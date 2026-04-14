Der plötzliche Aufstieg von „Professor“ Jiang Xueqin, einem ehemaligen UN-Beamten, der zum Retter der Podcast-Welt wurde und nun seine eigene Religion gründen will

Von The Winepress

„Mein Ziel ist es, der Messias zu sein.“

Wenn du dich auf YouTube, TikTok und anderen Social-Media-Plattformen umgesehen hast, bist du vielleicht inzwischen auf diesen Typen namens „Professor“ Jiang Xueqin gestoßen, den neuesten „Wahrheitsverkünder“ in den alternativen Medien, der in den letzten Monaten richtig durchgestartet ist. Gib einfach seinen Namen „Prof. Jiang“ auf YouTube ein, und du siehst alle Podcasts, in denen er zu Gast war.

Der Mann hat sich eine große Online-Fangemeinde aufgebaut, und viele Menschen und Kanäle teilen seine Vorträge und Seminare.

Sein Hauptkanal heißt „Predictive History“, und er hat einen Clip-Kanal (ich nehme an, er verwaltet ihn selbst), der die wichtigsten Punkte seiner Vorträge hervorhebt.

Ich erinnere mich, dass er letztes Jahr in meinem Feed auftauchte, und ich sah einige dieser Titel und Ausschnitte aus den Videos und habe sie beiseitegeschoben, weil sie etwas obskur wirkten. Er spricht ein bisschen über alles: Politik, Militär, Geschichte, Religion, Philosophie, Verschwörungstheorien usw.

Einige dieser Videos waren meiner Meinung nach etwas schwer verständlich und lächerlich (viele dieser „Truther“, die das verborgene, sogenannte esoterische Wissen „enthüllen“, sind typischerweise Spinner); zum Beispiel behauptet er, Paulus sei ein falscher Apostel gewesen, der das Christentum und die Lehren Jesu vereinnahmt habe, was Jiang mit einer gnostischen Tendenz interpretiert, und dass Paulus ein Agent Roms gewesen sei, um die Bewegung Jesu zu vereinnahmen – etwas, das ich schon einmal gehört habe, und das sich anhand der Schrift unglaublich leicht widerlegen lässt; alles, was er darin sagt, sind totale Lügen und erfundener Unsinn, und ihn zu widerlegen hieße, seinen Aussagen Glauben zu schenken.

Sein großer Durchbruch gelang ihm vor etwas mehr als einem Monat, als er zu Gast bei „Breaking Points“ war und das Video viral ging.

Am Ende ließ er eine „Bombe“ platzen, als er fragte, warum Trump den Iran angegriffen habe. Er nannte einige Gründe dafür und erklärte ganz zum Schluss, dass die „Epstein-Akten“ eindeutig zeigten, dass die Welt „von Geheimgesellschaften regiert wird“, wie er sagte, sowie von mächtigen Personen, die gesichtslos und unbekannt sind, aber das Militär, die Regierungen und die Finanzwelt kontrollieren; er ordnete sie alle den Illuminati zu, die er dann in drei Hauptmachtstrukturen unterteilte:

„Da sind die Jesuiten, die den Vatikan kontrollieren;“ da sind die sabbateanischen Frankisten, die heute den modernen Staat Israel kontrollieren; und da sind die Freimaurer, die den nationalen Sicherheitsapparat der Vereinigten Staaten kontrollieren; „Und sie glauben, dass Israel, dieser Krieg im Nahen Osten, der Schlüssel zur Endzeit ist, um den Himmel auf Erden zu schaffen. Es ist also fast wie ein Drehbuch, dem sie folgen, auch wenn es geopolitisch keinen Sinn ergibt.“

Zwar steckt sicherlich ein Funken Wahrheit in seinen Aussagen, doch handelt es sich hierbei um das, was wir als „Limited Hangout“ bezeichnen.

Laut Victor Marchetti, einem ehemaligen Sonderberater des stellvertretenden Direktors der Central Intelligence Agency (CIA), ist ein „Limited Hangout“ „Spionagejargon für einen beliebten und häufig angewandten Trick der Geheimdienstprofis“. Wenn ihr Schleier der Geheimhaltung zerfetzt ist und sie sich nicht mehr auf eine falsche Tarngeschichte verlassen können, um die Öffentlichkeit falsch zu informieren, greifen sie darauf zurück, einen Teil der Wahrheit zuzugeben – manchmal sogar freiwillig –, während sie es dennoch schaffen, die entscheidenden und schädigenden Fakten in dem Fall zurückzuhalten. Die Öffentlichkeit ist jedoch in der Regel so fasziniert von den neuen Informationen, dass sie nie auf die Idee kommt, der Sache weiter nachzugehen.“

Wir können diese Definition für moderne Medienarbeit und Psyops abwandeln, aber der Kerngedanke besteht darin, entscheidende Informationen beiläufig und auf informelle Weise einzustreuen, um sie für die Massen schmackhafter zu machen und sie unbewusst dazu zu verleiten zu glauben: ‚Ja, das habe ich schon immer gewusst‘, obwohl sie es nicht wissen und immer noch nicht das ganze Bild haben.

Genau das hat Jiang gerade getan, ohne näher darauf einzugehen oder die Zeit dafür zu haben, aber es ist ein subtiles Eingeständnis der Wahrheit; dass Trump in diesem Fall eine Marionette ist, er spielt kein 4D-Schach: Er ist nur ein Bauer darin. Wir haben schon seit einiger Zeit verstanden, dass die Welt ein großer Club ist, in dem du nicht mitmachst, wie George Carlin es ausdrückte, der seit vielen Jahrhunderten von Geheimgesellschaften, Verbrecherfamilien und Syndikaten geführt wird; und erst jetzt werden einige der „Normies“ endlich in diese Wahrheit eingeweiht.

Was diesen „Professor“ Jiang angeht, ist nach dem, was ich gesehen habe, derzeit nicht viel über ihn bekannt.

Er wurde kürzlich als Betrüger entlarvt, weil er ein falscher Professor ist; er versuchte, jemanden zu manipulieren, damit dieser glaubte, er habe sich nie als Professor bezeichnet und sei in Wirklichkeit nur ein Gymnasiallehrer.

Es ist offensichtlich, dass dieser Typ ein Lügner und Betrüger ist, der hier nur irgendeine Geschichte verbreiten will, und dennoch wird er gerade von all diesen großen Podcasts in die Schale gehoben. In den Kommentaren und den Sendungen, in denen er auftritt, heißt es, er sei „der Einzige, der die Wahrheit sagt“, „er hat alles vorhergesagt“ und „er sieht, was sonst niemand sieht“.

Was hat es mit diesem Typen auf sich?

Nun, durch Zufall tauchte in meinem YouTube-Feed ein Video auf, das enthüllte, dass er ein ehemaliger „UN-Beamter“ war. Ich kann nicht herausfinden, wann er das war, wie lange oder wo genau er tätig war, aber in einem Interview, das er 2014 in einer chinesischen Talkshow gab, bestätigte er, dass er für die UN gearbeitet hat. „Fergus Thompson spricht mit Jiang Xueqin, Autorin von ‚Creative China‘ und langjährige Lehrerin an einigen der elitärsten Schulen Chinas“, heißt es in der Beschreibung. Es wurde auch bekannt, dass er seinen Abschluss an der Yale University gemacht hat – vielleicht gibt es dort auch eine Verbindung zu Skull & Bones. Neben seiner Tätigkeit als Pädagoge war er einige Jahre lang auch als Journalist in China tätig.

Das ist sehr aufschlussreich, da die UNO offen zugibt, die Narrative in den sozialen Medien zu unterwandern und zu beeinflussen.

Melissa Fleming, die Untergeneralsekretärin für globale Kommunikation bei den Vereinten Nationen, gab 2022 zu, dass man, um die Berichterstattung rund um Covid-19 zu beeinflussen, mit TikTok zusammengearbeitet habe, um den von ihnen zugelassenen Ärzten gefälschte „Ticks“ zu verleihen und so ihre Botschaft zu verbreiten.

„Wir hatten ein weiteres Projekt mit vertrauenswürdigen Botschaftern namens Team Halo, bei dem wir Wissenschaftler auf der ganzen Welt und einige Ärzte in der Nutzung von TikTok geschult haben, und TikTok hat mit uns zusammengearbeitet; „Und diese Wissenschaftler, die anfangs praktisch keine Follower hatten, erhielten ‚Verifizierungshäkchen‘. Sie begannen, Menschen aus ihrer Community in ihre Labore und Büros einzuladen, ihre Fragen zu beantworten und mit ihnen in Kontakt zu treten. „Das hat sich wirklich durchgesetzt, und viele von ihnen wurden zu gefragten Beratern in den nationalen Medien. […] Es war also ein vielschichtiger Einsatz von Ideen und Taktiken […] „Die Menschen müssen selbst geimpft werden, und ich glaube, die sozialen Medien haben sich so schnell verbreitet, dass Menschen jeden Alters meiner Meinung nach sehr schlecht gerüstet sind, besonders in Krisenzeiten, in denen sie sich sehr mit dem Geschehen da draußen verbunden fühlen, suchen, helfen wollen und teilen wollen – und dabei wirklich lernen müssen, wie man Falsch- und Desinformation erkennt und wie man nicht Teil des Problems wird.“ „Deshalb werden wir viel proaktiver. Wir verfügen über das wissenschaftliche Wissen, und wir sind der Meinung, dass die Welt davon erfahren sollte – und die Plattformen selbst wissen das auch. Aber es ist eine riesige Herausforderung, bei der meiner Meinung nach alle Bereiche der Gesellschaft sehr aktiv werden müssen.“

Also ist natürlich ein „ehemaliger UN-Beamter“ zur Stelle, um die Lage zu retten, alles zu erzählen und das Spiel zu entlarven, oder?

Zudem gibt Jiang in einem Gespräch mit dem Komiker Kurt Metzger aus eigener Mund zu, dass er daran arbeitet, eine neue Religion zu gründen. Er räumt ein, YouTube als Testumgebung zu nutzen, um Konzepte für seine im Entstehen begriffene Religion zu verbreiten, und gibt zu, dass er deshalb häufig seine Meinung ändert.

„Mein Ziel ist es, der Messias zu sein.“

Das hat er tatsächlich gesagt.

Yeah…

In einem anderen Beitrag offenbarte er, woran er glaubte, nämlich an den Gnostizismus und an theosophische Vorstellungen davon, dass wir alle den „göttlichen Funken“ in uns tragen.

Dann spielte er, wie so viele dieser von der CIA kontrollierten und von der Regierung bezahlten Handlanger, die Rolle Epsteins und seinen Anteil am Kinderhandel herunter. „Epstein betrieb keine Erpressungsmasche für Pädophile, weil er keine lückenlose E-Mail-Spur hinterlassen hat, die die gesamte Lieferkette belastet.“

Das ist der Grund? Das ist doch reine Hirnverrottung, oder testet er nur die Lage, um zu sehen, womit er durchkommt?

Also könnt ihr „Professor“ Jiang zur Liste der Lügner und Scharlatane hinzufügen, die man meiden sollte. Er ist ein weiterer Spinner, der meiner Meinung nach Teil der großen CIA-Mockingbird-Medienmaschine ist. Er ist ein weiterer Torwächter, der die Tür vielleicht manchmal ein bisschen weiter öffnet als andere, aber er ist trotzdem nur ein wahnhafter Lügner und ein Spitzel.