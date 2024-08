Populismus, Lobbyismus, Demokratie, Diktatur?

Reinhard Leube

Gehen Ihnen die Sprüche in den gebührenfinanzierten asozialen Medien auch immer mehr auf die Nerven? So in der Preislage: Was die AfD da immer fordert, das ist doch Populismus! Die sagen doch nur, was die Leute wollen! Aber was sollen Demokraten denn sonst sagen? Was die Leute nicht wollen?

Nach Baerbocks antidemokratischer Richtschnur, egal, was meine deutschen Wähler denken? Dann hat die AfD ganz schnell auch Umfragewerte wie die Hampelparteien. Sollen Sie sich nach den Füchsen im Wald richten oder nach den Füchsen in der Stadt? Sollen sie sagen, was die Lobbyisten der Pharmaindustrie von ihnen erwarten oder lieber die der Rüstungsindustrie?

Seit 2020 hören wir die Sprachrohre der Pharmaindustrie. Auf allen Kanälen. Sie wurden als Experten verkauft. Die Kritiker wurden als Schwurbler tituliert, als Aluhutträger, Reichsbürger und als Nazis. Irgendwie muss in den letzten Jahren im öffentlichen Diskurs immer die ganz große Keule herausgeholt werden. Wer hat die Kraft, sich so bezeichnen zu lassen? Aber eins fällt auf: Immer mehr Leuten ist das inzwischen egal. Tritt mich, schlag mich, gib mir Tiernamen! Es ist ganz sicher nicht gut für eine Demokratie, wenn so viele Leute auch schon in Kauf nehmen, als Nazis angesprochen zu werden. Da läuft etwas schief. Vielleicht sollten wir zu zivilisierten Diskussionen mit den eigenen (!) Argumenten zurückkehren, auch wenn Journalisten dann wieder nachdenken müssen, was nun eigentlich für die „Einordnungen“ spricht, die sie abliefern. Es kann keine konstruktive Diskussion