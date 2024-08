Newman: „Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum sind zentrale Akteure der globalistischen Bewegung“

Alex Newman: „Klaus Schwab. Er war ehrlich gesagt ziemlich transparent in Bezug auf seine Ansicht, wie das System funktionieren sollte. Er nennt es Stakeholder-Kapitalismus, bei dem Unternehmen, anstatt den Interessen der Aktionäre zu dienen, indem sie die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden befriedigen – was das Wesen eines freien Marktsystems ist –, den Interessen aller Beteiligten dienen sollen. In einem freien Marktsystem muss man das produzieren, was die Menschen wollen, besser oder günstiger oder mit vielfältigeren Optionen als die Konkurrenz, was zu einer massiven Wohlstandsproduktion führt.

Klaus Schwab hat öffentlich eine radikale Umstrukturierung dieses Systems zu dem, was er Stakeholder-Kapitalismus nennt, artikuliert. Dabei sollen alle verschiedenen Interessengruppen ein Mitspracherecht in der Unternehmensführung haben. Es ist im Grunde genommen nur Faschismus. Wenn er die Interessengruppen auflistet, erwähnt er als erstes immer wieder die Regierungen. Unternehmen sollten also den Interessen der Regierungen dienen. Und das ist genau das, was Benito Mussolini beschrieb, als er den Faschismus als die Verschmelzung von staatlicher und unternehmerischer Macht definierte. Manchmal nennt man es öffentlich-private Partnerschaft.

Das Weltwirtschaftsforum spielte eine entscheidende Rolle dabei, China zu dem zu machen, was es heute ist. Offensichtlich zerstören Marxismus und Kommunismus massive Mengen an Wohlstand, und so haben die Kommunisten in Peking, die mit den Kommunisten in Davos zusammenarbeiten – die Marxisten und Faschisten in Davos – herausgefunden: Hey, wir müssen das ein wenig ändern, wir müssen einige Markmechanismen wie Preisbildung und Ressourcenallokation basierend auf bestimmten Marktkräften wieder einführen. Aber das war nicht, weil sie mehr Produktivität wollten oder so, sondern weil sie dieses totalitäre System zuerst einmal überlebensfähig machen und dann in der Lage sein wollten, den Rest der Welt zu infizieren.

Man sieht also Klaus Schwab, der offen mit dem massenmörderischen Regime in Peking kooperiert. Zunächst scheint das keinen Sinn zu ergeben. Man sieht Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum, die eine strategische Partnerschaft mit den Vereinten Nationen zur Umsetzung der UN-Agenda 2030, der nachhaltigen Entwicklungsziele, unterzeichnen, was im Grunde genommen globaler Kommunismus, globale Tyrannei, globaler Faschismus ist. Und zuerst scheint das keinen Sinn zu ergeben. Man sieht Klaus Schwab mit einer Büste von Wladimir Lenin in seinem Büro, und zunächst scheint das keinen Sinn zu ergeben. Aber ich denke, wir müssen über die künstlichen Trennungen hinwegkommen, die in unseren Köpfen zwischen den verschiedenen Arten von Totalitarismus geschaffen wurden, und erkennen, dass sie alle in der umfassenderen Vision vereint sind, die Unterwerfung des Einzelnen und der Nationen unter diesen umfassenderen Masterplan, den sie haben und von dem sie denken, dass er den Entscheidungen, die wir als Individuen oder als Nationen treffen könnten, überlegen ist.

Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum sind ein absolut integraler Bestandteil der globalistischen Bewegung.”