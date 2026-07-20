Das US-Softwareunternehmen Palantir sei ein Rüstungsriese, der von offenen Faschisten geführt werde, erklärt Maria Sacharowa. Das Beängstigende sei, dass die westliche Gemeinschaft gegenüber dem „neonazistischen Narrativ“ von CEO Alex Karp hundertprozentige Toleranz zeige.

Russlands Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa hat in einem auf Telegram veröffentlichten Post die Thesen scharf kritisiert, die der Chef des US-Datenanalyseunternehmens Palantir Alex Karp in seinem Buch „Die Technologische Republik“ (The Technological Republic) propagiert. Die Zusammenfassung des Buchs mit 22 Thesen, ein „Palantir-Manifest“, wurde auf dem offiziellen X-Account