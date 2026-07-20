Der „Russische-Spione“-Skandal in Italien enthüllt, dass Europa bereit für den Krieg ist

Lorenzo Maria Pacini

Italien hat sich den Ländern angeschlossen, die Russland in einem Szenario eines europäischen Krieges berücksichtigen muss, schreibt Lorenzo Maria Pacini

Es geht nicht um das Geld

Viertausend Euro pro Dossier. Dies ist der Betrag, den laut Dokumenten der von den ROS-Carabiniert durchgeführten Ermittlungen der GRU-Offizier Michail Astachow an den ehemaligen Marschall Raoul Gavino Piras (59) zahlte, der zuvor beim SISMI und später beim AISI diente und seit 2012 im Ruhestand ist. Die Treffen – vier im Jahr 2025 – fanden an örtlichen Wahrzeichen statt: dem Aussichtspunkt an der Via di Trapasso in San Clemente, Bracciano und der Piazza Trieste in Santa Marinella. Der Russe übergab Zettel mit Anfragen seiner Vorgesetzten; der Italiener bewertete sie vor Ort und kassierte dann die Bezahlung.

Das beachtenswerte Detail ist jedoch nicht die Inszenierung noch die Summe – die ohnehin bescheiden war – die zwölf Jahre Zusammenarbeit erkaufte, sondern vielmehr die „Einkaufsliste“. Denn was Moskau von Piras verlangte, offenbart mit einer Präzision, die keine offizielle Stellungnahme besitzt, was die Russische Föderation derzeit für wichtig hält, über Italien zu wissen. Und die Antwort lautet: seine Wiederbewaffnung.

In der Residenz in Ladispoli fanden Ermittler Material, das Punkt für Punkt die von Astachow übergebenen „Notizen“ widerspiegelt: Pläne zum Kauf von Storm-Shadow- und Scalp-Marschflugkörpern großer Reichweite; die italienischen, europäischen und atlantischen Wiederbewaffnungspläne; die Entwicklungsperspektiven der Streitkräfte; die Prioritäten und Ziele der Verteidigung der Europäischen Union; die Unterstützung der Ukraine bei der Produktion von Langstreckenraketen; und eine Bewertung der Wirksamkeit von Angriffen auf iranische Nuklearanlagen. Laut den Abhörprotokollen sprach Piras mit seinem Gesprächspartner auch über das SAMP/T, das italienisch-französische Luftverteidigungssystem, das an Kiew übergeben wurde, und präzisierte, dass Italien die Startanlage und Frankreich die Raketen geliefert habe. An anderer Stelle werden die Systeme Grifo und Aster erwähnt, sowie das italienische Interesse am T-90-Panzer und eine Übung in La Spezia mit einem autonomen Unterwasserfahrzeug, das von Leonardo entwickelt wurde.

Daneben findet sich der traditionellste Aspekt des Berufs: Namen. Die Identitäten von AISE- und AISI-Agenten; der Spionageabwehroffizier, der gegen einen mutmaßlichen russischen Agenten mit Wohnsitz in Matera ermittelt; Profile über die ROS und die polizeiliche Cybersicherheit; sowie Nachrichten über die italienische Mission in Bulgarien. Laut den Akten forderte Astachow ausdrücklich persönliche Daten von Militärangehörigen und von Piras‘ eigenen Quellen an, mit der klaren Absicht, diese anzuwerben.

Es muss sogleich angemerkt werden, dass es sich hier um Elemente eines laufenden Ermittlungsverfahrens handelt, die von den Ermittlern berichtet und noch nicht vor Gericht geprüft wurden. Für die Zwecke dieser Analyse kommt es jedoch nicht auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Einzelpersonen an, sondern auf die Struktur des Informationsbedarfs, der aus den Anfragen hervorgeht. Diese Struktur ist klar, und sie folgt einer Logik.

Ein militärischer Nachrichtendienst gibt kein Geld aus und setzt keine personellen Ressourcen aus bloßer Neugier ein. Der GRU sammelt, was für die russische Militärplanung notwendig ist. Wenn der GRU Italien nach seinem Raketenbeschaffungsplan, seinen mehrjährigen Verteidigungsplänen, einer Karte der industriellen Unterstützung für Kiew und den Namen derjenigen fragt, die in der Anti-Russland-Spionageabwehr arbeiten, dann bedeutet das, dass Italien in der russischen Militärplanung kein sekundärer Faktor mehr ist.

Was aus den Ermittlungen hervorgeht, ist etwas Größeres als eine einfache Spionageschrift, die eines packenden Romans würdig wäre.

Schau nicht auf den Finger, schau auf den Mond

Es lohnt sich, diese Unterscheidung zu treffen, denn nicht alle abgefragten Informationen haben das gleiche Gewicht.

Storm Shadow und Scalp sind dieselbe Rakete, die gemeinsam von Großbritannien und Frankreich entwickelt wurde, mit einer angegebenen Reichweite von über 250 Kilometern und der Fähigkeit, befestigte Infrastruktur zu durchdringen. Es sind die Waffen, die die Ukraine eingesetzt hat, um tief in russische Ziele auf der Krim und darüber hinaus zu schlagen. Die Kenntnis der Beschaffungspläne Italiens bedeutet zweierlei. Auf taktischer Ebene ermöglicht es uns abzuschätzen, wie viele dieser Waffen nach Kiew gelangen könnten und wann. Strategisch gesehen erlaubt es uns zu bewerten, welche Fähigkeit für tiefe Schläge Italien eigenständig entwickeln will – das heißt, ob Rom eine autonome Fähigkeit für tiefe Schläge aufbaut oder von französischen und britischen Lieferungen abhängig bleibt.

Das SAMP/T gehört einer anderen Kategorie an. Es ist ein Langstrecken-Luftverteidigungssystem, das einzige in Europa hergestellte System, das mit dem amerikanischen Patriot vergleichbar ist. Seine Bedeutung aus russischer Perspektive ist klar: Zu wissen, wie viele Systeme es gibt, wo sie stationiert sind und wie ihre tatsächliche Leistung gegen ballistische Ziele ist, bedeutet zu wissen, wie viel es kosten würde, diese Verteidigungen zu sättigen. Das ist Zielerfassungsaufklärung, keine politische Neugier.

Nationale und europäische Wiederbewaffnungspläne hingegen dienen einem höheren Zweck. Sie beantworten nicht die Frage „wie schlage ich zu“, sondern „wie viel Zeit habe ich“. Ein mehrjähriger Beschaffungsplan ist eine Erklärung in buchhalterischen Begriffen darüber, wann eine Armee bereit sein wird. Jeder, der ihn liest, weiß, in welchem Jahr sich das Fenster des relativen Vorteils schließt. In der Literatur der Strategie-studien ist dies das klassische Problem des „sich schließenden Fensters“: Die Wahrnehmung, dass der Gegner Fähigkeiten zurückgewinnt, ist historisch gesehen eine der Bedingungen, die einen Präventivschlag wahrscheinlicher machen, nicht unwahrscheinlicher.

Schließlich die Namen. Die Identitäten von Nachrichtendienstpersonal haben einen Wert, der nicht informativ, sondern operativ ist: Sie dienen dem Aufbau von Netzwerken, der Neutralisierung von Spionageabwehr und – in degradierten Szenarien – dem Zuschlagen. Dass der GRU sie von Italien anforderte, und nicht nur von Polen oder Rumänien, ist ein beachtenswerter Punkt.

Schau nicht auf den Finger, schau auf den Mond. Aus den veröffentlichten Abhörprotokollen geht hervor, dass Italien fast bereit ist, in einen direkten Konflikt mit Russland einzutreten. Das ist der wichtigste Punkt von allen.

Um zu verstehen, warum Moskau nach Rom blickt, muss man untersuchen, was Rom in den letzten vier Jahren getan hat.

Italien hat sich von Verteidigungsausgaben, die chronisch unter der NATO-Schwelle lagen – etwa 1,4 Prozent des BIP im Jahr 2021 – auf eine Entwicklung hin zum 2-Prozent-Ziel und, nach dem Gipfel von Den Haag im Juni 2025, zu einer langfristigen Verpflichtung auf eine Gesamtschwelle von 5 Prozent, aufgeteilt zwischen militärischen Ausgaben im engeren Sinne und dual-use-Infrastruktur, bewegt. Die Berechnungsmethoden, mit denen diese Verpflichtung erfüllt wird – und insbesondere Italiens Entscheidung, Posten wie Verkehrsinfrastruktur und Küstensicherheit in die Berechnung einzubeziehen – sind Gegenstand legitimer Debatten, aber die Richtung ist klar.

Bedeutsamer als die Zahl ist der Wandel der Doktrin. Bis 2022 war das italienische Militär für eine spezifische Aufgabe optimiert: die Projektion von Stabilität im weiteren Mittelmeerraum – das heißt Friedenssicherungseinsätze, Ausbildung, Seekontrolle und Bekämpfung des illegalen Handels. Eine Armee, die für Afghanistan und den Libanon gebaut wurde, nicht für den Donbas. Der Krieg in der Ukraine hat Konzepte wieder in den Fokus gerückt, von denen Europa glaubte, sie seien der Vergangenheit angehören: kollektive Verteidigung gegen einen symmetrischen Gegner, hochintensive Kampfführung, der Verbrauch von Munition im industriellen Maßstab und Logistik im Kriegsgebiet.

Das Mehrjahres-Verteidigungspolitische Dokument spiegelt diesen Wandel mit einer Sprache wider, die 2015 undenkbar gewesen wäre. Es bezieht sich auf integrierte Luftverteidigung, Fähigkeiten für tiefe Schläge, Nachschub und die Nachhaltigkeit eines langwierigen Konflikts. Das Aster-Programm, die Refinanzierung der Raketenabwehr, die Beschleunigung von Anti-Drohnen-Systemen, die Wiederbelebung der Panzerkomponente durch das Leopard-Programm und der GCAP mit Großbritannien und Japan: Dies sind alles Entscheidungen, die in einem einzigen Einsatzszenario Sinn ergeben – und dieses Szenario ist europäisch, nicht mediterran.

Die Militarisierung Europas und die europäische Säule der NATO

Italien handelt nicht allein, und hier nimmt der Fall Piras eine Dimension an, die über nationale Grenzen hinausgeht.

Der Rahmen, in dem Rom operiert, ist der eines beschleunigten Wiederaufbaus des europäischen Militärapparats. Der Plan ReArm Europe und das Instrument SAFE haben Ressourcen in Höhe von Hunderten von Milliarden durch Darlehen und Haushaltsflexibilität verfügbar gemacht. Deutschland hat seine finanzpolitische Verfassung geändert, um Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse auszunehmen. Polens Verteidigungsausgaben liegen bei etwa 4,5 Prozent des BIP. Die Europäische Kommission – eine Institution, die ursprünglich für Kohle und Stahl geschaffen wurde – diskutiert nun über Munitionsvorräte und militärische Mobilität.

Die NATO hat unterdessen ihren operativen Rahmen neu gestaltet. Die neuen regionalen Pläne, die 2023 in Vilnius verabschiedet wurden, haben das Bündnis zur geografischen Kriegsschauplatzplanung zurückgebracht – eine Praxis, die seit 1991 nicht mehr bestand – und weisen jedem Bündnispartner spezifische Aufgaben in definierten Szenarien zu. Das New Force Model sieht über 300.000 Soldaten in erhöhter Bereitschaft vor. Dies – und nicht die Rhetorik von Pressemitteilungen – ist es, was die Stärkung der europäischen Säule bedeutet: nicht eine Emanzipation von Amerika, sondern eine Umverteilung der Lasten innerhalb einer Struktur, die atlantisch bleibt und deren operative Logik zur Verteidigung des Bündnisgebiets gegen einen konventionellen russischen Angriff zurückgekehrt ist.

In diesem Rahmen nimmt Italien eine keineswegs periphere Position ein. Und es ist eine Position, die Moskau gute Gründe hat, verstehen zu wollen.

Die heutige strategische Doktrin verortet Italien an der Südflanke des Bündnisses, und die implizite Annahme ist, dass die Südflanke weit von den Frontlinien entfernt ist. Das ist eine irrige Annahme, und die Anfragen des GRU bestätigen dies.

In einem hochintensiven Krieg an der Ostfront wäre Italiens Rolle nicht an der Frontlinie. Sie wäre im strategischen Hinterland, was militärisch wichtiger ist, nicht weniger. Die Stützpunkte in Sigonella, Aviano, Ghedi, Neapel, Camp Darby und La Maddalena bilden die Infrastruktur, über die Nachschub, Flugzeuge und Personal abgewickelt würden. Das Allied Joint Forces Command hat seinen Hauptsitz in Neapel. Die atlantische Logistik im Mittelmeer läuft über italienische Häfen. In einem langwierigen Konflikt hängt die Fähigkeit, die Front zu versorgen, mindestens so sehr vom Hinterland ab wie von den eingesetzten Kräften, und die Militärgeschichte des 20. Jahrhunderts bietet keine Beispiele für Armeen, die lange Kriege mit gefährdetem Hinterland gewonnen haben.

Hinzu kommt die industrielle Dimension. Leonardo, Fincantieri, Avio, Elettronica und MBDA Italia sind zentrale Knotenpunkte der europäischen Lieferkette in Bereichen (Hubschrauber, Avionik, Torpedos, Raketen, elektronische Kampfführung), in denen ein Ersatz kein schneller Prozess ist. Der Hinweis in den Abhörprotokollen auf eine Übung in La Spezia mit einem unbemannten Unterwassersystem ist mit diesem Interesse konsistent: U-Boot-Kriegführung und der Schutz kritischer Infrastruktur auf dem Mittelmeerboden – Kabel und Gasleitungen – sind Bereiche, in denen Russland aktiv ist und in denen Italien über Fähigkeiten verfügt.

Wer eine Konfrontation mit der NATO plant, muss wissen, was er angreifen muss, um die alliierte Maschine zu verlangsamen. Und wer wissen will, was in Italien anzugreifen ist, muss zuerst wissen, was Italien besitzt, wo und wann es mehr haben wird.

Also?

Wir kommen zum heikelsten Punkt, der ohne Abkürzungen behandelt werden muss.

Dass Italien sich mit den Mitteln für einen hochintensiven konventionellen Konflikt mit der Russischen Föderation ausstattet, ist eine Tatsache, die sich aus seinen Beschaffungsprogrammen, seiner Doktrin und den Planungsübungen der Alliierten ableiten lässt. Dass Italien beschlossen hat, einen solchen Krieg zu führen, ist keine offiziell erklärte Tatsache, aber die Ermittlungsdokumente – zumindest soweit sie durchgesickert sind – offenbaren, dass das Land auf sehr spezifische Anordnungen reagiert, dass es nicht das einzige ist, das sich vorbereitet, und dass die treibende Kraft hinter diesem gesamten komplexen Mechanismus die Absicht ist, an einem groß angelegten Konflikt teilzunehmen.

Die Theorie der Abschreckung lebt gerade von dieser Mehrdeutigkeit. Damit Abschreckung funktioniert, muss militärische Fähigkeit real, sichtbar und glaubwürdig sein: Eine Waffe, von der der Gegner nicht glaubt, dass du sie einsetzen kannst, schreckt niemanden ab; aber eine reale, sichtbare und glaubwürdige Fähigkeit ist objektiv nicht von der Vorbereitung auf einen Angriff zu unterscheiden. Ein externer Beobachter hat keinen Zugang zu Absichten, nur zu Fähigkeiten. Das ist das Sicherheitsdilemma, wie es von John Herz formuliert wurde, und es ist kein korrigierbarer Fehler des internationalen Systems, da es die Struktur des Systems selbst ist.

Eine unangenehme Konsequenz folgt: Italien kann sich mit rein abschreckender Absicht bewaffnen und dennoch in Moskaus Augen die Wirkung haben, die Wahrnehmung einer Einkreisung zu verstärken, die Gestalt annimmt. Russland kann die europäische Wiederbewaffnung als existenzielle Bedrohung interpretieren und auf eine Weise reagieren, die die Europäer in der Notwendigkeit der Wiederbewaffnung bestätigt. Die Spirale nährt sich von selbst, ohne dass einer der Akteure eine Entscheidung treffen müsste. Die beiden Interpretationen – die defensive und die offensive – schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern beschreiben dieselbe materielle Realität von zwei verschiedenen Standpunkten aus, und beide sind von ihren jeweiligen Standpunkten aus rational.

Der Fall Piras fügt sich genau in diese Dynamik ein. Hochintensive Spionage auf die Wiederbewaffnungspläne eines Gegners ist keine Tätigkeit, die für einen normalen Frieden typisch ist,

sondern vielmehr die Tätigkeit, die die Phase charakterisiert, die Wissenschaftler der Großmachtkonkurrenz als „Vorkonfliktphase“ bezeichnen – die Phase, in der der Krieg noch nicht entschieden ist, aber für die Planer in den Bereich der Arbeitshypothesen eingetreten ist, und in der jede Seite wissen muss, wozu die andere in drei Jahren fähig sein wird. Geheimdienstnetzwerke werden im Voraus aufgebaut, weil es im Falle einer Krise keine Zeit gibt, sie aufzubauen. Dass der GRU zwölf Jahre in eine italienische Quelle investiert hat und dass die Fragen in den letzten drei Jahren einen so spezifisch militärischen Charakter angenommen haben, ist ein Indikator dafür, wie Moskau seine Zeithorizonte kalibriert, weil es weiß, dass Italien eines der Länder sein wird, die Stellung beziehen, sollte der von den europäischen Behörden seit langem versprochene Konflikt ausbrechen.

Es liegt eine Ironie in dieser Geschichte, die lauter spricht als manche Analysen. Jahrelang betrachtete Russland Italien als den weichen Unterleib des Bündnisses: ein Land mit weit verbreiteten Sympathien, energetischen Verbindungen, einer durchlässigen politischen Klasse und einer widerstrebenden Bevölkerung. Ein Ziel für Einflussnahme, eher als für militärische Aufklärung. Die Art von Land, in das man in Narrative investiert, nicht in Zielerfassungspläne.

Die Anfragen, die auf einer Bank in Bracciano übergeben wurden, erzählen eine andere Geschichte. Sie offenbaren, dass Italien in Moskaus Augen zu einem militärischen Problem geworden ist: ein Lieferant von Langstreckensystemen, ein atlantischer Logistikknotenpunkt, ein industrieller Beitrag zu den Fähigkeiten der Ukraine und ein Akteur, dessen Streitkräfte Fähigkeiten erwerben, die sie 2013 nicht hatten – und nicht haben wollten. Man gibt keine viertausend Euro pro Dossier aus, um die Meinungen eines Landes zu verstehen, sondern um seine Waffen zu verstehen.

Dies, mehr als jede Erklärung aus dem Palazzo Chigi, misst, wie weit wir gekommen sind. Ohne eine öffentliche Debatte, die der Bedeutung der Entscheidung angemessen ist, hat sich Italien den Ländern angeschlossen, die Russland in einem Szenario eines europäischen Krieges berücksichtigen muss. Ob dies ein wünschenswerter Zustand ist, ob Wiederbewaffnung Sicherheit fördert oder sie untergräbt, und ob das Land verstanden hat, was es tut – das sind Fragen, die offen bleiben und nicht allein durch eine Analyse der Fähigkeiten beantwortet werden können. Aber die Vorfrage – diejenige, die die Tatsache selbst betrifft – hat eine Antwort. Jemand in Moskau hielt es für lohnenswert, den Preis dafür zu zahlen, es herauszufinden. Und jemand in Rom ist bereit, alle Annahmen der Analytiker zur Wirklichkeit werden zu lassen und Italien in den Krieg gegen die Russische Föderation zu führen.