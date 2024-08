Impfstoff-Industrie ist verzweifelt; für die nächste »Pandemie« wollen sie die Polizei und sogar die NATO einsetzen, um die Menschen zur Impfung zu zwingen

Von Rhoda Wilson

Neuseeland hat in seiner neuesten Version der Pandemiepläne, die am 12. Juli veröffentlicht wurde, die Durchsetzung der Impfpflicht mithilfe der Strafverfolgungsbehörden vorgesehen.

Eine Woche zuvor schlug der von Gates finanzierte und von der Weltgesundheitsorganisation favorisierte Dr. Peter Hotez vor, dass der Heimatschutz und das Justizministerium in den USA gegen »Impf-Gegner« eingesetzt werden sollten.

Und international, so Hotez, sollte die NATO gegen diejenigen eingesetzt werden, die sich weigern, sich impfen zu lassen.

Das untenstehende Bild wurde in den sozialen Medien weit verbreitet, mit der Behauptung, es sei der Beweis dafür, dass die neuseeländische Regierung plane, Zwangsimpfungen zu legalisieren.

Einige dachten, es könnte sich um eine Fälschung oder Übertreibung handeln. Sie wird jedoch durch ein Dokument mit dem Titel »New Zealand Pandemic Plan: A framework for action” (»Plan«), das am 12. Juli vom neuseeländischen Gesundheitsministerium veröffentlicht wurde. Darin wird bestätigt, dass Menschen zwangsweise isoliert oder unter Quarantäne gestellt werden, bis sie sich der »vorgeschriebenen Behandlung« unterzogen haben.

In dem Plan werden die Maßnahmen der Regierung zur Vorbereitung auf eine Pandemie und zur Reaktion darauf dargelegt. Er aktualisiert den »New Zealand Influenza Pandemic Plan: A framework for action 2017«. Neuseeland verfügt bereits seit 2006 über einen Influenza-Pandemie-Aktionsplan, der 2017 aktualisiert wurde, um neue Rechtsvorschriften und Bevölkerungsberechnungen zu berücksichtigen.

Am 19. März 2020, noch bevor die Weltgesundheitsorganisation (»WHO«) die Covid-Pandemie ausgerufen hatte, veröffentlichte der New Zealand Herald einen Artikel, in dem er darauf hinwies, warum der Pandemieplan seiner Meinung nach aktualisiert werden musste.

Der Plan von 2017 beruhte auf einer Pandemiemodellierung, die auf bestimmten Annahmen basierte. ” Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Dr. Ashley Bloomfield, sagte, dass neue Forschungsergebnisse des Imperial College of London dazu geführt hätten, dass die Art und Weise, wie [die im Modell festgelegten Phasen] gehandhabt würden, überdacht werden müsse.

Die Modellierung des Imperial College London war, wie sich unsere Leser erinnern werden, das Werk des berüchtigten britischen Physikers Neil »Professor Lockdown« Ferguson, der im Laufe seiner Karriere in mehrere Kontroversen wegen seiner ungenauen Modellierung verwickelt war.

Ferguson gehört zu einer kleinen Gruppe von globalen »Wissenschaftlern«, deren Aufgabe es ist, das Narrativ zu kontrollieren. Die wahre treibende Kraft hinter der Aktualisierung der Pandemiebereitschaft ist die WHO.

Im November 2020 aktualisierte die neuseeländische Katastrophenschutzbehörde die Informationen für Zivilschutz-Notfallmanagementgruppen (»CDEM«) in Bezug auf den Influenzapandemieplan. Darin heißt es: »Die Weltgesundheitsorganisation ist besorgt, dass sich ein Vogelgrippevirus und ein menschliches Grippevirus vermischen könnten«, was zu einer Grippepandemie führen könnte. »Neuseeland plant für die Möglichkeit einer Pandemie«, heißt es weiter.

Die Aktualisierung 2024 – in der das Wort »Influenza« aus dem Titel gestrichen wurde – wurde “zügig fertiggestellt, hat einen begrenzten Umfang” und ist Teil einer umfassenderen Überprüfung der Pandemiebereitschaft, die in zwei Phasen erfolgt. Der Plan enthält einen Abschnitt über “besondere Befugnisse”, die Amtsärzten, Ärzten des öffentlichen Gesundheitswesens oder Ärzten, die vom Generaldirektor für Gesundheit ernannt werden, übertragen werden.

Diese Befugnisse sind nicht neu. Sie wurden 2002, wenn nicht schon früher, erteilt, aber während der Covid-“Pandemie” wurden sie zum ersten Mal eingesetzt – Covid war der Dummy-Lauf. Im Plan heißt es:

Besondere Befugnisse Sonderbefugnisse werden vom Gesundheitsminister oder durch eine Epidemieankündigung genehmigt oder finden Anwendung, wenn ein Notfall gemäß dem Civil Defence Emergency Management Act 2002 ausgerufen wurde. Die Befugnis, Personen, Orte, Gebäude, Schiffe, Fahrzeuge, Flugzeuge, Tiere oder Gegenstände zu isolieren, unter Quarantäne zu stellen oder zu desinfizieren, erlaubt es einem Gesundheitsbeamten, “Personen, Orte, Gebäude, Schiffe, Fahrzeuge, Flugzeuge, Tiere oder Gegenstände zu isolieren, unter Quarantäne zu stellen oder zu desinfizieren” (Abschnitt 70(1)(f). Die Befugnis, eine vorbeugende Behandlung vorzuschreiben, erlaubt es einem Gesundheitsbeamten, bei Personen, die isoliert oder unter Quarantäne gestellt wurden, zu verlangen, dass sie an dem Ort verbleiben, an dem sie isoliert oder unter Quarantäne gestellt wurden, bis sie medizinisch untersucht und für frei von ansteckenden Krankheiten befunden wurden und bis sie sich einer vorbeugenden Behandlung unterzogen haben, die der Gesundheitsbeamte vorschreibt (Abschnitt 70(1)(h)). Die Befugnis, Räumlichkeiten zu beschlagnahmen, erlaubt es dem Amtsarzt, Räumlichkeiten und Fahrzeuge für die Unterbringung, die Behandlung und den Transport von Patienten zu beschlagnahmen (Section 71(1)). Die Schließung von Einrichtungen wie Schulen kann gemäß Section 70(1)(1a) und 70(1)(m) angeordnet werden. Dies kann durch eine schriftliche Anordnung an die für die Räumlichkeiten verantwortliche Person oder durch eine in einer Zeitung veröffentlichte oder durch Fernsehen oder Radio ausgestrahlte Anordnung erfolgen, die von den meisten Haushalten im Bezirk empfangen werden kann. Wenn dies in der Anordnung festgelegt ist, können Einrichtungen, die bestimmte Maßnahmen zur Infektionskontrolle durchführen, von der Schließung ausgenommen werden. Abschnitt 71A besagt, dass ein Mitglied der Polizei alles tun darf, was vernünftigerweise notwendig ist (einschließlich der Anwendung von Gewalt), um einen Amtsarzt oder eine vom Amtsarzt bevollmächtigte Person bei der Ausübung oder Erfüllung von Befugnissen oder Aufgaben gemäß Abschnitt 70 oder 71 zu unterstützen. Diese besonderen Befugnisse wurden zum ersten Mal bei der Reaktion auf COVID-19 eingesetzt. Im Allgemeinen haben sie sich gut bewährt. Allerdings gab es einige Fehler bei ihrer Anwendung, es fehlen Verfahrens- und Menschenrechtsgarantien, und Gerichtsurteile haben festgestellt, dass sie zwar als Notlösung in Notsituationen eingesetzt werden können, aber nicht für dauerhafte, komplexe Reaktionen geeignet sind. [Hervorhebung hinzugefügt] Neuseeländischer Pandemieplan: A framework for action (Zwischenbericht – Juli 2024 ), S.

125 und 126

Ominöserweise erklärt das Gesundheitsministerium, dass: “Der aktualisierte Pandemieplan deckt die Reaktion des Gesundheitssystems ab. Er deckt nicht die Reaktion der gesamten Regierung oder der breiteren Gesellschaft auf eine Pandemie ab. Er ist auch nur ein Instrument zur Entwicklung der Bereitschaft des Gesundheitssystems”.

Aus den obigen Ausführungen geht klar hervor, dass die Regierung beabsichtigt, einigen wenigen Amtsärzten weitreichende Befugnisse zu erteilen, die in der Lage sein werden, Teile der neuseeländischen Wirtschaft lahmzulegen und Menschen nach Belieben zu inhaftieren – oder, in ihren Worten, wenn eine Epidemieankündigung herausgegeben oder ein Notfall ausgerufen wurde, was, wie wir bei Covid gesehen haben, nicht dasselbe ist wie das Auftreten einer tatsächlichen Pandemie oder Epidemie. Wir wollen uns jedoch auf die Worte “Präventivmedizin” konzentrieren.

Was bedeutet “Präventivmedizin”?

Wir sollten diese Worte im Zusammenhang mit dem letzten Absatz des obigen Auszugs lesen: “Diese besonderen Kräfte wurden zum ersten Mal bei der Reaktion auf COVID-19 eingesetzt.” Man beachte die großen, beängstigenden, aufmerksamkeitsheischenden Großbuchstaben “COVID”, während der Rest der Welt längst dazu übergegangen ist, die angemessenere Schreibweise “Covid” oder “covid” zu verwenden.

Seit 2020 werden sichere und wirksame Arzneimittel zur Behandlung von Covid, bei dem es sich im Wesentlichen um die umbenannte saisonale Grippe handelt, nicht mehr empfohlen und/oder verboten. Medikamente wie Ivermectin und Hydroxychloroquin wurden verboten und von der Verwendung der Vitamine D und C sowie von Zink wurde abgeraten. Die einzige “Medizin”, die erlaubt war, waren entweder schädliche Medikamente wie Remdesivir und Midazolam und später die so genannten Impfstoffe.

Wir können also davon ausgehen, dass es sich bei der “Präventivmedizin”, auf die sie sich beziehen, um so genannte Impfstoffe oder etwas ebenso Unwirksames und Schädliches handelt, da “Notstandsbefugnisse” zur Erzwingung von Covid-Injektionen zum ersten Mal “während der Reaktion auf COVID-19” eingesetzt wurden.

Haben Sie immer noch Zweifel daran, dass dies das Ziel ist?

Dann lassen Sie uns hören, was Dr. Peter Hotez – der mit Bill “Vaccinate the World” Gates und seinem Handlanger Tedros dem Terroristen in Verbindung steht – kürzlich zu sagen hatte.

Ende letzten Monats kündigte die WHO ein neues Projekt an, um die Entwicklung und Verteilung von mRNA-Impfstoffen in ärmeren Ländern für eine drohende Vogelgrippe-Pandemie voranzutreiben, wie es heißt.

“Die UN-Gesundheitsorganisation sagte, dass das Projekt durch das mRNA-Technologietransferprogramm, das sie mit dem von der UN unterstützten Medicines Patent Pool (MPP) im Jahr 2021, auf dem Höhepunkt der Covid-19-Krise, eingerichtet hat, eingeführt werden soll”, so Medical Press.

Einige Wochen zuvor hatte Dr. Peter Hotez, ein prominenter Impfstoffentwickler und -befürworter, den Einsatz von Sicherheitskräften, einschließlich Polizei und Militär, gefordert, um der “Anti-Impf-Aggression” in den Vereinigten Staaten zu begegnen. Er schlug auch vor, dass die Vereinten Nationen und die NATO Sicherheitskräfte gegen “Anti-Vaxxer” einsetzen sollten. Hotez hat Verbindungen sowohl zu Bill Gates als auch zur WHO.

Im Mai 2007 wurde berichtet, dass Hotez 52 Millionen Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation erhalten hat, um in Brasilien klinische Studien für seinen Hakenwurm-Impfstoff zu entwickeln und durchzuführen. Im Jahr zuvor, 2006, veröffentlichte die Bill & Melinda Gates Foundation eine Pressemitteilung, in der es hieß, dass die Stiftung 68,2 Millionen Dollar für die Bekämpfung vernachlässigter Tropenkrankheiten bereitgestellt hatte, von denen 13,8 Millionen Dollar für die Forschung von Hotez bestimmt waren. Im Jahr 2021 bestritt Hotez jedoch , von Bill Gates finanziert zu werden.

Im Jahr 2022 stellte die WHO Hotez in einem Video vor, um den “Anti-Impf-Aktivismus” zu bekämpfen, indem sie diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, als Unterstützer einer “Anti-Wissenschafts-Aggression” beschimpfte.

“Anti-vaccine activism, which I actually call anti-science aggression, has now become a major killing force globally."

– @PeterHotez, Professor and Dean @BCM_TropMed, on the devastating impact of #misinformation and disinformation. pic.twitter.com/ZluiMGJ2gX — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 14, 2022

In einem Interview am 5. Juli 2024 auf dem Simposio Internacional de Actualización en Pediatría (Internationales Symposium für Aktualisierungen in der Pädiatrie) in Cartagena, Kolumbien, sagte Hotez:

Ich habe der Regierung Biden gesagt, dass der Gesundheitssektor das Problem nicht allein lösen kann. Wir müssen den Heimatschutz, das Handelsministerium und das Justizministerium einbeziehen, um zu verstehen, wie wir vorgehen sollen. Ich habe dasselbe gesagt – ich habe mich letzten Monat mit Dr. Tedros [Generaldirektor der WHO] getroffen … um zu sagen, dass ich nicht weiß, dass die Weltgesundheitsorganisation das Problem allein lösen kann. Wir brauchen die anderen Organisationen der Vereinten Nationen. DIE NATO. Dies ist ein Sicherheitsproblem, denn es ist nicht länger ein theoretisches Konstrukt oder eine obskure akademische Übung. Zweihunderttausend Amerikaner starben wegen der Aggression gegen Impfungen, gegen die Wissenschaft. Es handelt sich also um eine tödliche Kraft … und als Wissenschaftler für pädiatrische Impfstoffe habe ich das Gefühl, dass es für mich genauso wichtig ist, neue Impfstoffe herzustellen, um Leben zu retten. Die andere Seite der Lebensrettung ist die Bekämpfung dieser Anti-Impf-Aggression. Impfstoff-Befürworter Peter Hotez fordert den Einsatz von Polizei und Militär gegen die “Anti-Impf-Aggression “, The Defender, 26. Juli 2024

Die Gates/WHO-Marionette spricht davon, die NATO, ein politisches und militärisches Bündnis von 32 Ländern, einzusetzen, um die Einführung von Impfstoffen durchzusetzen. Neuseeland setzt die Durchsetzung der “Präventivmedizin” mit Hilfe der Polizei um. Es ist kein Zufall, dass über ähnliche Methoden der Zwangsimpfung gesprochen wird oder diese in nationalen Plänen enthalten sind.

Die Frage, die sich jeder stellen sollte, ist, warum man es für nötig hält, die Bevölkerung mit Hilfe der Polizei und sogar des Militärs zwangszuimpfen. Das liegt daran, dass ihre Impfstoffe unsicher und unwirksam sind. So sehr, dass nur wenige bereit sind, ihr Leben zu riskieren, indem sie sich impfen lassen, und sich auf jede erdenkliche Weise wehren werden. Die Pandemie-Impfstoffindustrie weiß, dass wir uns nicht noch einmal von ihren psychologischen Operationen täuschen lassen werden und dass unser Widerstand gegen die staatliche Impfpolitik beim nächsten Mal noch stärker sein wird.