Orbans Einblicke in den globalen Systemwandel und die ungarische Großstrategie sind lesenswert

Von Andrew Korybko

Er sagte, der Ukraine-Konflikt sei für ihn eine “rote Pille” gewesen, und erläuterte, auf welche zehn Arten er seine Augen für die Realität geöffnet habe.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat sich am Wochenende in einer langen Rede auf der Freien Sommeruniversität und dem Studentencamp Balvanyos mit dem globalen Systemwechsel und der großen Strategie seines Landes in diesem Zusammenhang befasst. Das über 11.000 Wörter umfassende englische Transkript wurde am Montag veröffentlicht und wird in diesem Beitrag für den Leser zusammengefasst. Zu Beginn bekräftigte er, dass es seine christliche Pflicht sei, den Frieden zu fördern, und verspottete die EU für ihr orwellsches “Krieg ist Frieden”-Mantra.

Dann sagte er, der Ukraine-Konflikt sei für ihn eine “rote Pille” gewesen, und fuhr fort, die zehn Punkte zu nennen, die ihm die Augen für die Realität geöffnet hätten. Erstens: Es gab auf beiden Seiten enorme Verluste, aber beide Seiten werden weiterkämpfen, wenn nicht externe Akteure diplomatisch eingreifen, da sie überzeugt sind, dass sie gewinnen werden. Zweitens sind die USA von der Eindämmung Chinas dazu übergegangen, einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen, was die beiden Seiten zusammenschweißt und die Frage aufwirft, warum die USA dies tun.

Drittens lässt sich die Widerstandsfähigkeit der Ukraine trotz ihrer objektiven wirtschaftlichen und demografischen Schwächen durch ihr Sendungsbewusstsein erklären, das sie mit einem höheren Ziel erfüllt, nämlich die östliche Militärgrenze des Westens zu werden. Viertens hat sich auch Russland als beeindruckend widerstandsfähig erwiesen, und es ist weit davon entfernt, zusammenzubrechen, wie es die westlichen Führer in ihrer Hybris vorausgesagt haben. Fünftens hat sich die EU seit Beginn der jüngsten Phase des Ukraine-Konflikts vor zweieinhalb Jahren grundlegend verändert.

Sie folgt nun der Führung der US-Demokraten, anstatt ihre strategische Autonomie zu bewahren, und die traditionelle deutsch-französische Achse wird nun wie nie zuvor von Polen herausgefordert, das sich mit dem Vereinigten Königreich, der Ukraine, den baltischen Staaten und Skandinavien verbündet hat, um ein neues Machtzentrum in Europa zu schaffen. Dabei handelt es sich eigentlich um einen alten polnischen Plan (Pilsudskis “Intermarium” aus der Zwischenkriegszeit), der an die heutigen Bedingungen angepasst wurde, die durch den Ukraine-Konflikt entstanden sind, und der von den USA voll unterstützt wird.

Sechstens sind die Standards des Westens nicht mehr universell und er befindet sich in einer “geistigen Einsamkeit”, nachdem der gesamte Nicht-Westen sich geweigert hat, seinem Beispiel bei der Isolierung Russlands zu folgen. Siebtens: Das größte Problem in der Welt ist die Schwäche und der Zerfall des Westens aufgrund seiner mangelnden Führungsstärke und seiner scheinbar irrationalen Politik, die den Aufstieg Chinas als seinen globalen Systemherausforderer beschleunigt. Achtens: Westeuropas Weltanschauung ist heute postnational, während Mitteleuropa immer noch an die Unantastbarkeit des Nationalstaates glaubt.

Diese Dichotomie erklärt die scheinbar irrationale Politik des Westens, da jede Hälfte Europas nach einer völlig anderen Philosophie handelt. Auch in den USA gibt es eine ähnliche Spaltung zwischen denjenigen, die wie Trump den Nationalstaat erhalten wollen, und seinen Gegnern, die einen postnationalen Staat anstreben. Orban zufolge hat diese Spaltung ihren Ursprung in der sexuellen Revolution und den Studentenrevolten vor mehr als einem halben Jahrhundert, die die Menschen von jeder Form kollektiver Identität befreien wollten.

Neuntens: Die postnationalen Tendenzen des Westens erschüttern die Demokratie und führen zu Reibereien zwischen der Elite/Elitismus und dem Volk/Populismus. Und schließlich ist die zehnte rote Pille, dass westliche weiche Macht/Werte nicht universell sind, sondern sogar kontraproduktiv, da Russlands stärkste internationale Anziehungskraft heutzutage sein Widerstand gegen LGBTQ ist. Orban sagte dann, dass diese Trends zum Aufstieg des Nicht-Westens führen, der seiner Meinung nach mit dem Beitritt Chinas zur WTO im Jahr 2001 begann und unumkehrbar sein könnte.

Trumps Priorität ist der Wiederaufbau und die Stärkung Nordamerikas. Zu diesem Zweck wird er die europäischen und asiatischen Verbündeten der USA unter Druck setzen, während er mit China bessere Geschäfte aushandelt. Sein Ziel ist es, die USA bei Energie und Rohstoffen autark zu machen, damit sie eine bessere Chance haben, ihre abnehmende Position in der Weltpolitik zu halten. Die EU hat zwei Möglichkeiten: Sie kann entweder ein “Freilichtmuseum” (passiver internationaler Akteur) werden, das von den USA absorbiert wird, oder sie kann strategische Autonomie anstreben, um ihr Ansehen in der Welt zu verbessern.

Was sie braucht, ist mehr Konnektivität, ein europäisches Militärbündnis mit einer eigenen Verteidigungsindustrie (wenn auch ohne Föderalisierung), Energieautarkie, Versöhnung mit Russland und das Eingeständnis, dass die Ukraine weder der EU noch der NATO beitreten wird. Sie wird zu ihrer früheren Rolle als Pufferzone zurückkehren und sich glücklich schätzen, wenn sie in einem amerikanisch-russischen Abkommen Sicherheitsgarantien erhält. Polens Machtspiel wird scheitern, weil es nicht die Ressourcen hat, um Deutschland zu ersetzen, so dass Orban erwartet, dass seine “polnischen Brüder und Schwestern” nach Mitteleuropa zurückkehren werden.

Er betrachtet all diese Veränderungen auch als Chance. Die Entwicklungen in den USA begünstigen Ungarn, doch muss das Land aufgrund des polnischen Präzedenzfalls vorsichtig sein, wenn es Angebote macht. Warschau hat alles auf Washington gesetzt und Unterstützung für seine strategischen Ziele erhalten, aber jetzt ist es “der Auferlegung einer Politik des Demokratieexports, der LGBTQ, der Migration und des internen sozialen Wandels ausgesetzt”. Orban stellt bedrohlich fest, dass diese Kombination den Verlust der polnischen nationalen Identität riskiert, wenn diese Trends unvermindert anhalten.

Ungarn wird in der EU bleiben, aber die Ost-West-Spaltung des Blocks zwischen denjenigen, die den Nationalstaat entsprechend respektieren, und denjenigen, die sich über ihn hinaus bewegen, wird sich vertiefen. Die EU muss auch akzeptieren, dass sie der Verlierer im Ukraine-Konflikt ist, dass die USA diesen Stellvertreterkrieg aufgeben werden und dass die EU realistischerweise nicht für die Kosten aufkommen kann. Gleichzeitig wird Ungarn auf China angewiesen sein, um seine Wirtschaft zu modernisieren und seine Exporte anzukurbeln, was zu für beide Seiten vorteilhaften Ergebnissen führen wird.

Um die Chancen, die sich aus den zehn oben beschriebenen roten Pillen und ihren Folgen ergeben, optimal nutzen zu können, bedarf es einer großen ungarischen Strategie. Was bereits beschlossen wurde, seit seine Regierung nach den Wahlen 2022 mit der Arbeit daran begonnen hat, ist für die Öffentlichkeit noch nicht verdaulich und allgemein verständlich, und er sagte, dass es etwa sechs Monate dauern wird, bis alles für sie klarer wird, aber er teilte dennoch den Kern dessen mit, was diese große Strategie beinhaltet.

Der erste Teil ist das, was er als Konnektivität bezeichnet, d.h. die Anbindung an die östliche und westliche Hälfte der Weltwirtschaft. Der zweite Teil ist die Souveränität, wobei der Schwerpunkt auf der wirtschaftlichen Dimension liegt, indem nationale Unternehmen auf dem Weltmarkt gefördert werden, die Schulden abgebaut werden, das Land zu einem regionalen Gläubiger wird und die heimische Produktion angekurbelt wird. Der letzte Teil ist die Stärkung der Widerstandsfähigkeit seiner Gesellschaft, indem der Bevölkerungsrückgang gestoppt, die Dörfer erhalten und die besondere Kultur Ungarns bewahrt werden.

Abschließend erklärte Orban, dass alle Ungarn in der ganzen Welt dazu beitragen müssen, diese große Strategie voranzutreiben. Der globale Systemwechsel wird voraussichtlich noch 20 bis 25 Jahre dauern, so dass die nächste Generation die Aufgabe haben wird, seine Umsetzung zu vollenden. Ihre liberalen Gegner werden versuchen, dies zu verhindern, aber solche Bemühungen können durch die Rekrutierung junger Nationalisten für die Sache konterkariert werden. Wenn man seine Rede vollständig gelesen hat, hat man den Eindruck, dass Orban der visionärste europäische Führer dieser Generation ist.