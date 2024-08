Was machen sie mit unserem Himmel? Dritter Teil

Von Jonathon Riley

Sie können den ersten Teil hier und den zweien Teil dieser Analyse hier in Deutsch lesen.

CONSPIRACY theories swirl about geo-engineering but could it help save the planet? (KONSPIRATIE-Theorien über Geo-Engineering, aber könnte es helfen, den Planeten zu retten?) So lautete die höchst emotionale und manipulative Überschrift eines kürzlich veröffentlichten BBC InDepth-Artikels.

Warum sollte sich eine zunehmend aufmerksame Öffentlichkeit nach einem Frühjahr und Sommer mit beispiellosen Wolkenbedeckungen und Niederschlägen nicht fragen, ob wir bereits unter den Folgen der Steuerung der Sonneneinstrahlung oder anderer Programme zur Veränderung des Wetters durch Geoengineering leiden? Ich für meinen Teil kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen klaren blauen Himmel ohne Wolkenformationen gesehen habe, die sich mit kreuz und quer verlaufenden Flugzeugspuren vermischen.

Aber jede solche Vermutung wird von der BBC aufgegriffen und als Verschwörungstheorie abgestempelt. Der Autor des BBC-Artikels führt als “Beweis” an, dass in diesem Jahr doppelt so viele Erwähnungen von Geo-Engineering auf X/Twitter zu finden sind wie in den letzten sechs Monaten des Jahres 2023. Eine andere Interpretation könnte die wachsende öffentliche Besorgnis über die rücksichtslosen Experimente mit Wetterveränderungen sein, die weitaus schädlicher sind als die unbewiesene, vom Menschen verursachte globale Erwärmung, die sie angeblich abschwächen sollen.

Dieser plötzliche Vorstoß der BBC in Sachen Geo-Engineering sieht verdächtig nach einer Reaktion im Stil der ‘covid misinformation’ aus, um jegliche Hinterfragung zu unterbinden und uns gleichzeitig für diesen neuesten ‘Klimakontroll’-Wahnsinn weich zu machen. Es klingt wie Science-Fiction”, schreibt der Autor scheinbar naiv, “aber die Idee der Reflexion von Sonnenstrahlung, dem Fachbegriff für Sonnenlicht, ist nicht so verrückt, wie sie klingen mag, und kommt manchmal in der Natur vor. Bei Vulkanausbrüchen können riesige Mengen an Asche und Aerosolen – winzige Partikel – in die hohe Atmosphäre transportiert werden, die dann die Sonnenstrahlung zurück ins All reflektieren können.

Dann erklärt er fröhlich, wie Millionen von Tonnen Schwefeldioxid, ähnlich wie bei einem Vulkanausbruch, in die Stratosphäre gepumpt werden könnten, um die Sonnenstrahlung zu reflektieren und eine globale Abkühlung zu bewirken.

Dies ist der verrückte Gedanke, der hinter dem von Gates unterstützten Stratospheric Perturbation Control Experiment in Harvard steckt, einem langfristigen Programm zum Management der Sonneneinstrahlung (SRM), das ich im ersten Teil dieser Serie ausführlich beschrieben habe. Im zweiten Teil habe ich mich auf das Cloud Seeding konzentriert – den zunehmend “normalisierten” und weit verbreiteten Eingriff in das Wettergeschehen, der trotz der Bedenken von Wissenschaftlern und Umweltschützern über seine ökologischen Auswirkungen unreguliert bleibt. Dieser Teil schloss mit einem Hinweis auf Chinas massives Programm zur Wetterbeeinflussung. Die Techniken, mit denen es diesem Land gelungen ist, auf 5,5 Millionen Quadratkilometern Regen und Schnee zu erzeugen und gleichzeitig auf 580.000 Quadratkilometern Hagel zu unterdrücken, werden hier näher erläutert. Dies ist ein unbekanntes und höchst riskantes Terrain, nicht nur im Hinblick auf die Auswirkungen des Wetters, sondern auch in Bezug auf geopolitische Konflikte.

Im dritten Teil dieser Serie gehe ich auf zwei weitere Experimente ein, mit denen die “globale Erwärmung” unter Kontrolle gebracht werden soll, bevor ich auf unseren eigenen Himmel zurückkomme. Das eine ist die Aufhellung von Meereswolken, das andere die Veränderung der Albedo. Bei ersterem, das inzwischen routinemäßig über dem australischen Great Barrier Reef eingesetzt wird, werden mit einem Meerwassersprüher, der einer Schneemaschine ähnelt, Hunderte von Billionen mikroskopisch kleiner Meersalzkristalle erzeugt, die in den Himmel schweben, um einen Nebel zu bilden und das vorhandene Reflexionsvermögen zu erhöhen. Der Sprüher wird hin- und herbewegt, um die atmosphärischen Bedingungen am jeweiligen Ort und zur jeweiligen Zeit zu nutzen.

Die Albedo-Veränderung zielt auch darauf ab, mehr Sonnenlicht in den Weltraum zu reflektieren, indem die Albedo der Erde – also das Reflexionsvermögen ihrer Oberfläche – verbessert wird. Die Vorschläge und Experimente reichen vom Anbau von Pflanzen, die mehr Licht reflektieren, über die Abholzung von Wäldern in schneebedeckten Gebieten, die Abdeckung großer Wüsten- oder Eisflächen mit reflektierenden Materialien bis hin zur Aufhellung von Berggipfeln und Dächern mit weißer Farbe. Das in Kalifornien ansässige Arctic Ice Project (ehemals Ice911) begann vor mehr als einem Jahrzehnt mit reflektierendem Quarzglas als Abdeckmaterial zu experimentieren und führte Versuche auf zugefrorenen Seen in Kanada und den USA durch, von denen der größte der North Meadow Lake in der Nähe von Utqiagvik, Alaska, ist.

Beide werden als vorübergehende Schutzmaßnahmen angepriesen und gerechtfertigt, um Zeit zu gewinnen, während “globale Maßnahmen zur Stabilisierung der Temperatur ergriffen werden”, obwohl Wired vor einem inhärenten Konflikt für Umweltschützer warnt, die befürchten, dass “solche Pläne unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verlängern könnten“. Beide Technologien haben ein gemeinsames Ziel: die Erhöhung der Albedo der Erde. Doch wie SRM macht auch diese Technologie die andere hoch subventionierte “grüne” Investition – die Solarenergie – zum Gespött. Welchen Sinn hat es, Ackerland mit Solarpaneelen zu bedecken und Masten zu errichten, um die angebliche Stromerzeugung zu übertragen, während das Sonnenlicht, das sie aktivieren würde, blockiert wird?

Wir mögen denken, dass solche Projekte zu weit weg sind, um unser eigenes Wetter zu beeinflussen, aber können wir davon ausgehen, dass solche Experimente hier nicht begonnen haben? Dies ist die letzte Frage dieser Serie. Was unsere Regierung riskiert und woran sie beteiligt ist, wird, wenn nicht aktiv verheimlicht, so doch der Öffentlichkeit vorenthalten.

Wie viele Menschen wussten zum Beispiel, dass britische Forscher im September 2021 einen Testflug zum Solar Geo-Engineering starteten. Dieses Experiment, so enthüllte die MIT Technology Review im vergangenen Jahr, diente vor allem dazu, Geräte zu testen, bei denen ein Wetterballon in großer Höhe “einige hundert Gramm Schwefeldioxid in die Stratosphäre” freisetzen sollte. Die Zeitschrift beschrieb dies als “eine potenzielle wissenschaftliche Premiere im Bereich des solaren Geo-Engineering”, die “trotz großer Bedenken hinsichtlich der Art der Technologie” stattfand.

Andrew Lockley, der unabhängige Forscher, der zuvor dem University College London, ResearchGate, angehörte und in dem Artikel als Leiter des Projekts genannt wird, soll wütend darüber gewesen sein, dass die Nachricht von seinem Projekt die Runde machte.

Leaker sollen verdammt sein!”, schrieb er in einer E-Mail an MIT Technology Review. Es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für diejenigen, die die Arbeit ihrer Kollegen durchsickern lassen, gequält von ewig brennendem Schwefel”, fuhr er fort, “aber ich habe ein Schweigegelübde abgelegt und kann nur bestätigen, dass unser Raumschiff wie vorgesehen in den Himmel aufgestiegen ist. Ich hoffe nur, dass dieser Test einen kleinen Teil dazu beiträgt, die Menschheit vor dem höllischen Inferno des Klimawandels zu retten.

Keine Frage also, woher dieser “Wissenschaftler” kommt. An anderer Stelle hat er sich für die Privatisierung solcher Projekte und für das, was er “philanthropisches Geo-Engineering“nennt, ausgesprochen.

Dabei ist nichts über die realen Auswirkungen solcher absichtlichen Eingriffe in großem Maßstab bekannt, auch nicht über ihre gefährlichen Nebenwirkungen für die Nahrungsmittelproduktion und überhaupt für alles Leben. Die Gleichgültigkeit ignoriert dies und wird durch die enthusiastische Unterstützung des allmächtigen Lord (Patrick) Vallance durch die letzte Tory-Regierung ermutigt, die Geo-Engineering-Technologie als notwendiges “letztes” Mittel zur Abschwächung (des Mythos) der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung zu befürworten.

Bis heute wissen wir weder, auf wessen Veranlassung das Lockley-Experiment stattfand, noch ob und wie viele weitere Experimente seither stattgefunden haben. Was wir jedoch wissen, ist, dass die Advanced Research and Invention Agency (ARIA), eine geheime Regierungsbehörde (nach dem Vorbild der US-amerikanischen Defence Advanced Research Projects Agency, DARPA), die 2021 von Dominic Cummings ins Leben gerufen wurde, 800 Millionen Pfund erhalten hat, um mit Projekten zu spielen, “die am Rande des Möglichen liegen“. Eines der ersten Projekte wird nach Möglichkeiten suchen, “unser Klima und Wetter verantwortungsvoll zu steuern“. Als ob das entweder möglich oder verantwortungsvoll wäre.

Dr. Mark Symes, der dieses Programm leitet, macht sich keine solchen Sorgen: “Wir werden uns auf das Wetter konzentrieren – also auf kurzfristige, lokale Auswirkungen. Man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, Wolken so zu impfen, dass es über dem Atlantik regnet und nicht über dem Land, um Überschwemmungen im Vereinigten Königreich zu verhindern. Oder man könnte darüber nachdenken, einen Nebel über einem lokalen Gebiet zu erzeugen, um z. B. eine Stadt während einer Hitzewelle zu schützen. Bezeichnenderweise fügte er hinzu: “Wir haben im Vereinigten Königreich Leute, die an Wettermanagementtechnologien arbeiten. In einigen Fällen haben sie kleine funktionierende Geräte. Sie warten nur darauf, dass jemand sie ernst nimmt.

Die Technologien sind also vorhanden. Was wir nicht wissen, ist, welche bereits im Einsatz sind oder wie viele Experimente bereits über unserem Himmel stattgefunden haben. Dass einige davon stattgefunden haben, ist sicher, und ich werde dies im letzten Teil dieser Serie in der nächsten Woche erörtern.