Die technokratische Kontrolle über USrael

Von Iain Davis

In den Vereinigten Staaten (USA) hat eine Gruppe von Oligarchen aus dem Silicon Valley eine Partnerschaft gegründet, die die operative Kontrolle über den US-Verteidigungssektor an sich gerissen hat. Diese Gruppe von Oligarchen zeichnet sich durch ihre Vorliebe für die in Nick Lands „Dark Enlightenment“ dargelegten Ideen und ihre Begeisterung für die Technokratie aus. Sie wollen das aufbauen, was ihr Guru Curtis Yarvin als „Flickenteppich von Reichen“ bezeichnet hat – in Form eines transnationalen Netzwerks von Stadtstaaten in Privatbesitz, den sogenannten Neostaten.

Inspiriert sowohl von der „Dark Enlightenment“ als auch von der Technokratie hat sich eine breitere neoreaktionäre Bewegung (NRx) gebildet, deren inspirierende Anführer die Oligarchen aus dem Silicon Valley sind. Die Investitionsstrategie der NRx-Oligarchen konzentriert sich auf die Anschubfinanzierung von Start-up-Unternehmen im Bereich „disruptiver Technologien“. Im Sinne der „Dark Enlightenment“ wird dies als Akzelerationismus bezeichnet.

Zu den NRx-nahen Oligarchen – oft als „PayPal-Mafia“ bezeichnet – gehören Peter Thiel (Palantir Technologies), Marc Andreessen (Andreessen Horowitz), Elon Musk (X), Sam Altman (OpenAI) und andere. Im Jahr 2023 veröffentlichte Marc Andreessen sein „Manifest der Techno-Optimisten“, in dem er erklärte: „[W]ir glauben an den Akzelerationismus – die bewusste und gezielte Förderung der technologischen Entwicklung.“ Daher werden wir diese Gruppe von Oligarchen aus dem Silicon Valley als die NRx-Akzelerationisten bezeichnen.

US-Kriegsminister Pete Hegseth gab kürzlich die Ernennungen für den neu zusammengesetzten Verteidigungspolitischen Beirat (DPD) bekannt. Die Präsenz von NRx-Akzelerationisten im DPD ist bemerkenswert. Das Engagement der NRx-Akzelerationisten für den Aufbau eines globalen Flickenteppichs aus Stadtstaaten-Reichen findet Anklang bei einer breiteren Gruppe „amerikanischer Eliten“ – den in den USA ansässigen Oligarchen. Ihre Interessen werden von der Heritage Foundation (HF) vertreten, und gemeinsam mit den NRx-Akzelerationisten üben sie umfassende Kontrolle über das DPD aus.

Der Auftrag des DPD besteht darin, „unabhängige strategische Beratung und Empfehlungen“ zu Themen wie der „strategischen Planung“ des US-Militärs sowie den „politischen Implikationen der [US-]Streitkräftestruktur und -modernisierung“ zu liefern. Auffallenderweise wird das Gremium unabhängige Leitlinien zur „regionalen Verteidigungspolitik“ bereitstellen, gerade jetzt, wo sich ein neues multipolares globales Governance-System auf der Grundlage eines regionalen Kräftegleichgewichts herausbildet.

Gleichzeitig treibt die Trump-Regierung – die von den NRx-Akzelerationisten kontrolliert wird – Gesetzesänderungen im Haushalt voran, um das zu schaffen, was der Journalist und Autor James Corbett zu Recht als „USrael“ bezeichnet. Abschnitt 244 der jährlichen Haushaltsverlängerung im Rahmen des US-amerikanischen National Defense Authorization Act (NDAA) begründet die „United States-Israel Defense Technology Cooperation Initiative“.

Mit Blick auf die Auswirkungen von Abschnitt 244 schrieb Ben Freeman, Leiter des Programms „Democratizing Foreign Policy“ am Quincy Institute:

Abschnitt 224 schafft die Grundlage für bilaterale Forschung und Entwicklung, die gemeinsame Produktion von Waffen, Joint Ventures, Lizenzvereinbarungen und offenbar jede Art von Zusammenarbeit zwischen dem US-amerikanischen und dem israelischen militärisch-industriellen Komplex.[. . .] Diese Bestimmung würde die Zusammenarbeit erheblich ausweiten und offenbar jeden Bereich der Verteidigungstechnologie umfassen, darunter KI, Quanteninformatik, autonome Systeme, Strahlungsenergie, Cybersicherheit, Biotechnologie und vieles mehr. Außerdem werden „Netzwerkintegration“ und „Datenfusion“ vorgeschlagen. Mit anderen Worten: Die Daten des US-Militärs könnten bald auch die Daten des israelischen Militärs sein. [. . .] Dies würde den US-amerikanischen und den israelischen Verteidigungssektor in zahlreichen Bereichen verschmelzen, die für die Schlachtfelder der Zukunft von entscheidender Bedeutung sind, wie beispielsweise autonome Systeme und Cybersicherheit.

Mit anderen Worten: Gerade jetzt, wo „USrael“ an Einfluss gewinnt, positionieren sich die NRx-Akzelerationisten und ihre „konservativen“ Partner aus den Reihen der High-Frequency-Oligarchen so, dass sie von der Verschmelzung des US-amerikanischen und des israelischen Verteidigungssektors profitieren können.

Marc Andreessen wurde in den DPD berufen. Er ist zudem Mitglied des President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST). Andreessen erklärte offen, der Hauptgrund für seine Unterstützung Trumps sei gewesen, dass dessen Politik den Interessen der NRx-Akzelerationisten entgegenkomme. Er unterstützte die Trump-Regierung bei der Besetzung von Posten in der US-Regierung, und nun wurde Andreessen berufen, die Federal Reserve hinsichtlich der zu verfolgenden Geldpolitik zu beraten.

Doch Andreessen ist bei weitem nicht das einzige DPD-Mitglied mit einem offensichtlichen Interessenkonflikt. Michael Anton war früher Geschäftsführer bei BlackRock und leitender Angestellter bei Citigroup. Christopher A. Williams, der ehemalige Vorsitzende des alten DPD, leitet eine private Beratungsfirma, die amerikanische Unternehmen in Fragen der nationalen Sicherheit und Technologie strategisch berät.

Hegseths DPD steht unter starkem Einfluss der Heritage Foundation. Michael P. Pillsbury ist Senior Fellow für China-Strategie bei der HF. Als bekannter „China-Falken“ wurde Pillsbury von Zbigniew Brzezinski betreut, der das Buch *Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic Era* verfasste. Das Buch lieferte eine auf amerikanischem Exzeptionalismus basierende Begründung für die Einführung der Technokratie, sowohl in den USA als auch international. Brzezinski gründete daraufhin gemeinsam mit dem Oligarchen David Rockefeller die Trilaterale Kommission, um die vom angloamerikanischen Establishment zwischen den Weltkriegen geplante Drei-Mächte-Welt zu verwirklichen – ein multipolares regionales Machtgleichgewichtssystem.

John Klyczek stellte in einem Beitrag für „Unlimited Hangout“ fest, dass die HF eine Partnerschaft mit der PayPal-Mafia eingegangen ist. Das gemeinsame Ziel der HF und der „PayPal-Mafia“ besteht darin, amerikanische Schulkinder der globalen digitalen Transformation zu unterwerfen und sie an die Nutzung dessen zu gewöhnen, was die Vereinten Nationen (UN) als „Frontier-Technologie“ bezeichnen. Gleichzeitig versuchen sie, durch ein manipulatives System von Bildungszuschüssen unter Einsatz zentralisierter Finanztechnologie (Fintech) die nationalen Lehrpläne zu kontrollieren und amerikanische Kinder sozial zu manipulieren.

Ich habe bereits zuvor berichtet, dass die HF von einem Netzwerk US-amerikanischer Oligarchen unterstützt wird, darunter die Familien Coors, Koch, Uihlein, Barre Seid, Bradley und Scaiffe. Sie stehen hinter dem „Project 2025 Promise to America“ und versicherten den US-Bürgern, dass die Trump-Regierung – die die Oligarchen der HF ins Amt manövriert hatten – „die Interessen des einfachen Amerikaners über die Wünsche der herrschenden Elite stellen“ würde. Das war eine kosmische Ironie. Das „Project 2025“ legte die Agenda für Trumps erste 180 Tage im Amt fest. Während dieser Zeit erließ Trump eine ganze Reihe von Exekutivverordnungen, von denen die überwiegende Mehrheit praktisch bereits im Voraus von der mit der HF verbündeten „herrschenden Elite“ verfasst worden war.

Der neu ernannte DPD-Beauftragte Theo J. Wold ist Fellow der HF und – in einer weiteren, fast unglaublichen Ironie – berät die HF angeblich bei der Gestaltung der US-Regierungspolitik zum Schutz der Amerikaner „vor Missbräuchen durch Big Tech“, während er gleichzeitig als Rechtsberater für Palantir Technologies tätig ist. Neben Wold gehören Michael N. Anton und Rachel A. Bovard zum DPD, die ebenfalls in das von der HF geleitete Projekt 2025 eingebunden waren.

Angesichts der Tatsache, dass das Mandat des DPD die Ausarbeitung – seien wir ehrlich – der „regionalen Verteidigungspolitik“ der US-Regierung umfasst, sollten seine anti-chinesische Hardliner-Haltung und die Besetzung durch die HF bzw. das Projekt 2025 nicht nur für Palästinenser, sondern auch für überzeugte Zionisten Anlass zur Sorge sein. Was die außenpolitischen Ziele für die „Region“ Naher Osten betrifft, basierte das „Conservative Promise“ des Projekts 2025 nicht lediglich auf der Verteidigung der Interessen Israels.

Obwohl das „Projekt 2025“ darauf abzielte, dass die USA die israelische Regierung weiterhin finanziell und militärisch unterstützen, verfolgte es andere Ziele für die „Region“ des Nahen Ostens. Die HF/das „Projekt 2025“ strebte zudem an, die US-Außenpolitik strategisch zu nutzen, um ihre „Partner am Golf in die Lage zu versetzen, sowohl einzeln als auch gemeinsam Verantwortung für ihre eigene Küsten-, Luft- und Raketenabwehr zu übernehmen“.

Der Schwerpunkt von HF lag darauf, „einen Sicherheitspakt für den Nahen Osten zu schmieden, der Israel, Ägypten, die Golfstaaten und möglicherweise Indien einbezieht“; „bilaterale Entwicklungsbeziehungen“ beispielsweise zwischen Israel und den VAE, Kuwait und Katar zu fördern; sowie „Investitionen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn“ voranzutreiben, während „mit dem Iran verbündete Staaten“ wirtschaftlich isoliert werden sollten.

HF/Projekt 2025 ist entschieden anti-chinesisch ausgerichtet. Es bezeichnet die chinesische Regierung als „totalitären Feind der Vereinigten Staaten“ und ermahnt die „Big-Tech“-Unternehmen, die sich dazu haben machen lassen, „ein Werkzeug der chinesischen Regierung“ zu werden. HF/Projekt 2025 prangert die „amerikanischen Eliten“ an, die durch ihre Zusammenarbeit mit China, so heißt es, „das amerikanische Volk verraten“ hätten. Die HF-Oligarchen erklären, dass sie den Vereinten Nationen und anderen zwischenstaatlichen Organisationen und Bündnissen, sogar der NATO, grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen; diese sollten ihrer Meinung nach „als Mittel zur Erreichung definierter [amerikanischer] Ziele“ genutzt werden.

Das „HF/Project 2025 Conservative Promise“ weist erhebliche Überschneidungen mit Marc Andreessens „Techo-Optimists Manifesto“ auf, das er sechs Monate später, im Oktober 2023, veröffentlichte. Das ist nicht überraschend, denn ein zentrales Ziel der HF-Philanthropie ist es, „kreative Disruption auszulösen“, was Oligarchen wie Andreessen als „Akzelerationismus“ bezeichnen. Ob Andreessen persönlich die Datenbank von „Project 2025“ – mit HF-nahen konservativen Amtsträgern – zur Besetzung von Posten in der Trump-Regierung genutzt hat, ist unbekannt. Aber offenbar wurde sie dennoch genutzt.

HF/„Project 2025“ steht trotz seiner konservativen Ansprüche voll und ganz hinter der radikalen Transformation der Gesellschaft, die von Akzelerationisten wie Andreessen befürwortet wird. Der sogenannte Architekt von „Project 2025“, Paul Dans, der als Direktor des „Presidential Transition Project“ der HF fungierte, war bestrebt, das Konzept der „Freedom Cities“ voranzutreiben – amerikanische Sonderwirtschaftszonen, die für die Entwicklung von Smart Cities vorgesehen sind. Dans bezeichnete die „Freedom City“ als „eine faszinierende Idee von Trump“, obwohl es sich dabei überhaupt nicht um Trumps Idee handelte. Sie stammte direkt von der Heritage Foundation.

Wie ich bereits für Unlimited Hangout berichtet habe:

Trumps langjähriger Wirtschaftsberater Stephen Moore befürwortet das Stadtstaat-Modell. Moore ist ehemaliger Chefökonom der Heritage Foundation, [die] hinter dem State Policy Network (SPN) stand, welches kurz vor Trumps erstem Wahlsieg bei den US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016 den „Compact for America“ vorgeschlagen hatte. Was Trump 2023 als „Freedom Cities“ bezeichnete, nannte der „Compact for America“ – dessen nationaler Sprecher Stephen Moore war – bereits 2015 „Prosperity Districts“.

Folglich wird sich Marc Andreessen der Mehrheit der Mitglieder des Verteidigungspolitischen Beirats anschließen, die die amerikanische Innovation mithilfe seines auf der „Dark Enlightenment“ basierenden NRx-Modells vorantreiben wollen. Dabei handelt es sich jedoch um ein internationales Projekt, das nicht auf die USA beschränkt ist. Durch die Kontrolle über die Verteidigungspolitik von „USrael“ besteht die Möglichkeit, militärische Macht einzusetzen, um dieses globale Projekt zum Erfolg zu führen.

Die Zusammenführung der Daten des US-Militärs mit denen des israelischen Militärs erleichtert den NRx-Akzelerationisten die Entwicklung ihrer digitalen Kill-Chains. Es sind die Technologieunternehmen der NRx-Akzelerationisten, die – wie Freeman feststellte – die Waffentechnologie in den Bereichen „KI, Quanten, autonome Systeme, gerichtete Energie, Cyber [und] Biotechnologie“ vorantreiben. Unabhängig von den internationalen Beziehungen zwischen den USA und Israel unterhalten die NRx-Akzelerationisten ihre eigene strategische Partnerschaft mit dem israelischen Verteidigungssektor sowie eigene Kooperationsvereinbarungen im privaten Sektor mit der israelischen Einheit 8200 und deren weltweit verstreuten Absolventen.

Abgerundet werden die Akzelerationisten und Anti-China-Falken im DPD durch Blake Masters, einen Protegé von Peter Thiel und gemeinsam mit Thiel Mitautor von „Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future“. Als ganz klarer Thiel-Vertrauter war Masters Chief Operating Officer bei Thiel Capital und Präsident der Thiel Foundation. Thiel finanzierte daraufhin Masters’ klägliche politische Karriere, die dieser trotz der Empfehlungen und der Unterstützung durch Thiel, Trump und einen weiteren Thiel-Schützling, J.D. Vance, immer wieder vermasselte. Masters verfügt über keinerlei Qualifikationen oder Erfahrungen, die seine Ernennung in den DPD rechtfertigen würden – abgesehen davon, dass er Thiels Vertreter ist.

Sollte der vorgeschlagene Abschnitt § 244 verabschiedet werden, was sehr wahrscheinlich erscheint, wird dies zweifellos zur Entstehung von „USrael“ führen. Die Hauptnutznießer dieser Entwicklungen sind jedoch die NRx-Akzelerationisten und ihre transnationalen Oligarchen-Partner.

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