Der Regierungsbericht fordert die Schließung aller Flughäfen zur Einhaltung von “Net Zero”!

Frank Bergman

Einem beunruhigenden Regierungsbericht zufolge müssen alle Flughäfen geschlossen und der Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten in der Öffentlichkeit vollständig verboten werden, um die globalistische “Net Zero”-Agenda zu erfüllen.

Der Bericht wurde von der Universität Oxford und dem Imperial College London im Auftrag der britischen Regierung erstellt.

Experten der renommierten Hochschulen beraten Regierungsvertreter über die drastischen Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um die von den Vereinten Nationen (UN) und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) gesetzten “Net Zero”-Ziele zu erreichen.

Der Bericht enthält einen Fahrplan, aus dem hervorgeht, wann bestimmte Ziele erreicht werden müssen.

Daraus geht hervor, dass die Schließung aller Flughäfen angeordnet wird, der Verzehr von Rind- und Lammfleisch verboten wird, die Landwirtschaft stark eingeschränkt wird und der Bau neuer Gebäude nicht erlaubt ist.

Um die gesetzliche Verpflichtung zur Einhaltung des WEF-Netto-Null-Ziels bis 2050 zu erfüllen, unterteilt der Bericht die Ziele in eine Liste von Vorgaben, die bis 2029 erreicht werden müssen, wobei weitere Einschränkungen bis 2049 umgesetzt werden sollen.

In dem Bericht heißt es, dass alle Flughäfen bis 2029 geschlossen werden müssen, mit Ausnahme eines Hauptflughafens in England, Schottland und Irland.

Diese Flughäfen – Heathrow, Glasgow und Belfast – können nur unter der Bedingung geöffnet bleiben, dass die Reisenden sie nur mit der Bahn erreichen können.

Die verbleibenden Flughäfen müssen dann jedoch zwischen 2030 und 2049 geschlossen werden, um bis 2050 “Netto-Null” zu erreichen.

In dem Bericht heißt es, dass alle Bürgerinnen und Bürger “aufhören müssen, Flugzeuge zu benutzen”.

Weiterhin wird in dem Bericht festgestellt, dass die Öffentlichkeit aufgefordert wird, alles zu unterlassen, was Emissionen verursacht, unabhängig von der Energiequelle.

Dem Bericht zufolge wird dies dazu führen, dass die Öffentlichkeit nie wieder Rind- oder Lammfleisch essen wird.

Wer Fleisch und Milchprodukte konsumiert, verstößt gegen das Gesetz zum Klimawandel, warnt der Bericht.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird der nationale Verbrauch von Rind- und Lammfleisch zwischen 2020 und 2029 um 50 % sinken.

Zwischen 2030 und 2049 muss dann der Verzehr von Fleisch und Milchprodukten vollständig verboten werden.

Der WEF, einer der Architekten der “Net Zero”-Agenda, drängt zunehmend auf Einschränkungen der öffentlichen Freiheit, um angeblich den Planeten vor dem “Klimawandel” zu retten.

Die Organisation von Klaus Schwab setzt sich seit Langem dafür ein, dass Fleisch- und Milchprodukte durch im Labor gezüchtetes “Rindfleisch” und “Lebensmittel” auf Insektenbasis ersetzt werden.

Der WEF war eine der Haupttriebkräfte für das weltweite Vorgehen gegen die Landwirtschaft.

Die nicht gewählte Organisation mit Sitz in der Schweiz hat auch Druck auf Regierungen ausgeübt, den Besitz von Privatfahrzeugen zu verbieten und den Anbau von Lebensmitteln im eigenen Land zu verbieten.

In der Zwischenzeit haben Beamte in den Vereinigten Staaten Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die amerikanische Bevölkerung diesen Forderungen nachkommt.

In den USA haben sich 14 Städte das Ziel gesetzt, die Ziele der grünen Agenda des WEF zu erfüllen, indem sie bis 2030 Fleisch, Milchprodukte und den Besitz von Privatfahrzeugen verbieten.

Die US-Städte haben eine Koalition mit der Bezeichnung “C40 Cities Climate Leadership Group” (C40) gebildet.

Die C40 hat sich ein “ehrgeiziges Ziel” gesetzt, um die Ziele des WEF bis zum Jahr 2030 zu erreichen.

Um das “Ziel” zu erreichen, haben sich die C40-Städte verpflichtet, dass ihre Einwohner die folgende Liste verbindlicher Regeln einhalten werden:

“0 kg Fleischkonsum”

“0 kg Milchkonsum”

“3 neue Kleidungsstücke pro Person und Jahr”.

“0 private Fahrzeuge” im Besitz

“1 Kurzstrecken-Rückflug (weniger als 1500 km) alle 3 Jahre pro Person”.

Die dystopischen Ziele der C40 Cities finden sich in ihrem Bericht “The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World”.

Der Organisation gehören fast 100 Städte in der ganzen Welt an.

Zu den amerikanischen C40-Mitgliedern gehören auch Städte:

Austin

Boston

Chicago

Houston

Los Angeles

Miami

New Orleans

New York City

Philadelphia

Phoenix

Portland

San Francisco

Washington, D.C.

Seattle

Das WEF hat zunehmend darauf hingewiesen, wie die während der Covid-Pandemie eingeführten Beschränkungen dazu genutzt werden könnten, der Öffentlichkeit unpopuläre “Net Zero”-Ziele aufzuzwingen.

Wie Slay News kürzlich berichtete, hat das WEF erklärt, dass die Covid-Pandemie lediglich “der Test” für “eine große Anzahl unvorstellbarer Einschränkungen” der Freiheiten der Allgemeinheit war.

In einem Beitrag auf der WEF-Website freut sich die Organisation, dass die Bereitschaft von “Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt”, die Covid-Beschränkungen einzuhalten, beweist, dass die Öffentlichkeit manipuliert werden kann, um “individuelle soziale Verantwortung” zu übernehmen.

Das WEF lobt, wie “Milliarden” von Menschen die Covid-“Beschränkungen” einhielten, und argumentiert, dass sie unter dem Deckmantel der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen dasselbe tun würden.

Unter dem Titel “My Carbon: Ein Ansatz für integrative und nachhaltige Städte” wird in dem Artikel vorgeschlagen, dass dieselbe Angsttaktik verwendet werden könnte, um der Allgemeinheit weitere “Einschränkungen” aufzuerlegen.

Thema des Beitrags ist die Frage, wie man die Menschen davon überzeugen kann, “persönliche Kohlenstoffabgabeprogramme” einzuführen.

Das WEF beklagt, dass solche Programme bisher weitgehend erfolglos geblieben sind.

Die Schwab-Gruppe stellt jedoch fest, dass Verbesserungen in der Verfolgungs- und Überwachungstechnologie dazu beitragen, den “politischen Widerstand” gegen solche Programme zu überwinden.

“COVID-19 war der Test für die soziale Verantwortung”, heißt es in dem Artikel.

Weiter heißt es, dass “eine große Anzahl unvorstellbarer Einschränkungen für die öffentliche Gesundheit von Milliarden von Bürgern in der ganzen Welt angenommen wurde”.

“Weltweit gab es zahlreiche Beispiele für die Aufrechterhaltung der sozialen Distanz, das Tragen von Masken, Massenimpfungen und die Akzeptanz von Anwendungen zur Ermittlung von Kontaktpersonen für die öffentliche Gesundheit, die den Kern der individuellen sozialen Verantwortung aufzeigten”, so das WEF weiter.