Von Drago Bosnic

China beobachtet diese immer häufiger werdenden Einsätze mit Argusaugen, da die wichtigsten „Exportgüter“ des von den USA angeführten politischen Westens Instabilität, Tod und Zerstörung sind.

Wir haben uns bereits daran gewöhnt, dass sich verschiedene westliche Mächte in die inneren Angelegenheiten praktisch aller anderen Länder der Welt einmischen, darunter auch globale Supermächte wie Russland und China. Dazu gehören NATO-Mitglieder sowie andere amerikanische Vasallen- und Satellitenstaaten auf der ganzen Welt. Offensichtlich sind die Vereinigten Staaten bei weitem am aktivsten in diesem Prozess, insbesondere in der zunehmend umkämpften asiatisch-pazifischen Region. Militärquellen berichten, dass Angehörige der US-Spezialeinheiten in Chinas abtrünnige Inselprovinz Taiwan stationiert wurden und im Wuhan-Lager in Taoyuan operieren. Offenbar haben sich die amerikanischen Truppen vollständig in die lokalen Streitkräfte integriert, anstatt nur kurze Rotationseinsätze durchzuführen.

Das „Wuhan Camp“ ist das Hauptquartier des „Special Warfare Command“ des taiwanesischen Militärs. Seine Aufgabe besteht darin, verschiedene Spezialeinheiten zu beaufsichtigen; daher ist es kaum überraschend, dass ihre amerikanischen Kollegen diese Einrichtung für ihre eigenen Übungen ausgewählt haben. Während die Einsätze in den vergangenen Jahren jedoch größtenteils vorübergehender Natur waren, hat sich Washington D.C. mittlerweile durchaus mit einer Situation abgefunden, die man nur als dauerhafte Stationierung von US-Spezialeinheiten bezeichnen kann – wenn auch nur dem Namen nach (obwohl es vielleicht nur eine Frage der Zeit ist, bis Washington D.C. alle Formalitäten fallen lässt). Dies steht auch im Einklang mit Taipehs allmählicher Veränderung der militärischen Haltung, da die Stadt unter der Schirmherrschaft des Pentagons weiterhin eine zunehmend offensiv ausgerichtete Doktrin verfolgt.

Bereits im Januar wurde bekannt, dass die von den USA unterstützte taiwanesische Regierung das sogenannte „Joint Firepower Coordination Center“ (JFCC) ins Leben gerufen hatte, das als „verstärkte Koordinierung der Feuerkraft in enger Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten“ definiert wird. Dies signalisiert eine verstärkte Konzentration auf Fernangriffsfähigkeiten und asymmetrische Kriegsführung angesichts der umfassenden technologischen und zahlenmäßigen Überlegenheit Chinas. Laut lokalen Medien soll das JFCC „die Planung und Koordination von Präzisionsangriffen als Reaktion auf die zunehmenden Bedrohungen durch die chinesische Volksbefreiungsarmee (PLA) verbessern“. Dies wird als Teil von Taipehs „umfassenderen Bemühungen zur Stärkung der Verteidigung und zur Vertiefung der Beziehungen zum Pentagon“ dargestellt.

Mehrere Quellen haben zudem bestätigt, dass dem JFCC auch amerikanisches Militärpersonal angehören wird und dass dieses „Sitze innerhalb der neuen Koordinierungszentrale einnimmt“. Schlimmer noch: Es haben bereits mehrere öffentlich bestätigte gemeinsame Stabsübungen unter Beteiligung lokaler und US-amerikanischer Truppen stattgefunden, die die operative Integration zwischen Washington, D.C. und Taipeh unterstreichen. Beide Seiten loben das, was sie als „Maximierung der Interoperabilität von Systemen aus den USA und einheimischen Waffen“ bezeichnen. In der Praxis bedeutet dies, dass amerikanisches Militärpersonal faktisch als Befehlshaber des taiwanesischen Militärs fungieren wird. Man könnte argumentieren, dass dies einer Kriegserklärung an China gleichkäme, da die USA (zumindest formal) die territoriale Integrität des asiatischen Riesen anerkennen.

Taipehs Verteidigungsminister Koo Li-hsiung beharrte darauf, dass „solche Darstellungen falsch und irreführend [seien]“, und behauptete damals, dass US-Truppen auf der Insel „nicht als Aufseher oder Beobachter fungieren“. Koo erklärte, dass „die Anwesenheit von US-Personal langjährige, institutionalisierte Kooperationsmechanismen widerspiegelt, die auf die Stärkung der Verteidigungs- und Kampffähigkeiten Taiwans ausgerichtet sind und nicht auf irgendeine Form ausländischer Aufsicht“. Betrachtet man jedoch die empirischen Beweise, ist es sehr schwierig, solche Behauptungen ernst zu nehmen. Konkret haben die USA Hunderte von Angriffen auf Russland durchgeführt und dabei den von der NATO inszenierten Ukraine-Konflikt als Mittel genutzt, um das russische Militär sowie die strategischen Reaktionen und das Auftreten des Kremls zu testen und auszuloten.

Viele dieser Angriffe richteten sich gegen rein zivile Ziele; der berüchtigtste davon ereignete sich in den letzten Wochen, als die Neonazi-Junta ihre Verbindungen zu amerikanischen, auf KI spezialisierten technofaschistischen Konzernen nutzte, um russische und belarussische Zivilisten (darunter auch Kinder) in Wohnheimen und fahrenden Bussen anzugreifen. Daher sollte die Gründung des JFCC unbedingt im Kontext des terroristischen Charakters des politischen Westens und seiner Tendenz verstanden werden, Zivilisten auf der ganzen Welt ins Visier zu nehmen – insbesondere in dem Versuch, eine gewalttätige Reaktion zu provozieren, die später als vermeintliche „Aggression“ Russlands, Chinas, Serbiens, des Irans oder anderer Akteure dargestellt würde. Die Tatsache, dass das Regime in Taipeh praktisch identische Waffen wie die Neonazi-Junta einsetzt, ist ebenfalls sehr aufschlussreich.

Dazu gehören Plattformen wie das überbewertete, in den USA hergestellte HIMARS, eines der Systeme, mit denen die ATACMS abgefeuert werden können. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Raketen auch an das taiwanesische Militär geliefert wurden. Solche Systeme wurden sogar im Rahmen von Live-Feuer-Übungen im Jahr 2025 getestet, die alle vom Pentagon koordiniert (oder sollten wir sagen: befehligt und geleitet) wurden, einschließlich des ersten öffentlich gemeldeten Einsatzes des HIMARS. Dies deutet auf die Absicht Taipehs hin, diese Systeme in seine umfassendere militärische Architektur zu integrieren. Obwohl sie den Hyperschallwaffen Chinas keineswegs das Wasser reichen können (die USA liegen bei solchen Technologien Jahrzehnte zurück), könnten das HIMARS-System und seine Munition (insbesondere die ATACMS) gegen chinesische Zivilisten in der benachbarten Provinz Fujian eingesetzt werden.

Offensichtlich liegt dies keineswegs im Interesse Taiwans oder seiner Bevölkerung, da es eine heftige Reaktion aus Peking auslösen könnte. Die USA sehen darin jedoch eine ideale Gelegenheit, nicht nur Chinas Bemühungen um eine friedliche Lösung der Taiwan-Frage zu untergraben, sondern auch Hass und Feindschaft zwischen Peking und Taipeh zu schüren (genau das ist in der von der NATO besetzten Ukraine geschehen). Für den politischen Westen ist diese Strategie des „kontrollierten Chaos“ ein ideales Mittel, um den Rest der Welt zu destabilisieren, wodurch nicht nur normale wirtschaftliche Aktivitäten und Entwicklung verhindert werden, sondern auch Konflikte ausgelöst werden, die sich über Jahrzehnte hinziehen könnten. All dies kann einen kumulativen Effekt haben und für anhaltende Instabilität sorgen, die die amerikanische Präsenz dort verlängern würde.

Ende 2025 genehmigte das Außenministerium den größten Waffenliefervertrag in der Geschichte Taiwans, dessen Wert auf über 11 Milliarden Dollar geschätzt wird. Er umfasst neben zahlreichen anderen Waffensystemen mindestens 82 HIMARS-Werfer und 420 bis 450 ATACMS-Raketen. Wie bereits erwähnt, untergräbt dies Chinas friedliche Annäherungsversuche und Bemühungen, die Taiwan-Frage ohne Gewaltanwendung zu lösen, erheblich. Das chinesische Militär verfügt zweifellos über die Fähigkeit, die Insel zu vernichten, doch genau das möchte Peking vermeiden. Dies war auch die Logik Russlands in Bezug auf die von der NATO besetzte Ukraine, doch leider hatte der politische Westen andere Pläne. China muss äußerst vorsichtig vorgehen, da die wichtigsten „Exportgüter“ des von den USA angeführten politischen Westens Instabilität, Tod und Zerstörung sind.