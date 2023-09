Der ungeimpfte Novak Djokovic hat zum vierten Mal und zum ersten Mal seit 2018 die US Open gewonnen. Im Finale besiegte er den Russen Daniil Medwedew in drei Sätzen.

Es ist Djokovics 24. Grand-Slam-Titel, den er der Basketball-Legende Kobe Bryant widmete. Nach dem Sieg kniete er auf dem Platz nieder und brach in Tränen aus. Dann schloss er eines seiner Kinder in die Arme.

Im vergangenen Jahr hatte Djokovic auf einen Start in New York verzichtet, weil er nicht gegen Corona geimpft war. Es ist bekannt, dass er seit Jahren alles tut, um fit und gesund zu bleiben.

Unvaxxed Novak Djokovic Has Won the US Open & His 24th Grand Slam Titlepic.twitter.com/y7kHGO5DoP — Chief Nerd (@TheChiefNerd) September 10, 2023

Anschließend gab die neue Nummer 1 der Welt bekannt, dass er nicht die Absicht habe, so schnell aufzuhören. Im Juni musste er den ersten Platz der Weltrangliste an den Spanier Carlos Alcaraz abgeben.

Interessantes Detail: Das Turnier wurde von Moderna gesponsert.

Biggest Anti-Vax Athlete In The World Wins Moderna-Sponsored US Open Title



Novak Djokovic, who got kicked out of the U.S Open last year for not being vaccinated, won the US Open Title today as well as the ‘Shot of the Day’, which are sponsored by Moderna😂



The irony is too real pic.twitter.com/C6gAv7K19v — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 11, 2023

Novak Djokovic wurde in den vergangenen zwei Jahren von den US Open ausgeschlossen, weil er sich weigerte, an einem Menschenexperiment teilzunehmen. Nun hat er zum vierten Mal die US Open gewonnen, seinen 24. Grand-Slam-Titel. „Die Tatsache, dass Moderna der Hauptsponsor dieses Turniers war, macht seinen Sieg umso triumphaler“, sagt Wissenschaftsjournalist Simon Goddek.

Der Allgemeinmediziner Frank Peeters schrieb: „Dies ist auch ein Sieg für alle Menschen, die standhaft und für das Recht auf Selbstbestimmung eingetreten sind.“

Herzlichen Glückwunsch, Novak. Du bist die Ziege und ein Idol für Milliarden von Menschen auf diesem Planeten, die sich ebenfalls nicht dem medizinisch-industriellen Komplex gebeugt haben.