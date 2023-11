Der Schnitzelpreis – Kosten des Restaurantbetriebs

Mal was ganz, was Abseitiges.

Heute habe ich gelesen, dass ein bekannter deutscher Koch dem „Stern“ erzählt hat, wie sich in seinem Restaurant der Schnitzelpreis (24,00 €) zusammensetzt.

Nun ist es mir – das kann ich an dieser Stelle nicht weglassen – in meinem bewegten Leben gelungen, für eine Weile der Chef eines Betriebsrestaurants mit angeschlossener Cafeteria zu sein. Nein, nicht der Chefkoch, sondern der Chef des Chefkochs und seiner 15 Mitarbeiter. Mein Job war es, als ich die Aufgabe übernommen habe, den Zuschussbedarf des Unternehmens so weit zu senken, dass die im Raum stehende Überlegung, die „Kantine“ ganz zu schließen, guten Gewissens ad acta gelegt werden könnte. Erste Feststellung: Alles alt,