Der Rat der Europäischen Union fordert die Ausweitung der Verwendung des digitalen Covid-Zertifikats, mit der Begründung, dass der Rechnungshof dies wünscht

Das digitale EU-Zertifikat für Covid hat sich so gut bewährt, dass es auf andere Zwecke ausgedehnt werden sollte, so der Rat der Europäischen Union. Er forderte die Europäische Kommission auf, Schritte zur Umsetzung der Maßnahmen in EU-Recht zu unternehmen. Der Rat forderte auch zusätzliche Instrumente zur Bewältigung potenzieller künftiger Krisen im Einklang mit den Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs.

Der Rat der Europäischen Union hat im Amtsblatt der EU eine direkte Aufforderung an die Europäische Kommission veröffentlicht, die Empfehlungen des Berichts des Europäischen Rechnungshofs mit dem Titel: „Freizügigkeit in der EU während der Covid-19-Pandemie – Begrenzte Überwachung der Kontrollen an den Binnengrenzen und unkoordinierte Maßnahmen der Mitgliedstaaten“.

Daher wird die Europäische Kommission die EU-Instrumente ermitteln müssen, die während der Covid-19-Pandemie geschaffen wurden und die für die Bürger und die Mitgliedstaaten am nützlichsten waren, und sie wird prüfen, wie die technologischen Infrastrukturen, insbesondere das digitale EU-Zertifikat über Covid, für andere geeignete Zwecke genutzt werden können. Es wäre wünschenswert, wenn die Kommission Maßnahmen ergreifen würde, um den Zugang der EU-Bürger zu Instrumenten zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Ermittlung von Kontaktpersonen in Krisensituationen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu verbessern. Dies könnte beispielsweise durch Synergien oder Vereinfachungen erfolgen, wobei jedoch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die nationalen Zuständigkeiten gewahrt bleiben sollten. Die Prüfung des Bedarfs an zusätzlichen Instrumenten zur Bewältigung möglicher künftiger Krisen sollte in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten erfolgen, vornehmlich in Bezug auf Datenschutzanforderungen, und geeignete Gremien sollten dafür genutzt werden. „Jeder neue Legislativvorschlag sollte, wenn möglich, auf einer vorherigen Folgenabschätzung oder zumindest auf vorherigen Konsultationen beruhen“, heißt es in dem vom Rat der Europäischen Union herausgegebenen Dokument.

Kritikpunkte im Bericht bilden Grundlage für zukünftige Gesetzgebung

Der Bericht des Europäischen Rechnungshofs wies darauf hin, dass die in den digitalen Covid-Zertifikaten der EU verwendeten Codes von den nationalen Systemen der teilnehmenden Länder generiert werden und dass es wichtig ist, dass diese Systeme angemessene Sicherheitskontrollen umfassen. „Die Kommission verließ sich auf die von den teilnehmenden Ländern durchgeführten Selbstbewertungen der IT-Sicherheit, da sie kein Vorrecht hat, die tatsächliche Einhaltung der Sicherheitsanforderungen zu überprüfen. Dadurch ist die Sicherheit der nationalen Systeme nur begrenzt gewährleistet“, so der Bericht des Europäischen Rechnungshofs.

Ferner wird in dem Bericht darauf hingewiesen, dass die Formulare zur Fluggastortung und das Portal zur Ermittlung von Kontaktpersonen in der EU nicht die erwartete Wirkung gezeigt haben, da sie nur in begrenztem Umfang genutzt wurden. Nur vier Mitgliedstaaten nutzten das EU-Formular zur elektronischen Fluggastortung, während andere Länder weiterhin auf nationale Lösungen zurückgriffen. Insgesamt wurde die Plattform für den Austausch von Formularen zur Feststellung des Aufenthaltsortes von Reisenden weiterhin nur in geringem Umfang genutzt: 2021 wurden drei Formulare eingereicht, in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 waren es 253.

Standortbestimmung hat nicht funktioniert

Eine der Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs, die bis Ende 2023 umgesetzt werden soll, besteht darin, die Gründe für die geringe Nutzung der elektronischen Formulare zur Feststellung des Aufenthaltsorts von Fluggästen in der EU und der entsprechenden Austauschplattform zu ermitteln und die breitere Einführung dieser Instrumente durch die Mitgliedstaaten in künftigen Phasen der Covid-19-Pandemie zu fördern. Die Europäische Kommission sollte auch die direkte Kommunikation zwischen den offiziellen Kontaktpersonen der einzelnen am EU-System für digitale Bescheinigungen auf Covid teilnehmenden Länder erleichtern, um die Kommunikation in bescheinigungsbezogenen Notfällen zu vereinfachen.