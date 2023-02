Erste landesweite Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg und das drohende Armageddon am 19. Februar

Aufschrei quer durch das politische Spektrum zur Beendigung der Kriegsfinanzierung.

John V. Walsh

Wir in den Vereinigten Staaten stehen am Rande eines Krieges mit einer großen Atommacht, Russland. Wenn das kein akuter Notstand ist, keine akute existenzielle Bedrohung, was dann? Diese Situation hält nun schon seit einem Jahr an, ohne dass es einen nationalen Protest gegeben hätte, um das Abgleiten in das Armageddon zu stoppen.

In Anbetracht des nahen nuklearen Armageddon ist die Reaktion, die die Vernunft gebietet, nun zum ersten Mal eingetreten. Am 19. Februar wird in Washington DC eine Demonstration gegen den Krieg unter dem Titel RAGE AGAINST THE WAR MACHINE stattfinden, mit Schwesterkundgebungen in Städten, die weit von DC entfernt sind, wie San Francisco, Los Angeles, Seattle, Minneapolis, Ann Arbor und anderen.

Die Organisation und Zusammensetzung der Demonstration stellt eine radikale Abkehr von den Friedensbewegungen der letzten 40 Jahre dar. Der organisatorische Rahmen für den 19. Februar hat die Grenzen des herkömmlichen politischen Diskurses gesprengt. Die Bemühungen werden von einer breiten Koalition von Kräften von „links“ bis „rechts“ angeführt. Die Peoples Party, eine neue progressive Partei, die aus der Unzufriedenheit mit den Kampagnen von Bernie Sanders und den nicht eingehaltenen Versprechen entstanden ist, und die Libertarian Party haben die Führung übernommen, vertreten durch Nick Brana bzw. Angela McCardle.

Hier ein kurzes Interview mit McCardle und Brana, geführt von David Swanson von World Beyond War, der selbst einer der Hauptredner auf der Kundgebung war. Es zeigt zwei kompetente und inspirierende Führungspersönlichkeiten, die eine eloquente und klare Darstellung der Veranstaltung liefern. Eine vollständige Liste der Redner auf der Kundgebung mit ihren Biografien finden Sie hier, darunter Jill Stein, Tulsi Gabbard, Ron Paul, Dennis Kucinich, Cynthia McKinney, Dan McKnight, Garland Nixon, Daniel McAdams, Chris Hedges und viele andere.

Die Hauptforderung der Demonstration ist einfach, geradlinig und unmissverständlich: „Keinen einzigen Penny mehr für den Krieg in der Ukraine“. Sie fasst zusammen, was die politisch unterschiedlichen Kräfte, die sich zu dieser Veranstaltung zusammengefunden haben, eint. Und sie lenkt die Aufmerksamkeit dieses amerikanischen Protests auf unsere eigene Regierung, die einzige, die wir in der realen Welt zu beeinflussen hoffen können.

Außerdem wird in der Hauptforderung der Veranstaltung anerkannt, dass die USA bei diesem Ereignis nicht einfach nur Zuschauer sind. Der Krieg in der Ukraine ist unser Krieg, ein Krieg, der von dem von Neokonservativen dominierten außenpolitischen Establishment angezettelt wurde. Es ist ein Stellvertreterkrieg, der von den USA geführt wird, die auf grausame und zynische Weise die Ukrainer als Kanonenfutter benutzen. Sein Ziel ist es, wie der ahnungslose Verteidigungsminister Lloyd Austin einräumte, Russland zu „schwächen“. In den Worten der zweiten Forderung der Kundgebung, „Frieden verhandeln“, heißt es:

„Die USA haben den Krieg mit einem Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung im Jahr 2014 angezettelt und dann ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine im März 2022 sabotiert. Setzen Sie sich für einen sofortigen Waffenstillstand und Diplomatie zur Beendigung des Krieges ein.“

Eine kurze und vollständige Geschichte der Entstehung dieses Krieges findet sich in Büchern im Pamphletformat hier und hier, beginnend mit der Erweiterung der NATO und dem von den USA unterstützten Putsch 2014. Tatsächlich geht der Beginn des US-Angriffs auf Russland diesen Ereignissen voraus und reicht bis in die 1990er Jahre mit der von den USA herbeigeführten russischen Wirtschaftskrise zurück, die schlimmer war als unsere eigene in den 1930er Jahren.

Für die Öffentlichkeit gibt es auch materielle Gründe, den Krieg abzulehnen. Der Krieg selbst und die Rückwirkungen der US-Sanktionen schaden der US-Bevölkerung und drohen, die Inflation zu verschlimmern, eine Rezession auszulösen oder sogar beides, die gefürchtete Stagflation. Die dritte Forderung des Protests „Stoppt die Kriegsinflation“ macht dies deutlich und lautet:

„Dieser Krieg beschleunigt die Inflation und erhöht die Preise für Lebensmittel, Benzin und Energie. (Jeder, der in letzter Zeit getankt oder im Supermarkt eingekauft hat, weiß das sehr wohl. JW) Die USA haben die russischen Gaspipelines nach Europa in die Luft gesprengt, so dass dort ein Mangel an Energie besteht und Länder deindustrialisiert werden. Beendet den Krieg und hört auf, die Preise zu erhöhen.“

Alle zehn Forderungen können hier nachgelesen werden.

Angesichts all dieser Fakten ist es nicht verwunderlich, dass die US-Öffentlichkeit dem Krieg zunehmend skeptisch gegenübersteht. Der Boden ist fruchtbar für eine Bewegung, die uns aus dieser Bedrohung herausholt. Umfragen zeigen, dass die Unterstützung für Waffen und Hilfe für die Ukraine zwar immer noch eine Mehrheitsmeinung ist, aber immer mehr abnimmt. Interessanterweise, und das sollte näher untersucht werden, vertreten in diesen Umfragen eher die Demokraten als die Republikaner oder die Unabhängigen die kriegerischsten Meinungen, was mit der Politik und den Aktionen der Demokratischen Partei übereinstimmt.

So ist es nicht verwunderlich, dass die jüngste Gesetzgebung zur Beendigung der Finanzierung des Stellvertreterkriegs in der Ukraine von der republikanischen Seite des Ganges in Form der „Ukraine Fatigue“-Resolution kommt, die im Repräsentantenhaus von dem Republikaner Matt Gaetz mit allen zehn GOP-Mitgliedern als Co-Sponsoren eingebracht wurde. Hier ist ein Teil dessen, was Responsible Statecraft über diesen Gesetzentwurf zu sagen hat:

„In der Resolution heißt es, dass ‚die Vereinigten Staaten ihre militärische und finanzielle Hilfe für die Ukraine einstellen müssen und alle Kombattanten auffordern, ein Friedensabkommen zu schließen.“

„Präsident Joe Biden hat wohl seine Vorhersage vom März 2022 vergessen, wonach die Bewaffnung der Ukraine den Konflikt zu einem ‚Dritten Weltkrieg‘ eskalieren wird. Amerika befindet sich in einem Zustand des kontrollierten Niedergangs, der sich noch verschlimmern wird, wenn wir weiterhin Steuergelder für einen ausländischen Krieg verpulvern. Wir müssen alle Auslandshilfen für den Krieg in der Ukraine aussetzen und von allen Beteiligten in diesem Konflikt verlangen, dass sie sofort ein Friedensabkommen schließen“, so Gaetz in einer Erklärung.

In der Resolution heißt es, dass die Vereinigten Staaten „im Vergleich zu ihren Partnern der größte Geber von Militärhilfe für die Ukraine sind“ und mehr als 110 Milliarden Dollar an humanitärer, finanzieller und militärischer Hilfe bereitgestellt haben.

„Anfang dieser Woche kritisierte Gaetz Präsident Joe Biden und eine „überparteiliche Koalition“ im Kongress dafür, dass sie die USA in einen Krieg hineingezogen haben, der die Steuerzahler kostet und der nicht den amerikanischen Interessen dient.

Vielleicht ist die Zeit reif, dass sich die beiden großen Parteien einen erbitterten Kampf um die Friedensstimme liefern. Wäre das nicht schön? Eine relativ kleine und entschlossene Minderheit kann Wahlen entscheiden.

Es ist klar, dass die US-Regierung für die Auslösung dieses Krieges verantwortlich ist. Die Unterstützung und die Waffen der USA und der von ihnen abhängigen NATO-Staaten machen diesen Stellvertreterkrieg möglich. Ohne diese Unterstützung wird das Abschlachten von Ukrainern und Russen nicht weitergehen. Die US-Regierung kann diesen potenziell omnizidalen Krieg stoppen, und die Amerikaner können die US-Regierung dazu bewegen. Es ist unser Recht und unsere Verantwortung, dies zu tun.