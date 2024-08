Weltweit anerkannter Impfstoffexperte veröffentlicht Papier, in dem er das Fehlen von Studien zur Impfstoffsicherheit einräumt

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Dr. Stanley Plotkin ist Mitverfasser eines Artikels im New England Journal of Medicine, in dem er erhebliche Lücken in der Impfstoffsicherheitsforschung einräumt und damit jahrzehntelangen Behauptungen widerspricht, Impfstoffe seien gründlich untersucht und sicher

Der Artikel räumt Unzulänglichkeiten bei den klinischen Studien vor der Zulassung ein und zeigt, dass es in den USA an speziellen Mitteln für Studien zur Impfstoffsicherheit nach der Zulassung mangelt.

Bei über 76 % der vom Institute of Medicine untersuchten impfstoffbezogenen Gesundheitsfolgen gab es keine ausreichenden Beweise für die Feststellung der Kausalität, was die Behauptung widerlegt, die Sicherheit von Impfstoffen sei eine anerkannte Wissenschaft.

Eine Studie von Dr. Paul Thomas ergab höhere Raten verschiedener Gesundheitsprobleme bei geimpften Kindern im Vergleich zu ungeimpften Kindern, was die Notwendigkeit weiterer unabhängiger Forschung unterstreicht.

Kritiker argumentieren, dass die von den Autoren vorgeschlagenen Lösungen und Beweggründe eher darauf hindeuten, dass sie versuchen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in Impfstoffe zu stärken, als sich kritisch mit der Sicherheit von Impfstoffen auseinanderzusetzen

In einer verblüffenden Kehrtwende hat Dr. Stanley Plotkin, der weithin als Pate der modernen Impfwissenschaft gilt, als Mitverfasser eines Artikels im New England Journal of Medicine (NEJM) erhebliche Lücken in der Forschung zur Impfstoffsicherheit eingeräumt und eine Aufstockung der Mittel zur Behebung dieser Mängel gefordert.

Dieses Eingeständnis kommt, nachdem das medizinische Establishment jahrzehntelang darauf beharrt hat, dass Impfstoffe zu den am gründlichsten untersuchten und sichersten medizinischen Interventionen gehören. In dem Papier mit dem Titel “Funding Postauthorization Vaccine-Safety Science” (Finanzierung der Impfstoffsicherheitsforschung nach der Zulassung) wird eine Reihe von Enthüllungen gemacht, die die seit langem geäußerten Bedenken der Impfstoffbefürworter bestätigen. In einem Kommentar schreibt Aaron Siri, geschäftsführender Partner der New Yorker Anwaltskanzlei Siri & Glimstad:

Wow. Nachdem Dr. Stanley Plotkin und seine Impfstoffjünger jahrzehntelang behauptet haben, Impfstoffe seien die am besten untersuchten Produkte der Welt, haben sie gerade einen Artikel veröffentlicht, in dem sie genau das Gegenteil zugeben. Sie haben gerade zugegeben, dass Impfstoffe nicht richtig untersucht werden – weder vor der Zulassung noch nach der Zulassung. Sie gaben beispielsweise zu, dass “klinische Studien vor der Zulassung nur begrenzte Stichprobengrößen [und] begrenzte Nachbeobachtungszeiträume haben” und dass “keine Ressourcen für Sicherheitsstudien nach der Zulassung vorgesehen sind.”

Wichtige Eingeständnisse beleuchten den Mangel an Studien zur Impfstoffsicherheit

Eines der auffälligsten Eingeständnisse in dem Papier ist die Feststellung, dass klinische Studien vor der Zulassung von Impfstoffen für die Bewertung der Sicherheit unzureichend sind. Die Autoren stellen fest:

“Studien nach der Zulassung sind erforderlich, um das Sicherheitsprofil eines neuen Impfstoffs vollständig zu charakterisieren, da die klinischen Studien vor der Zulassung eine begrenzte Stichprobengröße, Nachbeobachtungsdauer und Heterogenität der Bevölkerung aufweisen. Es ist von entscheidender Bedeutung, unerwünschte Ereignisse nach der Impfung (AEFIs) zu untersuchen, die in klinischen Studien nicht festgestellt wurden, um festzustellen, ob sie kausal oder zufällig mit der Impfung zusammenhängen.”

Dies steht im Widerspruch zu früheren Behauptungen von Impfstoffbefürwortern, dass klinische Studien vor der Zulassung solide Nachweise für die Sicherheit liefern. Das Eingeständnis, dass diese Studien nur eine begrenzte Nachbeobachtungszeit haben, ist besonders bemerkenswert, da Kritiker seit langem argumentieren, dass potenzielle Langzeitwirkungen von Impfstoffen nicht ausreichend untersucht werden, bevor sie zugelassen und für die breite Anwendung empfohlen werden.

“Lassen Sie mich übersetzen”, schreibt Siri, “die klinischen Studien, auf die man sich bei der Zulassung von Kinderimpfstoffen verlässt, sind im Hinblick auf die Sicherheit nutzlos, da sie praktisch nie eine Placebo-Kontrolle haben, die Sicherheit in der Regel erst Tage oder Wochen nach der Injektion überprüfen und oft viel zu wenige Teilnehmer haben, um etwas von Wert zu messen.”

Die NEJM-Studie zeigt weiter auf, dass es in den USA derzeit keine spezielle Finanzierung für Sicherheitsstudien nach der Zulassung von Impfstoffen gibt: “Obwohl das ACIP [Advisory Committee on Immunization Practices] die Notwendigkeit anerkennt, sind derzeit keine Mittel für Sicherheitsstudien nach der Zulassung vorgesehen, abgesehen von den jährlichen Mittelzuweisungen, die jedes Jahr vom Kongress genehmigt werden müssen”.

Dieser Mangel an konsequenter, zweckgebundener Finanzierung ist ein Grund dafür, dass viele wichtige Sicherheitsfragen auch Jahre oder sogar Jahrzehnte nach der Einführung von Impfstoffen unbeantwortet bleiben. Die Autoren räumen ein, dass der Fortschritt in der Wissenschaft über die Sicherheit von Impfstoffen verständlicherweise langsam war”, und nennen verzögerte epidemiologische Beweise und ein unvollständiges Verständnis der biologischen Mechanismen als Hauptfaktoren. Aber wie Siri bemerkt:

“Es ist schamlos, so zu tun, als hätten Sie nicht jahrzehntelang diejenigen ignoriert oder angegriffen, die diese Studien fordern, während Sie vorgeben, dass ein Berg solcher Studien, die das Vorstehende zeigen, nicht bereits existiert … [und] es ist schamlos, so zu tun, als hätten Elterngruppen nicht jahrzehntelang über dieses [Finanzierungs-]Problem geschrien, nur um ignoriert und angegriffen zu werden.”

“Nicht genügend Beweise”, um festzustellen, ob 76 % der impfstoffbedingten Gesundheitsfolgen mit den Impfungen zusammenhängen

In einer besonders aufschlussreichen Passage des Papiers heißt es: “In 234 Überprüfungen verschiedener Impfstoffe und gesundheitlicher Folgen, die von 1991 bis 2012 durchgeführt wurden, fand das IOM bei 179 (76 %) der untersuchten Zusammenhänge unzureichende Beweise, um einen Kausalzusammenhang zu beweisen oder zu widerlegen, was die Notwendigkeit einer strengeren Wissenschaft verdeutlicht.” Diese Statistik ist verblüffend – für mehr als drei Viertel der vom Institute of Medicine (jetzt National Academy of Medicine) untersuchten impfstoffbezogenen Gesundheitsfolgen gab es nicht genügend Beweise, um festzustellen, ob Impfstoffe in einem kausalen Zusammenhang stehen oder nicht. Dies steht im Widerspruch zu den wiederholten Beteuerungen, die Sicherheit von Impfstoffen sei eine anerkannte Wissenschaft.

In dem Papier wird auch darauf hingewiesen, dass selbst bei bekannten unerwünschten Reaktionen auf Impfstoffe die biologischen Mechanismen nicht verstanden werden. Dazu gehören schwerwiegende Erkrankungen wie das Guillain-Barré-Syndrom, das mit Grippeimpfstoffen in Verbindung gebracht wird, und Myokarditis, die mit mRNA-COVID-19-Impfungen in Verbindung gebracht wird.

Experten fordern seit langem eine unvoreingenommene Forschung, um die Auswirkungen von Impfungen auf die Gesundheit von Kindern zu verstehen, aber die Realität sieht so aus, dass die Gesundheitsbehörden und Impfstoffbefürworter nicht daran interessiert sind, die Wahrheit zu erfahren. Siri schreibt:

“Wenn sie wirklich an der Wahrheit darüber interessiert sind, welche Verletzungen Impfstoffe verursachen und wie schnell diese Verletzungen auftreten, dann sollten sie die Einberufung eines überparteilichen Gremiums begrüßen, das zunächst alle sehr besorgniserregenden Studien und harten Daten überprüfen könnte, die bereits zu diesem Thema vorliegen (oft von Wissenschaftlern, die nicht von der Pharmaindustrie bezahlt werden), und wir könnten gemeinsam zusätzliche Studien entwerfen und sie öffentlich durchführen lassen, damit jeder mit dem Ergebnis leben muss. … Plotkin und Co. sollten Studien begrüßen, die zeigen, dass Impfstoffe nicht zum Anstieg chronischer Kinderkrankheiten (von denen viele immunvermittelte Krankheiten sind) von 12 % der Kinder in den frühen 1980er Jahren (als die CDC 7 Routineimpfungen für Kinder empfahl) auf über 50 % der Kinder jetzt (wo die CDC über 90 Routineimpfungen für Kinder empfiehlt) beigetragen haben. Und ich denke, sie begrüßen solche Studien, wenn sie sicher sein können, dass die Ergebnisse zeigen, dass Impfstoffe diese Schäden nicht verursachen. Leider ist es aber so, dass es (wie sie wissen) bereits Studien gibt, die zeigen, dass Impfstoffe zu diesem Anstieg beitragen. Aber ihr Ziel ist es ohnehin nicht, die Sicherheit wirklich zu untersuchen. Vielmehr geht es darum, ihre vorherige Annahme zu beweisen, dass Impfstoffe sicher sind und Schäden ‘selten’ sind.”

Plotkin und seine Mitautoren räumen zwar ein, dass es erhebliche Lücken in der Wissenschaft über die Sicherheit von Impfstoffen gibt, schlagen aber eine Aufstockung der Mittel vor, indem sie den Treuhandfonds des Vaccine Injury Compensation Program (VICP) anzapfen. Sie weisen darauf hin, dass dieser Fonds, der durch eine Verbrauchssteuer auf Impfstoffe gespeist wird, im April 2023 einen Überschuss von 4,3 Milliarden Dollar aufweist.

Es ist jedoch wichtig, die Beweggründe der Autoren für die vorgeschlagenen Änderungen zu beachten. Sie äußern sich besorgt über die “weit verbreitete Impfstoff-Zögerlichkeit” und argumentieren, dass der langsame Fortschritt in der Wissenschaft über die Sicherheit von Impfstoffen “die Akzeptanz von Impfstoffen negativ beeinflusst hat”. Mit anderen Worten: Ihr Hauptziel ist es, das Vertrauen der Öffentlichkeit in Impfstoffe zu stärken – und nicht, Sicherheitsfragen kritisch und unvoreingenommen zu prüfen.

Versäumnis, jahrzehntelange Lügen, Gaslighting und Betrug zuzugeben

Siri stellt fest, dass die Eingeständnisse in der NEJM-Veröffentlichung im direkten Widerspruch zu den jahrzehntelangen Beteuerungen des medizinischen Establishments stehen. Er schreibt:

“Jahrzehntelang hat die medizinische Gemeinschaft darauf bestanden, dass Impfstoffe das am gründlichsten untersuchte Produkt aller Zeiten sind; Dr. Paul Offit sagte beispielsweise: ‘Ich denke, wir sollten stolz auf Impfstoffe sein, da sie wohl das sicherste und am besten getestete Mittel sind, das wir in unseren Körper einbringen.'”

Aber, so argumentiert Siri, Eltern von impfgeschädigten Kindern und andere, die Bedenken über unzureichende Sicherheitsstudien äußerten, wurden jahrelang von der medizinischen Gemeinschaft und den Gesundheitsbehörden gemieden und angegriffen”. Das Papier ist ein verspätetes Eingeständnis dessen, was diese Befürworter schon die ganze Zeit gesagt haben, wenn auch mit zweifelhaften Motiven dahinter:

Plotkin und seine Jünger wissen, dass sie die Öffentlichkeit nicht mit Voodoo beschwören können. Sie können die Wahrheit nicht verbergen. Also bleibt ihnen nur der Versuch, die Wahrheit, über die sie jahrzehntelang gelogen haben, zu vertuschen, indem sie jetzt zugeben, dass die Studien, die belegen, dass Impfstoffe sicher sind, nicht existieren. Aber bei diesem Eingeständnis verschweigen sie bequemerweise, dass sie jahrzehntelang die Öffentlichkeit belogen, betrogen und betrogen haben (und ich verwende dieses Wort nicht leichtfertig), indem sie behaupteten, dass Impfstoffe wahrscheinlich die am gründlichsten auf ihre Sicherheit getesteten Produkte auf dem Planeten sind und dass die Menschen sicher sein können, dass kein Stein auf dem anderen geblieben ist, was die Sicherheit von Impfstoffen betrifft. … Ihr wahres Ziel ist klar, und es geht nicht darum, die Sicherheit von Impfstoffen zu untersuchen, sondern vielmehr darum, das zu bestätigen, was sie bereits glauben. Dies wird aus der Tatsache deutlich, dass sie in ihrem Artikel zwar zugeben, dass die Studien noch nicht durchgeführt wurden, aber im gleichen Atemzug schreiben, dass ernsthafte Impfschäden ‘selten’ sind. Aber wenn die Studien nicht durchgeführt wurden, woher wissen sie das?”

Siri weist auch darauf hin, dass die Autoren bestehende Studien ignorieren, die Hinweise auf Schäden durch Impfstoffe oder deren Bestandteile gefunden haben. Er argumentiert, dass eine wirklich unvoreingenommene Forschung diese Beweise berücksichtigen müsste, anstatt von der Annahme auszugehen, dass schwerwiegende unerwünschte Ereignisse selten sind.

Studie zeigt, dass geimpfte Kinder eine höhere Krankheitsrate haben

Eine von Dr. Paul Thomas und James Lyons-Weiler durchgeführte Studie untersuchte die gesundheitlichen Folgen bei geimpften und ungeimpften Kindern über einen Zeitraum von zehn Jahren in einer Kinderarztpraxis. Dr. Thomas wurde seine ärztliche Zulassung entzogen, weil er sich für eine informierte Zustimmung zu Impfungen eingesetzt hatte.

Die im International Journal of Environmental Research and Public Health veröffentlichte Studie ergab, dass geimpfte Kinder im Vergleich zu ungeimpften Kindern eine höhere Rate an verschiedenen Gesundheitsproblemen aufwiesen. Dazu gehören:

Asthma

Allergien

Ekzem

Nasennebenhöhlenentzündung

Gastroenteritis

Infektionen der Atemwege

Mittelohrentzündung

Bindehautentzündung

Probleme mit der Atmung

Verhaltensauffälligkeiten

Bemerkenswert ist, dass ADHS bei einem kleinen Prozentsatz der geimpften Kinder beobachtet wurde, nicht aber bei ungeimpften Kindern. In der Studie wurden auch niedrigere Raten von Autismus-Spektrum-Störungen und ADHS in der Praxis im Vergleich zu den nationalen Durchschnittswerten festgestellt. Die Autoren vermuten, dass die ungeimpften Kinder in der Praxis mindestens genauso gesund sind wie ihre geimpften Altersgenossen, wenn nicht sogar gesünder.

Die Forscher betonten auch die Notwendigkeit weiterer unabhängiger Studien zu diesem Thema, die frei von möglichen Interessenkonflikten mit der Impfstoffindustrie sind, um den Zusammenhang zwischen Impfungen und den gesundheitlichen Folgen für die Kinder besser zu verstehen.

Vorgeschlagene Lösungen werfen Fragen nach den wahren Motiven auf

Seit Jahren werden diejenigen, die Bedenken zur Sicherheit von Impfstoffen äußern, als “wissenschaftsfeindlich” abgetan oder beschuldigt, die öffentliche Gesundheit zu gefährden. Das NEJM-Papier zeigt, dass ihre Hauptkritik – auch an den unzureichenden Sicherheitsstudien – wohlbegründet war.

Die Veröffentlichung dieses Papiers markiert eine bedeutende Veränderung im öffentlichen Diskurs über die Sicherheit von Impfstoffen. Durch das Eingeständnis der großen Lücken in den Sicherheitsstudien und des langsamen Fortschritts in der Wissenschaft über die Sicherheit von Impfstoffen haben Plotkin und seine Mitautoren Bedenken bestätigt, die zuvor von einem Großteil des medizinischen Establishments abgetan worden waren.

Die vorgeschlagenen Lösungen und die erklärten Beweggründe der Autoren werfen jedoch die Frage auf, ob es sich hierbei um eine echte Hinwendung zu einer kritischeren Prüfung der Impfstoffsicherheit oder lediglich um einen Versuch handelt, das schwindende Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken. Siri fährt fort:

“Nachdem sie von vornherein zu dem Schluss gekommen sind, dass Schäden “selten” sind, und alle vorhandenen Studien, die Schäden belegen, ignoriert haben, besitzen diese Leute die Dreistigkeit, den Bundesfonds für die Entschädigung von Impfschäden zu plündern, um vermutlich sich selbst und ihre Mitstreiter mit Hunderten von Millionen Dollar zu bezahlen, damit sie die Studien durchführen, die zweifellos versuchen würden, ihre vorherige Schlussfolgerung, dass Impfschäden “selten” sind, zu bestätigen, während sie die Studien ignorieren, die bereits ernsthafte Schäden belegen.”

Klar ist, dass die oft wiederholte Behauptung, Impfstoffe seien “die am gründlichsten untersuchte medizinische Maßnahme”, nicht mehr glaubhaft gemacht werden kann. Wie dieses Papier zeigt, gibt es noch viel über die Sicherheit von Impfstoffen zu lernen, und die Anerkennung dieser Tatsache ist ein wichtiger Schritt in Richtung informierte Zustimmung und transparente Impfpolitik.

