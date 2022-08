Der Rückschlag von Washingtons Geopolitik der Eindämmung

Als Präsident Joe Biden die US-Politik der Eindämmung zu einer doppelten Eindämmung aufwertete, d. h. zu einer gleichzeitigen Eindämmung Russlands und Chinas durch eine in Europa (Ukraine) und Asien (Taiwan) erzeugte Krise, ahnten weder er noch seine Regierung, dass dies den Beginn eines Prozesses markieren würde, der die bestehende Weltordnung in einer Weise verändern könnte, wie sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gesehen wurde. Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger lag mit seiner Vorhersage auf ungewöhnliche Weise richtig, als er sagte, die USA stünden „am Rande eines Krieges mit Russland und China in Fragen, die wir zum Teil selbst geschaffen haben, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie das Ganze enden wird oder wozu es führen soll.“ Der Krieg in Europa hat den USA einige Vorteile gebracht, da keine europäischen Staaten jetzt aktiv über die Schaffung einer rein europäischen Sicherheitsinfrastruktur als Alternative zur US-geführten NATO nachdenken. Diese Frage wird nun wahrscheinlich für viele Jahre nicht mehr auf der Tagesordnung der EU stehen.

Aber was ist mit dem Rest der Welt, insbesondere mit Ländern, die seit Jahrzehnten Verbündete der USA sind? Der Krieg in Europa – und vornehmlich die Art und Weise, wie die USA ihn führen – hat vielen dieser Länder eine Lektion erteilt, die sie offenbar gründlich gelernt haben, um sich an die veränderten Realitäten der globalen Ordnung anzupassen. Ihre Politik spiegelt ihre wachsende Überzeugung wider, dass die globale Ordnung im Wandel begriffen ist und dass neue, alternative Partnerschaften geschmiedet werden müssen.

Am deutlichsten zeigt sich dies in dem erneuten Bestreben Saudi-Arabiens und der VAE, zusammen mit vielen anderen Ländern der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) beizutreten. Saudi-Arabien ist ein Land, das während des größten Teils seiner Geschichte als unabhängiges Land von der militärischen Unterstützung der USA abhängig war. Bei den meisten Gelegenheiten ist es den USA in deren Fußstapfen getreten, wenn es um wichtige globale Fragen ging. Im laufenden Krieg in Europa hat Saudi-Arabien jedoch beschlossen, einen anderen Weg einzuschlagen. Saudi-Arabien weigert sich nicht nur, sich auf die Seite der USA gegen Russland zu stellen, sondern ist Berichten zufolge auch bereit, ein „Dialogpartner“ der SCO zu werden.

Wie in dem Bericht festgestellt wird, strebt die SOZ eine bedeutende Erweiterung an. Diese Erweiterung – die auch die großen Golfstaaten einschließen wird – bedeutet, dass diese Länder bereits feste Entscheidungen getroffen haben, um einen Kurs zu verfolgen, der nicht nach Washington führt. Die Tatsache, dass typische Verbündete der USA diese Beschlüsse gefasst haben, zeigt, dass nicht viele in der Welt – mit Ausnahme Europas – dem US-Narrativ Glauben schenken, wonach Russland und China zwei „revisionistische Staaten“ sind, die die sogenannte regelbasierte Ordnung „zerstören“ wollen.

Tatsache ist jedoch, dass China – was für nicht-westliche Staaten nicht schwer zu verstehen ist – zu einer Supermacht aufgestiegen ist, indem es nach den Regeln – und innerhalb der Parameter – des von den USA nach 1945 geschaffenen Systems gespielt hat. In der Tat lobte Chinas Xi dieses System in seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2017. Wie Xi damals feststellte, ist der Schlüssel zu Chinas Erfolg eine bewusste Entscheidung, die die chinesische Führung vor Jahrzehnten getroffen hat, um sich in die Weltwirtschaft zu integrieren. Die (funktionierende) Weltwirtschaft ist laut Xi eine Realität und „jeder Versuch, den Fluss von Kapital, Technologien, Produkten, Industrien und Menschen zwischen den Volkswirtschaften abzuschneiden und das Wasser im Ozean zurück in isolierte Seen und Bäche zu leiten, ist einfach nicht möglich.“

Warum sollte China versuchen, das System zu ändern, das es für unvermeidlich und vorteilhaft hält? Es bleibt zwar dabei, dass China eine weniger US-zentrierte Weltordnung schaffen will, doch der eigentliche Grund ist der unverhältnismäßig große Einfluss der USA auf dieses System. Dies ist ein Engpass, den China und Russland beseitigen wollen, ein Ziel, das China und Russland in den Augen der US-Politiker zu „Revisionisten“ macht.

Nicht nur die Vorherrschaft der USA ist ein Problem, sondern die Art und Weise, wie Washington diese Vorherrschaft ausübt, um Länder zu erpressen, ist zu einem Problem geworden. Hinzu kommt die Sorge um Saudi-Arabien. Es lässt sich nicht leugnen, dass Mohammad bin Salman (M.B.S.) und Joe Biden sich nicht ausstehen können. Selbst nach dem Besuch von Biden bei M.B.S. trug dies wenig bis gar nicht zur Entspannung der Lage bei. Es ist auch nicht zu leugnen, dass die Biden-Administration immer den ehemaligen Kronprinzen Muhammad bin Nayef als den „rechtmäßigen“ Nachfolger favorisiert hat. Angesichts der wiederholten Weigerung Saudi-Arabiens, die USA gegen Russland zu unterstützen, wächst in Saudi-Arabien die Sorge, dass die USA im Namen von Demokratie und Menschenrechten auf einen Regimewechsel in Saudi-Arabien (und sogar in anderen Golfstaaten) drängen könnten.

Viele Golfstaaten – insbesondere die königlichen Familien der Golfstaaten – haben ihr Vermögen im Westen. Angesichts der Weigerung dieser Staaten, die USA zu unterstützen, ist nicht auszuschließen, dass der Westen – die USA und die EU-Sanktionen gegen die Golfstaaten verhängen und/oder deren Vermögen einfrieren wird (die USA haben im Zuge des Krieges in der Ukraine Vermögenswerte in Milliardenhöhe eingefroren, die den Russen gehören).

Es gibt also allen Grund für diese Länder, mächtige Länder auf ihrer Seite zu haben; daher die veränderte Position der arabischen Golfstaaten gegenüber Russland und China. Es gibt auch zusätzliche Vorteile.

Neben der Tatsache, dass sie mächtige globale Verbündete haben, kann die Mitgliedschaft in der SOZ diesen Staaten auch Zugang zu einem System verschaffen, das sich der Reichweite der US-Sanktionen entzieht. Am 16. August 2022 bot der russische Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Maxim Reschetnikow, den SCO-Mitgliedsländern die Teilnahme an seinem Finanznachrichtensystem SPFS an, dem russischen Pendant zu SWIFT. Dieses System ist Teil des russischen Versuchs, die Vorherrschaft der USA und deren Fähigkeit, jedes Land jederzeit von SWIFT abzuschneiden, herauszufordern.

Dieses Angebot wird die lange Schlange der Länder verlängern, die darauf warten, der SCO beizutreten. Abschließend möchte ich betonen, dass es die SOZ ist, die expandiert, und nicht die von den USA geführte G7. Durch Russlands Austritt aus der G8 wurde die Gruppe zur G7. Die G7 ist seither statisch, aber ihr Rivale ist es nicht. Da der globale Rivale der G7 nun expandiert, bedeutet dies, dass sich auch das globale Gravitationszentrum verändert. Die mächtigen Golfstaaten reagieren mit ihrem rationalen Kalkül auf diese tektonische Verschiebung. Viele andere werden bald nachziehen und so die Rückschläge vervielfachen und Kissingers Vorhersage über die unbekannten Folgen für die USA erfüllen.

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.