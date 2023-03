Der Schweizer-Wahnsinn – Leoparden nach Deutschland

Peter Koenig

Die Schweiz, ein neutrales Land, erwägt, nicht nur ein Verbrechen gegen ihre eigene „legendäre“ verfassungsmässige Neutralität, sondern auch gegen die Menschlichkeit zu begehen, indem sie möglicherweise Waffen, Panzer, indirekt an ein Land im Krieg liefert.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorious und Wirtschaftsminister Robert Habeck haben die für Verteidigung zuständige Schweizer Bundesrätin Viola Amherd gebeten, einen eleganten Weg zu finden, ohne die Schweizer Neutralität zu verletzen, einen Teil der älteren Leopard-II-Panzer der Schweizer Armee, die derzeit in der Reserve sind, nach Deutschland zu verkaufen, möglicherweise an den Hersteller Rheinmetall.

Das ist gut fürs Geschäft, und wenn wir es gut genug tarnen, können wir es tun, war das gängige Schweizer Argument.

Und ja, die Schweizer Verteidigungsministerin hat einen Weg gefunden. Es ist ganz einfach, sagt sie. Das Parlament muss nur die „alten“ Panzer für nicht mehr funktionstüchtig und verschrottungsreif erklären – also für unbrauchbar erklären – und bingo, die Schweizer haben ihre Verfassung gerettet. Sicher. Aber nicht ihre Moral oder Ethik.

Jetzt müssen wir nur noch das Parlament „beeinflussen“, damit es richtig abstimmt, meint der Minister.

Wen kümmert’s. Es ist gut fürs Geschäft. Das Geschäft und die Gewinnmaximierung stehen für die meisten Schweizer immer an erster Stelle, sowohl für Politiker als auch für Unternehmensriesen – und natürlich auch für das Schweizer Bankensystem. Es ist fast in der Schweizer Verfassung verankert.

Apropos – die Schweizer Verfassung ist außer Kraft gesetzt. Seit 2014 ist die Schweiz keine Republik mehr, keine sogenannte „Demokratie“ mit einer gültigen Verfassung, dem Dach der Gesetzgebung im Lande – die Schweiz ist in Brüssel bei der EU (ausgerechnet) als Aktiengesellschaft registriert worden.

Ja, Sie haben richtig gelesen, eine Aktiengesellschaft. Sie ist keine Nation mehr mit einem verfassungsmäßigen Rechtssystem. Die Schweizer Justiz basiert auf der „regelbasierten Ordnung“ – dem Alles-und-Nichts-Begriff der Neocon-Länder, die zu Konzerntyranneien geworden sind. Das gilt auch für Frankreich, Deutschland, Südafrika, die Vereinigten Staaten – und viele andere, fast alle, wenn nicht alle Länder der sogenannten westlichen Welt oder des globalen Nordens.

Die meisten Bürger haben keine Ahnung. Dies geschah unter höchster Geheimhaltung.

Siehe unten von Dr. Astrid Stueckelberger. Etwa bei Minute 8 des Videos spricht sie über die „Korporatisierung“ der Schweiz und anderer Länder.

Zurück zur Ukraine – Wenn eine Schweizer Online-Zeitung es wagt, die Ukraine mit den Worten zu zitieren: „Es gibt viel mehr Russen als wir Munition haben…“ – und dies eher im positiven Sinne, ohne moralisches Kontra, dann stimmt etwas grundlegend nicht, nicht nur mit den Medien, sondern mit der Schweizer Moral und dem Wertesystem. Mit solchen Aussagen wird ganz offen zum Töten aufgerufen.

Das Beispiel wird vom Schweizer Bundesrat gegeben. Genauso wie die Medien zum Töten auffordern, scheint der Schweizer Bundesrat im Allgemeinen und der Schweizer Verteidigungsminister im Besonderen nicht zu verstehen oder sich darum zu kümmern, dass jede Waffenlieferung, in diesem Fall Leopard-Panzer, als Ersatz für die einer dritten Partei, die sie der Ukraine „geschenkt“ hat, um Russen zu töten, so ist, als würde die Schweiz ihre ranghöheren Leopard II – immer noch Tötungsmaschinen – direkt in die Ukraine schicken. Alles andere ist eine Vernebelung, ein Betrug und Verrat am Volk.

Es ist schwer zu verstehen, dass die Schweizer diese Bitte Deutschlands überhaupt in Betracht ziehen konnten. Die geradlinige, ehrliche und moralische Antwort wäre gewesen: NEIN, NEIN, auf keinen Fall.

Es ist ein Irrenhaus, in dem wir leben und wie wir leben. Und die Schweiz ist nicht allein. Bei Weitem nicht. Das Traurigste daran ist, dass die meisten Menschen nicht einmal merken, in welchem Ausmaß ihr Verstand durch hoch technisierte Medienmanipulation verdreht und einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Siehe hier.

In unserer „neuen“ pervertierten Realität ist das Gute schlecht und das Böse gut.

Oder um George Orwells „1984“ zu zitieren: „Krieg ist Frieden und Frieden ist Krieg“.

Der Schweizer Verteidigungsminister und so viele andere im globalen Westen haben diese Doktrin übernommen.

Sie alle liefern Waffen ohne Ende in die Ukraine, um Russen zu töten. Das ist das Ziel. Russland zu besiegen, Russland zu spalten, sich der enormen Ressourcen Russlands zu bemächtigen. Sie alle wissen sehr genau, dass sie Russland niemals besiegen werden. Aber sie töten Menschen, vor allem Ukrainer und Russen, in diesem endlosen, grausamen Krieg, und profitieren von den Waffenverkäufen.

Warum verrät die Schweiz im Namen der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten ihre Neutralität und ihr Volk?

Eine kürzlich veröffentlichte Studie des US-Verteidigungsministeriums (DOD) enthüllte, was die meisten gebildeten westlichen Politiker bereits ahnten: Nicht mehr als 30 % aller an die Ukraine gelieferten Waffen werden tatsächlich an der Front eingesetzt. Der Rest geht direkt auf den Schwarzmarkt – und landet bei dem, was der Westen „Terroristen“ nennt. – Der Westen bewaffnet wissentlich Terroristen, die schließlich ihr Volk terrorisieren? – So scheint es.

Sieht so aus, als wäre es wichtig, den Schein zu wahren. Keep „make-believe“ – es ist gut zu töten, der böse-böse Russen. Keine Wahrheit, kein Hintergrund, keine Geschichte – nichts. Das ist der Westen, und die Schweiz schließt sich ihm von ganzem Herzen an. Denn wenn man die Hintergründe, die Wahrheit über das, was wirklich passiert ist, erfahren würde, dann würde sich das Gehirn der Menschen vielleicht von den Indoktrinationsprinzipien lösen.

Was im Fall Deutschland – Schweiz besonders beunruhigend ist, ist die uneingeschränkte Dreistigkeit und Respektlosigkeit Deutschlands: Im Januar/Februar dieses Jahres hat die Sicherheitskommission des Schweizer Parlaments eine ähnliche Forderung nach Rückgabe von 30 der 96 Schweizer „Reserve“-Panzer Leopard II an Deutschland abgelehnt. Jetzt kommt Deutschland wieder? – Haben sie gespürt, dass sich die Schweizer Moralvorstellungen verschoben haben könnten?

Es besteht immer noch Hoffnung, dass das Schweizer Parlament auch dieses Mal die Integrität der Schweiz bewahrt, indem es die deutsche Forderung oder die Forderung von irgendjemandem, Waffen direkt oder indirekt in die Ukraine oder ein anderes Kriegsgebiet in der Welt zu liefern, zurückweist.

Indem sie ihre moralischen Standards hochhält, könnte die Schweiz vielleicht ihre Rolle als Vermittler zurückgewinnen oder zumindest ihre frühere Neutralität ehren – und vielleicht ein Beispiel für andere Länder werden, ihren eigenen souveränen Entscheidungen zu folgen und nicht denen eines zwanghaften transatlantischen Möchtegern-Imperiums und seines in Brüssel ansässigen Vasallen.