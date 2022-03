Der Präsident der Europäischen Kommission kündigt an, dass die EU in den Krieg gegen Russland eintritt

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat angekündigt, dass die EU trotz Putins Warnung den Kauf und die Lieferung von Waffen an die Ukraine finanzieren wird. Sie sagte auch, die EU werde Weißrussland, das nicht an den Kämpfen beteiligt ist, in die Sanktionen einbeziehen, da es ein Verbündeter Russlands ist. Sie sagt, die EU wolle russische Medien verbieten, weil sie sich nicht an das offizielle Kriegsnarrativ hielten.

Der Präsident der Europäischen Kommission verkündet also, dass die EU auf der Seite der ukrainischen Nazis in den Krieg zieht, und Washingtons UN-Botschafter beschuldigt Putin, den Krieg zu eskalieren.

Wir sehen hier die Ergebnisse der viel zu langen Jahre, in denen Putin seine Geduld mit dem Westen bewahrt hat. Der Westen hat sich daran gewöhnt, Russland eine Strafe nach der anderen aufzuerlegen, ohne dass dies für ihn Konsequenzen hat. Jetzt gibt es plötzlich Konsequenzen, und alles ist Putins Schuld.

Ich warne schon seit Jahren, dass die Politik der Geduld am Ende scheitern würde, weil der Westen so lange Druck ausüben würde, bis er eine rote Linie überschreitet. Das ist nun geschehen, und die Folgen werden weitaus schwerwiegender sein, als wenn Russland vor langer Zeit ein Machtwort gesprochen hätte.

Russophobe Idioten beschuldigen mich, pro-russisch zu sein, weil ich objektive Analysen liefere, anstatt mich den hirnlosen Denunziationen anzuschließen. Ich bin derjenige, der den Atomkrieg aufgrund der falschen Politik beider Seiten kommen sah. Es sind die westlichen Russophobiker und das naive russische Vertrauen in Verhandlungen, die fehlgeschlagen sind. Leider hat sich meine Analyse als richtig erwiesen. Ich kann nicht sagen, dass ich darüber glücklich bin.

UPDATE: Es ist erstaunlich, dass niemand in der westlichen Führung oder in den Medien verstanden hat, dass Russland seine Sicherheitsbedenken ernst nimmt. Unabhängig davon, ob der Westen die Besorgnis des Kremls als gerechtfertigt ansieht oder nicht, hätte alles getan werden müssen, um Russland zu beruhigen. Stattdessen wurde das Gegenteil getan. Stoltenberg sagte: „Wenn es das Ziel des Kremls ist, weniger NATO an seinen Grenzen zu haben, wird er nur mehr NATO bekommen.“ Was für eine arrogante Dummheit, so etwas zu sagen. Diese leichtsinnige Aussage stammt vom Generalsekretär der NATO. Er hätte sofort seines Amtes enthoben werden müssen.

Ich habe bereits vor 8 Tagen darauf hingewiesen, dass diese äußerst aggressive Reaktion auf ein ernsthaftes Sicherheitsanliegen einer großen Militärmacht sehr ernste Folgen haben würde. Sie hat den Kreml davon überzeugt, dass die Sicherheitsbedenken Russlands nicht auf dem Verhandlungswege ausgeräumt werden können. Es war Stoltenberg, der die Russen auf den Invasionskurs gebracht hat.

Der Westen hat keine russischen Experten mehr. Der Westen hat Leute, die direkt oder indirekt auf der Gehaltsliste des Militär-/Sicherheitskomplexes stehen und nichts anderes tun, als Russland zu verunglimpfen. Der Westen hat null Fähigkeit, die andere Seite zu sehen. Außerdem ernennt der Westen, um seine Inklusivität zu zeigen, Frauen als Verteidigungsministerinnen, nationale Sicherheitsberaterinnen und Leiterinnen der Europäischen Kommission. Die Frauen müssen zeigen, dass sie genauso hart sind wie die Männer, und treffen folglich noch schlechtere Entscheidungen.

In der Tat sind wir kurz davor, aufzuhören zu existieren, nur weil die westliche Welt nicht in der Lage ist, eine vernünftige Entscheidung zu treffen.

Der Westen hat nichts anderes getan, als die Flammen des Krieges zu schüren, und ist nun kurz davor, in diesen Flammen zu versinken.