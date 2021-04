Der Schauplatz der globalen Zerstörung – Jetzt ist es die Arktis

strategic-culture.org: Die USA bereiten sich auf einen Krieg in der Arktis vor, und der „Siedepunkt“ könnte nicht weit entfernt sein, schreibt Brian Cloughley.

Am 8. April war auf den Titelseiten der wichtigsten US-Zeitungen zu lesen, dass Präsident Biden „offen für Kompromisse“ sei, und ein kurzer Blick darauf ließ den Optimismus aufkommen, dass „Onkel Joe“ vielleicht etwas Vernunft in Bezug auf die internationalen Entwicklungen erkennen würde. Er sagte, dass „Debatten willkommen sind. Kompromisse sind unvermeidlich. Veränderungen sind sicher“, was eine tiefe und wichtige Aussage ist, die immens ermutigend wäre, wenn sie sich auf die Beziehungen der USA zu China und Russland beziehen würde.

Leider bezogen sich seine Worte auf rein innenpolitische Angelegenheiten, da sich das Weiße Haus auf einen Kompromiss mit der scheuklappenbehafteten republikanischen Partei vorbereitet, die darauf bedacht ist, Geschäftsinteressen – und insbesondere solche, die mit der Waffenproduktion zu tun haben – auf Kosten des Durchschnittsbürgers zu verteidigen. Joe erklärte, dass er es „satt hat, dass die normalen Leute geschröpft werden“, was ein verständlicher Standpunkt ist. Aber die Art und Weise, wie er in der Außenpolitik vorgeht, bedeutet, dass diese einfachen Leute und alle anderen in den USA und auf der ganzen Welt möglicherweise betrogen werden, und zwar möglicherweise tödlich. Sie stehen vor der immer größer werdenden Gefahr, zerstört zu werden, weil Joe die Säbelrassler in ihrer Ermutigung zur Konfrontation und Provokation unterstützt, die durchaus zu einem großen Krieg führen könnte.

Täuschen Sie sich nicht: So etwas wie einen „begrenzten“ Krieg wird es nicht geben, wenn das Militärbündnis zwischen den USA und der Nato Russland und China weiterhin anstachelt und gegeneinander aufhetzt. Wenn es zu einem Zusammenstoß der militärischen Kräfte kommt, wird es zu einer Eskalation kommen, und der daraus resultierende Konflikt wird unweigerlich das Risiko eines nuklearen Schlagabtauschs erhöhen, der den Planeten zerstören würde.

Die Inszenierung durch Washingtons militärisch-industriellen Komplex und im Unterbüro des Pentagon in Brüssel beinhaltet Warnungen vor einem russischen „Aufbau“ in der Arktis, wie CNN berichtete, das einen Pentagon-Vertreter mit den Worten zitierte: „Russland renoviert Flugplätze und Radaranlagen aus der Sowjet-Ära, baut neue Häfen und Such- und Rettungszentren und baut seine Flotte von nuklearen und konventionell angetriebenen Eisbrechern auf.“ Diese Aktivitäten finden in der Tat statt, und zwar auf russischem Hoheitsgebiet, was nichts mit dem Pentagon oder irgendjemand anderem zu tun hat. Es ist nicht in irgendeiner Weise ähnlich wie das US-Militär in Übersee „vorwärts militärische Präsenz“ von etwa 200,000 Truppen in über 800 Basen auf der ganzen Welt.

USA Today stellt fest, dass Trump „zusätzliche Stützpunkte in Afghanistan, Estland, Zypern, Deutschland, Ungarn, Island, Israel, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niger, Norwegen, Palau, den Philippinen, Polen, Rumänien, Saudi-Arabien, der Slowakei, Somalia, Syrien und Tunesien eröffnet hat“, was ziemlich beeindruckend erscheint, aber in der Realität völlig kontraproduktiv ist. Und es scheint, dass Onkel Joe keine von ihnen schließen wird.

Es ist bedauerlich, dass sich so viele dieser Stützpunkte in der Praxis als völlig nutzlos erwiesen haben, aber das hält die globale Expansion des Pentagons nicht auf oder verlangsamt sie sogar. Trotz aller Stützpunkte tobt zum Beispiel in Afghanistan immer noch ein chaotischer Bürgerkrieg. Wie USA Today bemerkt: „Der 19 Jahre alte Konflikt hat mehr als 2 Billionen Dollar und mehr als 2.300 amerikanische Leben gekostet. Mehr als 38.000 afghanische Zivilisten wurden getötet. Und dennoch kontrollieren die Taliban weite Teile des Landes, das weiterhin von Gewalt heimgesucht wird…“ Was haben also all diese US-Basen erreicht? Was erreichen sie überhaupt, außer Besorgnis und Reaktion seitens derer, die sie bedrohen sollen?

In einer Welt, die bereits von Konflikten gezeichnet ist, wächst eine der jüngsten Bedrohungen des Friedens in der Arktis, wo die USA ihre militärischen Fähigkeiten ausbauen wollen. Zu den Vorstößen und Operationen gehörten bisher Flüge über der Barentssee durch strategische Bomber des Typs USAF B-1 Lancer, die in Ørland in Norwegen stationiert sind, wo der große Luftwaffenstützpunkt „nicht nur für Norwegen, sondern auch für die NATO wichtig ist. Der Luftwaffenstützpunkt ist die Basis von F-35A Lightning II Joint Strike Fighter, F-16 Kampfflugzeugen, B-1B strategischen Bombern, Westland Sea King Such- und Rettungshubschraubern und ein Standort für E-3A Sentry AWACS…“

Der ominöse Fokus Washingtons auf die Arktis wird angeblich damit begründet, dass Russland seine Verteidigungsanlagen auf seinem eigenen souveränen Territorium rechtmäßig verbessert. Die offizielle Position des Pentagons lautet: „Offensichtlich beobachten wir das, und wie ich schon sagte, haben wir dort nationale Sicherheitsinteressen, von denen wir wissen, dass wir sie schützen und verteidigen müssen.“ Der Sprecher erklärte dann (vermutlich in Unkenntnis der Stationierung strategischer US-Bomber und anderer militärischer Operationen), dass „niemand daran interessiert ist, dass die Arktis militarisiert wird.“

Die Arktis war schon immer eine wichtige Region, hat aber eine größere Bedeutung erlangt, seit die globale Erwärmung zu einer umfangreichen Eisschmelze und der Öffnung von Seewegen geführt hat, einschließlich dessen, was jetzt die Nördliche Seeroute oder NSR genannt wird. Die in der Schweiz ansässige Handelsgruppe Arctic Bulk beschreibt die NSR als „eine Schifffahrtsroute zwischen dem Atlantik und dem Pazifik entlang der russischen Küste Sibiriens und des Fernen Ostens, die fünf arktische Meere durchquert.“ Außerdem – und das wird vom Pentagon oder den US-Medien nie erwähnt – befindet sich die NSR vollständig innerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone Russlands.

Am 5. April verkündete das Pentagon, dass „die Region ein Schlüsselterrain ist, das für unsere eigene Landesverteidigung und als potenzieller strategischer Korridor zwischen dem Indopazifik, Europa und dem Heimatland lebenswichtig ist – was sie anfällig für eine erweiterte Konkurrenz machen würde.“

Es wurde nicht erklärt, wie eine kommerzielle Schifffahrtsroute Washingtons „Heimatverteidigung“ beeinflussen könnte, oder welche „erweiterte Konkurrenz“ es geben könnte, aber Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg machte diese Eigenschaft in der Deutschen Welle am 22. März deutlich, als er sagte: „Das Schmelzen des Eises in der Arktis könnte zum Aufheizen der geopolitischen Spannungen zwischen verschiedenen Mächten in der Welt führen. Wir haben die verstärkte militärische Präsenz Russlands gesehen. Sie öffnen sowjetische Militäreinrichtungen in der Arktis.“

China ist auch eine Bedrohung, so Stoltenberg, aber die Hauptbedrohung im Norden wird als Russland identifiziert, so dass es zusätzlich zu den Flügen der strategischen US-Bomber andere Kriegsvorbereitungen gab, an denen Nato-Länder beteiligt waren, einschließlich eines Einsatzes, bei dem „US-Marines und Matrosen mit der Marine Rotational Force-Europe 21.1 ihre Kriegsführungsfähigkeiten über dem Polarkreis während der Übung Arctic Littoral Strike in Nordnorwegen vom 11. bis 31. März verbessert haben.“

Eine weitere Konfrontation wird die Übung Northern Edge vom 3. bis 12. Mai sein, bei der laut U.S. Air Force Times „zehntausend Soldaten in den hohen Norden kommen werden, um zu üben, wie das US-Militär reagieren könnte, wenn die schwelenden Spannungen in der Arktis einen Siedepunkt erreichen.“

Die USA bereiten sich auf einen Krieg in der Arktis vor, und der „Siedepunkt“, auf den sich die Air Force Times bezieht, könnte nicht mehr weit entfernt sein. Es liegt ganz in der Hand Washingtons, wie lange die Militärmanöver andauern und welches Niveau sie erreichen werden. Wenn die Provokationen so unerbittlich sind, dass es zu lokalen Schusswechseln kommt, besteht die Möglichkeit, dass es schnell zu einer Eskalation kommt – und sie könnte endgültig sein. Die Lösung ist, dass Washington sich beruhigt, und Präsident Joe Biden wäre gut beraten, seine Innenpolitik auf internationale Angelegenheiten auszudehnen, in denen „Debatten willkommen sind. Compromise is inevitable. Veränderungen sind sicher.“