Der Preis der Ignoranz der „Experten“ in der Politik während der COVID

Die Cochrane Library – die unabhängige Forschungsorganisation mit Goldstandard – untersucht seit 2010 den Einsatz von körperlichen Maßnahmen zur Reduzierung von Atemwegserkrankungen wie COVID und Grippe.

Die Cochrane Library hat kürzlich ihre systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2020 über körperliche Interventionen zur Reduzierung von Atemwegserkrankungen aktualisiert. In die Aktualisierung wurden weitere 11 randomisierte kontrollierte Studien aufgenommen, so dass sich die Gesamtzahl der einbezogenen RCTs auf 78 erhöht.

Wie schon in der Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2020 wurden keine Belege für die Verwendung von chirurgischen Gesichtsmasken oder N95-Atemschutzmasken zur Vorbeugung von Grippe oder COVID-19-Infektionen gefunden

Die relative Risikoreduzierung durch die Verwendung von chirurgischen Gesichtsmasken in der Allgemeinbevölkerung (in Krankenhäusern und Gemeinden insgesamt) zur Verringerung der Symptome einer grippeähnlichen/COVID-ähnlichen Erkrankung (nicht laborbestätigt) betrug statistisch unbedeutende 0,95

Das Gleiche gilt für die Verringerung von im Labor bestätigter Influenza und COVID. Hier betrug die relative Risikominderung 1,01 mit einem Konfidenzintervall von 0,72 bis 1,42. Mit anderen Worten, es ist ein Reinfall. Im Durchschnitt erhöht sich Ihr Risiko für eine im Labor bestätigte Infektion um 1 %. Die Schwankungsbreite kann Ihr Risiko um 28 % senken oder um bis zu 42 % erhöhen.

Die Untersuchung ergab auch „keine eindeutigen Unterschiede zwischen der Verwendung von medizinischen/chirurgischen Masken im Vergleich zu N95/P2-Atemschutzmasken“.

Die Frage, ob wir Gesichtsmasken tragen sollten oder nicht, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern, ist ein heiß umstrittenes Thema, seit unsere so genannten Gesundheitsbehörden Anfang 2020 eine entsprechende Empfehlung herausgegeben haben. Einige von uns haben schnell auf das Offensichtliche hingewiesen, nämlich dass Masken keine Viren herausfiltern können, da die Viren viel kleiner sind als die Löcher im Stoff.

Chirurgische Masken wurden immer nur dazu verwendet, um zu verhindern, dass bei Operationen Speicheltröpfchen in offene Wunden tropfen und eine Infektion auslösen können. Das ist alles, wofür sie jemals entwickelt wurden.

Zahlreiche Studien, die das Tragen von Masken während der Erkältungs- und Grippesaison in den vergangenen Jahren untersuchten, erbrachten keine Ergebnisse und zeigten, dass Masken keine brauchbare Präventionsmethode sind. Dennoch wurde uns weisgemacht, dass Masken irgendwie Atemwegsinfektionen verhindern und dass das Nichttragen einer Maske bedeutet, dass man keine Rücksicht auf die Gesundheit und Sicherheit anderer nimmt.

Dabei wird die Tatsache außer Acht gelassen, dass ein gesunder Mensch gar nicht erst eine Krankheit übertragen kann. Der Trugschluss der asymptomatischen Ausbreitung wurde immer noch benutzt, um die Idee zu untermauern, dass jeder eine Maske tragen muss, unabhängig davon, ob er krank ist oder nicht. Man konnte nicht einmal über das Thema diskutieren. Der Propaganda-Blickwinkel war der einzige Standpunkt, der in Umlauf gebracht werden durfte.

Heute, drei Jahre später, taucht die Maskenpolitik wieder auf, vor allem in Schulen, und in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Im Dezember 2022 legte die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) dem Office of Information and Regulatory Affairs und dem Office of Management and Budget eine endgültige Vorschrift zur Prüfung vor, die, falls sie genehmigt und umgesetzt wird, die allgemeine Maskierung in Gesundheitseinrichtungen zu einer dauerhaften Vorschrift machen würde.

Die größte Krankenpflegegewerkschaft in den USA, National Nurses United, drängt ebenfalls auf die Aufnahme dauerhafter Regeln für „Screening und Tests von Patienten, Besuchern und Personal, Maßnahmen zur Sicherstellung optimaler PSA, Expositionsmeldungen für Beschäftigte im Gesundheitswesen und bezahlten Urlaub für diejenigen, die COVID-19 ausgesetzt oder damit infiziert sind“, so Health Care Dive. Und das alles, obwohl die wissenschaftliche Grundlage heute noch wackeliger ist als im Jahr 2020.

Die AARP (ehemals American Association of Retired Persons) geht sogar so weit zu behaupten, dass das Tragen von Masken Herzinfarkten vorbeugen kann! Der Generalarzt von Florida, Dr. Joseph Ladapo, äußerte sich wie folgt über den Versuch der AARP, Vorteile für Maskenträger zu erfinden:

Wissenschaftlicher Gold-Standard-Bericht veröffentlicht

Die jüngste dieser Studien ist eine Meta-Analyse und systematische Überprüfung durch die Cochrane Library, einer unabhängigen Forschungsorganisation, die seit 2010 den Einsatz von körperlichen Maßnahmen zur Reduzierung von Atemwegserkrankungen untersucht.

Cochrane-Reviews sind seit langem als Goldstandard in der evidenzbasierten Gesundheitsversorgung anerkannt, da ihre Analysen die gesamte veröffentlichte Wissenschaft berücksichtigen und die Reviews alle paar Jahre aktualisiert werden, um die neuesten Forschungsergebnisse zu berücksichtigen.

So wurden beispielsweise Berichte über „Physikalische Interventionen zur Unterbrechung oder Verringerung der Ausbreitung von Atemwegsviren“ in den Jahren 2010, 2011, 2020 und am 30. Januar 2023 veröffentlicht.

Im obigen Video gibt Dr. Vinay Prasad, Hämatologe und Onkologe, Gesundheitsforscher und Professor für Epidemiologie und Biostatistik an der University of California, einen Überblick die jüngste Cochrane-Studie, bei der 11 neue randomisierte kontrollierte Studien (RTCs) und Cluster-RCTs in die Analyse von 2020 aufgenommen wurden.

Damit erhöht sich die Gesamtzahl der in die systematische Überprüfung einbezogenen RCTs auf 78. Sechs der 11 neuen RCTs wurden während der COVID-Pandemie durchgeführt und untersuchten speziell die Verbreitung von COVID-19.

Noch immer keine Beweise für Empfehlungen zu chirurgischen Masken

Die Cochrane-Forscher kamen zu dem Schluss, dass aufgrund von Studienverzerrungen und geringer Adhärenz der Teilnehmer zwar „Unsicherheit über die Auswirkungen von Gesichtsmasken“ besteht, die zusammengefassten Ergebnisse der randomisierten kontrollierten Studien (RTCs) jedoch „keine eindeutige Verringerung der Virusinfektionen der Atemwege durch die Verwendung medizinisch-chirurgischer Masken zeigten“. Hier ein Auszug aus der Übersichtsarbeit:

„Medizinische oder chirurgische Masken – Zehn Studien fanden in der Bevölkerung statt, zwei Studien bei Beschäftigten im Gesundheitswesen. Verglichen mit dem Tragen einer Maske nur in den Gemeinschaftsstudien macht das Tragen einer Maske möglicherweise wenig bis keinen Unterschied bei der Anzahl der Personen, die eine grippeähnliche Krankheit/COVID-ähnliche Krankheit bekommen (9 Studien; 276.917 Personen); und macht wahrscheinlich wenig oder keinen Unterschied bei der Anzahl der Personen, die eine Grippe/COVID durch einen Labortest bestätigen (6 Studien; 13.919 Personen).“

Die relative Risikoreduzierung durch die Verwendung von chirurgischen Masken in der Allgemeinbevölkerung (in Krankenhäusern und Gemeinden im Allgemeinen) zur Verringerung der Symptome einer grippeähnlichen/COVID-ähnlichen Erkrankung (nicht laborbestätigt) betrug 0,95.

Ein Wert unter 1 bedeutet, dass die Intervention die Ergebnisse verbessert, während ein Wert über 1 zeigt, dass sie die Ergebnisse verschlechtert. In diesem Fall war die Verwendung von chirurgischen Masken also mit einer relativen Risikoreduktion von 5 % verbunden.

Dies ist jedoch statistisch nicht signifikant, da das Konfidenzintervall zwischen 0,84 und 1,09 liegt. Das Risiko kann also um bis zu 16 % gesenkt oder um 9 % erhöht werden. Wie Prasad anmerkt, lässt sich dieses Ergebnis am besten mit den Worten beschreiben: „Wir haben keine Wirkung nachgewiesen“.

„Das ist schlüssig … Das ist die Realität … Es gibt einfach keine glaubwürdigen Beweise [für Maskierung], und die Wissenschaft hat sich nicht geändert … Das hat die Wissenschaft immer gezeigt.“ Dr. Vinay Prasad

Das Gleiche gilt für die Verringerung der im Labor bestätigten Influenza und COVID. Hier betrug die relative Risikoreduktion 1,01 mit einem Konfidenzintervall von 0,72 bis 1,42. Mit anderen Worten, es ist ein völliger Reinfall. Im Durchschnitt erhöht sich Ihr Risiko einer im Labor bestätigten Infektion um 1 %. Die Schwankungsbreite kann Ihr Risiko um 28 % senken oder um bis zu 42 % erhöhen.

Die Maskierung hat also keine Auswirkung auf die Rate der bestätigten Infektionen (die übrigens wichtiger ist als Berichte über wahrgenommene Symptome). Wie die Autoren anmerken, deutet die Analyse darauf hin, dass das Tragen einer medizinischen/chirurgischen Maske wahrscheinlich keinen oder nur einen geringen Unterschied im Vergleich zum Nichttragen einer Maske für dieses Ergebnis macht“.

„Das ist schlüssig“, sagt Prasad. „Das ist die Realität … Sie haben einfach keine glaubwürdigen Beweise [für die Maskierung], und ich möchte Ihnen das sagen: Die Wissenschaft hat sich nicht geändert … Das ist, was die Wissenschaft immer gezeigt hat“.

Auch N95-Masken sind nutzlos

Die Untersuchung ergab auch „keine eindeutigen Unterschiede zwischen der Verwendung von medizinischen/chirurgischen Masken im Vergleich zu N95/P2-Atemschutzmasken“. Wie von den Autoren beschrieben:

„N95/P2-Atemschutzmasken – Vier Studien betrafen Beschäftigte im Gesundheitswesen, eine kleine Studie bezog sich auf die Bevölkerung. Verglichen mit dem Tragen von medizinischen oder chirurgischen Masken macht das Tragen von N95/P2-Atemschutzmasken wahrscheinlich wenig bis keinen Unterschied bei der Anzahl der Personen, die eine bestätigte Grippe haben (5 Studien; 8407 Personen), und macht möglicherweise wenig bis keinen Unterschied bei der Anzahl der Personen, die eine grippeähnliche Krankheit (5 Studien; 8407 Personen) oder eine Atemwegserkrankung (3 Studien; 7799 Personen) bekommen.“

Experten für öffentliche Gesundheit haben einfach gelogen

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass keine der neu hinzugefügten Studien auch nur ein Jota an der Situation geändert hat. Masken waren vor der Pandemie nicht in der Lage, die Übertragung von Influenza zu verhindern, und sie sind immer noch nicht in der Lage, Atemwegsinfektionen zu verhindern, sei es die Grippe oder COVID.

Aber wenn es von vornherein keine Beweise für das Tragen von Masken gab, wie kam es dann zu den Maskenvorschriften? Kurz gesagt, unsere Gesundheitsbehörden haben angefangen zu lügen. Wie Prasad feststellte: „Anthony Fauci sagte in ’60 Minutes‘ die Wahrheit – beim ersten Mal. Beim zweiten Mal, als er sagte, man müsse eine Stoffmaske tragen … hat er gelogen.“

Doch irgendwie haben sie es geschafft, alle davon zu überzeugen, dass die Wahrheit die Lüge und die Lüge die Wahrheit ist.

Ein Ausschnitt aus Faucis „60 Minutes“-Auftritt ist im obigen Video der „The Jimmy Dore Show“ zu sehen, ebenso wie einige seiner späteren öffentlichen Verlautbarungen, in denen er plötzlich für das Tragen von Masken wirbt und die Maskenpflicht verteidigt.

Maskenpflicht für die gesamte Bevölkerung „nie sinnvoll“

In einem Artikel in The Spectator vom 3. Februar 2023 erklärten der Hauptautor Tom Jefferson und Carl Heneghan, Direktor des Zentrums für evidenzbasierte Medizin der Universität Oxford und ehemaliger Chefredakteur des BMJ Evidence-Based Medicine, warum der Cochrane-Review von 2020 keinen Einfluss auf die öffentliche Gesundheitspolitik zum Thema Maskierung nehmen konnte:

„Dies ist die zweite Aktualisierung der Überprüfung seit dem Beginn der Pandemie. Die erste Aktualisierung wurde aufgrund unerklärlicher redaktioneller Entscheidungen um sieben Monate verzögert. Als sie im November 2020 herauskam, war es zu spät, um noch etwas an der nationalen COVID-Politik zu ändern. Zu diesem Zeitpunkt hatten Aktivismus, minderwertige Beobachtungsdaten und die Regierungspolitik die Agenda für Maskenverordnungen festgelegt, und der Schaden war bereits angerichtet. Häufig stützten sich diese staatlichen Maßnahmen auf Beobachtungsstudien zur Verwendung von Masken und zur Verbreitung von COVID. Doch Beobachtungsstudien haben viele Schwachstellen. Wenn es beispielsweise kein Studienprotokoll gibt, in dem die Methoden vor der Durchführung der Studie festgelegt werden, ist es möglich, die Daten einer Beobachtungsanalyse so zu verschieben, dass sie mit dem Anstieg und Rückgang der Infektionen übereinstimmen. Wenn Sie also den Zeitpunkt der Analyse in die Nähe des Höhepunkts der Infektionen legen, werden die Ergebnisse zu Gunsten von Maskeninterventionen ausfallen, da die Infektionsrate schnell abnimmt. Aber als wir im November 2020 auf den beunruhigenden Mangel an belastbaren Beweisen für Gesichtsmasken und die Probleme mit Beobachtungsstudien hinwiesen, wurden wir niedergeschrien, von Facebook entfernt und auf die geheime Beobachtungsliste der Regierung gesetzt … Vorschriften, die die gesamte Bevölkerung betrafen, waren nie sinnvoll … selbst in Bevölkerungsgruppen mit hoher Adhärenz wie in Japan haben sie den unvermeidlichen Anstieg der Infektionen nicht eingedämmt. Ein Teil des Problems könnte darin liegen, dass die Regierung während der Pandemie den Anschein erwecken musste, etwas zu tun. Maßnahmen wie Händewaschen und Impfungen sind unsichtbar, aber Masken waren ein sichtbares Zeichen für die Einhaltung der Vorschriften. Was wir in dieser Pandemie erlebt haben, sind starke Überzeugungen darüber, was funktioniert und was nicht … Einige Maßnahmen wie Maskenpflicht, Beschränkungen und unbewiesene Interventionen erscheinen heute im Nachhinein absurd. Und da die Kultur der Angst nachgelassen hat, ist sich die Bevölkerung ihrer schädlichen Auswirkungen nur allzu bewusst geworden. Wir haben es versäumt, während der Pandemie einen evidenzbasierten Ansatz zu verfolgen. Jetzt stehen wir vor den menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen einer Politik, die sich nicht auf Fakten stützt.“

Öffentliche Gesundheitsbehörden „von Versagen gezeichnet“

Wie Prasad in einem begleitenden Substack-Beitrag anmerkt:

„Auf wen sollten wir wütend sein? Offensichtlich gibt es eine Klasse von Twitter-Experten, die nicht versteht, wie man Beweise liest. Einige von ihnen wurden sogar zu Dekanen für öffentliche Gesundheitsschulen befördert. So viel zur öffentlichen Gesundheit. Aber das eigentliche Versagen liegt beim NIAID [National Institutes of Allergy and Infectious Diseases] und CDC [U.S. Centers for Disease Control and Prevention]. Es ist Tony Fauci. Fauci kontrollierte das NIAID-Budget. Er hätte 10 RCTs zur Maskierung durchführen können – verschiedene Masken, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Settings. Er entschied sich dafür, keine durchzuführen. Stattdessen ist er 1.000 Mal ins Fernsehen gegangen und hat über die Wirksamkeit von Stoffmasken gelogen … CDC und AAP [American Academy of Pediatrics] sind ebenfalls von Versagen durchdrungen. Diese Behörde zwang 2-Jährige, sich zu maskieren. Entgegen dem Rat der Weltgesundheitsorganisation und der UNICEF. In der Cochrane-Studie sind keine Daten zu finden, die sich auf 2-Jährige beziehen. Die CDC sollte sich für sich selbst schämen. Zehntausende von Menschen arbeiten von zu Hause aus, und niemand innerhalb der Organisation hat die Möglichkeit, diese Politik zu stoppen.“

Wissenschaftler werden von Propagandisten zensiert

Der vielleicht beunruhigendste Aspekt dieses Maskierungsdebakels war die massive Zensur und die Unterbindung einer gesunden wissenschaftlichen Debatte, nicht nur unter Laien, sondern auch unter den Wissenschaftlern selbst.

Nur den Befürwortern wurde jemals Raum gegeben, ihre perfekt geschriebenen Ansichten zu äußern, während diejenigen, die Bedenken hatten, zum Schweigen gebracht wurden, ungeachtet ihrer Glaubwürdigkeit. YouTube zensierte sogar eine Diskussionsrunde mit dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und mehreren medizinischen Experten. Und warum? Weil die Ärzte in mehreren Fällen sagten, dass Kinder keine Masken tragen müssen, und diese Position gegen die YouTube-Richtlinie „COVID-19 medizinische Fehlinformationen“ verstieß.

In einem Substack-Artikel vom 6. Februar beschreibt Jefferson den Propaganda-Versuch, die Ergebnisse des Cochrane-Reviews von 2023 über Masken und andere physische Interventionen gegen COVID-19 zu verdrehen:

„Wir, die Co-Autoren des Cochrane-Reviews … haben mehrere … ‚kann ich bitte die wichtigsten Fakten überprüfen und, nebenbei bemerkt, mir sagen, was Ihr Review sagt, weil ich keine Lust habe, meine Arbeit zu machen‘, erhalten. Kürzlich erhielten wir jedoch eine weitere Anfrage … Diese Anfrage stammt von einem sehr mächtigen Pressesyndikat: Ich wende mich an Sie, weil ich einige Beiträge [Links von TJ redigiert] gesehen habe, die in den sozialen Medien weit verbreitet sind und die Schlussfolgerungen Ihrer kürzlich veröffentlichten Studie über körperliche Interventionen und Atemwegsviren falsch wiedergeben. Halten Sie es für eine falsche Darstellung, wenn Sie behaupten (wie in den Tweets, die ich oben verlinkt habe), dass Ihre Studie definitiv beweist, dass Masken bei der Verhinderung der Ausbreitung von Viren wie COVID-19 und der Grippe nicht funktionieren? Wenn ja, wäre ich daran interessiert, diese Behauptungen zu widerlegen, um die Sache richtig zu stellen, und ich würde gerne mit Ihnen über die Studie sprechen. Der beunruhigende Aspekt dieser Anfrage ist folgender: Der Stringer nimmt Kontakt mit einem von uns auf. Nach dem Austausch von Höflichkeiten wird er/sie einige überflüssige Fragen stellen. Wir haben eine Zusammenfassung, eine Zusammenfassung in einfacher Sprache, TTE-Beiträge [Trust the Evidence] und einen Podcast, und Carl und ich haben einen Spectator-Artikel über die Studie geschrieben. Wenn Sie ein echter Masochist sind, können Sie die gesamten über 300 Seiten des Berichts lesen … Es gibt also nichts zu erklären oder die Fakten zu überprüfen. Aber der Stringer ist nicht wirklich daran interessiert, Fakten zu überprüfen. Was sie tun wollen, ist wahrheitsgemäß zu schreiben, dass sie mit einem von uns gesprochen haben, und dann den erforderlichen Spin in die Veröffentlichung zu bringen, um sicherzustellen, dass die „Fehlinterpretation“ der Twitterati richtig gestellt wird. Debunking‘ ist der Begriff, der verwendet wird, und es wird gehandelt, wenn der Stringer denkt, dass die Twitterati unsere Ergebnisse ‚fehlinterpretiert‘ haben … Was mich stört … ist die Idee der ‚Entlarvung‘ oder ‚Normalisierung‘ des Informationsflusses. Wir haben über zwei Jahrzehnte hinweg harte Arbeit geleistet und die Ergebnisse getrennt von unserer Interpretation berichtet, wie in allen Cochrane-Reviews. Bei den Studienergebnissen handelt es sich um die Ergebnisse, die von den Autoren der einzelnen in die Übersichtsarbeiten einbezogenen Studien berichtet wurden. Sie können – und sollten, wenn Sie wollen – unsere Interpretation in Frage stellen. Um unsere Interpretation erfolgreich anzufechten, sind jedoch harte Arbeit, viel Fleiß, Konzentration und Einsatz erforderlich. Es ist also viel einfacher, zum Telefon zu greifen und mit jemandem zu sprechen, um dann zu entscheiden, wie man die Botschaft „entlarven“ oder normalisieren kann. Die Reichweite dieses speziellen Pressesyndikats ist global und mächtig. Ich frage mich, warum der Stringer die Interpretation der im Text erwähnten Twitterati „entlarven“ wollte. Um sicherzustellen, dass die „Wahrheit“ triumphiert? Oder um sicherzustellen, dass ein Haufen Akademiker oder Twitterer keine weiteren Wellen in den offiziellen Erzählungen schlagen?“

Jefferson vermeidet jetzt zwar den Kontakt mit den Mainstream-Medien, aber er hat einem Interview mit der Enthüllungsjournalistin Maryanne Demasi zugestimmt, das Sie hier lesen können. Er gewährte auch ein Interview mit Paul D. Thacker, das Sie auf Thackers Substack lesen können.

Maskenbefürworter schuldig, massives Verschmutzungsproblem zu verursachen

Zusätzlich zu den vielen Gesundheitsproblemen, die mit dem langen Tragen von Masken verbunden sind und die ich bereits angesprochen habe, hat die Maskenpolitik auch ein massives Verschmutzungsproblem geschaffen. Ironischerweise behaupten viele Maskenbefürworter auch, Umweltschützer zu sein, doch sie ignorieren die Umweltauswirkungen der Maskenpflicht völlig.

Nach Angaben von UNICEF wurden im Jahr 2020 weltweit schätzungsweise 2,4 Milliarden Masken verwendet und entsorgt. Eine andere Schätzung, die von der University of Southern Denmark beziffert diese Zahl auf 129 Milliarden Gesichtsmasken JEDEN MONAT. Wie von Business Insider berichtet:

„Seit den ersten Schließungen im Jahr 2020 sind diese auf Kunststoff basierenden Abdeckungen … eine sich anbahnende Umweltkatastrophe … [Die] schnelle Verbreitung von Gesichtsmasken … bedeutet, dass ihr Abfall jetzt überall zu finden ist … Ausrangierte Masken sind in jeden Winkel unseres Lebens vorgedrungen, von den Bürgersteigen der Städte bis zu den feierlichen Nischen des Internets. Sie wurden an den Ufern der verlassenen Soko-Inseln in Hongkong angeschwemmt, und vor der Küste Frankreichs wurden Tintenfische mit Masken bedeckt. Wissenschaftler und Umweltschützer zeigten sich alarmiert über diesen Abfall-Tsunami … Sie sahen die katastrophalen ökologischen Folgen unseres Maskenmülls voraus – vor allem, wenn diese Masken ihren unvermeidlichen Weg in die Gewässer der Erde gefunden haben. Elastische Schlaufen stellen eine Gefahr für Schildkröten, Vögel und andere Tiere dar, sich darin zu verfangen. Fische könnten die Bänder aus Plastikfasern fressen, die sich vom Körper einer weggeworfenen Maske abwickeln. Und dann ist da noch die unsägliche Gefahr für die menschliche Gesundheit, die wahrscheinlich auf mikroskopischer Ebene besteht, wenn die Masken sich aufzulösen beginnen.

Auch der weltweite Verbrauch von anderen Einwegkunststoffen ist in den letzten drei Jahren um satte 300 % gestiegen, was das Problem der Plastikverschmutzung weiter verschärft. Man sollte meinen, dass Regierungen, die behaupten, so besorgt um die „Rettung des Planeten“ zu sein, sich dieses Problems annehmen würden, aber nein. Wie Business Insider feststellt:

„Weltweite Führer haben das Problem ignoriert. Und als der unmittelbare Notfall für die öffentliche Gesundheit die ökologischen Bedenken verdrängte, sorgten die Chefs von Big Plastic dafür, dass das auch so blieb.“

Medizinische Masken sind Sondermüll

Forschung der Universität Swansea in Wales haben ergeben, dass sich Einwegmasken leicht zersetzen, wenn sie in Wasser getaucht werden, und dabei sowohl Mikro- als auch Nanokunststoffpartikel freisetzen, selbst nach relativ kurzer Zeit des Untertauchens.

Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, setzen die Masken auch Nanopartikel von Schwermetallen wie Blei, Kadmium, Kupfer und Arsen frei. Dieser Maskenmüll kann nicht nur zu einer Verunreinigung des Trinkwassers führen, sondern die Partikel können auch ganze marine Nahrungsketten stören.

Nanopartikel sind besonders problematisch, da sie Zellwände durchdringen und die DNA schädigen können, und das nicht nur bei Tieren und Menschen, sondern auch bei Pflanzen. Wie Business Insider berichtet:

„Jüngste Forschungen zu Silizium-Nanopartikeln haben gezeigt, dass ein Partikel, der im Nanomaßstab sehr klein ist, fast wie eine winzige, krebserregende Bombe wirken kann. Multipliziert man dies mit einem Minimum von mehreren Hundert pro Maske, bei einer Rate von 50.000 Masken pro Sekunde, wird das Ausmaß des Dilemmas deutlich.“

Laut einer Studie die im September 2021 in Science of the Total Environment veröffentlicht wurden, könnte das Polypropylen in medizinischen Gesichtsmasken entweder mechanisch oder thermisch recycelt werden, und es gibt auch biologisch abbaubare Masken. Doch niemand in einer verantwortlichen Position setzt sich für diese Lösungen ein.

Höchste Zeit, sich von falschen Masken-Narrativen zu verabschieden

Es ist an der Zeit, mit den falschen Behauptungen aufzuräumen, dass das Tragen von Masken die Infektionsraten senkt und/oder andere „schützt“. Sie schützen niemanden. Weder den Träger noch die Menschen in seiner Umgebung.

Und wie Prasad in dem vorgestellten Video anmerkt, liegt die Beweislast bei den Befürwortern einer bestimmten Maßnahme. In diesem Fall sind diejenigen, die behaupten, wir sollten uns maskieren, um andere zu schützen, diejenigen, die die Verantwortung haben, zu beweisen, dass sie Recht haben. Die Beweislast liegt nicht bei denjenigen, die auf der Grundlage logischer und vorhandener Beweise Einwände erheben.

Das allgemeine Tragen von Masken führt außerdem zu einer Umweltverschmutzung, die völlig unnötig und vermeidbar ist. Also, bitte, hören Sie einfach auf, Einwegmasken zu tragen. Es ist an der Zeit. Die Sachlage ist geklärt. Es gibt keine Vorteile, dafür aber jede Menge Risiken und negative Auswirkungen.

