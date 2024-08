„Reine, rohe, falsche Propaganda“: CIA-Manipulation von Nachrichten weltweit

Ehemaliger CIA-Agent John Stockwell spricht darüber, wie die CIA in Vietnam und anderswo arbeitete

Wir wussten von keiner einzigen Gräueltat, die von den Kubanern begangen wurde.

Reine, rohe, falsche Propaganda, um eine Illusion von Kommunisten zu schaffen, die Babys zum Frühstück essen.

Der ehemalige CIA-Agent John Stockwell spricht darüber, wie die CIA in Vietnam und anderswo gearbeitet hat



Wir wussten von keiner einzigen Gräueltat der Kubaner.

Reine, rohe, falsche Propaganda, um die Illusion zu erzeugen, dass Kommunisten Babys zum Frühstück essen.



Q: Was macht die CIA?

CIA:… pic.twitter.com/6aVsNGRte6 — Ignoranz, die Wurzel und der Stamm allen Übels (@ivan_8848) Juli 31, 2024

Q: Was macht die CIA?

CIA: Krieg schaffen.

Q: Was machen Sie sonst noch?

CIA: Wir manipulieren die Nachrichten.

Q: Wie meinen Sie das?

CIA: Ausländische Regierungen arbeiten mit uns zusammen, um falsche Geschichten zu verbreiten.

Q: Und die Reporter glauben das?

CIA: Ja! Sie stehen auf unserer Gehaltsliste.

Lassen Sie uns über die Funktion der CIA sprechen.

Ich denke, viele von uns haben den Eindruck, dass die CIA nur Informationen sammelt. Informationen sind Fakten.

Natürlich.

Nun, man würde denken, dass, wenn man Informationen erhält, diese auf Tatsachen basieren. Und wenn dem so ist, was macht man damit?

Nun, eine der vier Hauptfunktionen der CIA ist es, Informationen zu sammeln und idealerweise an den Präsidenten weiterzuleiten. Die Nutzer von Informationen, die Entscheidungsträger, wie man sagt.

Es gibt jedoch andere Funktionen, von denen einige legitimer sind als andere.

Eine ist das Führen von Geheimkriegen, die verdeckte Aktion, über die so viel geschrieben und gesprochen wird, wie das, was heute in Nicaragua von Honduras aus passiert.

Eine andere Sache ist die Verbreitung von Propaganda, um die Gedanken der Menschen zu beeinflussen. Und das ist eine Hauptfunktion der CIA. Und leider überschneidet es sich natürlich mit der Informationsbeschaffung.

Man hat Kontakt zu einem Journalisten, gibt ihm wahre Geschichten. Man erhält Informationen von ihm. Man gibt ihm auch falsche Geschichten.

Haben Sie sein Vertrauen mit wahren Geschichten gewonnen? Sie gewinnen sein Vertrauen und bereiten ihn vor.

Wir haben das kürzlich bei Jack Anderson gesehen, zum Beispiel, der seine intelligenten Quellen hat und auch zugegeben hat, dass er von ihnen hereingelegt wurde. Jede fünfte Geschichte ist einfach falsch.

Man arbeitet auch an ihren menschlichen Schwächen, um sie auf klassische Weise zu rekrutieren und sie zu seinem Agenten zu machen, damit man kontrollieren kann, was sie tun, sodass man sie nicht überlisten muss. Man kann sagen: „Hier, veröffentliche das nächste Woche.“

Kann man das mit verantwortlichen Reportern tun? Ja.

Das Church Committee hat es 1975 aufgedeckt, und dann haben Woodward und Bernstein einen Artikel im Rolling Stone veröffentlicht. Ein paar Jahre später kooperierten 400 Journalisten mit der CIA, einschließlich einiger der größten Namen im Geschäft, um bewusst Geschichten in die Presse einzuführen.

Nun, geben Sie mir ein konkretes Beispiel dafür, wie Sie die Presse auf diese Weise genutzt haben, wie eine falsche Geschichte platziert und veröffentlicht wurde.

Nun, zum Beispiel in meinem Krieg, dem Angola-Krieg, den ich mitverwaltet habe, war ein Drittel meines Personals Propaganda. Ironischerweise wird es innerhalb der CIA verdeckte Aktion genannt. Draußen bedeutet das den gewalttätigen Teil.

Ich hatte Propagandisten auf der ganzen Welt, hauptsächlich in London, Kinshasa und Sambia.

Wir nahmen Geschichten, die wir schrieben, und setzten sie in die Zambia Times und zogen sie dann heraus und schickten sie an einen Journalisten auf unserer Gehaltsliste in Europa. Aber seine Tarnung war, dass er sie von seinem Stringer in Lusaka erhalten hatte, der sie aus den Zambia Times hatte.

Wir hatten die Komplizenschaft der sambischen Regierung, Kenneth Kaunda, wenn Sie so wollen, um diese falschen Geschichten in seine Zeitungen zu bringen. Aber nach diesem Punkt waren die Journalisten, Reuters und AFP, sich dessen nicht bewusst. Unser Kontaktmann in Europa war es.

Und wir pumpten einfach Dutzende Geschichten über kubanische Gräueltaten. Kubanische Vergewaltiger.

In einem Fall hatten wir die kubanischen Vergewaltiger gefangen genommen und von den Ovimbundu-Mädchen, die ihre Opfer gewesen sein sollten, vor Gericht gestellt. Dann veröffentlichten wir Fotos, die in fast jeder Zeitung des Landes erschienen, von den Kubanern, die von den Ovimbundu-Frauen, die angeblich ihre Opfer waren, hingerichtet wurden.

Das waren gefälschte Fotos?

Oh, absolut.

Wir wussten von keiner einzigen Gräueltat, die von den Kubanern begangen wurde.

Reine, rohe, falsche Propaganda, um eine Illusion von Kommunisten zu schaffen, die Babys zum Frühstück essen.

Und diese Art von vollkommen falscher Propaganda, John, wurde diese Art von Sache in Vietnam praktiziert?

Oh, endlos.

Eine massive Propaganda-Anstrengung in Vietnam in den fünfziger und Sechzigerjahren, einschließlich der tausend Bücher, die veröffentlicht wurden, mehrere hundert in Englisch, die ebenfalls Propagandabücher waren, die von der CIA gesponsert wurden. Gib einem Schriftsteller Geld, schreibe dieses Buch für uns. Schreib, was du willst. Aber in diesen Angelegenheiten, stelle sicher, dass du diese Linie hast. Schriftsteller in diesem Land, Bücher, die in diesem Land verkauft und verteilt werden. Ja, sicher.

Englischsprachige Bücher, was bedeutet, dass das Ziel ein amerikanisches Publikum war, über das Thema Vietnam und die Geschichte von Vietnam und die Geschichte des Marxismus und die Unterstützung der Domino-Theorie usw., ohne uns einer Klage auszusetzen.

Könnten Sie eines davon nennen?

Nein, könnte ich nicht.

Das Church Committee, als es das herausfand, verlangte, dass ihnen die Titel gegeben werden, damit die Universitätsbibliotheken wenigstens hineingehen und stempeln könnten: „Version der Geschichte der Central Intelligence Agency“. Und die CIA weigerte sich, weil sie beauftragt wurde, ihre Quellen und Methoden zu schützen. Und die Quellen wären die Autoren, die diese falschen Propagandabücher geschrieben haben, von denen einige jetzt angesehene Wissenschaftler und Journalisten sind.

Nun, bestreitet die CIA das nicht einfach?

Sie haben zugegeben, dass es einige Propaganda-Anstrengungen gibt, aber ihre Position ist, dass diese alle außerhalb der Vereinigten Staaten liegen, nicht in den Vereinigten Staaten.

Ist das nicht wahr?

Absolut.

Während wir diese angolanische Operation durchführten und diese Geschichten in die Welt und in die US-Presse pumpten, genau zu dieser Zeit, sagte Bill Colby, der CIA-Direktor, dem Kongress aus, dass wir äußerst vorsichtig seien, um sicherzustellen, dass keine unserer Propaganda in die Vereinigten Staaten zurückfließt.

Und genau an den Tagen, an denen er dieses falsche Zeugnis ablegte, pflanzten wir Geschichten in die Washington Post. Damit meine ich, nicht durch Lusaka, sondern wir flogen tatsächlich einen Journalisten von Paris nach Washington, um eine falsche Geschichte zu platzieren.

Ich erwähne es, ich gebe den Text der Geschichte in meinem Buch an.