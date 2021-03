Der rasante Fall des deutschen Gesundheitsministers

spectator.co.uk

Jung, geschliffen und selbstbewusst wurde der deutsche Gesundheitsminister zum beliebtesten Politiker des Landes im Jahr 2020. Jens Spahn, ein Liebling der konservativen Rechten, wurde sogar als Kandidat für die Nachfolge von Angela Merkel als Bundeskanzlerin gehandelt. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität im vergangenen November zeigten Umfragen die Zustimmung von fast zwei Dritteln aller Deutschen. Er schien die Erfolgsgeschichte des deutschen Umgangs mit der Pandemie widerzuspiegeln, die Verkörperung der freundlichen deutschen Effizienz.

In der vergangenen Woche sah man einen defensiven Spahn, der sich einer einstündigen, feindseligen Anhörung im Parlament gegenübersah. Mit verschränkten Armen und angespanntem Kiefer war der 40-Jährige sichtlich angespannt, als er sich den Fragen der aufgebrachten Abgeordneten stellte. Bärbel Bas wollte wissen, wie Spahn die Impfungen effektiv durchführen wolle, wenn erst einmal die volle Menge der erwarteten Dosen eingetroffen sei, da er nicht in der Lage zu sein scheine, den spärlichen Vorrat, der derzeit verfügbar sei, in die Arme der Menschen zu bringen. Ein anderer Abgeordneter fragte, wann der „Dilettantismus“ aufhören werde. Während Janosch Dahmen von den Grünen nicht verstehen konnte, warum eine Prüftechnik, die es schon seit Monaten gibt, erst jetzt für den Einsatz in Deutschland zugelassen wurde.

Die deutsche Bevölkerung teilt die zunehmende Skepsis ihrer Abgeordneten. In der jüngsten Spiegel-Umfrage gab nur etwa ein Drittel der Teilnehmer an, mit der Arbeit ihres Gesundheitsministers zufrieden zu sein.

Dabei hatte der steile Karriereaufstieg von Jens Spahn so vielversprechend ausgesehen. Im zarten Alter von 22 Jahren wurde er Bundestagsabgeordneter und eroberte sofort den konservativen Flügel von Angela Merkels CDU im Sturm. Ab 2018, im Alter von 37 Jahren, wandelte er auf den Korridoren der Macht, als Angela Merkel ihn zum Gesundheitsminister machte.

Als die Pandemie 2020 ausbrach, nutzte Spahn die einmalige Chance zu zeigen, dass er mehr ist als ein überambitionierter Emporkömmling – ein sicheres Paar Hände, das auch mit den schwierigsten Krisen umgehen kann. Tatsächlich wurden Deutschlands niedrige Fallzahlen und die rasche Wiedereröffnung der Wirtschaft im vergangenen Sommer von der ganzen Welt gelobt, während sein Gesundheitsminister im Zentrum dieses glänzenden Erfolgs stand.

Aber das war damals. Spahns Abstieg scheint ebenso steil zu sein wie sein Aufstieg. Die Deutschen sind zunehmend frustriert über das verpfuschte Impfprogramm. Israel hat inzwischen über 90 Prozent seiner Bevölkerung geimpft, Großbritannien rund 30 Prozent, und selbst die USA haben es trotz einer viel größeren Bevölkerung auf über 20 Prozent gebracht. Von deutscher Effizienz ist hier mit mageren 7 Prozent nichts zu spüren.

Spahns Gesundheitsressort war lange Zeit von den Anfeindungen anderer Länder verschont geblieben, da die föderale Struktur Deutschlands bedeutete, dass viele unbequeme Entscheidungen über Schulschließungen und Stellenabbau von den Ministerpräsidenten in jedem der sechzehn Bundesländer getroffen werden mussten. Aber die deutsche Bevölkerung ist zunehmend unzufrieden mit der Antwort „es ist, wie es ist“, die sie von einem Minister erhält, der ebenso wenig bereit ist, die Schuld auf die EU zu schieben, wie er seine eigene Verantwortung zuzugeben.

Spahns größtes Problem ist jedoch der Vertrauensverlust, den seine Heuchelei ihm eingebracht hat. Am 20. Oktober 2020 dozierte er im Frühstücksfernsehen: „Wir wissen wenigstens, was die Hauptursachen für Infektionen sind. Partys, gesellschaftliche Anlässe, zu Hause und im Privaten oder bei Veranstaltungen, wenn man in Clubs geht.‘

Der „Spiegel“ hat nun aufgedeckt, dass sich Spahn noch am selben Abend mit rund einem Dutzend CDU-Parteispendern zu einem Geschäftsessen im Haus eines Mitarbeiters traf. Laut dem deutschen Nachrichtensender ntv wurde jeder Gast um eine Spende von 10.000 Euro gebeten, um teilnehmen zu können. Öl ins Feuer goss die Tatsache, dass Spahn Symptome entwickelte und am nächsten Tag positiv getestet wurde, was darauf hindeutet, dass er während der Teilnahme an der Party ansteckend war. Da dies zeitlich mit dem Vorabend der zweiten Welle zusammenfiel, die so viel erdrückender über Deutschland hinwegfegte als die erste, ist der ‚Tu, was ich sage, nicht was ich tue‘-Ansatz kein gutes Bild für einen Gesundheitsminister.

Die Todsünde eines jeden deutschen Politikers ist jedoch der Hang zur Zensur. Angesichts der deutschen Erfahrungen mit Diktaturen im 20. Jahrhundert ist es nicht verwunderlich, dass jeder Versuch, der freien Presse einen Maulkorb zu verpassen, für viele Deutsche wie ein rotes Tuch für einen Stier ist. Der Fall von Annegret Kramp-Karrenbauer, die Angela Merkel einst als Nachfolgerin favorisierte, sollte Warnung genug gewesen sein. Ihr steiler politischer Aufstieg fand 2019 ein jähes Ende, als sie eine Änderung des Wahlrechts forderte, um Social-Media-Persönlichkeiten, die sie kritisiert hatten, von der „Einmischung“ in den Wahlkampf abzuhalten. Das war gleichbedeutend mit der Aufforderung, Kritiker mundtot zu machen. Im Januar musste sie als CDU-Parteichefin zurücktreten.

Als der Spiegel Korruptionsvorwürfe über Spahns finanzielle Aktivitäten untersuchte – es ging um Immobilien, die er privat erworben hatte, sowie um Geschäfte, die er als Gesundheitsminister mit PSA-Lieferanten gemacht hatte -, schickte er ein Team von Anwälten hinterher. Er forderte die Namen von Journalisten und versuchte in Gerichtsverfahren zu verhindern, dass die Medien genaue Zahlen und Details veröffentlichten. Eine offene Konfrontation mit dem Spiegel brachte 1963 sogar den mächtigen Konrad Adenauer zu Fall, den ersten Kanzler und Gründervater der Bundesrepublik. Es ist unwahrscheinlich, dass Gesundheitsminister Spahn mit diesem Angriff auf die freie Presse ungeschoren davonkommt.

Merkel ist derweil bemüht, sich von Spahns Sturz zu distanzieren. Seinen verpfuschten Plan, ab Anfang März kostenlose Massentests einzuführen, musste sie bereits aufgeben. Jetzt haben die Deutschen keinen klaren Ausweg aus einer Pandemie, die bereits Tausende die Existenz gekostet hat. Die auflagenstärkste Zeitung des Landes, die „Bild“-Zeitung, machte ein tapferes Gesicht, als sie letzte Woche erklärte: „Liebe Briten, wir beneiden euch!“ und das Fehlen eines klaren Fahrplans aus der Pandemie beklagte. Mit beruflichen und persönlichen Fehlern, die das Vertrauen in Spahn erodieren lassen, fangen die Deutschen an, sich nach einer anderen Führungsperson umzusehen.

Wie das deutsche Sprichwort sagt: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Der dritte Mann in diesem Bild ist Markus Söder. Als Chef der CSU in Bayern hat er die internen Querelen in der Schwesterpartei CDU aus sicherer Entfernung beobachtet. Seine Zustimmungswerte als potenzieller Kandidat für die CDU/CSU haben die aller Konkurrenten bereits um einiges übertroffen. Spahns enge Verbundenheit mit dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, dessen Stellvertreter und Kandidat er werden wollte, könnte helfen, den Weg für Söder freizumachen, der außerhalb des Durcheinanders in Berlin Schwung zu bekommen scheint. Bild wird nicht der einzige sein, der in Großbritannien nach Inspiration sucht.