der menschlichen Rasse verschrien sein.

In der heutigen Ausgabe von Situation Update finden Sie weitere Einzelheiten zu all diesen Vorgängen. Es ist ein eindringlicher Blick darauf, wie die Covid-„Plandemie“ jetzt eine Wende erfährt, da die Regierungen der Welt die Covid-Beschränkungen aufheben und erkennen, dass sie die ganze Zeit falsch lagen.