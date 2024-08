Viele Staatsoberhäupter der Welt sind von einem Erpressernetzwerk ausgewählt worden, das den Planeten beherrscht. Dieses Netzwerk bringt diese Menschen in Machtpositionen und kennt ihre Geheimnisse. Dies ermöglicht es dem Netzwerk, die Führer der Welt zu manipulieren, sagte Candace Owens im Gespräch mit Russell Brand.

Sie nannte Brigitte und Emmanuel Macron als Beispiele.

„Dank Epstein wissen wir, dass dieses Netzwerk wirklich existiert“, sagte Owens und wies darauf hin, dass der verurteilte Pädophile ein Erpressungsnetzwerk gegen Politiker betrieb.

Sie war schockiert über den Fall gegen den Rapper Diddy. Rapper werden unter Drogen gesetzt und machen dann etwas vor der Kamera, mit dem sie dann erpresst werden, erklärte Owens. „Es gibt also Erpressernetzwerke, und es gibt Menschen in Machtpositionen, die erpresst werden, das ist eine Tatsache.“ Wir müssen der Realität ins Auge sehen, sagte sie.

Zuvor hatte Glenn Beck in seiner Sendung gesagt, Epstein habe höchstwahrscheinlich eine Geheimdienstoperation für ein Land geleitet. “Er hat Leute erpresst. Das ist der Grund, warum niemand etwas über ihn sagt. Er konnte mit fast allem davonkommen.”

Erzbischof Carlo Maria Vigano sagte, Epstein und höchstwahrscheinlich auch Ghislaine Maxwell hätten für den israelischen Mossad gearbeitet. “Sie erpressten viele berühmte Leute mit Reisen zu Epsteins ‚Pädophileninsel‘ oder ‚Orgieninsel‘. Dort nahmen sie an abscheulichen rituellen Verbrechen gegen Minderjährige teil„, so Vigano.