Der ehemalige Weltranglistenerste Novak Djokovic ist aus den falschen Gründen wieder in die Schlagzeilen geraten. In einem Twitter-Posting verkündete Djokovic seinen Rückzug von den US Open und gab seinen Fans einen Einblick in seine Entscheidung.

Er erklärte, dass er aufgrund der strengen COVID-19-Präventionsvorschriften, die die Regierung erlassen hat, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, nicht nach New York reisen kann, um an dem Turnier teilzunehmen.

Während unzählige von Fans ihrem Ärger Luft machten und die Regierung beschuldigten, den Menschen ihre Freiheit zu nehmen, schürte eine Gruppe ihren Hass auf Moderna, das vor allem als Hersteller des COVID-„Impfstoffs“ bekannt ist.

Moderna, einer der Hauptsponsoren der US Open, hätte Djokovic niemals spielen lassen, geschweige denn die Trophäe an einen ungeimpften Spieler übergeben!!! Das Ausmaß an Korruption und Unterwanderung, in das der Tennissport gesunken ist, ist absolut lächerlich!

Moderna one of the main sponsors for the US Open were never going to let Djokovic play let alone hand the trophy to an unvaccinated player!!



The levels of corruption & infiltration that tennis has dropped to is absolutely ridiculous!! — Reggie🐺🐊 (@Reggie61823972) August 25, 2022

Die Fans behaupteten, Moderna habe einen großen Anteil daran, dass Djokovic gezwungen war, sich von den US Open zurückzuziehen. Kürzlich wurde bekannt, dass Moderna als Sponsor der US Open auftritt, um den Fans zu zeigen, dass das Unternehmen viel mehr tut als nur Menschen gegen das COVID-19-Virus zu impfen.

With @moderna_tx on the list of US Open sponsors 2022, is it a surprise that Novak #Djokovic can’t play?



Is this the reason they didn’t apply for an exemption? (Apart from wanting to help *certain* other players?)



Come on! It’s as clear as day #BoycottUSOpen pic.twitter.com/jPRxonQCc9 — Tennis Puneet 🐺 (@TennisPuneet) August 25, 2022

Überdies hofft das Unternehmen, seine mRNA-Technologie bekannt zu machen. Zu diesem Zweck wird Moderna einen Stand einrichten, der während der gesamten Dauer des Turniers präsent sein wird. Auf diese Weise hofft das Unternehmen, die Menschen dazu zu bewegen, seine Website zu besuchen, um mehr über das Virus und seine Bekämpfung zu erfahren.

In Scharen meldeten sich die Fans auf Twitter zu Wort und wiesen darauf hin, dass ein ungeimpfter Spieler, der den Titel eines Turniers für sich beansprucht, das von einem Unternehmen gesponsert wird, dessen Ruhmesblatt der Impfstoff COVID-19 selbst ist, dem Image des Unternehmens schaden könnte.

Stellen Sie sich vor, Novak Djokovic, der bei weitem berühmteste Sportler der Welt, der nicht gegen COVID geimpft ist, hält den Pokal der US Open in der Hand, während Moderna, dessen einziges Produkt ein COVID-Impfstoff ist, als Sponsor im Hintergrund zu sehen ist. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum die USTA keine Ausnahmegenehmigung beantragt hat.