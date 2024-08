Die US-Regierung hat die Wirtschaft mit Lockdowns in die Knie gezwungen, um durch Datenerfassung und Durchsetzung die Kontrolle über die Bevölkerung zu erlangen

Von Rhoda Wilson

Die Covid Lockdowns waren der größte und aufwendigste wirtschaftliche Schwindel in der Geschichte der Menschheit.

Die ganze Welt ist dadurch weniger frei und weniger wohlhabend geworden, und die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität hat sich in Luft aufgelöst. Zu allem Übel fabrizieren die meisten offiziellen Institutionen auch noch gefälschte Daten, um das Ganze zu vertuschen.

Im Folgenden erläutert Jeffrey Tucker die wirtschaftlichen Auswirkungen der Abriegelung im März 2020 und ihrer Folgen für die USA. Er hebt hervor, dass sich der Arbeitsmarkt nicht vollständig erholt hat, dass die Anreize durch die Inflation aufgezehrt wurden, dass die Einzelhandelsumsätze und die Fabrikaufträge nicht nennenswert gestiegen sind und dass die Produktion nicht wesentlich zugenommen hat. Außerdem stellt er die Genauigkeit der Inflationsdaten und die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Erholung infrage.

Warum haben sie die Wirtschaft lahmgelegt? Ein wichtiges Ziel der Covid-Reaktion war die Schaffung eines universellen Impfpasses, schreibt er. “Alle diese Bemühungen wurden rückgängig gemacht, aber der Plan selbst enthüllte die größere Agenda: Kontrolle durch Datenerfassung und Durchsetzung. Das Ziel ist nicht verschwunden und wird wahrscheinlich wieder auftauchen, aber ein besserer und umfassenderer Weg ist die digitale Währung der Zentralbank.”

Zehn Punkte zur Post-Lockdown-Wirtschaft

Von Jeffrey A. Tucker, veröffentlicht vom Brownstone Institute

Der plötzliche wirtschaftliche Stillstand im März 2020 war weltweit einer der schockierendsten Momente der Geschichte. Der Kern des wirtschaftlichen Problems bestand seit Beginn der Aufzeichnungen darin, den Menschen mehr von dem zu geben, was sie brauchten, und zwar auf eine Weise, die angesichts der dem Naturzustand innewohnenden Knappheit nachhaltig war.

Unabhängig vom System war die Schaffung von Wohlstand das erklärte Ziel, und die Menschheit entdeckte allmählich, dass Handel, Investitionen, Marketing und Zugang zu mehr durch Reisen und Kreativität der Weg nach vorn war.

Mit einem Schlag wurden all diese Überlegungen zurückgestellt, um eine vermeintlich tödliche Krankheit zu bekämpfen. Mehr noch, man glaubte, dass die Einstellung der Wirtschaftstätigkeit, zumindest derjenigen, die man für nicht lebensnotwendig hielt, der Weg zur Lösung der Gesundheitskrise sei.

Für wie lange? Ursprünglich wurde eine Dauer von zwei Wochen angekündigt. Doch als die Zeit verstrich und die Sperrfrist immer weiter verlängert wurde, wurde klar, dass es nur darum ging, auf einen Impfstoff zu warten. Dies beruhte auf der beweislosen Annahme, dass die gesamte Bevölkerung bedroht sei und die Impfung das Problem lösen würde.

Die Weltwirtschaft stürzte absichtlich und gewaltsam ab, wie man es in der Neuzeit noch nie erlebt hatte. Wie Trump damals sagte, selbst als er grünes Licht für die Abriegelungen gab, hatte noch nie jemand davon gehört. Das liegt daran, dass es verrückt und äußerst gefährlich ist. Es ist nicht möglich, die Weltwirtschaft aus- und wieder einzuschalten, als ob es einen Schalter gäbe, den man zu gegebener Zeit ziehen und wieder drücken könnte.

Nach dem Versuch sind hier zehn allgemeine Beobachtungen zu den Ergebnissen.

1. Die Arbeitsmärkte haben sich nie erholt. Sowohl die Erwerbsbeteiligung als auch die Beschäftigungs-/Bevölkerungsquote bleiben unter dem Stand von 2019. Vielleicht ist dies das Ergebnis der Verrentung. Vielleicht liegt es an der Arbeitsunfähigkeit. Vielleicht ist es auch nur Demoralisierung. Wie auch immer, wir haben nie zur Normalität zurückgefunden. Das ganze Gerede von der großen Jobmaschine seit 2021 ist nichts anderes als Menschen, die wieder Arbeit finden, nachdem sie während der Schließungen verdrängt wurden, oder neue Menschen, die auf den Markt kommen.

Der Arbeitsmarkt war in keiner Weise „heiß“. Monatliche Daten berichten über institutionelle Erhebungen, die doppelt gezählt werden, aber selten über Erhebungen bei den Haushalten, die eine anhaltende Schwäche zeigen. Die Divergenz zwischen diesen beiden Daten war noch nie so groß wie heute. Von einem Trend vor der Schließung sind wir weit entfernt.

2. Das Konjunkturprogramm wurde durch die Inflation zunichte gemacht. Als die ersten Schecks direkt auf den Bankkonten ankamen, die Menschen zu Hause nichts mehr zu tun hatten und die Unternehmen selbst bei geschlossenen Türen Einnahmen vom Staat erhielten, schien es, als sei ein Nirwana angebrochen. Der Reichtum strömte vom Himmel. Das hielt etwa 18 Monate an. Als dann die Inflation einsetzte, war die Kaufkraft dieser Dollars weggezappt. Die Geldschöpfung war so groß wie nie zuvor in der Neuzeit; etwa 6 Billionen Dollar wurden aus dem Nichts geschaffen, um unglaubliche Mengen an Schulden zu kaufen. Das alles wurde nach einem uralten Schema zur Täuschung der Öffentlichkeit versteuert.

3. Die Einzelhandelsumsätze und die Fabrikaufträge des Großhandels sind nicht gestiegen. Von den üblichen Datenveröffentlichungen werden nur die Zahlen des Bruttoinlandsprodukts („BIP“) routinemäßig um die Inflation bereinigt. Bei den meisten Berichten muss man dies selbst tun. Die Einzelhandelsumsätze und Fabrikaufträge werden in nominalen Werten gemeldet, was in normalen Zeiten gut funktioniert, aber in inflationären Zeiten führt diese Gewohnheit zu Absurditäten. Am Ende werden mehr Ausgaben für dieselben Waren und Dienstleistungen verbucht, einfach weil alles teurer ist.

EJ Antoni hat sich mit diesem Thema eingehend befasst. Selbst die Bereinigung der in der Regel stark untererfassten Inflation zeigt, dass weder der Einzelhandel noch der Großhandel wirklich gestiegen sind. Auch diese Bereinigungen beruhen auf den herkömmlichen VPI-Daten, sodass die tatsächliche Realität viel schlimmer ist.

4. Die Produktion ist nicht gestiegen. Nach herkömmlicher Auffassung führten die Abriegelungen zu einer sofortigen Rezession, die jedoch nur ein paar Monate andauerte. Als die Konjunkturprogramme freigegeben wurden und die Wirtschaft sich ein wenig öffnete, machte der Boom alle Schäden wieder rückgängig. Seitdem haben wir ein moderates Wachstum.

Mit anderen Worten, die konventionellen Daten erzählen die Geschichte des unwahrscheinlichsten Szenarios, einer schönen Abriegelung, die keinen Netto-Schaden verursachte, sondern lediglich das Wirtschaftsleben anhielt, bis sich alles wieder normalisierte. Was aber, wenn dies völlig falsch ist? Wie kann das sein? Es gibt zwei wichtige Faktoren: die Einbeziehung der Staatsausgaben in das Wirtschaftswachstum und eine Inflationsanpassung, die sogar niedriger ist als der Verbraucherpreisindex, der speziell für die Verwendung in der nationalen Einkommensstatistik entwickelt wurde.

Jeder weiß heute, dass der statistische Wohlstand der Kriegszeit im Zweiten Weltkrieg nicht real war, weil der Staat als Hauptverantwortlicher für die angebliche Wirtschaftsleistung einbezogen wurde. Die Staatsverschuldung in Prozent des BIP hat in den letzten vier Jahren das Niveau der Kriegszeit erreicht und übertroffen. Dies sollte uns etwas Wichtiges über die Glaubwürdigkeit dieses scheinbaren Aufschwungs sagen.

5. Die Inflationsdaten sind gefälscht. Den offiziellen Daten zufolge hat der Dollar im Januar 2020 82 Prozent seines Wertes behalten, d.h. er hat in vier Jahren nur 18 Prozent an Wert verloren. Denken Sie darüber in Ihrem eigenen Leben nach, anhand Ihrer Rechnungen, Ihrer Einkäufe und dem, was Sie mit eigenen Augen sehen können. Denken Sie an die guten alten Zeiten des Jahres 2019 zurück. In welcher Welt ist es auch nur annähernd plausibel, dass die Preise, die Sie zahlen (oder zu zahlen gedenken, aber dann ablehnen), nur um 18 Prozent gestiegen sind?

Wie ist der Verbraucherpreisindex in der Lage, Preissteigerungen so gering darzustellen? Weil die Daten Zinsen, Hausratversicherungen, Steuern, Schrumpfung und zusätzliche Gebühren nicht berücksichtigen. Die Daten zu den Krankenversicherungspreisen werden um den medizinischen Verbrauch nach unten bereinigt. Die Daten zu den Preisen für Wohnimmobilien werden durch eine äußerst komplizierte Formel, die sogenannte Eigenheimmiete, gefüttert. Sie ist zu einem Hirngespinst geworden. Im nachstehenden Schaubild wird die rote Linie zugunsten der blauen Linie aus dem Verbraucherpreisindex herausgenommen.

Selbst wenn es um konkrete Zahlen geht, scheint das Bureau of Labour Statistics („BLS“) nicht in der Lage zu sein, die tatsächlichen Preise in der Branche widerzuspiegeln. Dem BLS zufolge sind die Lebensmittelpreise seit 2019 um 26 Prozent gestiegen. Die Daten der Industrie zeigen jedoch einen Anstieg von 35 Prozent bei Lebensmitteln. Am geringsten ist der Preisanstieg bei Spirituosen (11 %), was genau der Grund dafür ist, dass Cocktails, Wein und Bier in Restaurants so stark gestiegen sind: Hier lassen sich die Gewinnspannen gut ausschöpfen.

Dann gibt es noch die Blackbox der hedonischen Anpassungen, die es den Bürokraten ermöglichen, den Preis für jedes Produkt mit veränderter Qualität neu festzulegen, mit der Begründung, dass es dem Verbraucher ja nichts ausmacht, für höhere Qualität mehr zu bezahlen, und dass das Produkt deshalb nicht wirklich teurer wird.

Schließlich gibt es noch den effektiven Ausschluss der meisten Formen von Schrumpfung und zusätzlichen Gebühren. Wie viel trägt dies alles zum VPI bei? Wir wissen es nicht genau. Es ist nicht völlig unmöglich, dass die reale Inflation in den letzten vier Jahren 30 % oder 50 % oder mehr betragen hat. Wenn man alle anderen Daten entsprechend anpasst, ergibt sich ein völlig anderes Bild der Ereignisse.

6, Handelsblöcke haben sich gebildet und werden uns nicht retten. Als im März 2020 alle Lieferketten in der Welt eingefroren und dann je nach nationaler Politik schrittweise wieder geöffnet wurden, sahen wir das Ausfransen von 70 Jahren globaler Integration. Die Chiphersteller verlagerten ihre Lieferungen von Autos und anderen Industriegütern in den USA auf Laptops und Spielkonsolen im asiatischen Einflussbereich. Kurz nach der Öffnung entzogen die USA den russischen Vermögenswerten den Dollar, was den BRICS neue Anreize und Energie gab, sich zu stärken. Jahre später zeichnet sich die neue Form der Welt ab: Es geht nur noch um politische Einflusssphären, womit eine jahrzehntelange Triebkraft des globalen Wirtschaftswachstums ins Wanken gerät.

7. Eigentumsrechte sind nicht sicher. Noch nie zuvor in der Geschichte der USA wurden so viele kleine Unternehmen von Küste zu Küste mit solcher Brutalität geschlossen. Wenn sie wieder eröffnet wurden, dann oft nur mit gedrosselter Kapazität, was den großen gegenüber den kleinen Restaurants und Hotels einen enormen Aufschwung brachte. All dies war ein grundlegender Angriff auf die Eigentumsrechte, den eigentlichen Kern eines funktionierenden Wirtschaftslebens. Dies hat sicherlich die Psychologie der Unternehmensgründungen im ganzen Land erschüttert. Auch wenn wir keine empirischen Daten dazu haben, so ist es doch so, dass ein Staat, der das Eigentum auf diese Weise angreift, keine florierende Welt der Unternehmensgründungen erwarten kann. Wenn ein Unternehmen aus so seltsamen Gründen geschlossen werden kann, warum sollte man dann überhaupt ein Unternehmen gründen? Dies ist die Art von institutionellem Problem, das auf unmerkliche Weise wirtschaftlichen Verfall verursacht.

8. Die Verschuldung ist außer Kontrolle, sowohl bei Privatpersonen als auch bei Unternehmen und Regierungen. Über das Problem der Staatsverschuldung, für deren Zinsen heute drei Viertel der Steuern verwendet werden, ist schon viel geschrieben worden.

Das Schiff der Unternehmensverschuldung ist mit dem wilden Nullzins-Experiment der US-Notenbank nach 2008 schon lange abgefahren. Die Zinsen wurden zurückgenommen, um der Inflation zu begegnen. Die daraus resultierenden hohen Zinssätze sind für alle nicht börsennotierten Unternehmen, die für ihre Geschäftstätigkeit auf Fremdkapital angewiesen sind, äußerst schmerzhaft.

Das Problem der Verbraucherverschuldung ist noch eklatanter: In Zeiten hoher Zinsen sollten die Ersparnisse steigen, nicht sinken, und die Schulden sollten sinken, nicht steigen. Das Gegenteil ist der Fall, weil das Realeinkommen dramatisch sinkt, und das schon seit drei Jahren. Selbst wenn man herkömmliche VPI-Daten verwendet, haben wir uns noch nicht von den Einbrüchen erholt.

9. Digitale Zentralbankwährungen („CBDCs“) sind für den Plan von wesentlicher Bedeutung. Ein wichtiges Ziel der Covid-Reaktion war die Schaffung eines universellen Impfpasses. Er wurde zuerst in New York eingesetzt. Die gesamte Stadt wurde in allen öffentlichen Einrichtungen für Ungeimpfte geschlossen. Niemand, der die Impfung verweigerte, durfte Restaurants, Bars, Bibliotheken oder Theater betreten. Boston, New Orleans und Chicago haben den Plan dann übernommen. Er scheiterte, weil sich die Unternehmen beschwerten – und auch die Software schlug fehl, obwohl zig Millionen ausgegeben wurden. All diese Bemühungen wurden wieder rückgängig gemacht, aber der Plan selbst enthüllte das größere Ziel: Kontrolle durch Datenerfassung und Durchsetzung. Der Ehrgeiz ist nicht verschwunden und wird wahrscheinlich wiederkommen, aber ein besserer und umfassenderer Weg ist die digitale Währung der Zentralbank, die jetzt in vielen Teilen der Welt eingesetzt wird. Sie ermöglicht eine universelle Überwachung, einen zeitlich begrenzten Verfall der Währung und eine gezielte Rationierung der Ausgaben, die den politischen Prioritäten entspricht. Es steht außer Frage, dass die Eliten dies wollen.

10. Die Finanzmärkte werden solange florieren, bis sie es nicht mehr tun. Bisher sind wir in den letzten verrückten vier Jahren von einer ernsthaften Finanzkrise verschont geblieben, weder bei Aktien noch bei Banken. Das ist nicht ganz ungewöhnlich inmitten einer wilden Geld- und Kreditexpansion. Nachdem das neue Geld auf die Preise und Löhne durchgeschlagen hat, fließt es in die Finanzbranche, deren Anstieg eher als fantastische Nachricht denn als einfache Preisinflation angesehen wird. Allerdings ist der Aktienmarkt nicht die Wirtschaft. Er verheißt Gutes für Menschen, die investieren und ihre Altersvorsorgekonten aufstocken, aber er tut nichts für die Lohn- und Gehaltsempfänger der Main Street.

Die Lockdowns waren die weltweit größte und aufwändigste wirtschaftliche Täuschung in der Geschichte der Menschheit. Sie haben die ganze Welt weniger frei und weniger wohlhabend gemacht, und die Hoffnung, dass die Normalität zeitnah wiederhergestellt werden kann, ist dahin. Zu allem Übel fabrizieren die meisten offiziellen Institutionen auch noch gefälschte Daten, um das Ganze zu vertuschen.