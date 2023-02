„Orwellsche Dystopie“: So wird die Ukraine in ein riesiges Testlabor für globalistische Werkzeuge verwandelt

Die Ukraine ist im Begriff, das größte Testlabor für digitale IDs, digitale Zentralbankwährungen (CBDC), ein soziales Kreditsystem und sogar ein von künstlicher Intelligenz gesteuertes Justizsystem zu werden, um nur einige zu nennen. Das schreibt Dr. Joseph Mercola in den sozialen Medien.

Die westlichen Steuerzahler tragen zur Finanzierung dieser Orwellschen Techno-Dystopie bei. Bis zum 20. Oktober 2022 hatten die Vereinigten Staaten bereits fast 100 Milliarden Dollar an die Ukraine überwiesen.

Die Ukraine ist auch ein „Testlabor für westliche Waffen und Schlachtfeldinnovationen“. Es gibt mehrere Verbindungen zwischen der US-Regierung, Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum und ukrainischen Biolabors, so Dr. Mercola.

Die CIA und das US-Verteidigungsministerium finanzieren das Unternehmen Metabiota, das in der Ukraine biologische Waffen entwickelt. Die US-Biolabore in der Ukraine verstoßen gegen das Biowaffen-Übereinkommen. Die Entwicklung dieser illegalen Waffen wird von den US-Steuerzahlern bezahlt, betont Mercola.

Mächtige Parteien profitieren von dem Konflikt in der Ukraine und haben ein großes Interesse daran, dass er weitergeht. Die Familie Biden scheint eine von ihnen zu sein, sagt Dr. Mercola, der meint, es sei höchste Zeit, dass die USA die Finger von der Ukraine lassen.

Nach Angaben Chinas haben die USA 336 Biolabore in 30 Ländern. Russland behauptet, es habe mehr als 30 in der Ukraine. Nachdem Russland auf Biolabore in der Ukraine gestoßen war, entfernte die US-Botschaft alle Informationen über Biolabore in der Ukraine von ihrer Website.

Ukraine is slated to be the largest, most comprehensive test lab for globalist takeover tools such as digital ID, central bank digital currency (CBDC), a social credit system and even an AI-aided judicial system. American citizens are helping to pay for the implementation of this… https://t.co/cDGnmY0135 pic.twitter.com/4wk0iMM7HZ