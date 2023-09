Sind der ukrainische Präsident Zelenskyy und Russlands Wladimir Putin beide Globalisten?

Werfen wir einen genauen Blick auf die Politik und die Maßnahmen, die beide Männer in den vergangenen Jahren durchgeführt haben.

Von Paul Smeaton und Michael Haynes

(LifeSiteNews) – Die jüngste dramatische Verschärfung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine hat einen Großteil der Weltbevölkerung erneut dazu veranlasst, sich intellektuell mit einem Thema auseinanderzusetzen, über das sie bisher nur sehr wenig wussten. Wie schon beim Ausbruch der COVID-Krise, als viele von uns versuchten, schwierige wissenschaftliche und medizinische Konzepte, die wir bis dahin vernachlässigt hatten, einigermaßen zu verstehen, haben sich in den vergangenen Wochen viele von uns mit herausfordernden Fragen zur politischen Situation in Osteuropa auseinandergesetzt. Andere haben sich natürlich auf den Versuch konzentriert, die wichtigsten moralischen Fragen im Kontext eines Konfliktes zu verstehen, der zu einer großen humanitären Krise geführt hat.

In diesem Artikel möchten wir uns auf andere, aber verwandte Fragen konzentrieren. Bevor die westlichen Medien ihre Aufmerksamkeit auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine richteten, was geschah sonst noch in der Innen- und Außenpolitik der beiden Länder selbst? Wer sind Volodomyr Zelenskyy und Vladamir Putin? Was haben diese Männer gemacht, bevor sie in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerieten? Führten sie – ähnlich wie die Regierung Biden und viele andere Regierungen auf der ganzen Welt – durch tyrannische COVID-Beschränkungen eine Art Krieg gegen ihr eigenes Volk?

Führten sie einen Krieg gegen die ungeborenen Kinder durch eine Politik, die die Abtreibung entweder fördert oder toleriert? Handelten sie als Führer, die in erster Linie um das Wohl der Menschen in ihrem Land besorgt waren, oder trieben sie eine „globalistische“ Agenda voran, die den Interessen ihres Volkes zuwiderlief? In diesem Artikel werden wir Beweise für diese und viele ähnliche Fragen präsentieren.

Viele Leser von LifeSiteNews werden in Zelenskyy zahlreiche Züge dessen wiedererkennen, was sie für einen typischen Globalisten halten. Zum einen ist der ukrainische Präsident ein Liebling der liberalen Medien und wird von Leuten, die viele als eingefleischte Globalisten bezeichnen würden, in den höchsten Tönen gelobt. Erst gestern las die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ein Gedicht des U2-Frontmanns Bono vor, in dem Zelenskyy mit dem heiligen Patrick verglichen wurde, was in Bonos Heimatland Irland auf „Kritik und allgemeine Verwirrung“ stieß.

Putin hingegen wird seit Jahren von den liberalen Medien dämonisiert, die ihn zu hassen scheinen. Er wird oft als Nationalist angesehen und als jemand, der sich in erster Linie – und vielleicht sogar ausschließlich – um sein Heimatland Russland kümmert.

Manche halten Putin sogar für einen „Antiglobalisten“. Aber passen seine Handlungen konsequent zu einer solchen Vorstellung? In diesem Artikel geht es nicht darum, zu beweisen, dass Putin ein Globalist ist, sondern darum, Beweise dafür zu liefern, dass der Begriff, zumindest so wie er von vielen verstanden wird, zu vielen seiner Handlungen passt.

Ein wichtiger Teil der globalistischen Agenda ist die Förderung, Akzeptanz und Umsetzung der 2030-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen, die Abtreibungen befürworten und eine grüne Agenda „zur Bekämpfung des Klimawandels“ stark fördern. Wie die Vereinten Nationen selbst bei der Werbung für ihre abtreibungsfreundliche 2030-Agenda betonen, steht die Gleichstellung der Geschlechter im Mittelpunkt der 2030-Agenda.“

Die Allianz mit der globalistischen Sache findet sich also in der Förderung ihrer Schlüsselbegriffe – LGBT-Ideologie, Klimawandelpolitik, Abtreibung und Global Governance. Diese Aspekte finden sich auch als Schlüsselelemente von Klaus Schwabs Great Reset wieder, der von seinem Weltwirtschaftsforum (WEF) vorangetrieben wird. Viele dieser Maßnahmen werden sowohl von Putin als auch von Zelenskyy unterstützt, wie im Folgenden gezeigt wird.

Abtreibung

Putin:

Russlands Verbindung zur Abtreibung reicht über 100 Jahre zurück, nachdem es 1920 als erstes Land die Tötung des ungeborenen Lebens legalisierte. Putin hat diese alte, von den Kommunisten eingenommene Haltung fortgesetzt und 2017 verkündet, er sei entschieden „pro Abtreibung“. Im Jahr 2014 hatte Russland mit 37,28 Abtreibungen pro 1.000 Frauen eine der höchsten Abtreibungsraten der Welt.

Im Jahr 2020 führte Putin staatliche Hilfen für Mütter ein, um die Abtreibungsraten zu senken, aber offenbar aus Sorge um sinkende Bevölkerungszahlen und nicht aus Gründen der Abtreibungsbefürwortung. Derzeit ist die Abtreibung bis zur 12. Woche bzw. bis zur 22. Woche bei Vergewaltigung und bis zur Geburt bei „medizinischer Notwendigkeit“ legal.

Russland hat 2016 auch das abtreibungsfreundliche Pariser Klimaabkommen von 2015 unterzeichnet und wird es 2019 in Kraft setzen.

Zelenskyy:

Im Jahr 2014 lag die Abtreibungsrate in der Ukraine bei 14,89 pro 1.000 Frauen. Zelenskyy selbst verteidigt die freie und legale Förderung des Schwangerschaftsabbruchs und sagte 2019, dass „er nicht verboten werden sollte“.

Nach der jüngsten Verschärfung der Abtreibungsbeschränkungen in Polen hat sich das Land zu einem großen Zentrum für polnische Abtreibungssuchende entwickelt, da die Ukraine „bei weitem das günstigste Ziel“ für Abtreibungen ist. Derzeit erlauben die liberalen Abtreibungsgesetze der Ukraine eine Abtreibung auf Antrag bis zur 12. Woche und aus einer Vielzahl von Gründen bis zur 28.

Förderung der LGBT-Agenda und -Ideologie

Putin:

Putin ist bekannt dafür, dass er gegen die Förderung der LGBT-Ideologie ist. Im Jahr 2013 verabschiedete er ein Gesetz, das die Verbreitung von „Propaganda für nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen“ verbietet. Er hat sich jedoch nicht gegen Homosexualität an sich ausgesprochen, sondern scheint sie in gewisser Weise zu unterstützen, indem er sagt, dass er „freundschaftliche Beziehungen“ zu Homosexuellen pflegt und „keine Personen wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgen“ wird.

Homosexualität ist in Russland legal, auch wenn die öffentliche Meinung stark dagegen ist, aber die gleichgeschlechtliche „Ehe“ ist es nicht. Diese Frage ist vielleicht der auffälligste Unterschied zwischen Putin und der globalistischen Agenda, zumindest auf den ersten Blick.

Zelenskyy:

Zelenskyy hat die Förderung der LGBT-Ideologie zu einem wichtigen Schwerpunkt seiner Präsidentschaft gemacht. Zelensky hat sich letztes Jahr sogar mit Joe Biden zusammengetan, um für die LGBT-Agenda zu werben, und sagte: „Mit der Unterstützung der USA wird die Ukraine weiterhin die Achtung der Menschenrechte, der bürgerlichen Freiheiten und der Grundfreiheiten im Einklang mit internationalen Standards und Verpflichtungen vorantreiben sowie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Diskriminierung der LGBT+-Gemeinschaft bekämpfen.“

Zelenskyy machte im Internet von sich reden, als ein Video von ihm, in dem er einen Reporter wegen seiner „Anti-LGBT“-Haltung verbal angreift, viral ging. Seit Zelenskyyy im Mai 2019 sein Amt antrat, hat die Zahl der „Pride“-Märsche trotz der COVID-Beschränkungen drastisch zugenommen.

Der orthodoxe Patriarch von Moskau sagte kürzlich in einer Predigt, dass der Kern des Konflikts zwischen dem modernen Westen und Russland auf die Akzeptanz einer „Schwulenparade“ hinausläuft.

Ausrichtung auf die UN-Ziele 2030

Putin:

Russland setzt sich rundum für die Umsetzung der 2030-Ziele ein und orientiert sich mit einem „ehrgeizigen Ziel“ an den Klimazielen der Vereinten Nationen. Bei einer Ansprache in China im Jahr 2017 bekräftigte Putin das Engagement seiner Regierung für diese Ziele.

Im Jahr 2020 teilte Russland außerdem mit, dass seine eigenen nationalen Ziele für 2030 mit den SDGs übereinstimmen und „die Grundlage für die internationalen Aktivitäten Russlands in den relevanten Bereichen bilden“.

Im Februar 2022 veröffentlichten Putin und Xi Jinping eine gemeinsame Erklärung, in der sie versprachen, „die Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen“, und zur internationalen Zusammenarbeit in den „Schlüsselbereichen“ Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit, Impfstoffe und Seuchenbekämpfung, Entwicklungsfinanzierung, Klimawandel, nachhaltige Entwicklung, einschließlich grüner Entwicklung, Industrialisierung, digitale Wirtschaft und Vernetzung der Infrastruktur aufriefen.

Zelenskyy:

In einem UN-Bericht aus dem Jahr 2019 wird festgestellt, dass die Ukraine dem Pro-LGBT-Ziel 5 „Gleichstellung der Geschlechter“ besondere Aufmerksamkeit schenkt, weit mehr als ihre Nachbarländer. In dem Bericht wird auch eine Verdopplung der ukrainischen Regierungsausgaben für die Umsetzung der SDGs prognostiziert. Interessanterweise stellte die UNO fest, dass der „anhaltende Konflikt im Donbas und die Spannungen mit der Russischen Föderation“ Mittel von der Umsetzung der SDGs durch die Ukraine abziehen.

In Anspielung auf Bidens katastrophalen Rückzug aus Afghanistan im Jahr 2021 erklärte Zelenskyy im September vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass die Ukraine „eine echte Verpflichtung gegenüber den Grundprinzipien der UNO“ habe.

Förderung von Maßnahmen zum Klimawandel

Putin:

Zuvor hatte Putin Zweifel an der Einhaltung der Klimaschutzpolitik geäußert, doch 2015 erklärte er, dass der Klimawandel „eine der größten Herausforderungen für die Menschheit“ sei, und versprach, Russlands Emissionen bis 2030 um 70-75 % gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Im Jahr 2016 unterzeichnete Russland das abtreibungsfreundliche Pariser Klimaabkommen von 2015 und setzte es 2019 in Kraft.

Zelenskyy:

In seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2020 warf Zelenskyy der Führung der Vereinten Nationen vor, nicht genug gegen den „Klimawandel“ zu unternehmen, und sagte, dass „uns der Mut fehlt“, das Thema angemessen anzugehen.

Anschließend verfasste er einen Meinungsartikel für den Green Deal aus dem Jahr 2021, in dem er sagte, dass der katastrophale Klimawandel immer noch aufgehalten werden kann“: „Wenn es uns nicht gelingt, das Tempo des Klimawandels zu reduzieren, werden die sozialen und wirtschaftlichen Verluste nach 2030 so groß sein, dass wir es uns nicht einmal vorstellen können.“ Er verwies auf das Engagement der Ukraine im Kampf gegen den Klimawandel und forderte „jeden Staat und jedes Unternehmen“ auf, sich zu engagieren. Die Ukraine ist dem Pariser Abkommen zur gleichen Zeit wie Russland beigetreten, nämlich im April 2016.

COVID-19 Politik und Mandate

Putin:

Obwohl sich Putin selbst öffentlich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen hat, hat er eine Reihe solcher Maßnahmen in Russland zugelassen, wobei Kremlsprecher Dmitri Peskow im Juni 2021 erklärte, dass es unweigerlich zu einer „Diskriminierung“ der Ungeimpften kommen werde. Beamte ordneten COVID-Impfungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen an, ohne dass Putin sich dagegen aussprach, darunter für ältere Menschen sowie für Personen, die in „Regierungsbüros, im Einzelhandel, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, in Restaurants und anderen Dienstleistungsbereichen“ arbeiten.

Als Reaktion auf COVID-19 erließ Putin Grenzbeschränkungen, Anordnungen zum Verbleib zu Hause und Abriegelungen. Im November 2021 führte er außerdem digitale COVID-Ausweise ein, die den Nachweis einer Impfung oder eines negativen Tests ermöglichen, um öffentliche Bereiche und Veranstaltungen zu betreten.

Zelenskyy:

Auch der ukrainische Präsident schloss sich der weltweiten Reaktion auf COVID-19 an, indem er Masken an öffentlichen Plätzen anordnete, das Land abriegelte und in einer Reihe von rollenden oder Wochenendabriegelungen wieder abriegelte.

Seine Impfvorschriften lösten große Proteste aus, da Zelenskyy den Nachweis einer Impfung für Reisen verlangte und erklärte, dass nicht geimpfte Lehrer, Regierungsangestellte und andere Personen ihre Gehälter ausgesetzt bekämen.

Im März 2021 betonte Zelenskyy sein Vertrauen in die gefährlichen COVID-Impfungen mit den Worten: „Die beste Antwort auf den heutigen Anstieg der Coronavirus-Infektionen ist die Impfung, nicht die Abriegelung.“

Ausrichtung auf das WEF, Vierte industrielle Revolution

Putin:

Putin ist seit langem mit Schwab befreundet und nimmt an den WEF-Treffen in Davos teil; Berichten zufolge reicht ihre Beziehung bis in die frühen 1990er Jahre zurück. In einer virtuellen Ansprache vor dem WEF im Jahr 2021 wiederholte Putin Schwabs Kernaussagen zur „sozioökonomischen“ Reform und lobte Schwabs „vierte industrielle Revolution“.

Putin verteidigte auch den Ausbau der künstlichen Intelligenz (KI), ein weiteres zentrales Ziel von Schwabs „Great Reset“ und der Vierten Industriellen Revolution, und bezeichnete sie als die Zukunft „nicht nur für Russland, sondern für die gesamte Menschheit… Wer in diesem Bereich führend wird, wird zum Herrscher der Welt.“

Russland trat dem WEF-Netzwerk der 4. industriellen Revolution im Jahr 2021 bei.

Zelenksyy:

Wie bereits von LifeSiteNews erwähnt, hat Zelenskyy Verbindungen zu Schwab und dem WEF und wurde bei seinem Amtsantritt 2019 vom WEF herzlich begrüßt. Auf einer WEF-Veranstaltung im Jahr 2020 lud Zelenskyy dann „westliche Investoren“ ein, „Stakeholder“ in „einer neuen Ukraine“ zu werden, wobei er sich auf Schwabs Schlüsselthema des „Stakeholder-Kapitalismus“ berief.

Volodymyr Zelenskyy trying to sell the Ukraine tax free to WEF stakeholders…



Absolutely everything was planned.. pic.twitter.com/t36Dv9kMgS — Pelham (@Resist_05) March 18, 2022

Neben Zelenskyy ist auch sein Vizepräsident Mykhailo Fedorov, der Minister für digitale Transformation, dessen Ziel, den „Staat in einem Smartphone“ zu haben, perfekt mit dem WEF-Ziel der „digitalen Transformation“ übereinstimmt, in der Rolle des WEF. Fedorovs Ministerium fasst nun Gesundheitsdaten, Versicherungsdokumente, den Sozialstatus, COVID-Daten, den Personalausweis und Steuerdaten in einer einzigen App zusammen, und zwar „absolut ohne interne Beschränkungen“.

Oh, my.

1 hour ago.



Ukraine just silently announced it’s the first country to implement the WEF's ‘Great Reset’ by setting up a Social Credit Application combining Universal Basic Income (UBI), a Digital Identity & a Vaccine Passport all within their Diia app. — michael breton (@michaelpbreton) March 16, 2022

Die ukrainische Parlamentsabgeordnete Kira Rudik hat kürzlich in einem Medieninterview nach dem Wiederaufflammen des militärischen Konflikts in der Ukraine das Land mit dem WEF auf eine Linie gebracht: „Wir kämpfen nicht nur für die Ukraine, wir kämpfen für diese neue Weltordnung, die alle anderen demokratischen Länder einschließt“.

One question. You fighting for the new world order? Can you explain what people in Ukraine can expect?🤔 pic.twitter.com/0RQD18ufB3 — @ (@di__1984) February 28, 2022

Sonstiges:

Putin:

Putin unterhält auch „langjährige, freundschaftliche Beziehungen“ zu dem überzeugten Globalisten und ehemaligen US-Außenminister und nationalen Sicherheitsberater Henry Kissinger. Kissinger erklärte kürzlich, die Welt werde „nach dem Coronavirus nie wieder dieselbe sein“, und forderte eine neue Weltordnung im Sinne des Great Reset: „Die Krisenanstrengungen, so umfangreich und notwendig sie auch sein mögen, dürfen nicht die dringende Aufgabe verdrängen, ein paralleles Unternehmen für den Übergang zur Post-Coronavirus-Ordnung zu starten.“

Zelenskyy:

Der Präsident hat sich nicht nur für die kostenlose Abtreibung, sondern auch für die Legalisierung von Drogenkonsum und Prostitution eingesetzt.

Einige werden überrascht gewesen sein, als Klaus Schwab in einem kürzlich verbreiteten Video aus dem Jahr 2016 neben politischen Führern wie Justin Trudeau und Emmanuel Macron auch Wladimir Putin nannte. Der WEF-Chef rühmte sich darin, mit seinen WEF Young Global Leaders in die Kabinette von Regierungen auf der ganzen Welt vorzudringen.

“So we penetrate the cabinets”.



Here is Klaus Schwab in 2017 discussing how the WEF have penetrated governments with its young global leaders – like Justin Trudeau.pic.twitter.com/07M6LDPHot — James Melville (@JamesMelville) February 1, 2022

Einige werden gehört haben, dass ein Sprecher von Schwabs WEF als Reaktion auf den Konflikt in der Ukraine angekündigt hat, dass die Organisation „alle Beziehungen zu russischen Einrichtungen eingefroren“ hat. Aber ist ein solcher Vorfall ein Beweis dafür, dass Putin gegen die Agenda von Schwab ist? Nein, natürlich nicht.

Am wichtigsten ist jedoch, dass dies kaum die zahlreichen oben aufgeführten Gelegenheiten auslöscht, bei denen Putin bedeutende Maßnahmen zur Unterstützung derselben von Schwab verfolgten Agenda ergriffen hat. Und darüber hinaus würden wir jeden, der ein solches Beispiel als Beweis dafür anführt, dass Putin ein Globalisierungsgegner ist, fragen, ob er wirklich glaubt, dass diese Männer, die zu den mächtigsten Männern der Welt gehören, nicht zu einem kleinen politischen Theater fähig sind?