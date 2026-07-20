Wie die Vorurteile und Fehleinschätzungen des Westens gegenüber Iran und Russland gegen Sun Tzus älteste Regel verstoßen – zum eigenen Schaden

Felix Abt

Westliche Karikaturen haben zu gravierenden strategischen Fehlentscheidungen geführt

Westliche Regierungen und Medien haben den Iran seit Jahrzehnten als rückständige, religiös dominierte Gesellschaft dargestellt, die von irrationalen Geistlichen („den Mullahs“) regiert werde. Dieses vereinfachende Zerrbild hat politische Entscheidungsträger daran gehindert zu verstehen, wie der iranische Staat tatsächlich politisch und militärisch funktioniert.

Diese Fehleinschätzung hat zu schwerwiegenden strategischen Fehlern der Vereinigten Staaten beigetragen – insbesondere zu der immer wiederkehrenden Annahme, militärische Schläge oder die gezielte Tötung führender Persönlichkeiten würden einen Regimewechsel auslösen. Die gewaltigen öffentlichen Trauerfeiern nach den Tötungen hochrangiger iranischer Funktionäre, an denen Dutzende Millionen Menschen teilnahmen, machten jedoch deutlich, dass die Regierung über breite Unterstützung in der Bevölkerung verfügt und keineswegs kurz vor ihrem Zusammenbruch stand. Ironischerweise dürfte diese Unterstützung um ein Vielfaches größer sein als jene der Regierungen, die den Iran seit Jahrzehnten mit völkerrechtswidrigen, unprovozierten Angriffskriegen, Sanktionen und anderen Formen der Aggression überziehen.

Der Iran hat sich historisch stets dagegen gewehrt, sich übermäßig von Russland oder China abhängig zu machen. Die Wahrung der nationalen Souveränität hatte dabei stets oberste Priorität. Trotz jahrzehntelanger harter internationaler Sanktionen hat das Land eines der technologisch anspruchsvollsten industriellen Systeme der Welt aufgebaut. Dazu gehören eine hochentwickelte Raketenproduktion, moderne Präzisionslenktechnologie, ein weit fortgeschrittenes Nuklearprogramm sowie erhebliche industrielle Fertigungskapazitäten.

Die Sanktionen haben Irans technologische Entwicklung nicht gelähmt. Im Gegenteil: Sie zwangen das Land dazu, in zahlreichen Bereichen eine weitreichende technologische Eigenständigkeit aufzubauen – eine Entwicklung, deren Ausmaß viele westliche Beobachter unterschätzt oder überhaupt nicht erkannt haben.

Weitere Fehleinschätzungen

Die Produktion von Patriot-Raketen in Europa ist unrealistisch.

Auch wenn die Ukraine möglicherweise Lizenzen zur Herstellung von Patriot-Flugabwehrsystemen erhält, bleibt diese Vorstellung weitgehend symbolischer Natur. Patriot-Systeme setzen ein außerordentlich komplexes industrielles Ökosystem voraus – hochspezialisierte Technologien, qualifizierte Fachkräfte sowie eng verzahnte Lieferketten, die sich nicht innerhalb kurzer Zeit aufbauen lassen. Selbst die Vereinigten Staaten haben Schwierigkeiten, ihre eigenen Patriot-Bestände in dem erforderlichen Tempo wieder aufzufüllen.

Viele Systeme, die künftig als „Made in Europe“ bezeichnet würden, wären weiterhin in erheblichem Umfang auf amerikanische Komponenten angewiesen, während politische Entscheidungsträger sie gegenüber der eigenen Öffentlichkeit als europäische Produkte darstellen würden.

Sanktionen gegen Russland dürften kaum wesentlich verschärft werden

Vor seinem Tod forderte der US-Senator Lindsey Graham „vernichtende Sanktionen“ gegen Russland. Solche Maßnahmen würden in der Praxis jedoch wahrscheinlich nur geringe Wirkung entfalten.

Die Weltmärkte sind weiterhin auf russisches Öl angewiesen.

Die Vereinigten Staaten können russische Energieexporte nicht ohne erhebliche Verwerfungen auf den globalen Energiemärkten unterbinden.

Frühere Sanktionspakete haben ihre Grenzen bereits deutlich aufgezeigt und sich vielfach als weitgehend wirkungslos erwiesen.

Wirtschaftliche Realitäten wiegen nach wie vor schwerer als politische Rhetorik.

Öffentliche Forderungen nach noch schärferen Sanktionen dienen daher in erster Linie der politischen Inszenierung und weniger einer tatsächlich umsetzbaren Politik.

Die NATO verlagert ihre finanzielle Last auf Europa

Die Vereinigten Staaten stehen weiterhin fest zur NATO.

Gleichzeitig drängt Washington die europäischen Bündnispartner zunehmend dazu, einen größeren Anteil der militärischen Ausgaben des Bündnisses zu übernehmen.

Dabei handelt es sich nicht um einen Rückzug der USA aus Europa, sondern vielmehr um eine Umverteilung der finanziellen Lasten. Washington kann seinen strategischen Einfluss aufrechterhalten und gleichzeitig seine direkten Ausgaben reduzieren.

Die militärische Lage der Ukraine verschlechtert sich

Die militärische Position der Ukraine verschlechtert sich zunehmend.

Die ukrainischen Luftverteidigungskapazitäten sind inzwischen erheblich geschwächt.

Russische Raketen- und Drohnenangriffe erreichen ihre Ziele immer häufiger.

Ukrainische Drohnenangriffe erzeugen zwar große mediale Aufmerksamkeit, haben jedoch nur begrenzte strategische Wirkung.

Russische Streitkräfte erzielen im Rahmen eines Abnutzungskrieges weiterhin schrittweise territoriale Fortschritte.

Das militärische Momentum liegt gegenwärtig auf russischer Seite.

Die Ukraine steht vor einer schweren demografischen Krise

Die Bevölkerung der Ukraine ist dramatisch geschrumpft. Ein großer Teil der verbliebenen Einwohner besteht aus älteren Menschen, während viele junge Menschen im erwerbsfähigen Alter entweder das Land verlassen haben oder im Krieg ums Leben gekommen sind. Die anhaltenden Kämpfe verschlechtern die langfristigen wirtschaftlichen und demografischen Perspektiven des Landes zusätzlich.

Dies stellt eine der größten humanitären Tragödien dieses Krieges dar. Jede weitere Verlängerung des Konflikts wird diese Entwicklung nur weiter verschärfen.

Russland könnte seine militärischen Operationen ausweiten

Russland hat seine militärischen Möglichkeiten bislang noch nicht vollständig ausgeschöpft. Von Beginn an entschied sich Moskau für einen Abnutzungskrieg anstelle eines schnellen Sieges unter Einsatz seiner gesamten militärischen Stärke. Dies geschah unter anderem, um die eigenen Verluste möglichst gering zu halten und die Bereitschaft freiwilliger Soldaten zur Meldung nicht zu beeinträchtigen – im Gegensatz zur Ukraine, die auf Wehrpflichtige angewiesen ist.

Mit der zunehmenden Schwächung der ukrainischen Streitkräfte intensivieren sich nun auch die russischen Operationen. Angriffe auf Städte wie Odessa haben zugenommen. Russland festigt seine Kontrolle über den Donbass; darüber hinaus könnte es künftig zu einer Ausweitung auf weitere Gebiete kommen, die mitunter als „Noworossija“ bezeichnet werden. Langfristig könnte selbst Kiew zu einem militärischen Ziel werden, um das aus Moskauer Sicht russlandfeindliche, banderistische Regime zu beseitigen, dessen Interessen eng mit denen der NATO verflochten sind.

Europa und die Vereinigten Staaten nutzen die Ukraine als Stellvertreter

Europäische Regierungen und die Vereinigten Staaten führen ihren Konflikt mit Russland faktisch über die Ukraine. Nach dem Umsturz von 2014 gegen die demokratisch gewählte Regierung gab das neue nationalistische Regime die verfassungsmäßig verankerte Neutralität des Landes auf. In der Folge bildete die NATO die ukrainischen Streitkräfte aus, rüstete sie auf und unterstützte sie operativ. Parallel dazu begannen diese mit dem Beschuss russischsprachiger Gebiete im Donbass.

Westliche Geheimdienste und westliche Waffensysteme ermöglichen die fortgesetzten ukrainischen Angriffe, auch auf Ziele tief innerhalb Russlands

Russland hat seine militärischen Operationen weitgehend auf ukrainisches Territorium beschränkt und direkte Angriffe auf NATO-Staaten vermieden.

Diese Konstellation erlaubt es dem Westen, Russland indirekt zu bekämpfen, während die Ukraine den überwiegenden menschlichen Preis zahlt – ein klassisches Beispiel für einen Stellvertreterkrieg.

Kriege nützen den Mächtigen – die Bevölkerung zahlt den Preis

Kriege dienen in erster Linie bestimmten politischen und wirtschaftlichen Eliten.

Die Rüstungsindustrie, vermögende Investoren und einflussreiche Insider erzielen häufig erhebliche Gewinne.

Für die arbeitende Bevölkerung hingegen sinkt der Lebensstandard.

Europäische Regierungen haben erhebliche finanzielle Mittel von innenpolitischen Prioritäten auf militärische Ausgaben umgeschichtet.

Die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Industrie sowie die Beschäftigung leiden unter dieser Entwicklung.

Viele Menschen betrachten fremde Staaten wie beispielsweise Russland als ihren Hauptgegner. Tatsächlich sollten sie jedoch die politischen und wirtschaftlichen Eliten im eigenen Land kritisch hinterfragen, die von lang anhaltenden Konflikten profitieren.

Russlands Energieinfrastruktur hat sich als widerstandsfähig erwiesen

Die ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Raffinerien hatten bislang nur geringe strategische Auswirkungen.

Russland importierte Diesel aus technischen und kommerziellen Gründen bereits in Friedenszeiten.

Beschädigte Raffinerien wurden repariert, ohne dass die Gesamtproduktion nennenswert zurückging.

Die russischen Energieexporte haben wieder das Niveau vor Beginn des Krieges erreicht.

Lagerbestände und vorhandene Reservekapazitäten konnten die entstandenen Ausfälle weitgehend ausgleichen.

Verbesserte Luftverteidigungssysteme dürften die Wirksamkeit künftiger Angriffe zusätzlich verringern.

Der sogenannte „Energiekrieg“ hat den russischen Erdölsektor bislang nicht substanziell beeinträchtigt.

Kenne deinen Feind

Letztlich sind diese hartnäckigen Karikaturen und Fehleinschätzungen nicht bloß analytische Irrtümer – sie stellen Akte strategischer Selbstschädigung dar. Indem der Westen sich weigert, seine Gegner so zu sehen, wie sie tatsächlich sind, verstößt er gegen eines der zeitlosesten Prinzipien Sun Tzus:

„Kenne deinen Feind und kenne dich selbst; dann brauchst du den Ausgang von hundert Schlachten nicht zu fürchten.“

Solange der Westen an seinen Illusionen festhält und Wunschdenken über nüchterne Analyse stellt, wird er weiterhin einen hohen Preis seiner eigenen Fehlwahrnehmungen zahlen.

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Felix Abt ist ein in Asien lebender Unternehmer, Autor auf Substack und Reisevlogger auf YouTube