Larry C. Johnson

Ich habe in den letzten Podcasts über die Erschöpfung mehrerer Kategorien amerikanischer Gefechtsraketen gesprochen und beschlossen, Ihnen die besten verfügbaren Daten bereitzustellen, damit Sie das Ausmaß des Problems besser verstehen.

Die nachstehenden Tabellen basieren auf den aktuellsten öffentlich verfügbaren Analysen des Center for Strategic and International Studies (CSIS), des Payne Institute sowie großer Medien (Stand: Mitte 2026) und liefern eine aktuelle – meiner Meinung nach allerdings übermäßig optimistische – Schätzung der US-Bestände dieser wichtigen Waffensysteme.

Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Bestände geheim sind. Die folgenden Zahlen beruhen auf fundierten Schätzungen, die aus Haushaltsunterlagen des US-Verteidigungsministeriums, Beschaffungsunterlagen und den gemeldeten Einsätzen während der Operation Epic Fury (dem US-israelischen Krieg gegen den Iran) abgeleitet wurden.

Flugabwehrraketen

System Geschätzter Bestand vor dem Krieg Verbrauch (Iran-Krieg) Geschätzter Restbestand (Mitte 2026) Jahresproduktion Stückpreis PAC-3 Patriot (MSE + ältere Varianten) ca. 3.000–3.500 über 1.200 abgefeuert ca. 1.500–2.000 600/Jahr (Anstieg auf 2.000 bis 2030) ca. 3,9 Mio. US-Dollar THAAD ca. 500 198 allein in den ersten 16 Tagen (rund 40 %) ca. 300 – kritisch erschöpft ca. 96/Jahr (Anstieg auf 400) 15,5 Mio. US-Dollar

Anti-Radar-/SEAD-Raketen

System Geschätzter Bestand vor dem Krieg Verbrauch (Iran-Krieg) Geschätzter Restbestand Jahresproduktion Stückpreis AGM-88 HARM ca. 1.500–2.000 (geschätzt) Keine umfangreichen Berichte Unbekannt Begrenzt / rückläufig ca. 1 Mio. US-Dollar AARGM-ER (Nachfolger der HARM) ca. 100–200 (frühe Produktion) Unbekannt Unbekannt Produktion wird hochgefahren ca. 1,5 Mio. US-Dollar

Langstreckenangriffsraketen (boden- und seegestützt)

System Geschätzter Bestand vor dem Krieg Verbrauch (Iran-Krieg) Geschätzter Restbestand (Mitte 2026) Jahresproduktion Stückpreis Tomahawk (TLAM) ca. 3.000–4.000 über 1.000 abgefeuert ca. 2.000–3.000 ca. 90/Jahr (Anstieg auf über 1.000) ca. 3,5 Mio. US-Dollar JASSM-ER ca. 2.500–3.000 rund 1.100 abgefeuert ca. 1.400–1.900 ca. 500–600/Jahr ca. 1,1 Mio. US-Dollar PrSM ca. 200–300 (neues System, Auslieferung seit 2023) rund 320 zusammen mit ATACMS; Berichten zufolge „gesamter Bestand“ verbraucht Kritisch niedrig bzw. erschöpft ca. 390/Jahr (Produktion wird hochgefahren) ca. 2 Mio. US-Dollar ATACMS (ältere Variante) ca. 800 verblieben Erheblicher Teil eingesetzt ca. 400–500 Wird nicht mehr beschafft k. A.

Dies sind nicht nur die Raketen, die derzeit dem US Central Command (CENTCOM) – also dem für den Krieg gegen den Iran zuständigen US-Militärkommando – zur Verfügung stehen. Es handelt sich um die Gesamtbestände aller US-Militärkommandos.

Wenn diese Raketen gleichmäßig auf die beiden anderen entscheidenden Kommandos – EUCOM (European Command) und PACOM (Pacific Command) – verteilt würden, beginnt man die Tragweite dieses Defizits zu verstehen.

Nehmen wir als Beispiel die Tomahawk-Rakete. Angenommen, es wären noch 3.000 Stück vorhanden – ich halte selbst das für eine großzügige Überschätzung – und diese würden gleichmäßig auf CENTCOM, EUCOM und PACOM verteilt. Dann erhielte jedes Kommando etwa 1.000 Raketen.

Möchte wirklich jemand behaupten, dass EUCOM oder PACOM im Falle eines heißen Krieges mit Russland beziehungsweise China ihre Kampfhandlungen länger als vier Wochen aufrechterhalten könnten?

Zum Vergleich: CENTCOM verschoss allein in den ersten vier Wochen der Operation EPIC FURY bereits 850 Tomahawk-Raketen.

Ein weiteres gravierendes Problem

Alle acht aufgeführten Raketensysteme sind auf Seltene Erden angewiesen. Es gibt bei modernen amerikanischen Präzisionswaffen keine Ausnahme.

Diese Abhängigkeit ist nahezu universell, weil Permanentmagnete aus Seltenen Erden für Hochleistungs-Stellantriebe, Lenkmotoren und Suchkopfgimbals unverzichtbar sind – genau jene Komponenten also, die diese Waffen präzise machen.

Und wer kontrolliert die Lieferkette dieser Seltenen Erden?

China.

Geschätzter Gehalt an Seltenen Erden pro Raketentyp

Raketensystem Gesamtgehalt an Seltenen Erden Hauptsächlich verwendete Elemente Haupteinsatz Tomahawk (BGM-109) ca. 1–3 kg Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium, Samarium, Kobalt Leitwerksaktuatoren, Lenkmotoren, Radarsuchköpfe PAC-3 Patriot (MSE) ca. 2–5 kg Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium, Samarium, Kobalt Leitwerksaktuatoren, Radarmotoren, Lenksysteme THAAD-Abfangrakete ca. 3–6 kg Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium, Samarium, Kobalt Steueraktuatoren, Suchkopfgimbals, Steuerdüsen ATACMS ca. 1–3 kg Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium Leitwerksaktuatoren, Lenkmotoren PrSM ca. 1–3 kg Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium Leitwerksaktuatoren, Lenkmotoren JASSM-ER ca. 1–2 kg Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium, Samarium Leitwerksaktuatoren, Stabilisierung des Suchkopfes AGM-88 HARM ca. 0,5–1,5 kg Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium Suchkopfgimbalmotoren, Leitwerksaktuatoren AARGM-ER ca. 0,5–1,5 kg Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium Suchkopfgimbalmotoren, Leitwerksaktuatoren

Die Lieferkette besteht nicht nur aus dem Abbau der Rohstoffe – entscheidend sind Verarbeitung, Trennung und Magnetherstellung, und genau dort dominiert China:

Bergbau: China produziert rund 60 % der weltweiten Seltene-Erden-Oxide.

China produziert rund der weltweiten Seltene-Erden-Oxide. Raffination und Trennung: China kontrolliert rund 91 % .

China kontrolliert rund . Herstellung gesinterter NdFeB-Magnete: China hält rund 94 % des Weltmarktes.

Eine Analyse des Royal United Services Institute (RUSI) stellt dazu fest:

Chinas umfangreiche Magnetproduktion schafft nicht nur erhebliche Größenvorteile, sondern wird auch von einem bedeutenden Netzwerk von Anlagenherstellern unterstützt, das den gesamten Magnetproduktionsprozess trägt.

Dieses industrielle Ökosystem – bestehend aus Spezialöfen, Schleifanlagen, Pressen und technischem Know-how – lässt sich nicht kurzfristig nachbilden.

Hinzu kommt, dass Kobalt zwar kein Seltenerdmetall ist, aber für Samarium-Kobalt-Magnete (SmCo), die in Raketenradaren und Hochtemperatur-Stellantrieben verwendet werden, unverzichtbar bleibt. Der Abbau konzentriert sich zwar auf die Demokratische Republik Kongo, doch auch bei der Raffination dominiert China.