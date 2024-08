“Das ist ungerecht!” Weibliche Boxerin bricht olympischen Kampf ab und weint, nachdem ein biologischer Mann sie in 46 Sekunden niedergeschlagen hat.

Feministinnen schweigen einmal mehr, nachdem eine weibliche Boxerin in einem olympischen Kampf in 46 Sekunden von einem biologischen Mann, der sich als Frau ausgibt, besiegt wurde.

Nach nur 46 Sekunden und zwei heftigen Schlägen auf den Kopf warf Italiens Angela Carini ihren Helm auf die Matte und gab den Kampf gegen die algerische Transgender-Athletin Imane Khelif auf, während sie rief: “Das ist ungerecht!”

Die 25-jährige Carini, eine italienische Polizistin, weigerte sich, Khelif die Hand zu schütteln – Khelif war zuvor von der International Boxing Association vom Wettbewerb ausgeschlossen worden, nachdem sie den Testosterontests zur Geschlechtsqualifikation nicht bestanden hatte.

Nachdem der olympische Kampf abgebrochen wurde, hob der Schiedsrichter Khelifs Hand in die Luft, während eine sichtlich wütende Carini ihre Hand vom Offiziellen wegzog und davon stürmte, berichtet die Daily Mail. Sie ließ sich dann auf die Knie fallen und brach in Tränen aus, und sagte, dass sie noch nie so starke Schläge in einem Kampf erlebt habe.

“Ich bin es gewohnt zu leiden. Ich habe noch nie einen solchen Schlag erhalten, es ist unmöglich weiterzumachen. Ich bin niemand, der sagen kann, dass es illegal ist,” sagte sie nach dem Kampf.

“Ich bin in den Ring gegangen, um zu kämpfen. Aber nach der ersten Minute hatte ich keine Lust mehr. Ich begann, einen starken Schmerz in meiner Nase zu spüren. Ich habe nicht aufgegeben, aber ein Schlag tat zu sehr weh, und so sagte ich: genug. Ich gehe mit erhobenem Haupt.”

Nach dem Kampf sprach Carini mit der Presse und war deutlich aufgewühlt.

Sie sagte, dass sie den Kampf nicht als Protest gegen die Teilnahme ihrer Gegnerin abgebrochen habe, sondern dass dies eine Entscheidung sei, die das Olympische Komitee berücksichtigen müsse.

Sie wurde zur medizinischen Untersuchung gebracht, um die Schwere ihrer Gesichtsverletzungen, darunter eine geprellte Nase, zu prüfen.

Carinis Trainer sagte nach dem Kampf in der Mixed Zone: “Ich weiß nicht, ob ihre Nase gebrochen ist. Ich muss mit dem Mädchen sprechen. Aber viele Leute in Italien haben versucht, sie anzurufen und ihr zu sagen: ‘Geh bitte nicht: Es ist ein Mann, es ist gefährlich für dich.'”

Nun sieht sich das IOC einem heftigen Rückschlag gegenüber, einschließlich der britischen Premierministerin Liz Truss, die auf X schrieb: “Wann wird dieser Wahnsinn aufhören? Männer können nicht zu Frauen werden. Warum protestiert die britische Regierung nicht dagegen?”

Auch JK Rowling meldete sich zu Wort und schrieb auf X: “Was wird nötig sein, um diesen Wahnsinn zu beenden? Eine Boxerfrau, die lebensverändernde Verletzungen erleidet? Eine Boxerfrau, die getötet wird?”