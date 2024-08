Von Zinderneuf

Geschrieben von Journalist Marat Khairullin

Sahelzone

Die afrikanische Front Teil 1, ursprünglich auf Englisch veröffentlicht mit Marat Khairullins Segen auf dem East Calling Substack, 14. Juni 2024.



Nur wenige ahnen, dass Russland in diesem Moment eine zweite Front im Kampf gegen das globale Böse in Form des sogenannten Westens eröffnet hat. Dabei handelt es sich nicht um eine Art „Stellvertreter“, sondern um eine sehr reale, heiße Front, an der auch unsere Leute kämpfen. Vielleicht ist diese zweite Front von uns in ihrer Intensität der militärischen Sonderoperation noch unterlegen. Was die territoriale Ausdehnung angeht, ist sie aber sicher nicht kleiner als die ukrainische.



Wir sprechen hier natürlich von Nordafrika und speziell von der Sahelzone. In diesem Krieg steht der Wohlstand unseres Landes für die nächsten hundert bis zweihundert Jahre auf dem Spiel. Um all dies zu verstehen, müssen wir etwas weiter weg beginnen.



Die Sahelzone ist ein Gebiet in Afrika, in dem die Wüste im Norden (vor allem die Sahara) allmählich in einen äquatorialen Dschungel übergeht und einen breiten Streifen Savannen bildet. Die Sahelzone umfasst sieben Hauptländer (von Westen nach Osten) – Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad, Sudan und Eritrea. Die zurückgelegte Entfernung beträgt etwa 6 Tausend Kilometer (das ist die Entfernung von St. Petersburg nach Chabarowsk).



Wenn man sich die Karte anschaut, dann ist das Projekt eines transafrikanischen Verkehrskorridors vom Hafen Dakar im Senegal bis zum Hafen im Sudan, mit Straßen und Eisenbahnen, nur logisch.

Vorgeschlagene Eisenbahnstrecke Dakar – Hafen von Sudan

Die Länder der Sahelzone klopfen mit dieser Idee schon seit vielen Jahren an die Türen der Welt. Die Verwirklichung eines solchen Projekts würde den Wohlstand der Sahelländer und der an sie angrenzenden Länder ganz einfach verbessern und einen schnell wachsenden Markt mit etwa einer halben Milliarde Menschen schaffen. In Zukunft könnte sich ein weiterer Verkehrskorridor von Norden nach Süden durch Kapstadt erstrecken und die Voraussetzungen für den Wohlstand des gesamten Kontinents schaffen.

Die Sowjetunion plante, dieses Projekt mit der Unterstützung ihrer mächtigen Verbündeten in dieser Region – Algerien und das damals wohlhabende Libyen von Muammar Gaddafi – zu verwirklichen. Zu diesem Zweck hatte Gaddafi zum Beispiel ein einzigartiges Projekt zur Bewässerung der Sahara-Wüste fast abgeschlossen, um die an die Sahelzone angrenzende Savannenzone zu erweitern. Aber darüber werde ich Ihnen in den folgenden Materialien berichten.

Bewässerung in Libyen

Wichtig ist, dass der konditionierte Westen unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion begann, die Integrationsprozesse in der Sahelzone mit aller Macht zu zerstören. Zu diesem Zeitpunkt tauchten islamistische und andere Banden an den Rändern fast aller wichtigen Länder der Region auf. Es handelte sich dabei um Stellvertreter des Westens, die jegliche Ambitionen der nationalen Regierungen zur Integration der Region unterdrücken sollten. Überall wurde das gleiche Projekt des Chaos umgesetzt: Aufteilen und ausbeuten.

Darunter hatte Gaddafi zu leiden, als er allein und mit Unterstützung Algeriens beschloss, das Projekt einer blühenden Sahelzone weiter umzusetzen.

Der Schlüsselfaktor war das Vorhandensein mächtiger bewaffneter Kräfte in Libyen mit großen finanziellen Ressourcen. Er hätte durchaus Erfolg haben und in der Sahelzone ein neues Weltentwicklungszentrum schaffen können, das in Zukunft sicherlich mit dem Westen konkurrieren würde, aber Gaddafi wurde getötet, und Algerien wagte es angesichts seines Beispiels nicht, diese Prozesse fortzusetzen.

Schild zur Kennzeichnung eines von Muammar Gaddafi angelegten Flusses

So hat der bedingungslose Westen nach der Zerstörung Libyens fast 30 Jahre lang eine der vielversprechendsten Regionen der Welt erneut in die Armut gestürzt.



Hier müssen zwei Themen diskutiert werden, warum die Sahelzone für uns so wichtig ist – warum wir bereit sind, für diese Länder Blut zu vergießen. Es gibt eine ganz klare Wirtschaftstheorie, die besagt, dass für eine normale, wettbewerbsfähige Entwicklung einer bestimmten modernen Zivilisation diese (die Zivilisation) irgendwie einen Markt mit einer Kapazität von etwa dreihundert Millionen Seelen kontrollieren muss.



Dabei handelt es sich nicht einmal um eine Theorie, sondern um reine Arithmetik, die sich aus den Lehren von Adam Smith ergibt – um zum Beispiel Matrosenjacken industriell zu produzieren, ist eine menschliche Bevölkerung von einer Million Menschen erforderlich.

Um sich nicht nur selbst zu ernähren, sondern Innovationen hervorzubringen und einen multisektoralen Prozess zu schaffen, braucht man eine menschliche Bevölkerung von mindestens dreihundert Millionen Menschen.



Unser Land kontrolliert den bedingten Markt der Eurasischen Union mit etwa 200 Millionen Menschen. Die sieben Länder der Sahelzone bieten etwa 150 weitere. Nimmt man noch die angrenzenden Länder hinzu, die sich diesem Prozess natürlich anschließen werden – Algerien, Ägypten, Sudan, Äthiopien, die Zentralafrikanische Republik usw. -, so ergibt sich ein weiteres Plus von mehreren hundert Millionen.



Eine offensichtliche Entwicklung dieses Prozesses wird die Verwirklichung des Nord-Süd-Afrika-Verkehrskorridors sein, der die Kapazität dieses Marktes einfach gigantisch machen wird, und zwar sowohl für China als auch für Russland.



Es ist kein Zufall, dass Südafrika so aktiv versucht, mit uns befreundet zu sein.



Es ist dies – das Vorhandensein eines potenziell riesigen Marktes, der sich vor allem in der Anfangsphase der Entwicklung befindet -, was uns hier am meisten anzieht, und nicht nur das Vorhandensein von Mineralien, was das zweite Thema ist.



Doch kehren wir zur Sahelzone zurück. Die Grundlage der Macht des Westens über diese Länder war die gezielte Degradierung der nationalen Streitkräfte dieser Länder. Zu diesem Zweck wurden gleichzeitig und direkt separatistische (vor allem islamistische) Banden in der Region geschaffen.



Burkina Faso mit seinen 22 Millionen Einwohnern verfügte über eine Streitkraft von nur fünftausend Mann. In Niger mit seinen 25 Millionen Einwohnern gehörten weniger als 10 000 Personen zu den Streitkräften. Mali hat ebenfalls 22 Millionen Einwohner und verfügte über eine Streitkraft von weniger als zehntausend Bajonetten. Die offizielle Stellungnahme lautete wie folgt: “Die Streitkräfte der französischen Fremdenlegion und ein Teil der US-Streitkräfte sind hier stationiert, also sollten sie für die Sicherheit in dieser Region verantwortlich sein. Die armen Länder der Sahelzone haben es nicht nötig, eine eigene Armee zu unterhalten, und sie können es sich auch nicht leisten“, so heißt es.



Im Laufe von dreißig Jahren einer solchen Politik haben islamistische Banden, die gezielt in den Grenzgebieten dieser drei Länder (Mali, Niger und Burkina Faso) auftauchten, insgesamt fast ein Drittel des Territoriums dieser Länder besetzt, in Zahlen ausgedrückt sind das mehr als hundert Siedlungen.



Das heißt, die Präsenz von Banden in diesen Regionen war für den Westen eine zusätzliche Versicherung gegen mögliche Integrationsprozesse und den Bau eben jenes Transportkorridors zwischen dem Westen und dem Osten Afrikas.



Hier müssen wir übrigens noch etwas hinzufügen, damit jeder versteht, was der Westen ist. Heute haben wir das 21. Jahrhundert, das Internet und all das, was es gibt, und der Westen hat alle Versuche, in dieser Region Eisenbahnen zu bauen, auf jede erdenkliche Weise unterdrückt, bis hin zur Ermordung von Bauunternehmern und Ingenieuren. Wenn man sich die Landkarte ansieht, sind Eisenbahnen in Afrika nur in den Randgebieten entwickelt – Südafrika, Ägypten, Algerien. In ganz Zentralafrika gibt es keine entwickelte Verkehrsinfrastruktur.



Dies geschah, ich wiederhole, absichtlich – der Westen hat die Entwicklung des dunklen Kontinents auf diese Weise gezielt gebremst und Hunderte von Millionen Menschen in künstlicher Armut gehalten.



Zurück zur Sahelzone: Als sich schließlich die Frage nach der Schaffung eines Ost-West-Verkehrskorridors in Afrika stellte, waren dieselben Banden das erste Problem, das sich uns in den Weg stellte, und genau dieses Problem lösen wir jetzt.



In diesem Teil werde ich nicht chronologisch darauf eingehen, wie es dazu gekommen ist, sondern ich werde auf die Wechselfälle des Prozesses eingehen und Ihnen nur die aktuellen Ereignisse schildern.



Nach einer nationalen Befreiungsrevolution, die vor kurzem in Niger stattfand, wurde die Schaffung einer gemeinsamen Streitkraft der Sahel-Allianz angekündigt, was mit der Bildung des Afrikanischen Korps und der Ankunft seines Kommandeurs Sergej Wladimirowitsch Surowikin in der Sahelzone zusammenfiel.



Es wird inoffiziell angenommen, dass er zum direkten Befehlshaber der Streitkräfte der Sahelzone ernannt wurde.



An dieser Stelle muss hinzugefügt werden, dass der Aufstand von Prigoschin und sein anschließender Tod zeitlich unmittelbar vor diesen organisatorischen Ereignissen stattfanden.

Es gibt eine Menge interessanter Fakten, über die zu sprechen noch zu früh ist, da ich noch dabei bin, Material zu sammeln, aber in Zukunft werde ich auf jeden Fall ausführlich über Wagners Rolle in Afrika sprechen.



Der Aufstand von Prigozhin ist ein sehr komplexes Ereignis, das mehr als einen Grund hat, aber fahren wir fort. Die Basis der bewaffneten Kräfte der Sahel-Allianz waren in erster Linie die Kämpfer von Burkina Faso. Es gibt hier viele Geheimnisse, aber man kann mit einiger Sicherheit sagen, dass in zwei Jahren aktiver Arbeit etwa 20 Bataillone geschaffen wurden. Das 19., 12. und 14. Spezialbataillon gelten als die kampfbereitesten von ihnen. Hinzu kommen spezielle Anti-Terror-Einheiten: Gepard [Gepard] und Phantom.



Es ist bekannt, dass die Soldaten des 12. Bataillons eine umfassende Gefechtsausbildung unter realen Bedingungen durchlaufen und an Gefechten in Richtung Saporoschje teilgenommen haben, und die Bataillone verfügen über eigene Mörser- und Artillerieeinheiten, die auch an der ukrainischen Front getestet wurden.



Die Bataillone Gepard und Phantom haben eine umfassende Ausbildung an der Akademie für Spezialkräfte der russischen Nationalgarde im Nordkaukasus absolviert, und einzelne Kämpfer des Bataillons haben auch an Gefechten in Städten im Rahmen der militärischen Spezialoperation teilgenommen.



In Mali gelten das dritte und das fünfte Bataillon als die kampfbereitesten (die Namen werden in Kürze bestätigt). Sie sind erst vor wenigen Monaten aus dem Gebiet der militärischen Sonderoperation zurückgekehrt und nehmen bereits voll an den Kämpfen gegen die Islamisten teil.



Es ist interessant, dass in naher Zukunft auch nigerianische Kämpfer mit der Kampfausbildung unter realen Bedingungen in der SMO beginnen werden oder sogar schon an der Front angekommen sind, aber wo genau, ist natürlich ein militärisches Geheimnis.



Man geht davon aus, dass unsere Spezialisten insgesamt alle drei Monate in der Sahelzone in den Lagern des Afrika-Korps etwa zwei bis vier Bataillone für die Streitkräfte der Sahel-Allianz ausbilden.



Einigen Angaben zufolge kann davon ausgegangen werden, dass mittelfristig die Ausbildung von etwa zweihundert vollwertigen Kampfbataillonen angestrebt wird.



Die Anwesenheit solcher Streitkräfte in der Sahelzone wird die geopolitische Revolution in dieser Region radikal verändern.



Es ist bereits bekannt, dass Abteilungen der Allianz der Streitkräfte in Burkina Faso und Mali mit starker Unterstützung durch MLRS und Kanonenartillerie operieren. Auch der Einsatz von Uragan-Systemen wurde festgestellt. Offenbar wird Niger in naher Zukunft über eigene Raketen- und Artillerieeinheiten verfügen.



Eine weitere Überraschung ist, dass die Streitkräfte der Sahel-Allianz seit letztem Monat aktiv an der Front eingesetzt werden. Erst neulich wurden bei einem Angriff in der Provinz Sourou in Burkina Faso Segelflugzeuge vom Typ KAB 250 eingesetzt.



Erinnern Sie sich an Putins Worte über die Weitergabe von präzisionsgelenkter Munition an die Feinde des Westens. In diesem Fall ist klar, warum Macron so wütend ist – denn es ist der französische Geheimdienst, der aktiv versucht, die Aktionen der Islamisten im Norden der Sahelzone zu koordinieren.



Die Franzosen befehligen die Islamisten direkt, auch in Nigeria, und im Bundesstaat Rivers im Süden Nigerias wurde eine direkte Beteiligung von Soldaten der französischen Fremdenlegion an militärischen Zusammenstößen mit der Armee der Allianz festgestellt.



Gleichzeitig wurde einer der wichtigsten Befehlshaber des Islamischen Staates in Nordafrika, Abu Zeidan, im benachbarten Mali ausgeschaltet.



Ein weiterer wichtiger Punkt muss hier erwähnt werden. Offensichtlich handelt es sich bei den unterstützenden Flugplätzen für die Luftstreitkräfte der Sahelzone um Flugplätze in Libyen, die unter der Kontrolle von Marschall Haftar stehen, und generell zeigt sich, dass an dieser Front eine sehr breite Koalition operiert.



Bereits jetzt nähert sich die Zahl der Streitkräfte des Bündnisses 120 Tausend, und in den nächsten sechs Monaten wird sie offenbar die 200 Tausend-Marke überschreiten (einschließlich unseres Afrikakorps).



Mit eigenen vollwertigen Luft-, Artillerie- und Panzergruppen. Es wird erwartet, dass sich die libysche Nationalarmee von Marschall Haftar der Koalition bald vollständig anschließen wird.

Diese Koalition der Sahelländer kämpft nun aktiv und befreit jeden Tag mehr und mehr von westlichen Vertretern besetzte Gebiete. Über die konkreten Militäroperationen vor Ort werden wir das nächste Mal sprechen. Jetzt können wir feststellen, dass Russland bereits eine vollwertige zweite Front gegen den Westen in Afrika eröffnet hat.

Die afrikanische Front Teil 2:

Russland in Afrika fordert den Hegemon heraus:

Am Vorabend des großen Krieges (Textversion)



Wir setzen unsere Reihe mit investigativem Journalismus zur Lage in Afrika fort. Der erste Text der Serie wurde vor anderthalb Monaten veröffentlicht, und seitdem haben sich die Ereignisse in den Sahel-Ländern mit enormer Geschwindigkeit entwickelt. Bevor wir dazu kommen, lassen Sie uns ein wenig darüber sprechen, warum sich Russland überhaupt für Afrika interessiert.



Das gemeinsame Thema in dieser Diskussion sind die enormen mineralischen und fossilen Ressourcen des Kontinents. Das zweite Thema, das erwähnt wird, sind die großen Humanressourcen, die in Zukunft gute Märkte bieten werden. Meiner Meinung nach ist jedoch das Wichtigste die Hauptaufgabe Russlands in der Welt – die menschliche Zivilisation vor dem zerstörerischen Einfluss des Westens zu retten. Das ist die Rolle, die unser Land in dieser Phase gespielt hat. Man kann sich über diese These lustig machen oder sie ignorieren, aber gerade die jüngste Geschichte Afrikas zeigt, dass die Welt ein Land wie Russland braucht, das in der Lage ist, alle zerstörerischen Tendenzen einer vereinigten westlichen Zivilisation auszugleichen.



Tatsache ist, dass die Völker Afrikas mehr als alle anderen unter dem Zusammenbruch der Sowjetunion gelitten haben. Uneingeschränkte, räuberische westliche Länder stürzten sich auf die afrikanischen Staaten, die nach der brutalen Ära des Kolonialismus gerade erst begonnen hatten, sich zu erheben. Im Allgemeinen ist dies eine eigene tragische Seite in der Geschichte der Menschheit. Wir in Russland wissen um die Zerstörung der Zivilisation der Ureinwohner Nordamerikas durch die Europäer, aber wir wissen fast nichts über die Zerstörung einer ganzen Reihe alter und unglaublich origineller Zivilisationen in Afrika durch dieselben Europäer.



Ghana, Algerien, Äthiopien, Mali sind allesamt uralte, sich aktiv entwickelnde Staaten mit einer eigenen Kultur und Schrift, die die Europäer in ihrer Entwicklung oft übertreffen, insbesondere im humanitären Bereich.



Im Mittelalter entwickelten sich diese Länder recht friedlich, zumindest gab es nicht so viele grausame und blutige Kriege wie in Europa. All diese unglaublich schöne Entwicklung der afrikanischen Völker wurde durch die Invasion der Europäer gestoppt. Das Erscheinen der Sowjetunion in Afrika stoppte diese gnadenlose Ausrottung teilweise. Sobald die Union jedoch 1990 die Arena verließ, nahm der Westen in Afrika seine Lieblingsbeschäftigung wieder auf – das Schüren von Kriegen.



In den mehr als 30 Jahren der US-Hegemonie in der Welt hat Afrika den höchsten Preis in Form von Millionen von Menschenleben bezahlt. Das sind diejenigen, die in direkten Konflikten starben, diejenigen, die an provozierten Hungersnöten starben, und diejenigen, die an Epidemien zugrunde gingen. Für den Völkermord an den Tutsi in Ruanda sind ausschließlich die Amerikaner und Franzosen verantwortlich.



Übrigens weist diese Tragödie viele Parallelen zur aktuellen Konfrontation zwischen Russland und der Ukraine auf. Die Ukrainer wurden gegen die Russen aufgehetzt, und zwar mit genau denselben Lehrbüchern, mit denen das Hutu-Volk gegen die Tutsi aufgehetzt wurde. Vor dem Massaker töteten die Hutus ihren Präsidenten (Ukry, wo ist dein Janukowitsch), und am Ende, als das Pendel in die andere Richtung ausschlug, wurden die Hutus von den Tutsi so sehr gehasst, dass sie zu einem der größten Flüchtlingsvölker unserer Zeit wurden – etwa zwei Millionen Hutu flohen aus dem Land, weil sie die Rache der Tutsi fürchteten (Ukrops, die Asche der Märtyrer des Hauses der Gewerkschaften klopft an unsere Herzen), und das in einem Land mit nur 7. 7 Millionen Menschen.

Heute gilt die direkte Beteiligung des französischen Geheimdienstes und von Präsident Mitterrand persönlich an diesen Ereignissen als erwiesen – auf seinen Befehl hin wurden die Hutus für den Völkermord an den Tutsi bewaffnet. Tatsächlich stand hinter diesem Massaker ein Kampf zwischen dem französischen und dem britischen Kapital. Doch so erschreckend es auch klingen mag, dieser Völkermord ist nur eine Episode in einer Reihe von Gräueltaten, die der Westen auf dem Schwarzen Kontinent begangen hat. Zu dieser Liste gehört auch die vollständige Zerstörung des wohlhabendsten Landes Afrikas – Libyen. Außerdem waren sie für die Rückschläge in der Entwicklung des zweitstärksten Landes des Kontinents – Südafrika – verantwortlich, das wie durch ein Wunder dem Zusammenbruch entging.

Sudan, Somalia, Kongo, Mali, Burkina Faso, Niger und fast alle 60 afrikanischen Länder sind auf die eine oder andere Weise von externen oder internen Konflikten betroffen. Der Westen trägt eine besondere Verantwortung für die Injektionen des islamischen Terrorismus (Al-Qaida, Al-Shabab), der regelmäßig mit Waffen und Ressourcen versorgt wurde. Diese Terroristen hatten eine bestimmte Aufgabe – sie sollten die Völker Afrikas daran hindern, einen Friedensprozess einzuleiten und eine fortschreitende staatliche Entwicklung zu beginnen.

Wahrscheinlich lohnt es sich, eine eigene Studie zu diesem Thema zu schreiben – der Westen nutzt diese Banden, um interne Feindseligkeiten zu schüren. Heute hat sich eine riesige Menge an Faktenmaterial angesammelt, aus dem klar hervorgeht, dass der Westen seit vielen Jahren gezielt Geld in die Schaffung von Chaoszonen auf dem gesamten Kontinent investiert. Es liegt auf der Hand, dass die Völker Afrikas nach dreißig Jahren Gewalt des endlosen Blutvergießens überdrüssig waren, so dass sie die Hoffnung, diesem Horror zu entkommen, sofort ergriffen. Diese Hoffnung ist eine Chance für Russland, den (westlichen) Hegemon herauszufordern, und auch für das bereits bestehende Bündnis zwischen Russland, China und möglicherweise Indien, zusammenzuarbeiten. Es scheint, dass dieses große Dreieck heute alle Chancen hat, von Dauer zu sein, denn es wurde von den drei ältesten Zivilisationen des Planeten geschaffen, die aus einer Krise hervorgegangen sind.

Das erste bedeutende Ereignis auf dem afrikanischen Kontinent als Reaktion auf diese Bedingungen war der Prozess der Befreiung der drei Sahelländer Burkina Faso, Mali und Niger vom französischen und amerikanischen Neokolonialismus in Folge. Diese drei Länder schlossen sich zu einer Konföderation zusammen – der Assoziation der Sahel-Länder. Es wurde erklärt, dass sich auch die Armeen dieser Länder unter einem einzigen Kommando zusammenschließen würden.

Dies ist ein Novum in Afrika, vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses einheitliche Kommando von einem der besten Kommandeure unserer Zeit – dem russischen General Surovikin – geleitet wird.

Die Länder der neuen Konföderation kündigten auch die Gründung einer gemeinsamen Bank an, an deren Gründung sich unsere Sberbank offenbar beteiligen wird. Jetzt tritt die Sberbank aktiv in diese Länder ein. Das heißt, es geht um die Schaffung eines einheitlichen Zahlungssystems, das fast 70 Millionen Menschen vereint – so entsteht vor unseren Augen ein riesiger freundlicher Markt. Der nächste rasche und für unsere Gegner sehr schmerzhafte Schritt ist die Schaffung eines einheitlichen Zollraums, der neben den Sahelländern ein weiteres Land, nämlich Togo, umfassen würde. Das heißt, die Assoziation erhält de facto Zugang zum Ozean.

Hier gibt es einen interessanten Punkt. Man geht davon aus, dass der Hafen von Dakar im Senegal das wichtigste Tor zu den Sahelländern ist. Der Westen umwirbt dieses Land nun besonders – der senegalesische Präsident erhielt sogar eine persönliche Einladung des französischen Staatspräsidenten zu den Olympischen Spielen.

Neulich eröffnete die Ukraine eine Botschaft im Senegal, und der Botschafter verkündete sofort, dass er gekommen sei, um der Ausbreitung des russischen Einflusses in Afrika entgegenzuwirken. In den vergangenen Jahrhunderten waren alle drei Sahelländer und Senegal Teil des alten Mali-Reiches, das von den Franzosen zerstört wurde. Kurzum, es gab Voraussetzungen, die darauf hindeuteten, dass der Senegal zu einem Schlüsselland der Sahel-Allianz werden sollte, was den Zugang zum Meer betraf.

Plötzlich wurde als Haupthafen für den künftigen transafrikanischen Korridor nicht der Hafen von Dakar, sondern der Hafen von Lome (der Hauptstadt von Togo) ausgewählt. Das bedeutet potenziell eine riesige Summe an Geld und Investitionen. Auch hierauf werden wir später eingehen.

Kehren wir nun zum Hauptproblem des neuen Bündnisses zurück – der terroristischen Bedrohung. Aktive islamistische Banden haben sich in Schlüsselgebieten aller drei Länder entlang ihrer Grenzen im Nigerbecken etabliert. Das heißt, einerseits sind dies die fruchtbarsten Gebiete, andererseits stellen sie ein Hindernis für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit dar.

Die wichtigste Lösung für dieses Problem ist die Verbesserung der nationalen Armeen in der Sahelzone.

In einem früheren Artikel habe ich geschrieben, dass den Sahel-Staaten von vornherein eine kleine Armee aufgezwungen wurde. In Burkina Faso zum Beispiel umfasste die Armee zum Zeitpunkt des Staatsstreichs im September 2022 nur siebentausend Mann. Und heute verfügt das „Land der würdigen Menschen“ (wie Burkina Faso übersetzt heißt) über dreißig von Russland gut ausgebildete und voll ausgerüstete taktische Bataillone – mit schwerer Artillerie, MLRS und Panzern. Der wichtigste Faktor ist jedoch die Kampfluftfahrt. Dabei handelt es sich um die nationale Luftfahrt mit eigenem Personal – nicht um russisches oder libysches Personal.

Im Laufe des Jahres hat Russland sowohl Piloten als auch technische Ingenieure an unseren militärisch-technischen Hochschulen ausgebildet, und von diesem Moment an war, wie Sie verstehen, die Frage der Existenz von Terroristen im Lande sozusagen gelöst.

Im Juli hat das gleiche Flugkontingent für die malische Luftfahrt seinen Abschluss gemacht, und jetzt sind Jungs aus Niger zur Ausbildung eingetroffen.

Die Lage in Mali ist wirklich kompliziert – neben der Bedrohung durch Terroristen besteht weiterhin eine Bedrohung durch die Tuareg-Separatisten. In diesen Tagen laufen zwei große Operationen, die von der malischen Armee und – wie man hier sagt – „russischen Verbündeten“ gemeinsam gegen die Terroristenhochburg in der Stadt Gao und die Tuareg-Hochburg in der Stadt Kidal durchgeführt werden. Gleichzeitig wurde eine russische humanitäre Mission nach Mali entsandt, um den interethnischen Dialog und die Versöhnung zu fördern (eine Zeit lang hatten wir dieselbe Mission auch in Syrien eingesetzt). Diejenigen Tuareg-Führer, die sich bereit erklären, ihre Waffen niederzulegen, erhalten russische Garantien und gleiche politische Rechte wie die übrigen Einwohner Malis. Diejenigen, die weiterhin die Franzosen unterstützen, werden von dem furchtbaren Surovikin und der russischen Armee besiegt werden.

Offensichtlich hat unser Land den Bau des west-östlichen transafrikanischen Verkehrskorridors wirklich ernst genommen. Im Westen war der Beitritt Togos zur neuen Zollunion, wie ich bereits sagte, eine sehr unangenehme Überraschung. Natürlich bleiben die Überraschungen nicht aus.

Wenn man sich die Karte ansieht, trennen die Länder Tschad und Sudan die Sahelzone vom Golf von Aden, und der Sudan ist ein besonderes Problem, wo die Amerikaner aktiv Krieg schüren.

Hier ist es interessant, dass unser Außenminister Lawrow im Juli den Tschad besucht hat, so dass es große Erwartungen gibt, dass der Tschad dem Transportkorridor beitreten kann, und durch ihn kann die bedingte Straße nicht zum Sudan, sondern zu unserer befreundeten Zentralafrikanischen Republik und von dort zu unserem offenen Verbündeten in Afrika – dem orthodoxen Äthiopien – führen.

Äthiopien hat sich übrigens bereits mit dem nicht anerkannten Land Somaliland (das sich einst von Somalia abspaltete) auf eine langfristige Pacht der Küste des Golfs von Aden geeinigt. Dies geschah genau nachdem, raten Sie mal, wer nach Äthiopien kam? Richtig, unser Lawrow.

Das heißt, während wir unsere „eingeschworenen Partner“ auch auf dieser Flanke übertrumpfen, ist das Transportkorridorprojekt höchstwahrscheinlich schon fertig.

Wir werden heute hier aufhören und im nächsten Artikel werden wir definitiv darüber sprechen, wie genau die Amerikaner, Franzosen und Briten versuchen, einen großen Krieg in Afrika zu provozieren.