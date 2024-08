War die israelische Eskalation im Nahen Osten vorgeplant?

Von John Miles

Die USA haben in den letzten Tagen ihre Präsenz im Nahen Osten verstärkt und Flugzeugträger und ein Kampfgeschwader in die Region entsandt, um Israel zu verteidigen.

Nach den jüngsten eskalierenden Angriffen Israels im Nahen Osten steht die Welt an einem gefährlichen Scheideweg, an dem ein regionaler Flächenbrand oder sogar ein Weltkrieg drohen könnte.

Ende letzten Monats wurden bei einem Angriff auf ein Fußballfeld auf den Golanhöhen mehrere arabische drusische Kinder und Jugendliche getötet. Die Urheberschaft des Angriffs blieb unbestätigt, aber Tel Aviv beschuldigte die libanesische Hisbollah, hinter dem Vorfall zu stecken. Israel hat in den vergangenen Tagen mehrere äußerst provokative Vergeltungsschläge gegen zivile Ziele im Jemen, im Libanon und vor allem im Iran durchgeführt, wo das Land für eine Explosion verantwortlich gemacht wird, bei der Hamas-Führer Ismail Haniyeh in Teheran getötet wurde.

Der ehemalige leitende Analyst für Sicherheitspolitik des US-Verteidigungsministeriums, Michael Maloof, behauptet jedoch, dass die Ereignisse der vergangenen Woche nicht zufällig geschehen sind, sondern vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu – vielleicht in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten – geplant worden sein könnten. Der Experte stellte diese provokante Behauptung am Montag in Sputniks Sendung The Final Countdown auf.

“Ich glaube, dass Netanjahu jetzt alles in der Hand hat und dass er in der Gefangenschaft von [Itamar] Ben-Gvir und [Bezalel] Smotrich ist, zwei seiner radikaleren, fanatischeren Minister, ohne die seine Regierung zusammenbrechen würde”, warnte Maloof. “Und so muss er sich ihrem Diktat fügen, und ihr Diktat besteht darin, die gesamte Region zurückzuerobern unter einer… Vorstellung von biblischem, historischem Denken, das so extrem ist. Genauso wie wir ISIS für seine extreme Auslegung des Korans kritisieren würden, haben diese Leute eine extreme Auslegung des Alten Testaments.”

“[Netanjahu] legte seinen Kriegsplan vor dem Kongress dar, und dieser applaudierte – nämlich gegen den Iran vorzugehen – und der Kongress applaudierte”, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die jüngste Rede des israelischen Premierministers vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses in Washington. “Dann ist er nach Hause gegangen [und] hat sofort zwei hochrangige Leute umgebracht, und dann ging es los.”

“Ich glaube, das war alles vorher geplant. Ich glaube, die Vereinigten Staaten haben ihre Kriegsschiffe in die Richtung gelenkt, in der das alles geplant war.”

Die USA haben in den letzten Tagen ihre Präsenz im Nahen Osten verstärkt und Flugzeugträger und ein Jagdgeschwader in die Region entsandt, um Israel zu verteidigen. Es wird erwartet, dass die USA bei ihren Bemühungen von Verbündeten wie dem Vereinigten Königreich und Jordanien unterstützt werden, die Israel während einer früheren Konfrontation zwischen Teheran und Tel Aviv im April zu Hilfe kamen.

Es gibt Spekulationen darüber, inwieweit Netanjahu die jüngsten Ereignisse absichtlich in die Länge gezogen oder sogar ermöglicht hat, um seine Machtposition auszubauen und die Kontrolle über die letzten Reste der palästinensischen Gebiete zu festigen. Die ägyptische Regierung hat behauptet, sie habe Israel vor dem bevorstehenden Hamas-Angriff am 7. Oktober gewarnt. Andere Beobachter haben sich gefragt, wie Israel über die Ausbildung der Hamas für die bewaffnete Operation uninformiert bleiben konnte, wo doch der Gazastreifen als einer der am stärksten überwachten Orte der Welt gilt.

“Niemand weiß, warum die Israelis nicht in der Lage waren, den Hamas-Anschlag zu entdecken”, schrieb der Journalist Liam Collins. “Historisch gesehen ist Israel vielleicht die beste Regierung der Welt, wenn es darum geht, terroristische Organisationen zu durchdringen”. Analysten haben auch die Frage gestellt, warum das israelische Militär so lange brauchte, um auf die Hamas-Operation zu reagieren, während die Militanten mit offensichtlicher Leichtigkeit Polizei- und Militäreinrichtungen angriffen und beschlagnahmten.

“Das ist ein so wahnsinniges Denken, dass es hirnlos ist, und heute geht es um Atomwaffen”, warnte Maloof und bezog sich dabei auf die Überzeugungen von Persönlichkeiten wie Smotrich und Ben-Gvir und fügte hinzu: “Was wir heute sehen, stammt direkt aus der Antike.”

Der Moderator Steve Gill bezeichnete die Philosophie der Mitglieder des israelischen Regierungskabinetts als “messianisch” und fügte hinzu: “Es gibt auch einige Christen, die dies unterstützen, weil sie der biblischen Überzeugung sind, dass Jesus nur dann wiederkommt, wenn im Nahen Osten ein solches Chaos entsteht und Israel die Hauptrolle spielt.”

“Willkommen im Dritten Weltkrieg” lautete der Titel eines Artikels in der Online-Ausgabe von The Diplomat im April, in dem die Behauptung des russischen Außenpolitikexperten Fjodor Lukjanow zitiert wurde, ein globaler Konflikt habe “bereits begonnen”. Die kurze gewaltsame Konfrontation zwischen Tel Aviv und Teheran wurde schnell beendet, aber der Iran warnte damals, dass er erneut und mit größerer Gewalt zuschlagen würde, wenn Tel Aviv ihn noch einmal angreifen würde.

Für den Moment war der Dritte Weltkrieg abgewendet worden. Dieses Mal hat die Welt vielleicht nicht so viel Glück.