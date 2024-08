Von Rhoda Wilson

Mark Adams, der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), der sich vehement für das Recht von Männern einsetzt, an olympischen Frauenboxwettbewerben teilzunehmen, hat 10 Jahre lang beim Weltwirtschaftsforum gearbeitet und nennt Sir Kier Starmer seinen “alten Kumpel”.

Am Donnerstag gewann ein als “biologisch männlich” eingestufter Boxer in einem der umstrittensten olympischen Kämpfe aller Zeiten gegen eine Italienerin.

Imane Khelif, der nachweislich männliche Chromosomen (XY) hat, wurde von den letztjährigen Weltmeisterschaften ausgeschlossen, nachdem er Testosterontests zur Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit nicht bestanden hatte. Er besiegte seine Gegnerin, die Italienerin Angela Carini, die den Kampf nach nur 46 Sekunden abbrach, weil Khelifs Schläge “einfach zu stark” waren.

Nach dem Kampf freute sich der algerische Boxverband über Khelifs Sieg. Die Verantwortlichen des Internationalen Olympischen Komitees (“IOC”) sehen sich nun jedoch mit einer wütenden Gegenreaktion konfrontiert.

Ein weiterer männlicher Boxer, der an der Frauenkonkurrenz teilnimmt, ist Lin Yu-ting aus Taiwan. Er wurde ebenfalls von den Boxweltmeisterschaften 2023 für Frauen disqualifiziert, weil er einen Eignungstest für das Geschlecht nicht bestanden hatte. Seinen ersten Kampf in der olympischen Frauenkonkurrenz hat er gestern gewonnen.

Der frühere Weltmeister im Federgewicht Barry McGuigan – jetzt Präsident der Professional Boxing Association – bezeichnete es als “schockierende” und “erbärmliche” Entscheidung, “einem Mann” zu erlauben, gegen Frauen zu kämpfen.

Umar Kremlev, Präsident der International Boxing Association (“IBA”), sagte, nach einer Reihe von DNA-Tests habe der Verband “Athleten aufgedeckt, die versuchten, ihre Kollegen zu täuschen und vorgaben, Frauen zu sein”.

Kremlev behauptete, dass die Tests “bewiesen, dass sie XY-Chromosomen hatten und daher von den Sportveranstaltungen ausgeschlossen wurden”.

Die IBA definiert eine Frau, ein Mädchen oder eine Frau als “ein Individuum mit Chromosom XX” und Männer, Männchen oder Jungen als “ein Individuum mit Chromosom XY”. Das IOC definiert das Geschlecht danach, wie es im Pass eines Sportlers eingetragen ist.

Jetzt wurde bekannt, dass der Beamte, der im Mittelpunkt des olympischen Geschlechterstreits steht, einer der Trauzeugen von Sir Keir Starmer bei dessen Hochzeit war.

Mark Adams, der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), der sich Anfang der Woche besorgt über eine “Hexenjagd” gegen die Boxerinnen Imane Khelif und Lin Yu-ting geäußert hatte, kennt Starmer, seit die beiden zusammen zur Schule gingen.

Der Telegraph berichtete gestern:

Als Reaktion auf Khelifs Sieg am Donnerstag sagte Adams zu Reportern: “Testosteron ist kein perfekter Test. Viele Frauen können Testosteron haben, das in einem Bereich liegt, den man als ‘männlich’ bezeichnen würde, und trotzdem eine Frau sein und als solche an Wettkämpfen teilnehmen … Ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass wir nicht dazu aufrufen, zu den schlechten alten Zeiten der Geschlechtstests zurückzukehren, was eine schreckliche Sache war, und ich bin sicher, wir sind uns alle einig, dass das in dieser Situation nicht der richtige Weg ist.” 2014 bezeichnete Herr Adams Sir Keir als “meinen alten Kumpel”, als er ihm zu seiner Wahl als Labour-Kandidat für St. Pancras und Holborn bei den Parlamentswahlen 2015 gratulierte. Als Sir Keir dann am 7. Mai gewählt wurde, schrieb Herr Adams: “Glückwunsch an einen großartigen Kerl.” Er war einer der vier besten Männer von Sir Keir. Im Februar war Herr Adams unter den Gästen, darunter auch Sean Dyche, der Manager des FC Everton, bei einer Party für hochrangige Sportler, die von Sir Keir veranstaltet wurde, der Berichten zufolge seinen alten Schulfreund in seiner Rede erwähnte. Offizieller im Mittelpunkt des Geschlechterstreits beim olympischen Boxen war Keir Starmers Trauzeuge, The Telegraph, 2. August 2024

Wieder Telegraph weiter schreibt, ist Adams, der 2009 als Kommunikationsdirektor zum IOC kam, ein ehemaliger Rundfunkjournalist. Er arbeitete bei der BBC, ITN und EuroNews, bevor er 10 Jahre lang in einer leitenden Kommunikationsfunktion für das Weltwirtschaftsforum tätig war.

Herr Adams hat seit Beginn seiner Tätigkeit beim IOC in Lausanne gelebt, nachdem er während seiner Zeit beim Weltwirtschaftsforum in Genf gelebt und gearbeitet hatte”, so The Telegraph.