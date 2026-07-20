Wie ein Spion entsteht: Ein Einblick in Israels Rekrutierungskampf gegen Widerstandsbewegungen

Von A Cradle Correspondent

Angesichts finanzieller Not, persönlicher Kompromisse, Sicherheitslücken und verborgener Missstände hat der israelische Geheimdienst ein Rekrutierungssystem entwickelt, das darauf abzielt, Widerstandsbewegungen von innen heraus zu unterwandern.

Die Frage der Spione gewann in den 1970er Jahren im palästinensischen und libanesischen Widerstandsdenken zunehmend an Bedeutung, insbesondere nachdem Israel auf die Münchner Operation mit einer Welle von Attentaten reagiert hatte.

Attentate sind zwangsläufig auf Geheimdienstinformationen angewiesen, und Geheimdienstarbeit stützt sich auf Menschen. In jeder Phase einer Militär- oder Sicherheitsoperation – von der Planung bis zur Durchführung und darüber hinaus – liefert jemand Informationen.

Agenten gab es schon immer. Was sich in jenem Jahrzehnt laut Experten änderte, waren Umfang und Struktur. Was einst verstreut war, wurde organisiert, systematisch und fest verankert.

Über das Ausmaß hinaus dehnte sich die Konfrontation im Bereich der Nachrichtendienste über staatliche Dienste hinaus aus und entwickelte sich von einem Wettstreit zwischen israelischen Behörden und ihren ägyptischen und syrischen Pendants zu einem breiteren Feld, das auch nichtstaatliche Akteure umfasste: palästinensische Fraktionen wie die Fatah und die Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), operative Gruppen wie „Schwarzer September“ und später islamistische Gruppen einschließlich des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), gefolgt von Gruppierungen, die während der Zweiten Intifada entstanden.

Diese Ausweitung zwang Israel zur Anpassung. Seine Geheimdienstarbeit konnte sich nicht länger auf vertraute Hierarchien oder zentralisierte Strukturen stützen. Nun hatte es mit fließenden Netzwerken zu tun, von denen einige lokal, andere extern waren und wieder andere in beiden Bereichen operierten.

Dies erforderte eine andere Rollenverteilung und ein neues Verständnis dafür, wie Rekrutierung in fragmentierten Umgebungen funktioniert.

Wie die Rekrutierung in der Praxis funktioniert

Der ehemalige Mossad-Direktor Yossi Cohen skizziert in seinem Buch „The Sword of Freedom“ Rekrutierungsmethoden. Sowohl in ihrer älteren als auch in ihrer neueren Form konzentriert sich die Rekrutierung darauf, Schwachstellen zu identifizieren, diese auszunutzen und den Einfluss über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.

Cohen beschreibt die Anwerbung als einen Prozess, bei dem vollständige Kontrolle über eine Quelle hergestellt wird. „Es geht um Besitz. Ich brauche seine Informationen. Er muss mir gehören … Ich werde ihn nutzen“, schreibt er und argumentiert an anderer Stelle, dass „Verrat eine bewusste Handlung sein muss“.

Palästinensische und libanesische Quellen reduzieren das Thema oft auf Geld, Frauen und Erpressung. Das Bild, das sich aus Berichten vor Ort ergibt, ist jedoch viel umfassender. Es lässt sich in fünf wiederkehrende Muster einteilen.

Lücken im Sicherheitsbewusstsein

Trotz der Bemühungen, während der Anwerbung und Ausbildung ein Sicherheitsbewusstsein aufzubauen, ist das Verständnis nach wie vor uneinheitlich. Militärische Führungskräfte konzentrieren sich in der Regel auf operative Aufgaben, während die Medien, der Kultursektor und institutionelle Bereiche oft nur begrenzt mit Sicherheitsfragen in Berührung kommen.

Dies schafft Schwachstellen. Nicht unbedingt, weil Einzelpersonen die Ernsthaftigkeit einer Botschaft oder eines Kontakts unterschätzen, sondern weil sie den Prozess nicht erkennen, durch den aus einer Interaktion eine Rekrutierung wird. Diejenigen, die die Rekrutierung durchführen, sind darauf geschult, Verhalten schnell zu deuten und Schwachstellen zu identifizieren.

Im Gespräch mit „The Cradle“ bringt es eine libanesische Sicherheitsquelle unverblümt auf den Punkt:

„Ein kleiner Fehler kann zu einer Katastrophe führen. Der erste Fehler in dieser Welt kann schon der letzte sein. Die Angst vor einem Skandal oder die Unkenntnis der Abhilfemaßnahmen – ganz zu schweigen von Präventivmaßnahmen – können das betroffene Unternehmen schnell in den Sumpf ziehen.“

Neugier spielt dabei eine Rolle. Das Stöbern auf bestimmten Plattformen, der Kontakt zu unbekannten Personen oder das Ausprobieren von Angeboten zur Telearbeit können als Einstiegsmöglichkeiten dienen. Personalvermittler entwerfen oft komplette Szenarien und führen die Zielperson Schritt für Schritt, bis die Grenze überschritten ist.

In manchen Fällen versuchen Einzelpersonen, den israelischen Kontaktmann zu überlisten, indem sie beispielsweise Geld annehmen, ohne Gegenleistungen zu erbringen, in der Absicht, sich später selbst zu melden oder sogar als Doppelagenten zu agieren. Der Erfolg ist jedoch nicht garantiert, und „der Israeli ist weder naiv noch einfältig“, wie die Quelle anmerkt.

Finanzieller Druck und Anreize

Die meisten Fälle beginnen mit Geld. Entweder ist es das Streben nach schnellem Verdienst oder der Druck der Not.

In vielen der betreffenden Umfelder herrschen schwierige wirtschaftliche Bedingungen. Begrenzte Möglichkeiten, schwache Arbeitsmärkte und anhaltende Instabilität führen zu ständiger finanzieller Belastung. Diese Umstände tragen zwar dazu bei, die Anfälligkeit zu erklären, rechtfertigen sie jedoch in den Augen der umgebenden Gesellschaft nicht.

Mehrere Quellen berichten The Cradle, dass die israelischen Kontaktpersonen eher wählerisch als großzügig sind. Die Zahlungen mögen anfangs hoch sein, werden dann aber schrittweise reduziert. Bei einigen palästinensischen Fällen sinken sie auf 50 bis 100 Dollar pro Monat. Höhere Summen sind für bestimmte Rollen, besonders wertvolle Informationen oder langjährige Agenten reserviert.

Manche Agenten bleiben jahrzehntelang aktiv. Einige erreichen nach mehr als 25 Jahren der Zusammenarbeit faktisch das Ende ihrer operativen Laufbahn.

Der Wendepunkt kommt oft, wenn eine Person versucht, sich zurückzuziehen. Die Bezahlung verliert gegenüber dem Druck an Bedeutung, und die Beziehung wird enger. Es folgen Drohungen und Enttarnung, die kaum noch Spielraum für einen Ausstieg lassen.

Für manche besteht der einzige Ausweg darin, den Kurs umzukehren und mit Widerstandsstrukturen zusammenzuarbeiten. Doch selbst dann ist der Ausgang ungewiss, da auf beiden Seiten Vertrauensprobleme bestehen, insbesondere wenn die Person an tödlichen Operationen beteiligt war.

Erpressung und Angst vor einem Skandal

In vielen Fällen treibt Erpressung den Prozess voran, indem sie neue Mitglieder anzieht und an der Stelle hält.

Einzelpersonen werden in finanzielle Fallen, Schuldennetzwerke oder kompromittierende Beziehungen gelockt. Diese Situationen werden dann genutzt, um Gehorsam zu erzwingen. Die Methode stützt sich weniger auf Überzeugungskraft als vielmehr darauf, Alternativen einzuschränken.

In der palästinensischen Gesellschaft wirkte sozialer Konservatismus einst als Barriere. Diese Barriere hat sich unter wirtschaftlichem Druck abgeschwächt, insbesondere nach den Umbrüchen während der COVID-Pandemie und dem anhaltenden wirtschaftlichen Niedergang.

Ähnliche Dynamiken sind auch anderswo zu beobachten. Der langwierige Konflikt in Syrien, der wirtschaftliche Zusammenbruch im Libanon sowie die wirtschaftlichen Belastungen im Irak, im Iran und im Jemen schaffen allesamt Bedingungen, unter denen die Rekrutierung leichter und der Widerstand dagegen schwieriger wird.

Ein besonders heikles Thema betrifft palästinensische Arbeiter, die – legal oder illegal – in die 1948 besetzten Gebiete einreisen. Beide Szenarien bieten Möglichkeiten zur Rekrutierung, oft durch Drohungen im Zusammenhang mit Arbeitserlaubnissen oder rechtlichen Sanktionen.

Widerstandsgruppen haben zeitweise dieselben Kanäle genutzt, um Kuriere oder Informationsbeschaffer zu entsenden. Nach der Operation „Al-Aqsa-Flut“ im Oktober 2023 hat Israel den Zugang von Arbeitskräften aus Sicherheitsgründen stark eingeschränkt.

Unterschiede im Umgang der palästinensischen und libanesischen Gesellschaft mit Kollaborateuren haben eine Debatte ausgelöst.

In Palästina haben harte Maßnahmen – darunter die soziale Ausgrenzung von Familien – mitunter zu einem Teufelskreis geführt, in dem die Kinder von Kollaborateuren aufgrund von Stigmatisierung und mangelnder Wiedereingliederung in ähnliche Bahnen gedrängt werden.

Ungeklärte Fälle sind Jahre später in Form von Rache oder erneuten Anschuldigungen wieder aufgetaucht. Das Fehlen einheitlicher rechtlicher oder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen hat dazu geführt, dass das Problem fortbesteht.

Der Libanon stellt ein anderes Modell dar, bei dem die Konsequenzen im Allgemeinen weniger schwerwiegend waren, wenn auch nach wie vor vorhanden sind.

Zudem hat Israel in einigen Fällen bestehende Agenten angewiesen, andere Personen aus ihrem sozialen oder organisatorischen Umfeld zu benennen, wodurch Rekrutierungsnetzwerke entstanden sind, die auf Vertrauen und Nähe basieren.

Ein dokumentierter Fall betraf eine Infiltration durch die Hamas vor der Operation „Al-Aqsa-Flut“. Eine Person platzierte einen USB-Stick in einem isolierten Server und extrahierte innerhalb weniger Minuten sensible Daten aus mehr als einem Jahrzehnt. Der Vorfall hing weniger von der Technologie als vielmehr vom Zugang und der Position ab.

Groll als Motiv

In den gefährlichsten Fällen nehmen Personen selbst Kontakt zu israelischen Kontaktpersonen auf, manchmal ohne finanzielles Motiv.

Die Beweggründe reichen von persönlichem Groll gegen Vorgesetzte oder Organisationen bis hin zu allgemeineren Gefühlen der Ausgrenzung, Eifersucht oder Verbitterung.

Strukturelle Probleme – wie mangelnde interne Rechenschaftspflicht, begrenzte Rotation in Führungspositionen und das Fehlen demokratischer Prozesse – können diese Dynamiken noch verschärfen.

Quellen zufolge wurden einige der schwerwiegendsten Sicherheitsverletzungen von solchen Personen begangen, da sie oft über große Erfahrung verfügen und in sensiblen Bereichen tätig sind. Sie werden in der Regel erst entdeckt, nachdem bereits erheblicher Schaden entstanden ist.

Ermittlungen decken häufig tiefere psychologische Faktoren auf, jedoch erst, nachdem sich die Folgen bereits entfaltet haben – darunter die Aufdeckung ganzer Netzwerke oder Attentate auf hochrangige Persönlichkeiten.

Ein Beispiel betraf eine Person, deren persönlicher Groll ihr Verhalten gegenüber Auszubildenden in ihrem Zuständigkeitsbereich prägte. Ihre Handlungen trugen zu wiederholten Todesfällen bei, bevor das Muster erkannt und auf sie zurückgeführt wurde.

Wie die Rekrutierung fortbesteht

Über alle fünf Wege hinweg zeichnet sich ein einheitliches Muster ab. Spionage beginnt durch Zwang, Zugang und den richtigen Zeitpunkt.

Die Umfelder, in denen Widerstandsbewegungen agieren, sind durch Einschränkungen geprägt. Wirtschaftliche Not, soziale Spannungen, interne Spaltungen und ständige Überwachung schaffen Bedingungen, unter denen kleine Lücken große Konsequenzen nach sich ziehen.

Was zunächst als individuelles Versagen erscheint, spiegelt oft eine umfassendere strukturelle Schwäche wider. Rekrutierung gelingt nicht einfach aufgrund dessen, was eine einzelne Person tut, sondern aufgrund dessen, was das umgebende System zulässt.

Genau das verleiht dem Geheimdienstkrieg seine Hartnäckigkeit.