Wenn KI nach Atomstrom ruft: Die neue Allianz aus Big Tech, Staat und Reaktorindustrie

Die USA, Japan und Südkorea wollen den Einsatz kleiner modularer Atomreaktoren im Indo-Pazifik beschleunigen. Offiziell geht es um „Energiesicherheit“ und „saubere Technologie“. Tatsächlich aber entsteht hier die nächste Stufe der digitalen Machtarchitektur: KI-Rechenzentren brauchen gigantische Mengen Strom – und die Politik liefert nun die nukleare Infrastruktur dazu.

The Sociable liegt mit seiner Einschätzung richtig: Das ist kein normales Energieabkommen. Es ist ein Baustein für eine Zukunft, in der künstliche Intelligenz, Cloud-Infrastruktur, Überwachungstechnologie und Atomenergie zu einem geopolitischen Gesamtprojekt verschmelzen.

Die Vereinbarung wurde am Rande des NATO-Gipfels unterzeichnet. Laut Reuters wollen Washington, Tokio und Seoul gemeinsam kleine modulare Reaktoren in Drittstaaten vorantreiben, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum. (Reuters) Das US-Außenministerium spricht offen davon, dass damit „gegenseitige Sicherheitsinteressen“ gestärkt würden. (Anadolu Ajansı)

Damit ist bereits klar: Es geht nicht nur um Strom. Es geht um Einfluss.

Denn der Indo-Pazifik ist längst zum zentralen Schauplatz des Machtkampfs mit China geworden. Wer dort künftig die Energieinfrastruktur, die Rechenzentren und die digitalen Plattformen kontrolliert, kontrolliert weit mehr als nur Stromleitungen. Er kontrolliert Daten, Lieferketten und digitale Abhängigkeiten.

Der eigentliche Treiber ist die künstliche Intelligenz. Rechenzentren verschlingen immer mehr Energie, und die großen Tech-Konzerne suchen nach Stromquellen, die rund um die Uhr verfügbar sind. Die Internationale Atomenergiebehörde schreibt selbst, dass Datenzentren, KI und Kryptowährungen den Bedarf an verlässlicher Energie massiv steigen lassen und dass große Tech-Konzerne deshalb auf fortgeschrittene Atomtechnologien wie SMRs blicken. (IAEA)

Das Märchen von der rein grünen KI bekommt damit Risse. Hinter den glänzenden Versprechen von „Innovation“ und „digitaler Zukunft“ steht eine harte Realität: KI braucht Kraftwerke. Viele Kraftwerke. Und wenn Wind und Sonne nicht reichen, kommt plötzlich die Atomindustrie wieder als Retterin zurück.

In den USA wurde bereits ein Projekt bekannt, bei dem ein nuklear betriebenes Datenzentrum mit Nvidia-Technologie entstehen soll. Reuters beschrieb es als ersten Fall, bei dem ein kleiner Reaktor zur Versorgung eines Datenzentrums genutzt wird. Genau das ist die Blaupause: Reaktor neben Rechenzentrum, Strom direkt zur KI, möglichst außerhalb klassischer öffentlicher Kontrolle.

So entsteht eine neue Machtformel: Staatliche Sicherheitsinteressen plus Big Tech plus Atomindustrie. Verkauft wird sie als Klimaschutz, Energiesicherheit und Fortschritt. In Wahrheit geht es um die Absicherung einer digitalen Infrastruktur, die immer zentralisierter, energiehungriger und politisch wichtiger wird.

Besonders brisant: Die Bürger sollen diese Entwicklung am Ende doppelt bezahlen. Erst über Subventionen, Garantien und politische Absicherung für neue Atomtechnologien. Dann über den Verlust digitaler Souveränität, wenn ihre Kommunikation, Daten, Verwaltung, Finanzen und Arbeitswelt immer stärker von denselben KI- und Cloud-Systemen abhängen.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob SMRs technisch funktionieren. Die entscheidende Frage lautet: Für wen werden sie gebaut?

Für Haushalte, Industrie und Versorgungssicherheit? Oder für eine neue globale KI-Infrastruktur, die von wenigen Staaten und Konzernen kontrolliert wird?

Die Antwort zeichnet sich ab. Und sie ist beunruhigend.