Nach dem Pandemievertrag kommt jetzt von der UN der “Pakt für die Zukunft” dieser wird die technokratische Übernahme rasant ausweiten.

Derrick Broze

Die Vereinten Nationen treffen sich im September zur 79. Sitzung der UN-Generalversammlung und zum mit Spannung erwarteten “Zukunftsgipfel”, auf dem die Nationen den sogenannten “Pakt für die Zukunft” unterzeichnen werden. Es wird erwartet, dass der Pakt die Ausrufung eines “planetarischen Notstands” vorsieht. Was bedeuten dieser Pakt und seine Politik für die Zukunft der individuellen und nationalen Souveränität?

Gegen Ende September könnte eine Abstimmung der UN-Mitgliedsstaaten über eine bedeutende Neugestaltung der UN, oft als “UN 2.0” bezeichnet, sowie über die Entscheidungsprozesse der Nationalstaaten bezüglich der Zukunft des Planeten stattfinden. Die 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen wird ab dem 10. September in New York stattfinden, wobei die hochrangige Generaldebatte am 24. September beginnt.

Obwohl die Generalversammlung der Vereinten Nationen jedes Jahr zusammentritt, ist die diesjährige Sitzung einzigartig, da sie sich mit dem Zukunftsgipfel befasst, einer von den Vereinten Nationen geförderten Veranstaltung, die am 22. und 23. September in New York stattfinden wird. Der Gipfel ist seit mindestens 2022 in Vorbereitung. Er ist der jüngste Versuch des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres, “die Truppen zu sammeln” und mehr Unterstützung für die rasche Umsetzung der Agenda 2030 zu gewinnen, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde.

Im Mai 2023 stellte Guterres fest, dass die Bemühungen zur Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) scheitern. Guterres warnte, dass nur 12 Prozent der SDGs auf dem Weg seien, erreicht zu werden. Bei 50 Prozent der Ziele seien die Fortschritte “schwach und unzureichend”, während 30 Prozent der SDGs “ins Stocken geraten sind oder den Rückwärtsgang eingelegt haben”. Er prognostizierte, dass nur 30 Prozent der Länder das SDG 1 zur Armutsbekämpfung bis 2030 erreichen würden, wenn sich der derzeitige Trend fortsetze.

Guterres forderte “mehr multilaterale Unterstützung für das UN-Entwicklungssystem und entschlossenes Handeln auf dem Zukunftsgipfel 2024”.

“Ich fordere Sie auf, den Bericht zu studieren und die darin enthaltenen Vorschläge umzusetzen”, sagte Guterres. “Dies wird ein Moment der Wahrheit und der Rechenschaftspflicht sein. Es muss auch ein Moment der Hoffnung sein – wenn wir zusammenkommen, um das Ruder herumzureißen und der Verwirklichung der SDGs neuen Schwung zu verleihen.

Unsere gemeinsame Agenda: Der Gipfel für die Zukunft

Im Juni 2020, als die Vereinten Nationen den 75. Jahrestag der Gründung der internationalen Organisation begingen, veröffentlichten die Mitgliedstaaten eine Erklärung, die zwölf übergreifende Verpflichtungen im Kontext der Agenda 2030 enthielt und Generalsekretär Guterrres aufforderte, eine Reihe von Empfehlungen zur Erreichung der Ziele zu geben. Diese Erklärung enthielt Aussagen wie “Wir werden niemanden zurücklassen” und “Wir sind entschlossen, die Agenda 2030 vollständig und fristgerecht umzusetzen. Es gibt keine Alternative“.

Im September 2021 reagierte der Generalsekretär mit seinem Bericht ” Unsere gemeinsame Agenda”, in dem er dazu aufrief, die Umsetzung der SDGs und der in der Erklärung UN75 enthaltenen Verpflichtungen zu beschleunigen. Unsere gemeinsame Agenda rief auch zu einem Zukunftsgipfel auf, um “einen neuen globalen Konsens darüber zu schmieden, wie wir uns auf eine Zukunft vorbereiten können, die voller Risiken, aber auch voller Chancen ist”. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen stimmte zu, den Gipfel am 22. und 23. September dieses Jahres abzuhalten.

Der Bericht über die Gemeinsame Agenda forderte eine “Erneuerung des Vertrauens und der Solidarität auf allen Ebenen – zwischen Völkern, Ländern und Generationen”. Der Bericht rief auch zu einem “grundlegenden Überdenken” unserer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systeme auf, “damit sie gerechtere und wirksamere Leistungen für alle erbringen”. Schließlich empfiehlt der Bericht eine “Erneuerung des multilateralen Systems” und erklärt, dass der Zukunftsgipfel der “entscheidende Moment” sein wird, um neue Vereinbarungen für diese Ziele zu treffen.

Auf der UN-Website, die der Gemeinsamen Agenda gewidmet ist, heißt es : “Unsere Gemeinsame Agenda ist eine Aktionsagenda, die darauf abzielt, multilaterale Vereinbarungen – insbesondere die Agenda 2030 – zu stärken und zu beschleunigen und das Leben der Menschen spürbar zu verbessern.”

Der Bericht “Unsere gemeinsame Agenda” von Generalsekretär Guterres war die direkte Inspiration für den bevorstehenden Zukunftsgipfel. Das Gipfeltreffen wird die Nationen weiterhin dazu anhalten, “bestehende Verpflichtungen” zu den SDGs und der UN-Charta zu bekräftigen. Von den Mitgliedstaaten wird erwartet, dass sie auf den Ergebnissen des SDG-Gipfels 2023 aufbauen und “dem multilateralen System neues Leben einhauchen”, um die Agenda 2030 zu verwirklichen.

Laut der Website des Gipfels für die Zukunft ist der Gipfel eine “einmalige Gelegenheit”, um Lücken in der globalen Governance zu schließen. ” Multilaterales Regieren, das in einfacheren, langsameren Zeiten entwickelt wurde, ist der heutigen komplexen, vernetzten und sich schnell verändernden Welt nicht angemessen”, heißt es auf der Website.

Ferner wird in einem UN-Dokument über den Zukunftsgipfel mit dem Titel ” What Would it Deliver?” das Konzept einer aktualisierten UN oder “UN 2.0” erörtert, und was dies für die Zukunft bedeuten würde.

“Bei ‘UN 2.0′ geht es darum, die Expertise in den Bereichen Innovation, Daten, Digitales, Zukunftsforschung und Verhaltenswissenschaft zu verbessern, um die Ergebnisse des UN-Systems zu steigern, den Aufbau ähnlicher Expertise in den Mitgliedstaaten zu unterstützen und den gemeinsamen Fortschritt bei den SDGs zu beschleunigen.”

In dem Dokument wird auch ein “Globales Finanzsystem, das für alle funktioniert” gefordert.

“Eine transformierte internationale Finanzarchitektur ist zweckdienlich, inklusiver, gerechter, repräsentativer, effektiver und widerstandsfähiger und entspricht der Welt von heute und nicht der Welt, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg aussah. Diese Architektur investiert von vornherein in die SDGs, den Klimaschutz und künftige Generationen.”

Diese Forderungen spiegeln ähnliche Forderungen wider, die auf dem “Gipfel für einen neuen globalen Finanzierungspakt” im Juni 2023 in Paris, Frankreich, erhoben wurden. Auf dem von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geleiteten Gipfel waren 50 Staatsoberhäupter, Vertreter von NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu Gast, um die Bemühungen um eine Neuordnung des internationalen Finanzsystems als Teil der weiteren Bemühungen um die Agenda 2030 und die Netto-Null-Ziele zu diskutieren.

Die französische Regierung erklärte, das Ziel des Treffens sei es, “einen neuen Vertrag zwischen [dem globalen] Norden und dem Süden zu schließen”, der die Nationen besser in die Lage versetzen soll, Armut und Klimawandel zu bekämpfen. An dem Gipfel nahmen US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, der britische Premierminister Rishi Sunak und der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva teil. Neben den Staatsoberhäuptern wurde der Gipfel u. a. von den Open Society Foundations, der Bill and Melinda Gates Foundation und der Rockefeller Foundation unterstützt.

Eines der weiteren erklärten Ziele des Gipfels 2023 war die Umgestaltung des gesamten internationalen Finanzsystems, indem der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank an die modernen Herausforderungen angepasst werden. Diese Ziele stehen im Einklang mit den jüngsten Äußerungen von Guterres, in denen er einen “neuen Bretton-Woods-Moment” forderte . Er bezog sich dabei auf das berüchtigte internationale Abkommen von 1944, mit dem der IWF gegründet wurde, und verabschiedete Regeln für die Regelung der Währungsbeziehungen zwischen unabhängigen Staaten, die u. a. vorschreiben, dass jede Nation die Konvertierbarkeit ihrer Währungen in US-Dollar garantieren muss.

Für diejenigen, die zwischen den Zeilen lesen und die Schlagworte durchschauen, klingt die Sprache dieser Dokumente nach Globalistensprache, die darauf abzielt, die nationale und individuelle Souveränität zugunsten einer Weltregierung außer Kraft zu setzen oder zu verbieten. Ein neues Währungssystem, eine Erneuerung des multilateralen Systems – all dies soll der Öffentlichkeit weismachen, dass die UNO (oder ein anderes neues internationales Gremium) benötigt wird, um die Menschheit sicher in die Zukunft zu führen. In Wahrheit werden wir auf dem Zukunftsgipfel wahrscheinlich große Schritte in Richtung auf die Schaffung einer Eine-Welt-Regierung erleben.

Auf der Website des Zukunftsgipfels wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass der Gipfel mit einem “Pakt für die Zukunft” abschließen wird, der von den Staatsoberhäuptern auf dem Gipfel gebilligt werden soll. Die UNO sagt, dass das Ergebnis des Paktes “eine Welt – und ein internationales System – sein wird , die besser darauf vorbereitet sind, die Herausforderungen zu bewältigen, vor denen wir jetzt stehen”. Der Pakt für die Zukunft wird wahrscheinlich ein weiterer Baustein auf dem Weg zu einer Welt sein, die von nicht gewählten internationalistischen Politikern regiert wird.

Der Pakt für die Zukunft

Ziel des Zukunftsgipfels ist es laut UNO, “die Anstrengungen zur Erfüllung unserer bestehenden internationalen Verpflichtungen zu beschleunigen” und “konkrete Schritte zu unternehmen, um auf neue Herausforderungen und Chancen zu reagieren”. Um diese Ziele zu erreichen, wollen die Vereinten Nationen ein “handlungsorientiertes Ergebnisdokument”, den sogenannten “Pakt für die Zukunft”, verhandeln und verabschieden. Das Dokument wird bereits auf UN-Sitzungen diskutiert, die abschließenden Verhandlungen und die Unterzeichnung des Abkommens sollen auf dem Gipfel im September stattfinden.

Im Januar kündigten Deutschland und Namibia, die den Gipfel mitorganisiert hatten, die Veröffentlichung des “Null-Entwurfs” des Zukunftspakts an. Die Vorschläge wiederholen weitgehend, was im Dokument zum 75. Jahrestag der Vereinten Nationen und im Bericht “Unsere gemeinsame Agenda” enthalten ist. Das Dokument macht deutlich, dass die Mitgliedstaaten “die Bedeutung des multilateralen Systems” mit den Vereinten Nationen im Zentrum bekräftigen. Der Zero Draft bekräftigt auch die Erklärung zum 75. Jahrestag der Vereinten Nationen, “niemanden zurückzulassen”.

“Wir werden dringend handeln, um die Vision der Agenda 2030 zu verwirklichen, unter anderem durch die in diesem Pakt enthaltenen Vereinbarungen, durch die Aufstockung der Finanzmittel für die Ziele für nachhaltige Entwicklung und durch zusätzliche Maßnahmen zur Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung im Einklang mit unseren Verpflichtungen im Rahmen des Aktionsprogramms von Addis Abeba der Dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung”, heißt es im Entwurf des Zukunftspakts.

Zur “Wiederbelebung des multilateralen Systems” heißt es im Entwurf, die Vereinten Nationen würden sich “einer Vision eines multilateralen Systems” verpflichten, “das eine Vielzahl von Akteuren jenseits der Staaten umfasst”. Diese Aussage scheint eine Anspielung auf die Überzeugung zu sein, dass einzelne Nationalstaaten nicht mehr in der Lage sind, internationale Krisen zu bewältigen, und sich die Welt daher auf neue Formen des Regierens einstellen muss.

Der Zero Draft erwähnt auch die Notwendigkeit einer “Notfallplattform”, die im Falle eines “solchen Schocks, der sich auf mehrere Regionen der Welt auswirkt”, aktiviert werden soll und nach Ansicht der UNO eine “kohärente, koordinierte und multidimensionale Reaktion” erfordert.

Der Entwurf stellt auch fest, dass eine Notfallplattform “keine ständige Einrichtung oder ein ständiges Gremium” sein wird. Die UNO stellt auch fest, dass der “Beschluss zur Einberufung einer Notfallplattform” “die Souveränität, territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit der Staaten in vollem Umfang respektieren” würde.

Die Diskussion über eine Notfallplattform steht in direktem Zusammenhang mit den Forderungen nach Ausrufung eines planetarischen Notstands.

Die planetarische Notlage

In den vergangenen Jahren wurde der Begriff “planetarischer Notstand” von den Vereinten Nationen und anderen Organisationen immer häufiger verwendet, um ihre Überzeugung zu beschreiben, dass sich der Planet von verschiedenen Krisenzuständen zu Notfallsituationen entwickelt, aus denen die Menschheit möglicherweise nicht mehr zurückkehren kann, wenn nicht drastische Maßnahmen ergriffen werden. Es wurden sogar Stellungnahmen veröffentlicht, die “eine formelle Erklärung des ‘planetarischen Notstands’ durch die UN-Generalversammlung auf dem Zukunftsgipfel im September und die Aktivierung einer ‘Notfallplattform'” fordern.

Der Ruf nach Ausrufung des Notstands hat auch das Weiße Haus erreicht. Vergangene Woche berichtete Bloomberg, dass die Biden-Administration erwäge, einen Klimanotstand auszurufen.

“Beamte des Weißen Hauses haben die Diskussion über die mögliche Ausrufung eines nationalen Klimanotstands wiederbelebt, ein beispielloser Schritt, der die Befugnisse der Bundesregierung zur Eindämmung der Ölproduktion freisetzen könnte”, schrieb Bloomberg.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Angelo Fernandez Hernandez, sagte Bloomberg, dass Biden “die Klimakrise vom ersten Tag an als Notfall behandelt” habe.

Wie Bloomberg anmerkt, wäre Biden nicht der erste US-Präsident, der den Notstand ausruft. Tatsächlich haben frühere Präsidenten aus verschiedenen Gründen nationale Notstände ausgerufen. Die Forderung nach einer sogenannten Klima-Notstandserklärung ist jedoch beispiellos.

In den vergangenen Jahren hat sogar UN-Generalsekretär Antonio Guterres den Begriff verwendet und davor gewarnt, dass sich die Welt einem oder mehreren “Kipp-Punkten” oder Notfällen nähere, die von den UN-Mitgliedsstaaten angegangen werden müssten. Im November 2020 sagte er auf dem Weltforum für Demokratie: “Neben der COVID-19-Pandemie stehen wir vor einem dreifachen planetarischen Notfall – einer Klimakrise, einer Naturkrise und einer Umweltverschmutzungskrise”.

“Wir haben es auch mit einem globalen Notfall zu tun – einschließlich des sich beschleunigenden Klimawandels, der zunehmenden Umweltverschmutzung und des Zusammenbruchs der Artenvielfalt -, der die Umwelt bedroht, von der die Zukunft aller abhängt. Und wir erleben eine alarmierende Ausbreitung von Hass und Diskriminierung”, sagte Guterres 2021.

Die Vereinten Nationen sind nicht die einzige Organisation, die sich für die Ausrufung eines planetarischen Notstands einsetzt. Auch UN-nahe Organisationen wie die Climate Governance Commission (CGC) mischen mit.

Im September 2023, während der Klimawoche und des SDG-Gipfels der Vereinten Nationen, veröffentlichte die CGC eine Erklärung mit dem Titel “Charting a Safe Path for a Workable Future”. Darin heißt es:

“Die Welt steht vor einer sich verschärfenden planetarischen Notlage – und befindet sich auf einem rücksichtslosen Weg in einen katastrophalen Klimawandel, da sie bereits sechs der neun wissenschaftlich identifizierten planetarischen Grenzen überschritten hat. Wenn es weiterhin nicht gelingt, die Ursachen dieser Notlage anzugehen – wie die auf fossilen Brennstoffen basierende Wirtschaft, Ressourcenverschwendung/-übernutzung und Naturzerstörung – wird dies weitere verheerende Auswirkungen auf die gesamte Menschheit haben und potenziell irreversible Kipp-Punkte auslösen, die gefährliche Folgen für die soziale und ökologische Stabilität des Planeten haben. Ein systemischer Ansatz zur Bewältigung der Klimakrise ist jetzt notwendig, um ein zuverlässiges Management des Klimas und der planetarischen Grenzen für die Erde als Ganzes zu gewährleisten”.

Das CGC konzentriert sich nach eigenen Angaben darauf, “Partnerschaften zu entwickeln, vorzuschlagen und aufzubauen”, die “praktikable, hocheffiziente globale Governance-Lösungen für dringende und wirksame Klimamaßnahmen fördern, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5°C oder weniger zu begrenzen”. Die CGC ist selbst Teil des Global Governance Forums.

Die Climate Governance Commission wurde von Maja Groff einberufen, einem Mitglied des Global Governance Forum mit weitreichenden Verbindungen zu Technokraten, einschließlich der Rockefeller Foundation, die die Arbeit der CGC mitfinanziert hat. Dies ergibt Sinn, wenn man bedenkt, dass die Rockefeller Foundation 2023 die Klimaagenda zu ihrem neuen Schwerpunkt erklärt hat.

In der Erklärung des CGC vom September 2023 wird auch die Forderung nach einer Erweiterung der Global Governance-Konzepte weitergeführt. “Neue Perspektiven der Global Governance – mit einem neuen Maß an kollektiver Weisheit und politischem Mut – sind notwendig, um die gegenwärtigen existenziellen planetarischen Risiken zu bewältigen”, heißt es dort.

Die Erklärung enthält auch den üblichen Klimaalarmismus und Weltuntergangsprognosen. Die Welt habe vielleicht nur sechs oder sieben Jahre Zeit, um umzusteuern und eine Katastrophe zu verhindern.

Die Climate Governance Commission schloss sich dieser Aussage mit ihrem Bericht “Governing Our Planetary Emergency” an. Der Bericht, der am 28. November 2023, kurz vor der Eröffnung der UN-Klimakonferenz COP28, online veröffentlicht wurde, setzt die Empfehlung der CGC fort, unsere Vorstellungen von Governance auf den neuesten Stand zu bringen.

“Eine grundlegende Prämisse der Climate Governance Commission ist, dass neue Perspektiven der Global Governance – mit einem neuen Maß an kollektiver Weisheit und politischem Mut – erforderlich sind, um die heutigen existenziellen planetaren Risiken anzugehen”, heißt es in dem Bericht. “Solche Bemühungen sollten die laufenden zwischenstaatlichen Verhandlungen ergänzen und verbessern. Indem wir uns auf grundlegende Innovationen im globalen kollektiven Handeln konzentrieren, können wir unser gemeinsames Zuhause für heutige und zukünftige Generationen auf gerechte, ausgewogene und nachhaltige Weise schützen.”

Der Autor ist überzeugt, dass das “neue Maß” an “politischem Mut”, das erforderlich ist, um “neue Perspektiven der Global Governance” zu verwirklichen, sich auf die Tatsache bezieht, dass die Ermächtigung der Vereinten Nationen (oder eines anderen internationalen Gremiums) bei der einheimischen Bevölkerung vieler UN-Mitgliedsstaaten, einschließlich der Vereinigten Staaten, äußerst unpopulär sein wird.

Weitere Beweise dafür, dass der CGC und einige in der UN daran interessiert sind, die nationale Souveränität hinter sich zu lassen und eine Welt zu schaffen, die von globalen Organisationen regiert wird, finden sich in den Aussagen des Wissenschaftlers Johan Rockström, Mitglied des CGC und Verfechter des Paradigmas der planetaren Notlage, während der Online-Veranstaltung im November 2023.

“Die Tatsache, dass wir uns im Menschenzeitalter befinden, stellt den Nationalstaat als alleinige Entscheidungsinstanz zur Lösung der anstehenden Probleme infrage”, so Rockström.

Im Abschnitt “Near-Term International Governance Innovations” fordert der CGC erneut, dass die Vereinten Nationen einen planetarischen Notstand ausrufen.

“Wir rufen daher die Generalversammlung der Vereinten Nationen auf, auf dem Zukunftsgipfel 2024 einen planetarischen Notstand auszurufen und anzuerkennen, dass die dreifache planetarische Krise eine ernsthafte Bedrohung für die globale Stabilität und Sicherheit darstellt, die durch ähnliche Erklärungen von Organen und Organisationen des UN-Systems, regionalen Gremien sowie nationalen und lokalen Regierungen bekräftigt werden sollte.”

Sie spiegeln auch die Forderung nach einer “Notfallplattform” wider, auf die im Null-Entwurf des Zukunftspakts Bezug genommen wird. Der Bericht empfiehlt die Einberufung einer “Globalen Notfallplattform”, um die sich rasch beschleunigenden Folgen des Klimawandels anzugehen.

“Eine solche Defragmentierungs- und Beschleunigungsplattform könnte notwendig sein, um die erforderlichen globalen Emissionsreduktionen von 50% bis 2030 sicherzustellen”, heißt es im CGC-Bericht.

In einem Abschnitt mit dem Titel “Individuelle Verantwortung für Umweltverbrechen: Aufnahme von Ökozid als Straftatbestand im Rahmen des Internationalen Strafgerichtshofs” heißt es, dass “Personen, die an Politiken und/oder Aktivitäten beteiligt sind, die schwere Umweltschäden verursachen, zur Rechenschaft gezogen werden müssen, unabhängig davon, ob sie diese Handlungen als Regierungsbeamte, Gesetzgeber, militärische Führer, Vorstandsvorsitzende von Unternehmen oder in anderen Funktionen ausführen”.

In einem Abschnitt mit dem Titel “Next Generation Working Proposals” (Arbeitsvorschläge der nächsten Generation) finden wir auch eine Empfehlung zur “Einrichtung eines Internationalen Gerichtshofs für die Umwelt”.

Ist es möglich, dass die Regierungen der Welt ein Dokument unterzeichnen, das einen internationalen Gerichtshof ermächtigt, Personen zu bestrafen, die als Umweltverschmutzer angesehen oder beschuldigt werden, die Umwelt zu schädigen?

Planetarische Grenzen

“Die derzeitige Überschreitung der planetarischen Grenzen hat bereits zu großem Leid und zunehmender Ungleichheit geführt”, heißt es in der Erklärung der CGC vom September 2023.

Sowohl der Pakt für die Zukunft als auch der CGC-Bericht Governing Our Planetary Emergency basieren auf dem Konzept der planetarischen Grenzen, das erstmals von Johan Rockström, dem ehemaligen Direktor des Stockholm Resilience Centre, propagiert wurde. Er entwickelte die Idee erstmals 2009 mit einer Gruppe von 28 international renommierten Wissenschaftlern.

Rockström ist ein international anerkannter Wissenschaftler auf dem Gebiet der globalen Nachhaltigkeit und leitete die Entwicklung des Planetary Boundaries Framework for Human Development. Er ist auch ein führender Wissenschaftler auf dem Gebiet der Wasserressourcen und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der angewandten Wasserforschung in tropischen Regionen. Ferner ist er einer der Hauptredner des Weltwirtschaftsforums.

Rockströms Konzept stellt eine Reihe von neun planetarischen Grenzen vor, innerhalb derer sich die Menschheit noch über Generationen hinweg entwickeln und gedeihen kann. Nach dieser Theorie zeigen die planetarischen Grenzen der Erde die “maximale vom Menschen verursachte Störung” an, die jeder Umweltbereich verkraften kann, bevor “das Erdsystem instabil wird, was zu irreversiblen Veränderungen und Kaskadeneffekten in mehreren Bereichen führen kann”.

Im Wesentlichen argumentiert Rockström, dass diese Grenzen als Richtschnur für die Gestaltung künftiger Governance-Modelle sowie für die staatliche Regulierung von Unternehmen, Industrie und menschlichem Leben im Allgemeinen dienen sollten. Dies ist ein weiteres technokratisches Programm, das vorgibt, eine Utopie schaffen zu können, indem es eine Notfallplattform auslöst, sobald die Menschheit diese angeblichen Grenzen überschreitet.

Ähnlich wie die Forderung nach einem planetarischen Notstand hat das Konzept der planetarischen Grenzen in den vergangenen Jahren unter Akademikern, Wissenschaftlern und einigen Politikern an Unterstützung gewonnen. Parallel zum Wachstum des Rockstrom-Konzepts haben wir auch eine breite Unterstützung für Global Governance erlebt.

Im Jahr 2023 betonte eine internationale Gruppe von 22 “Experten” aus verschiedenen Bereichen in einem Artikel, der in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, die Bedeutung der Schaffung eines “planetarischen Gemeingutes”. Die Gruppe argumentiert, dass dieser Schritt für die Stärkung der globalen Governance unerlässlich ist, um “die Funktionen der biophysikalischen Systeme der Erde in einer Weise zu schützen, die die Widerstandsfähigkeit des Planeten und die Gerechtigkeit für heutige und zukünftige Generationen gewährleistet”.

In dem Artikel wird das Konzept der “planetarischen Gemeingüter” als Rahmen für die Anpassung des globalen Rechts und der globalen Governance an die Wissenschaft des “Erdsystems” vorgestellt. Die sogenannten Experten schreiben, dass es “derzeit kein wirksames Governance-System” gibt, um die Krisen, mit denen die Menschheit konfrontiert ist, angemessen zu bewältigen. Das Papier beklagt, dass die Staaten ihre eigene Politik zum Klimawandel entwickelt haben, die “oft nicht mit anderen Staaten und dem globalen Ziel einer nachhaltigen Erde übereinstimmt”. Der Bericht schließt mit der Forderung nach der Entwicklung “kollektiver Lösungen auf globaler Ebene, die über nationale Grenzen hinausgehen”.

Alle Wege führen zum Club of Rome und zur Eugenik

Der Ruf nach einem planetarischen Notstand lässt sich bis zum Club of Rome zurückverfolgen. Der Bericht des CGC vom November 2023 stellt sogar fest, dass der Glaube an eine “Polykrise”, d.h. an mehrere gleichzeitige Krisen, “in der Arbeit des Club of Rome Planetary Emergency Project anerkannt ist”. Dieser Verweis auf den Club of Rome offenbart einen weiteren Grund, warum die Öffentlichkeit über das Planetare Notfallprojekt und die Behauptung der Überschreitung planetarischer Grenzen besorgt sein sollte.

Der Club of Rome hat spätestens 2019 mit der Veröffentlichung seines “Planetary Emergency Plan” dazu aufgerufen, den planetarischen Notstand auszurufen. Der Bericht würde im August 2020 aktualisiert werden, nach dem Beginn der COVID1984. Der COR-Notfallplan wird beschrieben als “ein Fahrplan für Regierungen und andere Interessengruppen, um unsere Gesellschaften und Volkswirtschaften so zu verändern, dass das Gleichgewicht zwischen Mensch, Planet und Wohlstand wiederhergestellt wird”.

Wie schon im Null-Entwurf des Zukunftspakts und im Bericht der Climate Governance Commission 2023 fordert der Club of Rome die Staaten auf, einen planetarischen Notstand auszurufen und einen planetarischen Notfallplan zu verabschieden. Ein solcher Plan sollte “auf der dringenden Notwendigkeit beruhen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 mindestens zu halbieren”, heißt es.

Diese extremen Forderungen nach einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen, insbesondere der Kohlenstoffemissionen, haben einige Forscher zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass die Leitphilosophie des Club of Rome in Wirklichkeit ein Glaube an die Eugenik ist, der sich hinter einer vorgetäuschten Umweltagenda verbirgt. Ein Blick in die Geschichte der Organisation kann hier Aufschluss geben.

Der Club of Rome wurde 1968 gegründet und spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des besser bekannten Weltwirtschaftsforums (WEF). Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des WEF blickte die Organisation auf ihre Geschichte zurück und stellte fest, dass Aurelio Peccei, der italienische Industrielle, der den Club of Rome zusammen mit Alexander King gegründet hatte, auf dem Treffen 1973 eine Rede über sein berühmt gewordenes Buch “Die Grenzen des Wachstums” hielt. Alexander King war auch verantwortlich für einen Folgebericht, der 1991 unter dem Titel “Die erste globale Revolution” veröffentlicht wurde. Dieser umstrittene Bericht enthält den viel zitierten Abschnitt “Der gemeinsame Feind der Menschheit ist der Mensch”:

“Auf der Suche nach einem neuen Feind, der uns vereinen könnte, kamen wir auf die Idee, die Umweltverschmutzung, die drohende Klimaerwärmung, die Wasserknappheit, die Hungersnöte usw. zu nennen. In ihrer Gesamtheit und in ihrer Wechselwirkung stellen diese Phänomene eine gemeinsame Bedrohung dar, die die Solidarität aller Völker erfordert. Aber wenn wir sie als Feinde bezeichnen, fallen wir in die Falle, vor der wir bereits gewarnt haben, nämlich die Symptome mit den Ursachen zu verwechseln. Alle diese Gefahren sind durch menschliches Handeln verursacht und können nur durch eine Änderung der Einstellungen und Verhaltensweisen überwunden werden. Der wahre Feind ist also der Mensch selbst.”

Einige Leser haben diese Aussage so interpretiert, dass der Club of Rome anerkennt, dass er die Furcht vor Umweltverschmutzung, globaler Erwärmung, Wasserknappheit und Hungersnöten nutzen wird, um die Menschheit hinter der Idee zu vereinen, dass der Mensch das Problem ist. Der Club of Rome und seine Anhänger behaupten, diese Passage sei aus dem Zusammenhang gerissen und zeige lediglich, dass ihre Führer geopolitische Probleme erkannt hätten, die bald über die Menschheit hereinbrechen würden.

Ein weiterer Beleg für die eugenische Weltsicht sind die Worte von Dennis Meadows, Mitglied des Weltwirtschaftsforums und Mitautor des Berichts “Die Grenzen des Wachstums” von 1972:

Ich hoffe, dass dies auf zivilisierte Weise geschieht. Ich meine, nicht öffentlich. Ein friedlicher Ansatz, aber Frieden bedeutet nicht, dass alle glücklich sind. Aber es bedeutet auf jeden Fall, dass die Straße mit anderen Mitteln gelöst wurde, nicht mit Gewalt, was ich meine. Wir haben jetzt 7 Milliarden Menschen, aber bald werden es 1 Milliarde mehr sein. Wir müssen jetzt zurückgehen. Ich hoffe, dass dies langsam und stetig geschieht.

Eugeniker wie Meadows und seine Freunde vom Club of Rome verstecken ihre menschenverachtende Ideologie hinter dem Ruf nach Bevölkerungskontrolle. Ihr Gerede vom “Kampf gegen den Klimawandel” durch Einschränkung menschlicher Bewegung oder durch Kontrolle unserer Ernährung und anderer persönlicher Gewohnheiten verschleiert oft ihren wahren Wunsch, die menschliche Bevölkerung zu reduzieren und zu kontrollieren.

Es ist dringend notwendig, dass die Menschen weltweit ihre Augen und Ohren öffnen, um die wahren Absichten der Technokraten zu erkennen, die unser Leben beherrschen wollen. Wie mir der schwedische Forscher Jacob Nordangård kürzlich in einem Interview sagte, arbeiten die UNO (und ihre Partner im WEF, im Club of Rome, in der Global Governance Commission usw.) daran, einen “planetarischen Notstand” auszurufen, der es ihnen erlauben wird, verschiedene Abkommen zu aktivieren – das WHO-Pandemieabkommen, den Finanzierungspakt der Zukunft und den Pakt der Zukunft – und ihre Pläne für eine Weltregierung zu vollenden.

Das Einzige, was der vollständigen Übernahme einer freien Menschheit im Wege steht, sind die freien Herzen und Köpfe der Welt, die fähig sind, die Wahrheit zu erkennen. Wir müssen uns dem UN-Zukunftspakt widersetzen und ihm entgegenwirken. Wir müssen unsere Energie darauf verwenden, unsere eigenen Pakte für die Zukunft zu entwerfen. Wir müssen auch die nachhaltigen Entwicklungsziele ablehnen und die eigenständigen Entwicklungsziele annehmen. Schließlich müssen wir “The Great Reset” ignorieren und “The People’s Reset” aufbauen. Nur wenn wir unsere Energie darauf verwenden, parallele Systeme aufzubauen, werden wir eine wirklich freie Gesellschaft schaffen, die für die nächsten sieben Generationen und darüber hinaus Bestand haben wird.