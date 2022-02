Sieben dringliche Lehren aus Lockdowns

Im Februar 2020 entwarf die Trump-Administration ein politisches Dokument – mit dem Vermerk „nicht zur öffentlichen Verteilung oder Freigabe“ versehen und in der Tat monatelang der Öffentlichkeit vorenthalten -, das Entscheidungsträgern auf allen Regierungsebenen und in allen Wirtschaftssektoren als Leitfaden für den Umgang mit einem neuen Virus dienen sollte, das unter dem wissenschaftlichen Kürzel „Covid-19“ bekannt wurde.

Am 13. März 2020 und später auf einer Pressekonferenz am 16. März stellte die Regierung Teile dieses Dokuments unter dem Motto „15 Tage zur Eindämmung der Ausbreitung“ vor.

Fast zwei Jahre später versuchen die Amerikaner immer noch, zur Normalität zurückzukehren, ihre Freiheitsrechte zurückzuerobern, für die Rücknahme der Mandate und willkürlichen Anordnungen der Exekutive zu kämpfen und die Lehren daraus zu ziehen.

Lektion eins: Freie Nationen sollten sich niemals von tyrannischen Regimen leiten lassen.

Ob durch Inkompetenz oder Absicht, die Covid-19-Pandemie wurde in der Volksrepublik China (VRC) geboren – und damit auch das Regelwerk für die Reaktion auf die Pandemie.

„Es ist ein kommunistischer Einparteienstaat… Wir dachten, in Europa kämen wir damit nicht durch“, erinnert sich der inzwischen in Ungnade gefallene britische Epidemiologe Neil Ferguson an die Reaktion der VR China auf Covid-19. „Und dann hat Italien es getan. Und uns wurde klar, dass wir es können.“

Fergusons Computermodelle versetzten Regierungen in der ganzen freien Welt in Angst und Schrecken, so dass sie die VR China nachahmten und sich abschotteten. Von Europa über Amerika bis Australien gab es unterschiedliche Schattierungen und Abstufungen bei den Abriegelungen, aber alle traten die individuelle Freiheit, die Menschenrechte und die verfassungsmäßige Rechtsstaatlichkeit mit Füßen.

Das bereits erwähnte Strategiepapier der Trump-Administration sah beispielsweise „soziale Distanzierung“, „Kontrollen am Arbeitsplatz“, „aggressive Eindämmung“ und „nicht-pharmazeutische Interventionen“ auf Bundes-, Landes-, lokaler und privater Ebene vor. Dazu gehören „Strategien zur Isolierung zu Hause“, die „Absage fast aller Sportereignisse, Aufführungen sowie öffentlicher und privater Versammlungen“, „Schulschließungen“ und „Hausarrestanweisungen für öffentliche und private Organisationen“.

Es ist keine Überraschung, dass tyrannische Regime wie die Volksrepublik China eine „Null-Covid“-Strategie verfolgten, Abriegelungen anordneten, per Dekret regierten und die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit sowie religiöse, wirtschaftliche und kulturelle Aktivitäten einschränkten – alles für das, was die Machthaber als „das größere Wohl“ betrachteten. Das ist es, was Tyrannen seit der Zeit des Pharao tun. Und genau aus diesem Grund haben die Gründer Amerikas eine Verfassung geschrieben, die die Macht der Regierung einschränkt – selbst in Krisenzeiten. Präsident Eisenhower (1957-58) und Präsident Johnson (der während der Pandemie 1968-69 erkrankt war) haben diese Grenzen während vergangener Pandemien respektiert, und Gouverneure und Bürgermeister folgten ihrem Beispiel. Leider ist in den Jahren 2020-21 das Gegenteil der Fall.

Zweite Lektion: Freie Gesellschaften sind auf Bürger und Führungskräfte angewiesen, die kritisch denken und ein Gespür für die Geschichte haben.

Die Zerstörung, die durch die Abriegelungen angerichtet wurde, hat viele Väter – Berechner von Computermodellen, die die Bundespolitiker mit als Gewissheit ausgegebenen Vermutungen in Angst und Schrecken versetzten; Gesundheitsbeamte, denen die Hebel der Regierung in die Hand gegeben wurden, ohne dass sie ein Gespür für unbeabsichtigte Folgen hatten oder sich um diese kümmerten; Gouverneure, die per Erlass regierten. Aber auch eine Medienherde, die faul oder absichtlich Begriffe vermischt, Zahlen aufgebläht und Ängste geschürt hat, ein öffentliches Bildungssystem, dem es seit mehr als einer Generation nicht gelungen ist, kritisches Denken zu vermitteln, und eine Bürgerschaft, der es an historischem Wissen mangelt, das älter ist als der aktuellste Tweet von gestern, sind mitschuldig.

James Madison stellte fest: „Ein Volk, das sich selbst regieren will, muss sich mit der Macht bewaffnen, die das Wissen verleiht.“ Ohne dieses Wissen, so warnte er, sei eine demokratische Republik „ein Prolog zu einer Farce oder einer Tragödie, oder vielleicht zu beidem“. Und hier stehen wir jetzt.

Offensichtlich gab es im März 2020 niemanden im Oval Office, der ein Gespür für Geschichte hatte – niemanden, der ein Minimum an Demut besaß, um zu fragen: „Hatten wir als Gesellschaft und als Regierung nicht schon einmal mit solchen Viren zu tun? Ist so etwas nicht schon Ende der 1960er und Ende der 1950er Jahre passiert? Wie haben wir auf diese Pandemien reagiert? Was hat die Regierung damals getan – und was nicht? Können wir diesen Computermodellen trauen? Sind die Kosten der Abschottung – wirtschaftliches, gesellschaftliches, individuelles, verfassungsrechtliches und institutionelles Wohlergehen – die Vorteile wert? Gibt es irgendetwas im wissenschaftlichen Kanon, das diese Abschottungsstrategie in Frage stellt?“

Ich kannte die Antworten auf diese Fragen im Jahr 2020, und ich bin kein Experte für öffentliche Verwaltung oder öffentliche Gesundheit. Ich bin nur ein Schriftsteller. Aber solche Fragen wurden im März 2020 in Washington nie gestellt – und daher auch nie beantwortet.

Vorhersehbar – wenn auch viel zu langsam – erwiesen sich die Abriegelungen als unpraktisch für ein Land, das auf individueller Freiheit gegründet ist, aus wissenschaftlicher Sicht ineffektiv und für eine wachsende Zahl von Amerikanern unerträglich. Doch in der Weigerung der Covid-Kultur, eine Rückkehr zur Normalität zuzulassen, und in ihrem Orwellschen Wortschatz – „die nächsten zwei Wochen sind entscheidend … 15 Tage, um die Ausbreitung zu verlangsamen … 30 Tage, um die Kurve abzuflachen … folgt der Wissenschaft … sechs Fuß auseinander oder sechs Fuß drunter … Schutz an Ort und Stelle … Track and Trace …keine Maske, kein Service …Impfnachweis erforderlich …lass dich impfen und werde wieder normal“ – wir wurden an die menschliche Tendenz erinnert, andere Menschen zu kontrollieren, an die durchdringende Kraft der Angst und an den Standardwunsch des Staates, seine Reichweite und Rolle auszuweiten. Sind diese Pathologien erst einmal entfesselt, wie es im März 2020 der Fall war, lassen sie sich nicht leicht oder schnell unterdrücken.

Dritte Lektion: Die Flexibilität des Föderalismus ist der vom Zentralismus geforderten Konformität überlegen.

Glücklicherweise macht es unser föderales Regierungssystem – das sich durch eine Aufteilung der politischen Macht zwischen den lokalen, bundesstaatlichen und föderalen Regierungen auszeichnet – schwierig, jeden in jedem Staat, jedem Landkreis und jeder Stadt zu zwingen, dasselbe zu tun und zu lassen. Die Gründer waren misstrauisch gegenüber einer zentralisierten Exekutivgewalt, aber sie wollten es so haben. In der Tat standen sie einem Prozess vor, in dem die Staaten die Bundesregierung schufen und nicht andersherum. So staunte Alexis de Tocqueville: „Die Intelligenz und die Macht des Volkes sind über alle Teile dieses riesigen Landes verteilt … statt von einem gemeinsamen Punkt auszugehen, kreuzen sie sich in alle Richtungen.“

Wie eine Lektion in Staatsbürgerkunde verdeutlichte die Pandemie den Amerikanern ihr dezentrales Regierungssystem: Die Gouverneure begannen, sich gegen Washington zu wehren, die Abgeordneten der Bundesstaaten gegen die Gouverneure, die Sheriffs und Polizeichefs gegen die Bürgermeister, die Unternehmen, die Gotteshäuser und die einzelnen Bürger gegen alle diese Einrichtungen.

Ende 2021 räumten selbst diejenigen, die ernsthaft – wenn auch phantasievoll – glaubten, die Bundesregierung könne „das Virus besiegen“, wie Präsident Biden schwor, ein, dass es „keine föderale Lösung“ gibt. Genauer gesagt, gibt es in einer freien Gesellschaft keine staatliche Lösung, um die Ausbreitung von Covid-19 zu stoppen. Die Bundesregierung kann zwar Ressourcen abrufen, zuweisen und bereitstellen, behörden- und sektorübergreifende Maßnahmen koordinieren, Vorschriften aufrechterhalten und massive Großeinkäufe tätigen. Aber sie kann die Ausbreitung eines Virus nicht aufhalten.

Einige sträuben sich gegen die Willkürlichkeit dessen, was sich zu einem Flickenteppich als Reaktion auf Covid-19 entwickelt hat. Doch dies spiegelt genau das wider, was die Gründer Amerikas im Sinn hatten. Was für New Jersey und Oregon sinnvoll war, was die Kalifornier und New Yorker als Reaktion auf Covid-19 von ihren Gouverneuren tolerierten, war in South Dakota oder South Carolina, Iowa oder Florida nicht sinnvoll und würde dort auch nicht toleriert werden.

Ebenso wichtig ist, dass die Laptop-Klasse in diesen Staaten nicht behaupten kann, dass die Regierungspolitik mehr Menschenleben gerettet hat. Jay Bhattacharya, MD-PhD-Professor für Gesundheitspolitik an der Stanford Medical School, der sich seit zwei Jahrzehnten mit Infektionskrankheiten befasst, hat vor kurzem die altersbereinigten Sterbeziffern der CDC für das abgeschottete Kalifornien und das freie Florida durchforstet. „Was ich herausfand, war, dass sie fast genau gleich hoch sind“, berichtet er.

Lektion Vier: In unserem System ist die Legislative der wichtigste Zweig der Regierung.

Genauso wie die Reichweite der Bundesregierung von den Bundesstaaten kontrolliert werden muss, hat die Pandemie die Amerikaner daran erinnert, dass die Exekutive von der Legislative kontrolliert werden muss.

Die verfassungsmäßige Ordnung der USA beginnt mit der Beschreibung des Repräsentantenhauses in Artikel I. Die Zusammensetzung des Repräsentantenhauses wird „vom Volk“ bestimmt – nicht von einem König oder General, nicht von einem Präsidenten oder Gouverneur, nicht von einem Expertenausschuss, der die „Kommandohöhen“ besetzt. Tocqueville schrieb über das Repräsentantenhaus: „Oft gibt es nicht einen einzigen angesehenen Mann in der ganzen Reihe“. Dennoch legten die Gründer fest, dass das Repräsentantenhaus – gerade weil es den einfachen Mann widerspiegelt – die Führung in allen wichtigen Bereichen des Regierens übernehmen sollte, insbesondere bei der Eindämmung und Umkehr von Exzessen der Exekutive.

Die Verfassungen der Bundesstaaten folgen diesem Modell. Da jedoch viele bundesstaatliche Parlamente nur ein paar Monate im Jahr zusammentreten – und einige nur auf Anordnung des Gouverneurs zu außerordentlichen Sitzungen zusammentreten dürfen – lief die Macht des Gouverneurs in den ersten entscheidenden Monaten der Pandemie Amok. Die Gouverneure können ermächtigt werden, bei Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit die Führung zu übernehmen. Aber wie die Gesetzgeber der Bundesstaaten, die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten, die Gerichte der Bundesstaaten und die gewählten Vertreter der Strafverfolgungsbehörden deutlich gemacht haben, ist diese Befugnis nicht absolut. Die Gouverneure sind nicht befugt, per Erlass zu regieren. Notfälle setzen nicht die Verfassung oder die grundlegenden Menschenrechte außer Kraft – und können auch nicht ewig andauern. Die Notstandsbefugnis eines Gouverneurs kann nicht die Befugnisse und Vorrechte der Legislative an sich reißen.

Glücklicherweise haben Dutzende von Staaten das Gleichgewicht in der verfassungsmäßigen Ordnung wiederhergestellt, indem sie ihre Rolle zurückerobert und die Befugnisse der Gouverneure eingeschränkt haben.

Lektion Fünf: Jede Politik muss gegen unbeabsichtigte Folgen abgewogen werden.

Von der Regierung angeordnete Abriegelungen haben mehr Schaden angerichtet als die Krankheit selbst. Aber nehmen Sie mich nicht beim Wort. „Die Geschichte wird zeigen, dass der Versuch, Covid-19 durch Abriegelung zu kontrollieren, ein monumentaler Fehler von globalem Ausmaß war“, meint Mark Woolhouse, ein ehemaliger Pandemieberater der britischen Regierung. „Das Heilmittel war schlimmer als die Krankheit.“

„Wenn man eine Krankheit hat und ihre Merkmale nicht kennt“, erklärt Bhattacharya, „man kennt ihre Sterblichkeitsrate nicht, man weiß nicht, wem sie schadet, dann sagt das Vorsorgeprinzip, dass man das Schlimmste annehmen sollte.“ Und genau das haben die Gesundheitsexperten getan. Doch selbst als sie das Schlimmste in Bezug auf Covid-19 annahmen – Annahmen, die bis April/Mai 2020 hätten revidiert werden müssen, als harte Daten die Vermutungen von Leuten wie Ferguson verdrängten -, gingen sie von den besten Voraussetzungen für ihre Reaktion auf Covid-19 aus, insbesondere davon, dass die Kosten ihrer weitreichenden politischen Richtlinien durch die Risiken von Covid-19 gerechtfertigt seien und mehr Nutzen als Schaden bringen würden. Bhattacharya nennt dies „eine katastrophale Fehlanwendung des Vorsorgeprinzips“.

Und so wurden in den USA Millionen notwendiger Operationen aufgrund von Abriegelungsverfügungen abgesagt oder verschoben. Die Sterberate bei Herzinfarkten stieg sprunghaft an, weil die Angst vor Covid-19 die Patienten von der notwendigen Behandlung abhielt. Forscher gehen davon aus, dass in Amerika Tausende von Krebstoten zu beklagen sind, weil Vorsorgeuntersuchungen aufgrund von Abriegelungen verschoben wurden. Die Hälfte der Krebspatienten versäumte Chemotherapiebehandlungen. Mehr als die Hälfte der Kinderimpfungen wurden nicht durchgeführt.

Die Brookings Institution kommt zu folgendem Schluss: „Die Covid-19-Episode wird wahrscheinlich zu einem großen, dauerhaften Baby-Bust führen … einem Rückgang von vielleicht 300.000 bis 500.000 Geburten in den USA“ – und das in nur einem Jahr. Dies ist nicht auf die Todesfälle unter Frauen im gebärfähigen Alter zurückzuführen, sondern auf Angst und Verzweiflung.

Millionen von Amerikanern wurden arbeitslos, da die Regierung Karrieren und ganze Branchen auslöschte. Die durch die Schließungen ausgelöste Isolation, der Verlust des Arbeitsplatzes und die Depressionen führten zu Zehntausenden von Todesfällen durch Drogenmissbrauch und Selbstmord sowie zu einem dramatischen Anstieg der Selbstmordversuche bei Mädchen im Teenageralter und der Todesfälle durch Überdosis.

Häusliche Gewalt und Unterernährung bei Kindern nahmen aufgrund der Lockdowns zu. Hunderttausende von Fällen von Kindesmissbrauch wurden aufgrund der Abriegelungen nicht gemeldet – eine Folge davon, dass die Kinder nicht in der Schule waren, wo Missbrauch oft zuerst entdeckt wird. Und wir werden wohl nie in der Lage sein, die Kosten für ein Jahr ohne Unterricht zu beziffern, aber Forscher sagen eine geringere Lebenserwartung und ein geringeres Einkommen voraus. Die Schulverweigerung wird diese verlorene Generation für Jahrzehnte prägen.

Im Jahr 2020 sagte die Laptop-Klasse achselzuckend, dass jeder einfach für ein paar Monate oder ein paar Jahre auf digitale Technologien umsteigen sollte. Aber der Rest von uns erkannte bald, dass die meisten Amerikaner nicht von zu Hause aus arbeiten können; dass viele von uns nicht von zu Hause aus lernen oder von zu Hause aus Gottesdienst feiern können; dass „virtuell“ – virtuelles Lernen, virtuelle Arbeit, virtueller Gottesdienst – „nicht real“ bedeutet; dass die Scheinverbindungen unseres digitalen Zeitalters kein Ersatz für echte Verbindungen sind; dass das, was am Anfang wahr war, auch heute noch wahr ist. „Es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein.“

In der Tat sind die geistig-emotionalen Kosten der Abriegelungen tief und weitreichend. Gerade in Krisenzeiten brauchen die Menschen am meisten die Ruhe und den Trost eines Gotteshauses. Durch die Schließungen wurde dies verhindert, so dass Millionen von Amerikanern nicht mehr zum Gottesdienst zusammenkommen konnten. In dem Bemühen, dem Ruf Gottes zu folgen und gleichzeitig gute Bürger zu sein, sind viele Gotteshäuser dazu übergegangen, ihre Gottesdienste per Livestream zu übertragen. Dass die Gotteshäuser dies freiwillig tun, ist vernünftig; ebenso ist es ein Ausdruck individueller Verantwortung, wenn Einzelpersonen aus Sorge um ihre eigene Gesundheit nicht an Gottesdiensten teilnehmen – ein wesentliches Analogon zur individuellen Freiheit. Aber dass gläubige Menschen durch ein Diktat der Exekutive daran gehindert werden, Gottesdienste abzuhalten oder zu besuchen, ist etwas, das in Amerika niemals geschehen sollte.

Es ist bezeichnend, dass sich die ersten Worte des Ersten Verfassungszusatzes auf die Religionsfreiheit beziehen. Der Gedanke, dass die Regierung nicht darüber entscheiden darf, ob, wo, wann oder was eine Person friedlich anbeten kann, ist ein Grundstein unserer freien Gesellschaft. Wir müssen nicht an denselben Tagen oder auf dieselbe Art und Weise – oder überhaupt – Gottesdienst feiern, um das zu begreifen.

Sechste Lektion: Ohne wissenschaftlichen Konsens ist es unmöglich, „der Wissenschaft zu folgen“.

Wissenschaftler sind sich über viele Dinge uneinig, auch darüber, wie man auf Covid-19 reagieren soll. Ja, die Wissenschaftler mit den größten Megaphonen plädieren für Abriegelungen, Massenquarantänen für die Gesunden und so etwas wie „Null Covid“. Aber ebenso viele Wissenschaftler, vielleicht sogar mehr – Wissenschaftler mit so vielen Referenzen und Buchstaben neben ihren Namen wie Anthony Fauci, Rochelle Walensky und Deborah Birx – sprachen sich entschieden gegen Abriegelungen aus und befürworteten stattdessen die Ansätze, die freie Gesellschaften seit einem Jahrhundert als Reaktion auf neuartige Viren verfolgen.

Rund 60 000 Wissenschaftler haben sich für eine Rückkehr zu den wissenschaftlich erprobten Methoden ausgesprochen: gezielter Schutz für die Schwächsten, Quarantäne für Kranke, individuelle medizinische Entscheidungen für den Rest der Gesellschaft sowie eine begrenzte Unterbrechung der wirtschaftlichen, kommerziellen und kulturellen Aktivitäten. Ihr Vorbild ist der verstorbene Donald Henderson, der die Bemühungen um die Ausrottung der Pocken anführte. Henderson sprach sich 2006 in weiser Voraussicht gegen Abriegelungen aus.

Freie Gesellschaften sind immer bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen dem öffentlichen Wohl und der individuellen Freiheit zu finden – vor allem in Zeiten der Gefahr. Das ist jedoch unmöglich, wenn sich die Experten auf einem bestimmten Gebiet (in diesem Fall der öffentlichen Gesundheit) nicht einig sind, wie man am besten auf die Gefahr reagieren soll. Bhattacharya erklärt, dass „im Bereich der öffentlichen Gesundheit die Norm der Einstimmigkeit bei der Nachrichtenübermittlung gilt… aber die ethische Grundlage für diese Norm ist, dass der wissenschaftliche Prozess durchlaufen wurde und ein reifes Stadium erreicht hat“.

Wichtig ist, dass es „enorme Kämpfe innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft“ und „Unsicherheit innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft“ über Covid-19 gibt. Leider hat dieser Mangel an Gewissheit und der fehlende Konsens die Popstars des öffentlichen Gesundheitswesens nicht innehalten lassen. Stattdessen, so Bhattacharya, „stürzten sich Leute wie Dr. Fauci auf diese Norm für die öffentliche Gesundheit“ und „schalteten die wissenschaftliche Debatte faktisch ab“.

Ironischerweise steht Fauci selbst sinnbildlich für den Mangel an wissenschaftlicher Gewissheit: Im Januar 2020 sagte Fauci über Covid-19: „Dies ist keine große Bedrohung für die Menschen in den Vereinigten Staaten.“ Im Februar 2020 kam er zu dem Schluss: „Die klinischen Folgen von Covid-19 könnten letztlich eher denen einer schweren saisonalen Grippe (mit einer Sterblichkeitsrate von etwa 0,1 Prozent) oder einer Grippepandemie (ähnlich wie 1957 und 1968) ähneln.“ Dann, im März 2020, änderte er seinen Kurs. Er machte eine ähnliche Kehrtwende in Bezug auf Masken, indem er sagte, dass im Winter 2020 keine Notwendigkeit für Masken bestehe, bevor er im Sommer 2020 auf das „allgemeine Tragen von Masken“ drängte und dann Anfang 2021 das Tragen von Doppelmasken empfahl.

Es ist schön und gut, diese Kehrtwendungen und die Ablehnung wissenschaftlich belegter Antworten mit der Erklärung zu rechtfertigen: „Wenn sich die Fakten ändern, müssen wir unsere Meinung ändern.“ Aber angesichts der Tatsache, dass sich die zugrundeliegenden Fakten für eine umsichtige Reaktion auf eine Pandemie nicht geändert haben, angesichts des Chaos, das durch die Umkehrungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit verursacht wurde, angesichts der Folgen der Ablehnung dessen, was während der Pandemie von 1957-58 (die eine weitaus höhere Sterblichkeitsrate als Covid-19 hatte) funktioniert hat, kann man den Amerikanern verzeihen, wenn sie „die Wissenschaft“ in Frage stellen und an den Wissenschaftlern zweifeln. Wie können Bürger und gewählte Beamte denn „der Wissenschaft folgen“, wenn der bekannteste Wissenschaftler des Landes nicht einmal mit sich selbst übereinstimmt?

Lektion Sieben: Amerika soll nicht von esoterischen Experten regiert werden.

Die Covid-19-Krise ist eine Fallstudie dafür, was schief gehen kann, wenn politische Entscheidungsträger das Regieren an Fachleute delegieren.

Sehen Sie es einmal so: Wir wollen, dass die Präsidenten berücksichtigen, was die Generäle empfehlen, aber wir wollen nicht, dass die Generäle das Sagen haben. Wir wollen, dass Gouverneure die Empfehlungen von Gewerkschaften und Unternehmen berücksichtigen, aber wir wollen nicht, dass die AFL-CIO oder die Handelskammer das Sagen haben. Doch genau das geschah während der Covid-19-Krise, als die meisten gewählten Regierungschefs die gesamte Politikgestaltung einfach an Experten des öffentlichen Gesundheitswesens delegierten.

Sicherlich suchen und berücksichtigen gute Führungskräfte den Rat von Fachleuten. Allerdings stützen sich diese Experten bei ihren Empfehlungen auf ihr spezifisches Fachgebiet, das per definitionem begrenzt und esoterisch ist. Sie sind nicht in der Lage, alle Kompromisse und Faktoren – verfassungsrechtliche, politische, wirtschaftliche, kommerzielle und kulturelle – zu berücksichtigen, die gewählte Beamte in Betracht ziehen müssen. Und deshalb sind sie auch nicht in der Lage zu regieren.

Pater John Jenkins, Präsident der Universität von Notre Dame, erinnert uns daran, dass es „Fragen gibt, die ein Wissenschaftler, der nur als Wissenschaftler spricht, nicht für uns beantworten kann. Bei Fragen über moralische Werte – wie wir entscheiden und handeln sollten – kann die Wissenschaft unsere Überlegungen unterstützen, aber sie kann nicht die Antwort geben.